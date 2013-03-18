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BMW'den elektrikli yeni bisiklet modeli, "Cruise E-Bike"

6 yıl
19b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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BMW'den elektrikli yeni bisiklet modeli,
Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden BMW, Cruise E-Bike ismini verdiği yeni elektrikli bisiklet modelini tanıttı.
BMW tarafından geliştirilen ve Cruise E-Bike ismine sahip olan elektrikli bisiklet, firmanın hali hazırda piyasada satılan Cruise isimli bisiklet modellerinin gövde yapısına sahip. Bu modellerden üzerinde yer alan 250W Bosch motor ve dahili lityum-iyon batarya ile ayrılan bisiklet, bu özellikler sayesinde saatte 25km hız ile maksimum 85km yol yapabiliyor.
 
BMW'den elektrikli yeni bisiklet modeli,
20kg gövde ağırlığına sahip olan BMW Cruise E-Bike, üzerinde yer alan ve çıkartılabilir yapıdaki bilgisayar ile kullanıcılarına hız, kalan batarya ve farklı bilgileri direkt olarak gösterebiliyor. İki adet disk fren ile hız kontrolü konusunda da sorunu olmayan bisiklet, beraberinde Eco, Sport, Speed ve Turbo olmak üzere dört farklı sürüş modu ile geliyor.
BMW tarafından satış tarihi ve fiyatı açıklanmayan Cruise E-Bike bisiklet modeli, sadece Almanya pazarı için 1000 adet üretilecek.
http://www.bikeradar.com/news/article/bmw-cruise-electric-bike-first-look-36748/ 

http://www.bikeradar.com/news/article/bmw-cruise-electric-bike-first-look-36748/ Yorum Yaz
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ziper_gazi_ 6 yıl
pula
madem motorlu ve bataryalıysa pedallar ve zincir ne işe yarıyor?

batarya bitince inip itersin sen artık :)
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hazarRS 6 yıl
Bosch'un bu motoru kullanıcıya destek sağlamak için üretilmiş. Yani aç motoru pili biteseye kadar pedalı çevirsin mantığı değil de, kullanıcının pedal basma kuvvetini azaltma amacı taşıyor. Bayır yukarı vs çıkarken harcayacağınız kuvvetin büyük bir kısmını bu motor karşılayarak kullanıcıya kolaylık sağlıyor.
Ben çabuk yorulan ve kondisyonsuz biriyim. O yüzden bisiklete binmiyorum. Ancak bu bisikleti alıp binebilirdim. Benim durumumda olan binlerce insan vardır muhakkak. Demek ki gereksiz bir icad değil.
Bosch'un bu motoru kullanıcıya destek sağlamak için üretilmiş. Yani aç motoru pili biteseye kadar pedalı çevirsin mantığı değil de, kullanıcının pedal basma kuv...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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furkan6423 4 yıl
Bu seferki olmuş
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modifci 5 yıl
bir audi degil
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cemturk 5 yıl
Bosch bir dünya markası :)
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premiumbeyin 5 yıl
audinin bisikleti daha iyi bence bundan
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MK* 5 yıl
bu bisiklet değil ki
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alemburda34 5 yıl
orda bosch kullandığı yüksek torklu motor var sadece o bile pedalla yeter !
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Mr.Loney 5 yıl
İki adet disk fren ile hız kontrolü konusunda da sorunu olmayan bisiklet, 

Ulan zaten 25 yapıyor
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Omar Borkan al gala 5 yıl
güzel gözüküyo ama bence gereksiz
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DH Misafiri 5 yıl
bence pahalıdır zengin olanlar sürer
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modifci 6 yıl
Audi her turlu alir


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Mellkor 6 yıl
M paket seçeneği var mı acaba?
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SuperSantorelli 5 yıl modifci
modifci

Audi her turlu alir




audi'de güzel zaten sloganı ''vorsprung durch technik'' yani ''teknoloji ile bir adım öden'' lakin karşısında baverian motoren werke ile bosch..pek şansı yok malesef seninkinin :)
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eozkuzucu 6 yıl
pedal çevirince şarj ediyosa süper yokuş aşağı pedal yokuş yukarı elektrik ohh mis :D
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