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Tümosan’dan motorundan tasarımına %100 yerli Mentap projesi [GÜNCELLENDİ]

Tümosan, yüksek yerlilik oranına sahip bir taktik araç platformu hazırlıyor. Mentap projesindeki hafif, orta ve ağır araçlar, motor, tasarım, şanzıman gibi tüm aksamları ile %100 yerli olacak.
2 yıl
19,1b
1
32
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’nin en köklü sanayi şirketlerinden olan Tümosan, son dönede Altay Tankı’nın güç ve aktarma grubu konusunda beklentileri karşılayamamış olmasına dayandırılarak önemli eleştiriler almış olsa da şirketin, geleceğe dönük önemli ARGE projeleri ve savunma sanayii odaklı yatırımları var.
Tümosan’dan motorundan tasarımına %100 yerli Mentap projesi [GÜNCELLENDİ]

KAP’a yapılan son açıklama ile şirket yeni Milli Entegre Taktik Tekerlekli Araç Platformu (MENTAP) ürün ailesi için çalışmalara başlandığını duyurdu. Hafif, orta ve ağır araçlardan oluşacağı belirtilen MENTAP ürün ailesi, hem şirket için hem de Türk Savunma Sanayii için ciddi bir önem taşıyor.

Geliştirilecek ürün ailesinin tamamında %100 olarak Tümosan tarafından geliştirilmiş dizel motor, şanzıman, transfer kutusu, yürür aksam, özgün elektronik sistemleri kullanılacak. Bu sayede tam anlamıyla yerli olarak ifade edilebilecek bir ürün grubu ortaya çıkarak olan Tümosan, yapılacak ARGE çalışmalarında da yurtdışından herhangi bir teknik destek almayacakmış. Yani araçların tüm ARGE süreci de Tümosan mühendislerince gerçekleştirilecek.

Yapılacak geliştirmeler ve elde edilen bilgi birikimini farklı işbirlikleri ile Türk Savunma Sanayii’nde faaliyet gösteren diğer şirketlerle de paylaşacaklarını açıklayan şirket, uzunca bir süredir üzerinde çalışılan ve ürün ailesinin ilk üyesi olan “Hafif Tekerlekli Zırhlı AracıIDEF 2017 Savunma Sanayii Fuarı’nda 8. salonda yerli ve yabancı katılımcıların beğenisine sunacak. Fuardan hemen sonra ise prototip üretimi, test süreci, validasyon ve optimizasyon çalışmaları gibi süreçlerin hızlı bir şekilde tamamlanması amaçlanıyor.

TÜMOSAN Genel Müdürü Kurtuluş Öğün konuyla ilgili olarak tarafımıza şu ifadeleri aktardı “MENTAP ile gelişmiş ülkelerde %95 seviyelerinde olan, ancak ülkemizde uzunca bir süredir %50 seviyesini aşamayan savunma sanayii yerlilik oranını, gelişmiş ülke seviyelerine çekecek bir proje modeli hayata geçirdik. Bu proje sayesinde yurt içi ihtiyacı karşılayacak ve aynı zamanda yabancı ülkelerin savunma amaçlı ürünlere uyguladığı sınırlamaları ortadan kaldırarak yeni ihracat imkanları oluşturacağız. Projemizin ilk ürünü olan ve mühendislerimiz tarafından geliştirilen “Hafif Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç”, özgün tasarımı ve yüksek yerlilik oranı ile savunma sanayiinde Türkiye’nin gücünün önemli bir göstergesini oluştururken, yurt dışı savunma sanayisinde öne çıkan bir araç haline gelecek” dedi. 
Tümosan’dan motorundan tasarımına %100 yerli Mentap projesi [GÜNCELLENDİ]
 

TSK'nın ve Emniyet'in Kullanımında Olacak  

Askeri araç ailesi konseptinde çalışmalara başladığı hafif sınıftaki ilk üyesi TÜMOSAN PUSAT’ın geliştirilmesinden sonra orta ve ağır sınıfta ve yine %100’e yakın yerlilik oranı hedefi ile çalışmalarına devam edeceklerini belirten Öğün, öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Güçlerinin ihtiyaç duyduğu taktik tekerlekli araçları, bir araç ailesi oluşturacak şekilde geliştireceklerini vurguladı.

MENTAP’ın hafif sınıftaki ilk üyesinin öne çıkan özellikleri şöyle:

Yüksek yerlilik oranı: TÜMOSAN’ın tasarlayıp ürettiği milli motor, şanzıman, güç aktarma ve süspansiyon ve elektronik sistemler kullanıldığı için yerlilik oranı %100’e yakın.


Yüzde 30 yakıt tasarrufu: TÜMOSAN tarafından geliştirilen ve yüksek verimlilikte çalışan yeni nesil 4 silindirli TÜMOSAN motoru, otomatik TÜMOSAN şanzımanı ve güç aktarma sistemi ile %30 yakıt tasarrufu sağlanıyor.


Modüler tasarım: Farklı silah ve balistik koruma sistemleri ile elektronik donanımların entegrasyonu sayesinde aracın tasarımı istenilen görev profiline uygun hale getirilebiliyor.


Dengeli zırh koruması, hareket ve taşıma kabiliyeti: TÜMOSAN tarafından geliştirilen bağımsız süspansiyon sistemi ile arazi şartlarında yüksek manevra kabiliyetine, yüksek performansa sahip dizel motoru ile daha uzun menzil taşıma kabiliyeti ile tehdit ortamının gerektirdiği zırh korumasına sahip.

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604639 Yorum Yaz
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M.Akif Ersoy 2 yıl en beğenilen
Şu yerli arabayı yapın da artık binelim yahu. Orta seviye aile arabası olsa yeter. İthal arabalarla aynı fiyat olsa bile alırım. Alman Hans, Koreli Lee Su, Fransız Jack kazanacağına Konyalı Hüseyin, Sivaslı Ahmet kazansın.
Şu yerli arabayı yapın da artık binelim yahu. Orta seviye aile arabası olsa yeter. İthal arabalarla aynı fiyat olsa bile alırım. Alman Hans, Koreli Lee Su, Fra...
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3 Yanıt Yanıtla +79
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emre_virüs 2 yıl
Bu zırhlı araç işinin suyu çıktı artık. Otokar, Fnss, Bmc, Nurol, Katmerciler, Limak şimdi de Tümosan
Tümosan'a zaten motor geliştirme görevi verildi bu işte uzmanlaşmak yerine bir sürü oyuncunun olduğu bu sektöre girmekteki ısrarı anlayamadım.
Şimdi işinde yıllardır uzman olan Otokar, Fnss, Bmc neden Tümosan'dan motor alsın ki? rakiplerine iş vermek istemeyebilirler. Halbuki motor işini kotarırlarsa bu şirketlere yüzlerce motor-şanzıman satacaklar.
Motor üreten cummins, perkins gibi şirketler niye zırhlı araç üretmiyorlar?
Tümosan bence yerli Caterpillar olmalı. Gemi makinaları, jeneratörler, güç grupları, iş makinaları ile ülkemiz için ciddi güç çarpanı olurlar.
Bu zırhlı araç işinin suyu çıktı artık. Otokar, Fnss, Bmc, Nurol, Katmerciler, Limak şimdi de TümosanTümosan'a zaten motor geliştirme görevi verildi bu iş...
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1 Yanıt Yanıtla +42
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McLaren64 2 yıl emre_virüs
Elbette yerlilik oranının arttırılması çok önemli. Zırh çeliğinin yerli firmalarca tedarik edilmesi de çok önemli bir konu. Ama hepsinden önemlisi Motor, Şanzıman, Transmisyon gibi bir askeri aracın olmazsa olmazı parçaları yerli firmalarca tedarik edebilmek. Bana göre hepsinden önemlisi bu konudur. Zira bunları yerli firmalardan tedarik edersen sorgusuz sualsiz ihraç edebilir, tüm kontrolü kendi üstüne alırsın.
Ama şu an üretilen ve kullanılan Otokar Cobra II, Nurol Ejder Yalçın 4x4 gibi araçların motoru, zırhı, şanzımanı, transmisyonu hep yurt dışından tedarik ediliyor. Tümosan ise bunların tamamını kendisi üretip kullanacağını açıkladı. Bu çok önemli bir eşik.
Bölgemizdeki sorunları, dünyadaki siyasi konjonktürü de düşündüğüm vakit ordumuzu sürekli yenilemek elzem bir konu. Ordunun bel kemiği de Kara Kuvvetleri'dir. Bu işi tek bir firmaya bırakmak çok büyük hata olur.
Zamanında sadece Otokar vardı. Paletli araçları da FNSS üretirdi. Bugün üretici sayısının artması rekabeti de doğrudan etkiliyor. Her şirket aracının daha da gelişmiş ve tercih edilebilir olması için çaba sarfetmek zorunda kalacak. FNSS, Nurol Makina, BMC olmasaydı Otokar Cobra II'yi çıkartır mıydı? Bunu asla bilemeyiz. Ya da bu kadar gelişmiş bir şekilde üretebilir miydi?
Günümüzde Otokar'ın Cobra II'si, Nurol Makina'nın Ejder Yalçın III 4x4'ü, BMC'nin Vuran'ı, FNSS'in Pars 4x4'ü, Katmerciler'in Hızır'ı var. Buna şimdi de Tümosan'ın Pusat'ı ekleniyor. Ordunun ve Emniyet'in isterlerini karşılarsa, askerimizin, polisimizin güvenliği için yeterli güvenilirliği sunarsa Pusat'ı da envantere alırız.
Kaldı ki bu araçlar sadece TSK ve EGM için üretilmiyor. Çok ciddi bir dış talep var ve bu araçların çoğu ihraç ediliyor. Cobra II, Ejder Yalçın III dış satış başarısı göstermiş modeller. BMC Kirpi'ye Afrika ve Türki Cumhuriyetlerden inanılmaz bir talep var. Daha geçen hafta Otokar Kaya II Bangladeş'in MRAP ihalesini kazandı. Yine Otokar Arma 8x8 modelini BAE'ne sattı. FNSS Pars 8x8 modelini Malezya'ya sattı. Geçtiğimiz haftalarda BMC Amazon modelini Katar'a sattı. Yani sadece yerli ihtiyaç için değil ihracat için de model fazlalığının önemi var.
Özellikle sevsek de sevmesek de mevcut hükümet döneminde Savunma Sanayi'ne çok ciddi yatırımlar yapıldı. Ama hala katedeceğimiz yol var. Önümüzdeki yıllarda Savunma Sanayi'nde çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Yerlilik oranının daha da artacağını göreceğiz.
Elbette yerlilik oranının arttırılması çok önemli. Zırh çeliğinin yerli firmalarca tedarik edilmesi de çok önemli bir konu. Ama hepsinden önemlisi Motor, Şanzı...
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DH Misafiri 1 yıl
Koç ve Sabancı ne yapmıs bu konuda şimdiye kadar? Kaportacılık başka bir şey değil. Onlardan beklentimiz kalmadı. Artık küçük firmalar yapacak yerli motoru da araçları da. Onlara verin otoyalları hazır para kazansınlar.
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DH Misafiri 2 yıl
Kimse yerli araba konusunda Koç grubuna ses etmiyor. oysa bu grubun elinde yeterli bilgi birikim ve teknoloji mevcut. gerçi koçların kendisi yerli olmadığı için üretecekleri araç ne kadar yerli olur o ayrı konu. insanımıza yıllarca italyanların çöpe çıkardığı araçları satarak dünyaları kazandılar. hangi konuda olursa olsun konu milli olunca hep yan çizdiler.yerli araba yerli üretim devletin değil, aslen özel şirketlerin meselesidir. ancak ülkedeki özel şirketlerin Türkiye ve Türk insanı ile alakası olmayınca geçen yüzyıl dünyada yok olan devletçilik kavramı ortaya çıkıyor. o yüzden Tümosan gibi firmaları eleştirmek yerine destek vermeliyiz. bir olmaz iki olmaz ama eninde sonunda olur...
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infom@n 2 yıl
Gelişmiş ülkeler gelişirken, bir prototip üretilirdi o prototipi birkaç firma üretirdi. Bizde tek firma ihaleyi kapmaya çalışıyor. Bir savaş durumunda TÜMOSAN fabrikası vurulsa yedek parçasız ve üretimsiz kalırsın. ABD, Almanya, Japonya, İngiltere hep birden fazla üreticiye aynı ürünü ürettirdi.
Yani kimse kusura bakmasın ama başımızdakilerin aklı sadece vergi alma yöntemlerine iyi çalışıyor, o da zaten zorla alınıyor :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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Hasegawa 2 yıl infom@n
infom@n

Gelişmiş ülkeler gelişirken, bir prototip üretilirdi o prototipi birkaç firma üretirdi. Bizde tek firma ihaleyi kapmaya çalışıyor. Bir savaş durumunda TÜMOSAN fabrikası vurulsa yedek parçasız ve üretimsiz kalırsın. ABD, Almanya, Japonya, İngiltere hep birden fazla üreticiye aynı ürünü ürettirdi.
Yani kimse kusura bakmasın ama başımızdakilerin aklı sadece vergi alma yöntemlerine iyi çalışıyor, o da zaten zorla alınıyor :)

En basiti Intel - AMD ornegi. AMD nin uzun yillar ayakta kalmasinin nedeni ordunun Intel'i baska firmaya patent haklari ve uretim izni vermesi icin zorlamasi. Uc gun sonra uretim yaptirdigin firma bir nedenden calismaz hale gelirse kalirsin ortada.
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Bluflame 2 yıl
1) yaw arkadaşlar şu anda ortada hiç birşey yok, sadece 1-2 resim afiş var, arkası gelirse tamam da 6 ay sonra unutulur giderse ?
2) tümosan ilk önce ben motor konusunda uzman olacam diye yola çıktı, şimdi zırhlı hafif mrap yapacam diyor, yani tank motoru işini beceremedim ben başka yönde gidiyorum gibi geldi bana.
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kadirirdem 2 yıl
Helal olsun.Durmak yok yola devam.
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baran4721 2 yıl
durmak yok yola devam türkiyem
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KaTürk 2 yıl
Başarılar. Çalışmaya devam.
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hanox 2 yıl
Tümosan çok hırslı bir firma bence yapar,çok da güzel yapar.
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fuujitsu 2 yıl
Ben anlamadım bu TÜMOSAN ın işini adamlar tank motoru projesinde sı koydular şimdi kendi motorumuzla çalışıyor diye zırhlı araç çıkartıyorlar.
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Krone 2 yıl
Şunları yaparken testlerini de yayınlasınlar göreve ne kadar hazır olduklarını görelim. Oldu bittiye getiriyorlar. Sonra, mayın patladı araç hurdaya döndü haberleri görüyoruz.
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savunma sanayii, milli entegre taktik tekerlekli araç platformu ve
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