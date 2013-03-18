BMW'den elektrikli yeni bisiklet modeli, "Cruise E-Bike"





Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden BMW, Cruise E-Bike ismini verdiği yeni elektrikli bisiklet modelini tanıttı.

BMW tarafından geliştirilen ve Cruise E-Bike ismine sahip olan elektrikli bisiklet, firmanın hali hazırda piyasada satılan Cruise isimli bisiklet modellerinin gövde yapısına sahip. Bu modellerden üzerinde yer alan 250W Bosch motor ve dahili lityum-iyon batarya ile ayrılan bisiklet, bu özellikler sayesinde saatte 25km hız ile maksimum 85km yol yapabiliyor.

20kg gövde ağırlığına sahip olan BMW Cruise E-Bike, üzerinde yer alan ve çıkartılabilir yapıdaki bilgisayar ile kullanıcılarına hız, kalan batarya ve farklı bilgileri direkt olarak gösterebiliyor. İki adet disk fren ile hız kontrolü konusunda da sorunu olmayan bisiklet, beraberinde Eco, Sport, Speed ve Turbo olmak üzere dört farklı sürüş modu ile geliyor.

BMW tarafından satış tarihi ve fiyatı açıklanmayan Cruise E-Bike bisiklet modeli, sadece Almanya pazarı için 1000 adet üretilecek.

http://www.bikeradar.com/news/article/bmw-cruise-electric-bike-first-look-36748/

http://www.bikeradar.com/news/article/bmw-cruise-electric-bike-first-look-36748/