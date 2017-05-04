Tümosan’dan motorundan tasarımına %100 yerli Mentap projesi [GÜNCELLENDİ]





Türkiye’nin en köklü sanayi şirketlerinden olan Tümosan, son dönede Altay Tankı’nın güç ve aktarma grubu konusunda beklentileri karşılayamamış olmasına dayandırılarak önemli eleştiriler almış olsa da şirketin, geleceğe dönük önemli ARGE projeleri ve savunma sanayii odaklı yatırımları var.

KAP’a yapılan son açıklama ile şirket yeni Milli Entegre Taktik Tekerlekli Araç Platformu (MENTAP) ürün ailesi için çalışmalara başlandığını duyurdu. Hafif, orta ve ağır araçlardan oluşacağı belirtilen MENTAP ürün ailesi, hem şirket için hem de Türk Savunma Sanayii için ciddi bir önem taşıyor.

Geliştirilecek ürün ailesinin tamamında %100 olarak Tümosan tarafından geliştirilmiş dizel motor, şanzıman, transfer kutusu, yürür aksam, özgün elektronik sistemleri kullanılacak. Bu sayede tam anlamıyla yerli olarak ifade edilebilecek bir ürün grubu ortaya çıkarak olan Tümosan, yapılacak ARGE çalışmalarında da yurtdışından herhangi bir teknik destek almayacakmış. Yani araçların tüm ARGE süreci de Tümosan mühendislerince gerçekleştirilecek.

Yapılacak geliştirmeler ve elde edilen bilgi birikimini farklı işbirlikleri ile Türk Savunma Sanayii’nde faaliyet gösteren diğer şirketlerle de paylaşacaklarını açıklayan şirket, uzunca bir süredir üzerinde çalışılan ve ürün ailesinin ilk üyesi olan “Hafif Tekerlekli Zırhlı Aracı” IDEF 2017 Savunma Sanayii Fuarı’nda 8. salonda yerli ve yabancı katılımcıların beğenisine sunacak. Fuardan hemen sonra ise prototip üretimi, test süreci, validasyon ve optimizasyon çalışmaları gibi süreçlerin hızlı bir şekilde tamamlanması amaçlanıyor.

TÜMOSAN Genel Müdürü Kurtuluş Öğün konuyla ilgili olarak tarafımıza şu ifadeleri aktardı “MENTAP ile gelişmiş ülkelerde %95 seviyelerinde olan, ancak ülkemizde uzunca bir süredir %50 seviyesini aşamayan savunma sanayii yerlilik oranını, gelişmiş ülke seviyelerine çekecek bir proje modeli hayata geçirdik. Bu proje sayesinde yurt içi ihtiyacı karşılayacak ve aynı zamanda yabancı ülkelerin savunma amaçlı ürünlere uyguladığı sınırlamaları ortadan kaldırarak yeni ihracat imkanları oluşturacağız. Projemizin ilk ürünü olan ve mühendislerimiz tarafından geliştirilen “Hafif Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç”, özgün tasarımı ve yüksek yerlilik oranı ile savunma sanayiinde Türkiye’nin gücünün önemli bir göstergesini oluştururken, yurt dışı savunma sanayisinde öne çıkan bir araç haline gelecek” dedi.

TSK'nın ve Emniyet'in Kullanımında Olacak

Askeri araç ailesi konseptinde çalışmalara başladığı hafif sınıftaki ilk üyesi TÜMOSAN PUSAT’ın geliştirilmesinden sonra orta ve ağır sınıfta ve yine %100’e yakın yerlilik oranı hedefi ile çalışmalarına devam edeceklerini belirten Öğün, öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Güçlerinin ihtiyaç duyduğu taktik tekerlekli araçları, bir araç ailesi oluşturacak şekilde geliştireceklerini vurguladı.





MENTAP’ın hafif sınıftaki ilk üyesinin öne çıkan özellikleri şöyle: Yüksek yerlilik oranı: TÜMOSAN’ın tasarlayıp ürettiği milli motor, şanzıman, güç aktarma ve süspansiyon ve elektronik sistemler kullanıldığı için yerlilik oranı %100’e yakın.





Yüzde 30 yakıt tasarrufu: TÜMOSAN tarafından geliştirilen ve yüksek verimlilikte çalışan yeni nesil 4 silindirli TÜMOSAN motoru, otomatik TÜMOSAN şanzımanı ve güç aktarma sistemi ile %30 yakıt tasarrufu sağlanıyor.





Modüler tasarım: Farklı silah ve balistik koruma sistemleri ile elektronik donanımların entegrasyonu sayesinde aracın tasarımı istenilen görev profiline uygun hale getirilebiliyor.





Dengeli zırh koruması, hareket ve taşıma kabiliyeti: TÜMOSAN tarafından geliştirilen bağımsız süspansiyon sistemi ile arazi şartlarında yüksek manevra kabiliyetine, yüksek performansa sahip dizel motoru ile daha uzun menzil taşıma kabiliyeti ile tehdit ortamının gerektirdiği zırh korumasına sahip.





https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604639