BMW'den elektrikli otomobillerin menzilini artırmaya yönelik yatırım

Dev otomobil üreticileri üretim planlarını elektrikli otomobiller üzerine şekillendirmeye başlamış olsa da elektrikli otomobillerin sunacağı menzil sürücülerin kafasında soru işareti oluşturabilir. Tesla yakaşık iki hafta önce tanıttığı Semi isimli tır ve Roadster 2 isimli spor otomobili ile menzil sorununu önemli ölçüde çözecek gibi görünse de elektrikli otomobil menzillerine yatırım yapan tek şirket Tesla değil. Bir süredir batarya teknolojilerine yönelik önemli adımlar atan BMW, 200 milyon dolarlık yatırımla yeni bir teknoloji merkezi kuracağını duyurdu.





Elektrikli Otomobiller İçin Oldukça Önemli

''BMW Group Batarya Uzmanlık Merkezi'' olarak isimlendirilen yeni merkez 2019 yılının ilk aylarından itibaren Münih'te faaliyet gösterecek. Batarya teknolojisini ve yeni nesil güç aktarım mekanizmalarını geliştirmek için 200 kişinin çalışacağı tesis, 2021 yılında kullanıma hazır hale gelmesi hedeflenen BMW'nin beşinci nesil güç aktarım mekanizmasının geliştirilmesinde önemli rol oynayacak. Bu yılın başında yaptığı açıklama ile 2025 yılına kadar 12 adet elektrikli otomobil modelini satışa sunacağını duyuran BMW için Münih'teki yeni merkez batarya ve menzil açısından oldukça önemli.





Merkezi önemli kılan nokta ise aslında şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı beşinci nesil güç aktarım mekanizması. Yeni nesil mekanizma ile elektrikli motorda toprak metallerinin kullanımına ihtiyaç duymayacak olan BMW, böylece toprak metalleri tedarikinde sıkıntı yaşayıp üretime ara verme tehlikesinin de önüne geçecek. Yeni nesil mekanizmayı özel kılan bir diğer nokta da menzil kısmında kendisini sürücülere gösterecek. BMW, yeni nesil güç aktarım mekanizmalarının kullanıldığı araçlarda tek bir şarj dolumu ile 700 kilometrelik menzil hedefliyor.





''Sektörde Kriterleri Belirleyeceğiz''

BMW'nin yeni tesisinin duyurusunu yapan Ar-Ge'den sorumlu BMW AG Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Fröhlich, uzmanlıklarını yeni batarya merkezlerinde batarya teknolojilerini geliştirmek için kullanacaklarını dile getirdi. Yeni laboratuvar ve tesislerde uluslararası arenada isim yapan önemli uzmanların görev alacağını belirten Fröhlich; pil performansında, kullanım ömründe, emniyette, şarj süresinde ve ayrıca maliyetlerde daha fazla gelişme sağlayarak ''sektörde kriterleri belirleyeceklerini'' ifade etti.