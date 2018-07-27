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BRICS banklarından Blockchain konsorsiyumu

BRICS'e üye olan ülkelerin kalkınma bankaları, Blockchain araştırmaları yapmak ve Blockchain'i finans alanında daha etkin şekilde kullanabilmek için bir araya geldi.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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BRICS banklarından Blockchain konsorsiyumu
BRICS ülkelerinin kalkınma bankaları, Blockchain'i ülke ekonomileri için kullanmak amacıyla Blockchain araştırmaları yapacak bir konsorsiyum oluşturdu.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika gibi dağınık defter teknolojilerine sıcak bakan ülkelerin oluşturduğu bu birlik, söz konusu teknolojiye, büyük ekonomik planlar üzerinde uygulanması için bir şans verecek.
Yayınlanan duyuruya göre; Blockchain teknolojisinin hangi alanlarda kullanılabileceğini araştırmak için aralarında anlaşma imzalayan bankalar şöyle:
  • Vnesheconombank (Rusya)
  • Brezilya Kalkınma Bankası
  • Hindistan İthalat-İhracat Bankası
  • Çin Kalkınma Bankası
  • Güney Afrika Kalkınma Bankası
Vnesheconombank yöneticilerinden Mihail Poluboyarinov, yaptığı basın toplantısında; BRICS'e üye olan ülkelerin kalkınma bankalarının uluslararası finansal arenada birbirleriyle sıkça işbirliği yaptığını vurguladı. Poluboyarinov, dağınık defter teknolojilerinin BRICS tarafından araştırılmasıyla alakalı olarak:“ Bu yeni ortak çalışma; Rus ihracatçılar ve sanayi alanındaki operatörler için büyük fırsatlar doğuracak. BRICS ülkelerindeki bankalar, bu anlaşma sayesinde yeni teknolojilerin finans alanında nasıl kullanılabileceğini araştıracak.” dedi. 

https://www.coindesk.com/brics-bank-consortium-to-research-blockchain-applications/ Yorum Yaz
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