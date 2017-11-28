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BMW'den elektrikli otomobillerin menzilini artırmaya yönelik yatırım

Elektrikli otomobil yarışında gerilerde kalmak istemeyen BMW, yeni nesil güç aktarım mekanizması geliştirip elektrikli otomobillerin menzilini artırmak için 240 milyon dolarlık yatırım yapıyor.
1 yıl
2b
1
28
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Dev otomobil üreticileri üretim planlarını elektrikli otomobiller üzerine şekillendirmeye başlamış olsa da elektrikli otomobillerin sunacağı menzil sürücülerin kafasında soru işareti oluşturabilir. Tesla yakaşık iki hafta önce tanıttığı Semi isimli tır ve Roadster 2 isimli spor otomobili ile menzil sorununu önemli ölçüde çözecek gibi görünse de elektrikli otomobil menzillerine yatırım yapan tek şirket Tesla değil. Bir süredir batarya teknolojilerine yönelik önemli adımlar atan BMW, 200 milyon dolarlık yatırımla yeni bir teknoloji merkezi kuracağını duyurdu.


Elektrikli Otomobiller İçin Oldukça Önemli 

''BMW Group Batarya Uzmanlık Merkezi'' olarak isimlendirilen yeni merkez 2019 yılının ilk aylarından itibaren Münih'te faaliyet gösterecek. Batarya teknolojisini ve yeni nesil güç aktarım mekanizmalarını geliştirmek için 200 kişinin çalışacağı tesis, 2021 yılında kullanıma hazır hale gelmesi hedeflenen BMW'nin beşinci nesil güç aktarım mekanizmasının geliştirilmesinde önemli rol oynayacak. Bu yılın başında yaptığı açıklama ile 2025 yılına kadar 12 adet elektrikli otomobil modelini satışa sunacağını duyuran BMW için Münih'teki yeni merkez batarya ve menzil açısından oldukça önemli.


Merkezi önemli kılan nokta ise aslında şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı beşinci nesil güç aktarım mekanizması. Yeni nesil mekanizma ile elektrikli motorda toprak metallerinin kullanımına ihtiyaç duymayacak olan BMW, böylece toprak metalleri tedarikinde sıkıntı yaşayıp üretime ara verme tehlikesinin de önüne geçecek. Yeni nesil mekanizmayı özel kılan bir diğer nokta da menzil kısmında kendisini sürücülere gösterecek. BMW, yeni nesil güç aktarım mekanizmalarının kullanıldığı araçlarda tek bir şarj dolumu ile 700 kilometrelik menzil hedefliyor.


''Sektörde Kriterleri Belirleyeceğiz'' 

BMW'nin yeni tesisinin duyurusunu yapan Ar-Ge'den sorumlu BMW AG Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Fröhlich, uzmanlıklarını yeni batarya merkezlerinde batarya teknolojilerini geliştirmek için kullanacaklarını dile getirdi. Yeni laboratuvar ve tesislerde uluslararası arenada isim yapan önemli uzmanların görev alacağını belirten Fröhlich; pil performansında, kullanım ömründe, emniyette, şarj süresinde ve ayrıca maliyetlerde daha fazla gelişme sağlayarak ''sektörde kriterleri belirleyeceklerini'' ifade etti.


https://electrek.co/2017/11/27/bmw-invest-electric-car-range-new-battery-cell-center/ Yorum Yaz
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dere.beyi 1 yıl en beğenilen
ULAN TESLA OLMASA HİÇBİRŞEY YAPACAĞINIZ YOKTU
EMPERYALİST VAMPİRLER...
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Kerim5100 1 yıl haberelectro
haberelectro

TITRE TESLA

Dünyanın en kısa fıkrası
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1ses1 1 yıl
İzlediğim videolarda i3 ün pili tesladan daha tasarruflu kullandığı yönünde. Youtube de yabancıların yorumları bu yöndeydi. Doğrumu yanlışmı bilmem ama. Önemli olan enerjiyi daha verimli kullanmak değilmi pilin kapasitesini artırmak yerine.
İzlediğim videolarda i3 ün pili tesladan daha tasarruflu kullandığı yönünde. Youtube de yabancıların yorumları bu yöndeydi. Doğrumu yanlışmı bilmem ama. Önemli ...
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TSY 1 yıl
helal olsun bmwye. bu iş ancak böyle olur. bmw yine sektörde en öncü firmalardan birisi olacak. 2025 e kadar tesla model 3 lerin teslimatlarını gerçekleştirsin :D 12 yeni elektrikli modelden bahsediyorlar. yineleyerek söylüyorum tesla balonu bir yere kadar. yine söylüyorum özel olarak kalmalılar özel araçlar üretip yazılım konusunda kendini en iyileri kategorisine koymalılar.
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10ff 1 yıl
Fırsatçı herifler sizi gördünüz tabi parayı... 😂😂😂
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eric13 1 yıl
I8 dehset araba zaten, Bmwnin dizaynini normalde sevmem ama i8 'e resmen aşık oldum sanki gelecekten gelmis gibi
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aycibin 1 yıl
700km fabrika verisi pratikte 450-500km'ye kadar düşebilir ve gayet yeterli.zaten molasız 500km yol gidilmez.250km'de bir mola verirken şarj etse durmadan gider işte.istasyonlar yayınlaşır da fiyatların daha mantıklı olması lazım.benzinli muadillerine kıyasla 50% daha pahalı şu an piyasaları.
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drfree1 1 yıl
çok iyi elektirikli araçların yaygınlaşması lazım
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RaptorFX 1 yıl
Bizim bazı kurumlara ayrılan paraya denk geliyor.
El neyle biz neyle uğraşıyoruz...
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haberelectro 1 yıl
TITRE TESLA
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Kerim5100 1 yıl haberelectro
haberelectro

TITRE TESLA

Dünyanın en kısa fıkrası
Yanıtla +6
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1ses1 1 yıl
İzlediğim videolarda i3 ün pili tesladan daha tasarruflu kullandığı yönünde. Youtube de yabancıların yorumları bu yöndeydi. Doğrumu yanlışmı bilmem ama. Önemli olan enerjiyi daha verimli kullanmak değilmi pilin kapasitesini artırmak yerine.
Yanıtla +4
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dere.beyi 1 yıl en beğenilen
ULAN TESLA OLMASA HİÇBİRŞEY YAPACAĞINIZ YOKTU
EMPERYALİST VAMPİRLER...
1 Yanıt Yanıtla +20
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kadirirdem 1 yıl dere.beyi
Aynen,ki bence Tesla'yı tahtından kolay kolay edemeyecekler.
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BMW, tesla ve
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