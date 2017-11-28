Yerli otomobilde yeni gelişmeler: 500km menzil, 4 farklı model

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Isuzu, BMC, Vestel, Karsan, Turkcell markalarını aynı çatı altında buluşturan yerli otomobil projesi ile ilgili olarak yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu konu hakkında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobile ilişkin olarak yaptığı açıklamada proje süresinin ilk 24 aylık diliminde şirketleşme ve prototip üretimi tamamlanacak ifadesini kullanıyor.





Yerli otomobilin elektrik motorlu versiyonuna ilişkin bir soru üzerine batarya ve dolum süresinin en önemli problem olduğunu belirten bakan, 300 - 500km menzil hedefinden bahsediyor. Hızlı şarj konusunda da önemli çalışmalar olduğunu ifade eden bakan, Çinli şirketlerin elektrikli araçların pilinin üretimi ve hızlı şarj istasyonları konusunda ortak üretim teklifinde bulunduğunu belirtiyor. Faruk Özlü, araç satışa çıktığında tüketicilere seçebilecekleri dört farklı modelin olması gerektiğini ve bu şekilde de olacağını açıklıyor.





Hatırlanacağı üzere daha önce Fikri Işık, yerli otomobil ile iligli olarak yaptığı açıklamada menzili uzatılmış bir elektrikli modelden bahsetmişti. Bu modelde, benzinli jeneratör ile aracın pillerinin 15 dakikada doldurulabileceği ifade edilmişti. İlk satış tarihi olarak ise 2021 yılı hedef konulmuş.