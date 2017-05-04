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BTK başkanından AKK açıklaması: “Gerekirse müdahale ederiz!” [Video Eklendi]

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, son günlerde çok konuşulan Adil Kullanım Kotası hakkındaki gelişmelerle ilgili bazı açıklamalar yaptı. Sayan’ın açıklamaları yazımızda:
2 yıl
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Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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BTK başkanından AKK açıklaması: “Gerekirse müdahale ederiz!” [Video Eklendi]
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türkiye Bilişim Zirvesi’nde bir konuşma yaptı ve Adil Kullanım Kotası ile ilgili bir dizi açıklama yaptı. Bazı konuların yanlış anlaşıldığını belirten Sayan, AKN sonrasında hız değerinin ihtiyacı karşılamadığı yönünde gelen talep ve şikayetleri değerlendirdiklerini belirtti.

Türkiye’de internet hızlarının istenen seviyede olmadığını kabul eden Sayan, yapılan düzenlemelerin ortalama hızlarda da artış sağlayacağını ifade ediyor. Sayanın asıl açıklaması ise AKN’li tarifelerle ilgili oldu. İfade şu şekilde:

"Bu uygulama, gerek AKN'li bir tarife için taahhüdü devam eden mevcut aboneler için gerekse AKN’li tarifelere geçiş yapacak yeni aboneler için geçerli. Şu anda vatandaşlar, kullandıkları tarifelerle ilgili hiçbir ek ücret ödenmeksizin, bu yeni düzenlemeden yararlanacaklar. Diğer bir ifadeyle eski ve yeni abone olması fark etmeksizin herkes için geçerli. Kurum olarak AKN düzenlememize aykırı bir durum yaşandığı takdirde gerekli müdahaleyi yapacağımızı belirtmek isterim. İki yıllık süreçten bahsediyoruz. Diyoruz ki iki yılda geçiş süreci planlansın. İki yıl sonra bu rekabetçi ortam tam olarak otursun. Çok sevindim. Birçok operatörümüz, full AKN'siz tarifelerini çıkardılar ve uygulamaya koydular. Bazı operatörlerimiz de yeni yeni ortaya koyacaklar. Önümüzdeki dönemlerde bu nitelikteki tarifelerin sayısının artmasını hem de tarife ücretlerinin daha uygun olmasını bekliyoruz"

Sayan’ın açıklamaları aslında günlerdir konuştuğumuz konulardan çok uzak. Operatörlerin belirli bir kotaya sahip ve aşıldıktan sonra ek ücret getiren tarifeler ortaya çıkarmaya başlaması, asıl can sıkıcı konu olmuş ve bu durumun yaygınlaşması endişesi yaşanıyordu. Sayan açıklamalarında bu odaktan bir söylemde bulunmuş değil. Dileriz bu noktada yakında zamanda bir geri dönüş alabiliriz. 


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Anayurt Oteli 2 yıl en beğenilen
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eAkman 2 yıl
Bence başkanın olaylardan haberi bile yok.
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classf2re 2 yıl
BTK Başkanı siyasetçi ağzıyla konuşuyor. Sözleşmeniz bitene kadar kullanacaksınız daha ne demeye getiriyor. Böyle kurumların başında böyle adamlar olursa ki hep oldu görünen o ki hep olacak, biz daha çok ağlarız halimize. Bunların vizyonu gelişmiş ülkelerin 20 sene önceki vizyonu bile değil.
BTK Başkanı siyasetçi ağzıyla konuşuyor. Sözleşmeniz bitene kadar kullanacaksınız daha ne demeye getiriyor. Böyle kurumların başında böyle adamlar olursa ki hep...
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Hümiyettin 2 yıl
1 hafta geçmesine rağmen Kablonet'in yaptığına karşı adeta üç maymunu oynuyor. AKN'li tarifeler hakkında açıklama yapıp duruyorlar ama AKN'li paketlerin kalkıp kotalı paketlerin geleceğini söylüyoruz. Bunun yalan olduğuna dair hiçbir açıklama yapılmıyor.
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kartal172 2 yıl
Çok cahilsin... Keşke ölsen.
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djvietnam 2 yıl
sadece görüntü başkan başka bi şey değil
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1982-utkan 2 yıl
Yav Allah askina Su ulkede 1 tane seyde vatandas lehine olmazmi ya.. Gumruk sinirinin 75 eurodan 30 a dusmesi,Akk den kota dogmasi,Pahali kopruler,Gss, Pahali benzin, domates 10 lira(ne hikmetse derdimizde rusyaya dometes satmak su sira) Akp yi ara ara desteklesemde 2002 2007 arasi reformcu durusunu begensemde artik Hic bir sey lehimize gelismiyor.. Tazminat olayinida yaziyim bari
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MrSAVIOR 2 yıl
Boyle adamları nasıl btk baskanı yapıyorlar anlamıyorum kım kıme yag cekerse baskan oluyor kım bılır ne kadar maası var tuzu kuru tabı
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Fatih211 2 yıl
Biyik gordunuz mu korkun kardesim,biyikli gorurseniz temkinli davranin ozellikle badem turunden olanlardan.Biz diyoruz tren geldi gecti bunlar diyo baska bisey.Turk halkini kimseye dolandirtmasinlar,baksana akillari cakalliga calisiyor kota diye bisey cikti birdenbiri.Kafayi cakalliga calistiriyolar hizmete falan degil.Direk uzaklastirsinlar memleketten lisans misans ne varsa iptal etsinler gitsinler baska ulkede yapabiliyolarsa orda yapsinlar.Turk halkini salak yerine koyanlara destek cikarsa devlet kurumu onlara da yaziklar olsun derhal birakip gitsinler.Gb basina 2tl alacaklarmis bak bak bak sahtekarliga bak tam bir uckagitci isi
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netfaruk 2 yıl
Şimdi Türknet genel müdürü Cem beyi dinlediğim videodan geldim ve dedim ki ; abi bu ne ! Amca keşke kendi küçük dünyasından çıkıp dışarıda ne olduğuna baksaydı. BTK nın başına Cem bey gibi bilgili kültürlü ve halkın ne istediğini tam olarak bilen birisi gerekli.
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Fiyaka1903 2 yıl
Allah'ın yarattığı tipi sorgulamiyorum yanlış anlaşılmasın ama bu başkan arkadaşın kendini soktuğu tipe bakınca o kurumuna başına nasıl geldiğini herhalde anlamışsınızdır.iste size dünyadan neden geri kaldığımızin kanlı canlı örneği. Tabi anlayana..
Dua edin sevinmiş akk makeke bunları kafaya takarsaniz siyirirsiniz dememiş.
Yalnızca bir kere bir konuda vatandaşı düşünseler dişimi kıracağım. Kokuşmuş insanların kokuşmuş ülkesinde yöneticiler de bunları işte.
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theabir 2 yıl
Neremize kadar sokacaklar şemsiyesi çok merak ediyorum bende yer kalmadı da ?
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AhmetHT 2 yıl
Uydunet te 25mbps 75GB AKN li tarife kullanıyorum. yeni sistemde 25mbps 16ya düşecek ek ücret odemek yok(müşteri hizmetleri boyle diyor). fakat taahütünüz bitinceye kadar cunku bu kullandığım tarife şu anda listede yok. bana söylenen taahhüt bitince aynı tarifeye o zamanın ücreti(yeni sistemdeki ücretleri görünce hiçte ucuz olacağını düşünmüyorum) ile devam edebilir siniz dendi. Zor günler bekliyor...
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H34RTL3SS 2 yıl AhmetHT
taahhüt var ise hangi hakla hız düşümü yapacaklarmış sormadın mı
*** taahhüt devam ederken sizin hız düşürmenize izin vermiyor sadece yükseltip daha fazla para ödeyebilirsin diyorlar
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