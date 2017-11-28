Yerli otomobilde yeni gelişmeler: 500km menzil, 4 farklı model

Yerli otomobilin elektrik motorlu versiyonuna ilişkin bir soru üzerine batarya ve dolum süresinin en önemli problem olduğunu belirten bakan, 300 - 500km menzil hedefinden bahsediyor. Hızlı şarj konusunda da önemli çalışmalar olduğunu ifade eden bakan, Çinli şirketlerin elektrikli araçların pilinin üretimi ve hızlı şarj istasyonları konusunda ortak üretim teklifinde bulunduğunu belirtiyor. Faruk Özlü, araç satışa çıktığında tüketicilere seçebilecekleri dört farklı modelin olması gerektiğini ve bu şekilde de olacağını açıklıyor.
Hatırlanacağı üzere daha önce Fikri Işık, yerli otomobil ile iligli olarak yaptığı açıklamada menzili uzatılmış bir elektrikli modelden bahsetmişti. Bu modelde, benzinli jeneratör ile aracın pillerinin 15 dakikada doldurulabileceği ifade edilmişti. İlk satış tarihi olarak ise 2021 yılı hedef konulmuş.
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-Ver öyle 300-500 bir şeyler.
Şu resimdeki kamuflajlı saab için 46 milyon euro para çöpe gitti. Tabii kimse bunun hesabını sormadı, millete yerli araba hayali satarak o 46 milyon euro'yu cebe indirdiler.
Seçim haberi bunlar, aynısını 2015 seçiminde de söylemiştim. O zaman bana laf edenlerin şimdi sesleri çıkmıyor.
Daha arabaya takacakları vidaların resimleri bile yok ki araçların resmi paylaşılsın