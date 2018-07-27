BRICS banklarından Blockchain konsorsiyumu

BRICS ülkelerinin kalkınma bankaları, Blockchain'i ülke ekonomileri için kullanmak amacıyla Blockchain araştırmaları yapacak bir konsorsiyum oluşturdu.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika gibi dağınık defter teknolojilerine sıcak bakan ülkelerin oluşturduğu bu birlik, söz konusu teknolojiye, büyük ekonomik planlar üzerinde uygulanması için bir şans verecek.

Yayınlanan duyuruya göre; Blockchain teknolojisinin hangi alanlarda kullanılabileceğini araştırmak için aralarında anlaşma imzalayan bankalar şöyle:

Vnesheconombank (Rusya)

(Rusya) Brezilya Kalkınma Bankası

Hindistan İthalat-İhracat Bankası

Çin Kalkınma Bankası

Güney Afrika Kalkınma Bankası Ayrıca Bkz. "Kripto paraların piyasa değeri 300 milyarı aştı"

Vnesheconombank yöneticilerinden Mihail Poluboyarinov, yaptığı basın toplantısında; BRICS'e üye olan ülkelerin kalkınma bankalarının uluslararası finansal arenada birbirleriyle sıkça işbirliği yaptığını vurguladı. Poluboyarinov, dağınık defter teknolojilerinin BRICS tarafından araştırılmasıyla alakalı olarak:“ Bu yeni ortak çalışma; Rus ihracatçılar ve sanayi alanındaki operatörler için büyük fırsatlar doğuracak. BRICS ülkelerindeki bankalar, bu anlaşma sayesinde yeni teknolojilerin finans alanında nasıl kullanılabileceğini araştıracak.” dedi. yöneticilerinden Mihail Poluboyarinov, yaptığı basın toplantısında;'e üye olan ülkelerin kalkınma bankalarının uluslararası finansal arenada birbirleriyle sıkça işbirliği yaptığını vurguladı. Poluboyarinov, dağınık defter teknolojilerinintarafından araştırılmasıyla alakalı olarak:“ Bu yeni ortak çalışma; Rus ihracatçılar ve sanayi alanındaki operatörler için büyük fırsatlar doğuracak.ülkelerindeki bankalar, bu anlaşma sayesinde yeni teknolojilerin finans alanında nasıl kullanılabileceğini araştıracak.” dedi.

https://www.coindesk.com/brics-bank-consortium-to-research-blockchain-applications/