BRICS banklarından Blockchain konsorsiyumu

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BRICS ülkelerinin kalkınma bankaları, Blockchain'i ülke ekonomileri için kullanmak amacıyla Blockchain araştırmaları yapacak bir konsorsiyum oluşturdu.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika gibi dağınık defter teknolojilerine sıcak bakan ülkelerin oluşturduğu bu birlik, söz konusu teknolojiye, büyük ekonomik planlar üzerinde uygulanması için bir şans verecek.
Yayınlanan duyuruya göre; Blockchain teknolojisinin hangi alanlarda kullanılabileceğini araştırmak için aralarında anlaşma imzalayan bankalar şöyle:
- Vnesheconombank (Rusya)
- Brezilya Kalkınma Bankası
- Hindistan İthalat-İhracat Bankası
- Çin Kalkınma Bankası
- Güney Afrika Kalkınma Bankası
https://www.coindesk.com/brics-bank-consortium-to-research-blockchain-applications/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle