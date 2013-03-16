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BTK: Mobil haberleşme hizmetleri 1 Nisan 2013 itibariyle zamlanıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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BTK: Mobil haberleşme hizmetleri 1 Nisan 2013 itibariyle zamlanıyor
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mobil operatörlerin haberleşme hizmetlerinde azami ücret tarifesinin 1 Nisan 2013 tarihi itibariyle %5.7 oranında zamlı olacağını açıkladı.

BTK'nın yeni tavan fiyatlarına baktığımızda, cep telefonundan yurt içindeki başka bir telefonu veya sabit hattı aradığında dakikasına en fazla 43.89 kuruş ödeyeceği belirtilirken, kısa mesaj atmak istediğinde ise, en fazla 41.54 kuruş ödeyecek. Yurt dışı aramaların dakikası en fazla 4.63 TL olabilecekken, yurt dışına mesaj atmak isteyen bir kullanıcı 83.03 kuruşluk bir ücretlendirmeyle karşılaşabilecek. 

SIM kart değişikliği, isim/unvan değişikliği ve bilinmeyen numaralar servisi içinde çeşitli düzenlemeler yapan BTK'nın tavan ücret listesine aşağıdaki görselden göz atabilirsiniz. 
BTK: Mobil haberleşme hizmetleri 1 Nisan 2013 itibariyle zamlanıyor
 

http://www.btk.gov.tr/mevzuat/kurul_kararlari/dosyalar/2013%20DK-ETD-141.pdf Yorum Yaz
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl en beğenilen SSDc
SSDc

Şuanki hükümete lafım yoktu herşeye rağmen ama aştılar kendilerini.Sı.sak vergi alıcaklar nedir bu milletin sömürülmesi yaptıkları hizmetin 10 katı para alıyolar bizden nereye gidiyor bu paralar allah bilir...

sana sadece gunaydin demek istiyorum Turkiyeye hosgeldin(!) sizin yukselttikleriniz simdi bastan inmiyor inemiyor... pamuk eller cebe hadi bakalim hadi
SSDcŞuanki hükümete lafım yoktu herşeye rağmen ama aştılar kendilerini.Sı.sak vergi alıcaklar nedir bu milletin sömürülmesi yaptıkları h...
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LiLemon 6 yıl
Zamlarina koyayim onlarin
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
yapin anasini satiyim yapin!!! bu ulkenin insanlarina az bile.. bunlardan adam olmaz sigaranin paketini 20 TL yapin , benzini 10 TL yapin... anca oyle gozleri acilir bu milletin!!! ulkenin icine etmeye devam....
yapin anasini satiyim yapin!!! bu ulkenin insanlarina az bile.. bunlardan adam olmaz sigaranin paketini 20 TL yapin , benzini 10 TL yapin... anca oyle gozleri ...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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1 Avatar
Okisht 6 yıl
Zam degil zamcik acikamasini kim yapacak acaba.
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artenis 6 yıl
güzeeel, sırada %100 zam koyup SIFIR tepki alma testi var, sonrada zaten tüm türkiye Walking Dead setine figuran olarak gorulecek hemde günlük sadece 9.99 tl ye ;)
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*GameOver* 6 yıl
Asgari ücret 800 lira
Kiralar 500 600

Say say bitmez yazık bu ülkeye zorla kaos çıkartıyorlar
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ReCoMaX 6 yıl
bu kurum yanlış hatırlamıyorsam 2 yıl önce standart arama ve mesaj ücretini 40 kuruştan 41.5 kuruşa çıkarmıştı zamla. halkın yararına iş yapmazlar. haram olsun. allah belalarını versin. sanırım her yıl böyle zam yaparlar.
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explorerAA 6 yıl
devlet (hukumet) halki soyup kolelestiriyor kimse farkinda degil
us te bu duzeyde zamlar yapilmis olsa isyan cikar
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gölge kule 6 yıl
telefonu arkaya monte edicem az kaldi
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Fatih617 6 yıl
Bu durumdan ben de şikayetçiyim benim bulduğum çözüm şu:
Sık konuştuğunuz kişilere de kendinize de 500 mb gibi bir internet paketi alın internet üzerinden Tango isimli programla (Google Playde ve App Store'de Var) hem konuşun hem de mesajlaşın. Öğrenci olduğum için annem ve babamla konuşmam gerekiyor, Tango sayesinde tüm haberleşme 50 lira civarında tutuyor.
Amerikadaki telefon operatörleri bu tarz programlar yüzünden 2012 yılında 9 milyar dolar kar kaybına uğramışlardı. Sıra Türkiye'dekilerde!
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retro. 6 yıl
Tekboloji ilerledikçe fiyatlarin dusecegi yerde zamlaniyor.allah belalarini versin burunlarinda fitil fitil ciksin o paralar helal etmiyorum.
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jakabo_ist 6 yıl
allah belalarını versin vatandaşın kanını eme eme doymadılar nasıl bir ülkede yaşıyoruz...
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demo22 6 yıl
Gurk?n
DH Misafiri Zaten telefonda gereksiz yere sohbet eden ülkelerin başındayız, zamlar bunları azaltmak için yerinde olmuş.
ve ulke iyiye gidiyor degil mi? cikar su at gozlugu cikarr daha ne kadar gormyeceksiniz boyle??? utanmasaniz ulkede maaslari 500 TLye cekip zamlari %500 arttirsalar sukredeceksiniz!!!

cahillik cehalet bitmediği sürece herşey boş.
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demo22 6 yıl
Gayipten Gelen Ses
herkes köpürmüş konuda halbuki CEPLERİNZİDE 2000 3000 LİRALIK AYFONLAR GALAKSİ EVRENLER FALAN FİLAN 10 LİRAYA KONTÖR ALMAYA ŞİKAYET EDİYORSUNUZ ÜKREDİN ŞÜKÜR DAHA 3G OLMAYAN ÜLKELER VAR BAK BİZ 3G KULLANIYRUZ 512 KBİT ADSL OLAN ÜLKE VAR BAK BİZ 8 MBİT KULLANIYORUZ AZ MANTIK LÜTFEN MANTIK DEDİMDE AKLIMA MANTI GELDİ ŞİMDİ OLSADA YESEK DİCEMDE ETİN KİLOSU 30 LİRA TÜP GAZ OLMUŞ 100 LİRA ALLAHA ŞÜKÜR MAKARNA YERİZ NE OLACAK BUNADA ŞÜKÜR EKMEK SOANDA YNEBİLİR AYLIK 100 LİRA GSS ÖDÜYORUM ÇOK İYİ BİDE DEVLET ASKERE ÇAĞIRIYOR ODA GÜZEL BEN ZATEN BUNUN İÇİN GELDİM DÜNYAYA BENİM İŞİM BU ALLAHA ŞÜKÜR!

makarna yemek den beyinin çalışmıyor galiba kendinizi cahillik den cehalet den kurtarın.
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