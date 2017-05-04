BTK başkanından AKK açıklaması: “Gerekirse müdahale ederiz!” [Video Eklendi]

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türkiye Bilişim Zirvesi’nde bir konuşma yaptı ve Adil Kullanım Kotası ile ilgili bir dizi açıklama yaptı. Bazı konuların yanlış anlaşıldığını belirten Sayan, AKN sonrasında hız değerinin ihtiyacı karşılamadığı yönünde gelen talep ve şikayetleri değerlendirdiklerini belirtti.

Türkiye’de internet hızlarının istenen seviyede olmadığını kabul eden Sayan, yapılan düzenlemelerin ortalama hızlarda da artış sağlayacağını ifade ediyor. Sayanın asıl açıklaması ise AKN’li tarifelerle ilgili oldu. İfade şu şekilde:

"Bu uygulama, gerek AKN'li bir tarife için taahhüdü devam eden mevcut aboneler için gerekse AKN’li tarifelere geçiş yapacak yeni aboneler için geçerli. Şu anda vatandaşlar, kullandıkları tarifelerle ilgili hiçbir ek ücret ödenmeksizin, bu yeni düzenlemeden yararlanacaklar. Diğer bir ifadeyle eski ve yeni abone olması fark etmeksizin herkes için geçerli. Kurum olarak AKN düzenlememize aykırı bir durum yaşandığı takdirde gerekli müdahaleyi yapacağımızı belirtmek isterim. İki yıllık süreçten bahsediyoruz. Diyoruz ki iki yılda geçiş süreci planlansın. İki yıl sonra bu rekabetçi ortam tam olarak otursun. Çok sevindim. Birçok operatörümüz, full AKN'siz tarifelerini çıkardılar ve uygulamaya koydular. Bazı operatörlerimiz de yeni yeni ortaya koyacaklar. Önümüzdeki dönemlerde bu nitelikteki tarifelerin sayısının artmasını hem de tarife ücretlerinin daha uygun olmasını bekliyoruz"

Sayan’ın açıklamaları aslında günlerdir konuştuğumuz konulardan çok uzak. Operatörlerin belirli bir kotaya sahip ve aşıldıktan sonra ek ücret getiren tarifeler ortaya çıkarmaya başlaması, asıl can sıkıcı konu olmuş ve bu durumun yaygınlaşması endişesi yaşanıyordu. Sayan açıklamalarında bu odaktan bir söylemde bulunmuş değil. Dileriz bu noktada yakında zamanda bir geri dönüş alabiliriz.