BTK: Mobil haberleşme hizmetleri 1 Nisan 2013 itibariyle zamlanıyor









Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mobil operatörlerin haberleşme hizmetlerinde azami ücret tarifesinin 1 Nisan 2013 tarihi itibariyle %5.7 oranında zamlı olacağını açıkladı.





BTK'nın yeni tavan fiyatlarına baktığımızda, cep telefonundan yurt içindeki başka bir telefonu veya sabit hattı aradığında dakikasına en fazla 43.89 kuruş ödeyeceği belirtilirken, kısa mesaj atmak istediğinde ise, en fazla 41.54 kuruş ödeyecek. Yurt dışı aramaların dakikası en fazla 4.63 TL olabilecekken, yurt dışına mesaj atmak isteyen bir kullanıcı 83.03 kuruşluk bir ücretlendirmeyle karşılaşabilecek.





SIM kart değişikliği, isim/unvan değişikliği ve bilinmeyen numaralar servisi içinde çeşitli düzenlemeler yapan BTK'nın tavan ücret listesine aşağıdaki görselden göz atabilirsiniz.

http://www.btk.gov.tr/mevzuat/kurul_kararlari/dosyalar/2013%20DK-ETD-141.pdf