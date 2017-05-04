BTK başkanından AKK açıklaması: “Gerekirse müdahale ederiz!” [Video Eklendi]

Türkiye’de internet hızlarının istenen seviyede olmadığını kabul eden Sayan, yapılan düzenlemelerin ortalama hızlarda da artış sağlayacağını ifade ediyor. Sayanın asıl açıklaması ise AKN’li tarifelerle ilgili oldu. İfade şu şekilde:
"Bu uygulama, gerek AKN'li bir tarife için taahhüdü devam eden mevcut aboneler için gerekse AKN’li tarifelere geçiş yapacak yeni aboneler için geçerli. Şu anda vatandaşlar, kullandıkları tarifelerle ilgili hiçbir ek ücret ödenmeksizin, bu yeni düzenlemeden yararlanacaklar. Diğer bir ifadeyle eski ve yeni abone olması fark etmeksizin herkes için geçerli. Kurum olarak AKN düzenlememize aykırı bir durum yaşandığı takdirde gerekli müdahaleyi yapacağımızı belirtmek isterim. İki yıllık süreçten bahsediyoruz. Diyoruz ki iki yılda geçiş süreci planlansın. İki yıl sonra bu rekabetçi ortam tam olarak otursun. Çok sevindim. Birçok operatörümüz, full AKN'siz tarifelerini çıkardılar ve uygulamaya koydular. Bazı operatörlerimiz de yeni yeni ortaya koyacaklar. Önümüzdeki dönemlerde bu nitelikteki tarifelerin sayısının artmasını hem de tarife ücretlerinin daha uygun olmasını bekliyoruz"
Sayan’ın açıklamaları aslında günlerdir konuştuğumuz konulardan çok uzak. Operatörlerin belirli bir kotaya sahip ve aşıldıktan sonra ek ücret getiren tarifeler ortaya çıkarmaya başlaması, asıl can sıkıcı konu olmuş ve bu durumun yaygınlaşması endişesi yaşanıyordu. Sayan açıklamalarında bu odaktan bir söylemde bulunmuş değil. Dileriz bu noktada yakında zamanda bir geri dönüş alabiliriz.
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Dua edin sevinmiş akk makeke bunları kafaya takarsaniz siyirirsiniz dememiş.
Yalnızca bir kere bir konuda vatandaşı düşünseler dişimi kıracağım. Kokuşmuş insanların kokuşmuş ülkesinde yöneticiler de bunları işte.
*** taahhüt devam ederken sizin hız düşürmenize izin vermiyor sadece yükseltip daha fazla para ödeyebilirsin diyorlar
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btk, adil kullanım kotası ve