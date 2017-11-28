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Yerli otomobilde yeni gelişmeler: 500km menzil, 4 farklı model

Türkiye’nin yerli otomobil serüveni ile ilgili olarak anlaşmaların imzalanmasından sonra gelişmeler de yavaş yavaş daha somut bir boyut kazanmaya başladı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yerli otomobilde yeni gelişmeler: 500km menzil, 4 farklı model
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Isuzu, BMC, Vestel, Karsan, Turkcell markalarını aynı çatı altında buluşturan yerli otomobil projesi ile ilgili olarak yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu konu hakkında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobile ilişkin olarak yaptığı açıklamada proje süresinin ilk 24 aylık diliminde şirketleşme ve prototip üretimi tamamlanacak ifadesini kullanıyor.


Yerli otomobilin elektrik motorlu versiyonuna ilişkin bir soru üzerine batarya ve dolum süresinin en önemli problem olduğunu belirten bakan, 300 - 500km menzil hedefinden bahsediyor. Hızlı şarj konusunda da önemli çalışmalar olduğunu ifade eden bakan, Çinli şirketlerin elektrikli araçların pilinin üretimi ve hızlı şarj istasyonları konusunda ortak üretim teklifinde bulunduğunu belirtiyor. Faruk Özlü, araç satışa çıktığında tüketicilere seçebilecekleri dört farklı modelin olması gerektiğini ve bu şekilde de olacağını açıklıyor.


Hatırlanacağı üzere daha önce Fikri Işık, yerli otomobil ile iligli olarak yaptığı açıklamada menzili uzatılmış bir elektrikli modelden bahsetmişti. Bu modelde, benzinli jeneratör ile aracın pillerinin 15 dakikada doldurulabileceği ifade edilmişti. İlk satış tarihi olarak ise 2021 yılı hedef konulmuş.


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Jack Rabbit Slims 1 yıl en beğenilen
-Menzili ne kadar olsun bakanım?
-Ver öyle 300-500 bir şeyler.
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12 Angry Men 1 yıl
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Şu resimdeki kamuflajlı saab için 46 milyon euro para çöpe gitti. Tabii kimse bunun hesabını sormadı, millete yerli araba hayali satarak o 46 milyon euro'yu cebe indirdiler.
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Seçim haberi bunlar, aynısını 2015 seçiminde de söylemiştim. O zaman bana laf edenlerin şimdi sesleri çıkmıyor.
Şu resimdeki kamuflajlı saab için 46 milyon euro para çöpe gitti. Tabii kimse bunun hesabını sormadı, millete yerli arab...
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3 Yanıt Yanıtla +96
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Kuralsiz111 1 yıl Kartal Göz
Resim ?
Daha arabaya takacakları vidaların resimleri bile yok ki araçların resmi paylaşılsın
1 Yanıt Yanıtla +73
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DH Misafiri 7 ay
offf daha turkcell'in ne işi var diyenler var bu memlekette...:)) tabii ki olacak turkcell'i sadece telefon şirketi mi zannediyorsunuz...teknoloji firması, aracın yazılımı, teknolojisi,v.s.... içinde sim kart olacak kim yapacak?? 5g çıkınca diğer arabalarla haberleşme olacak kim yapacak??? anadolu ısuzu mu??
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DH Misafiri 7 ay
sokaklara kadar kurulur şarj istasyonları
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pCkOpAtuS 1 yıl
Şu projeyi devlet yapsa , herhalde kıyamet kopardı.Özel sektör yapmak istiyor ve bu kadar muhalif olunuyorsa gerisini düşünmek bile istemiyorum.
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pej 1 yıl
Keşke bu konsorsium yapabilse böyle bir şey. Ama bu kadar çok şirket ile bunda şov amacı ve devletten bir şeyler koparma beklentisi var sanki. Örneğin Türkcel'in ne işi var? Vestel pil fabrikası yapıyor anlarım. İş hayatını bilenler bunu daha iyi değerlendirir, bu kadar çok ortaktan Türkiye gibi ülkelerde muhakkak çatlak ses çıkar.
Ama RTE devlet makam arabaları için 100,000 ad. araç siparişi tanesi 150,000 TL den verirse o başka.Tabi bu konsorsiyumu ayakta tutmak için vergi afları, ucuz elektrik,bedava arsa v.s. gibi sübvansiyonlar ve bunun için alınan avantalar ayrı konu. Tabi devlet destek olacak ama vatandaşın vergi parasını verip sonra bunun bir bölümünü avanta olarak alma ile değil. Avanta sisteminin nasıl çalıştığını sanırım birçok insan anladı.
Tabi propagandasını RTE yapar ama ucu yine vatandaşa ilave vergi olarak girer. Merak etmeyin, daha çok torba yasalar, yeni vergiler gelecek ekonominin bu durumunda.
Şu anda yürütülen büyük özel sektör projelerinde sadece inşaat sektöründe çok ortaklılık vardır. Bir de yabancı ortaklı şirketler var.
Elbette yapsınlar, iyi şeyler de yapıldı ve yapılıyor, özellikle savunma sanayiinde ve İstanbul ulaşımında.Ama bu şekilde artık ortalığa saçılmış milyonlarca dolar/euro rüşvetler ve avantalar ile değil.
Bu Zarrab davası ile tüm dünyada biliniyor ve bunun illaki Türkiye'nin risk primini arttıracak, yolsuzlukta sınıf düşürecek ve sonuçları ekonomiye ilave yük olacaktır. Sonuçta kendi tasarrufu olmayan ve sürekli cari açık veren Türkiye'nin 2018 de 210 milyar dolar yeni borçlar ile çevirmesi gereken bir dış borcu var. Özel sektöre aktarılması gereken kaynakların devletin iç borç ihtiyacına gitmesi ayrı bir konu.
Bu ortamda böyle elektrikli araba ve bunun altyapısı ne kadar yapılabilir göreceğiz. Keşke yapılabilse de akaryakıt bağımlılığı ve şehir kirliliği azaltılabilse. Ama nedense bir çok insana bu önümüzdeki seçim şovu olarak gözüküyor.
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becozmy 1 yıl
elin oğlu 25 bin sürücüsüz otomobil sipariş ediyor volvo'ya bizim ise "bir kedim bile yok anlıyor musun hadi ağla"
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enizam 1 yıl
"İman gücüyle çalışan araba yapıyoruz, sürücü ne kadar inançlıysa, menzil de o kadar uzun olacak"
deseler , şimdi söylediklerinden daha fazla saçmalamış olmazlar.
Bonus: kimse de bu arabanın menzili kısa diye şikayet etmez.
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gun 1 yıl seyfi84
Ben ne diyorum siz ne diyorsunuz. Benim kimseyi savunduğum yok mesajınızdan o anlaşılıyor. İsyan etmek evet hakkınız ama imkansızı istemeyin bazı metaller şunlar bunlar olmadığından tamamen yerli hiçbir zaman olamaz diyorum.
Açıkcası 30 sene önce sokakta TOFAŞ’dan geçilmezdi şimdi standart araba clio oldu çok Mercedes Bmw sadece çok az kişide vardı şimdi devamlı görüyorsun yavaş bir gelişme var yok değil zaten ekonomik verilerde bunu gösteriyor.
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seyfi84 1 yıl gun
Yazdıklarımı okumayacaksan cevaplamanın anlamı yok. Bana metali bahane etme diyorum. Biz herşeyi yerli yaptık da iş bir tek metali mi ithal etmeye geldi? Hayır. Biz üretim bantları ithal ediyoruz, burada vidaları sıkıp ambalajlayıp üzerine Made in Turkey basıyoruz. Ondan sonra dolar artınca bunların da fiyatı fırlıyor, hiç kimse "yahu bu hani yerliydi, niye fiyatı fırladı?" demiyoruz. İçindeki metali mi bahane edeceksin fiyat artışı için? Öyleyse bizim demir, krom, bakır, bor satışından ihya olmamız gerekirdi. Yıllarca Alman'a bakır, krom satıyoruz, sonra onları makina olarak 100 katına geri alıyoruz diye şikayet etmedik mi?
Mersedes, BMW almak gelişme değil. Öyle olsaydı 3 yılda milli paramız %65 devalue olmazdı. Hala o yaşadığımız 10 yıllık refahın bir lale devri olduğunu anlamadınız mı?
Önceki cevabımı anlamadıysan daha basit ifade edeyim:
15 yıl önce Ford binek araba fiyatı 10bin TL idi, şimdi 100bin TL. 15 yıl önce Audi'ye 20bin Euro ödeyen Alman bugün 200bin Euro mu ödüyor? O da metal ithal ediyor.
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Bluflame 1 yıl
apartmanda yaşayan adam elektrikli otoyu nasıl şarj edecek hala anlamadım ?
220v kullanırsan çok yavaş olur, 380v için özel hat çekilmesi lazım, uygun sayaç lazım, kapalı otopark lazım, biraz sakat iş.
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ghosttr21 1 yıl
Arkadaşlar sadece bir şeyi anlamak istiyorum. Vw araba yapınca bununla bütün Almanya grur duyuyor. Mercedes Milli marşları gibi bir şey olmuş. Bizim ülkemizde kendi imkanları ve şirketleri ile kendi arabasını yapmaya çalışıyor bizim bunu taktir etmemiz gerektiğine inanıyorum. Ortada daha ürün yok ama kendi şirketleri oturmuş çalışmaya çalışıyor bizim ülke olarak buna destek vermemiz gerekirken şu forumda okuduklarımı görünce inan canım sıkılıyor. Biz hani Cumhuriyetin ilk yıllarında uçak fabrikamızla öğünüyoruz ki bende öğünüyorum. Peki ne oldu Vecihi hürkuş hapse girip açlıktan öldürdük sonunda da fabrikayı kapattık kim yaptırdı bunları kime yaradı . Hikayesini isteyen bakabilri bu linkten listelist.com/...
Bunu düşünmek lazım. Devrim arabası olsaydı kötümü olurdu. Bu haberleri siyasileştirmemek lazım ve sahiplenilmesi lazım diye düşünüyorum.
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Mendieta58 1 yıl ghosttr21
ghosttr21
Arkadaşlar sadece bir şeyi anlamak istiyorum. Vw araba yapınca bununla bütün Almanya grur duyuyor. Mercedes Milli marşları gibi bir şey olmuş. Bizim ülkemizde kendi imkanları ve şirketleri ile kendi arabasını yapmaya çalışıyor bizim bunu taktir etmemiz gerektiğine inanıyorum. Ortada daha ürün yok ama kendi şirketleri oturmuş çalışmaya çalışıyor bizim ülke olarak buna destek vermemiz gerekirken şu forumda okuduklarımı görünce inan canım sıkılıyor. Biz hani Cumhuriyetin ilk yıllarında uçak fabrikamızla öğünüyoruz ki bende öğünüyorum. Peki ne oldu Vecihi hürkuş hapse girip açlıktan öldürdük sonunda da fabrikayı kapattık kim yaptırdı bunları kime yaradı . Hikayesini isteyen bakabilri bu linkten listelist.com/...
Bunu düşünmek lazım. Devrim arabası olsaydı kötümü olurdu. Bu haberleri siyasileştirmemek lazım ve sahiplenilmesi lazım diye düşünüyorum.

Yerli otoyu istemeyen yoktur.Ama şu saab projesinde milyon liralar çöpe gitti.Yazik değil mi o paralara.Bu ülke asgari ücretlinin zam meselesini aylarca tartışır siyasiler 50tl daha fazla vermemek için taklalar atarlar.Boyle projelere para yatırır sonra o projeyi çöpe atarlar.Nerde şimdi dönemin bakanının tv de test ettiği saab modeli,nerde çürüyor allah bilir.Sanki babalarının parası gibi çöpe atıyorlar.Bu projeninde öyle olmasından korkuyorum açıkçası,çünkü sonra torba yasa vs diyip zam yapıyorlar bireylere onun zararını çıkartmak için
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aaguler 1 yıl ghosttr21
Ah benim polyanna kardeşim, sen körü körüne bu hükümeti ve avanesini savunurken, onlar devede kulak rakamları 45-50 Mio Euro paraları indiragandilediler, indiragandiliyorlar. Eğer saf düşüncelerle bu adamlara arka çıkmaya çalışıyorsan, git bir mahkemeye başvur ve vasi kararı aldır. Ha yok mayışlı troll isen hayırlı tıraşlar!!!
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oly1786 1 yıl
Isuzu'nun ortak olduğu proje nasıl yerli oluyor ya?
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