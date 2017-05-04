Tümosan’dan motorundan tasarımına %100 yerli Mentap projesi [GÜNCELLENDİ]

KAP’a yapılan son açıklama ile şirket yeni Milli Entegre Taktik Tekerlekli Araç Platformu (MENTAP) ürün ailesi için çalışmalara başlandığını duyurdu. Hafif, orta ve ağır araçlardan oluşacağı belirtilen MENTAP ürün ailesi, hem şirket için hem de Türk Savunma Sanayii için ciddi bir önem taşıyor.
Geliştirilecek ürün ailesinin tamamında %100 olarak Tümosan tarafından geliştirilmiş dizel motor, şanzıman, transfer kutusu, yürür aksam, özgün elektronik sistemleri kullanılacak. Bu sayede tam anlamıyla yerli olarak ifade edilebilecek bir ürün grubu ortaya çıkarak olan Tümosan, yapılacak ARGE çalışmalarında da yurtdışından herhangi bir teknik destek almayacakmış. Yani araçların tüm ARGE süreci de Tümosan mühendislerince gerçekleştirilecek.
Yapılacak geliştirmeler ve elde edilen bilgi birikimini farklı işbirlikleri ile Türk Savunma Sanayii’nde faaliyet gösteren diğer şirketlerle de paylaşacaklarını açıklayan şirket, uzunca bir süredir üzerinde çalışılan ve ürün ailesinin ilk üyesi olan “Hafif Tekerlekli Zırhlı Aracı” IDEF 2017 Savunma Sanayii Fuarı’nda 8. salonda yerli ve yabancı katılımcıların beğenisine sunacak. Fuardan hemen sonra ise prototip üretimi, test süreci, validasyon ve optimizasyon çalışmaları gibi süreçlerin hızlı bir şekilde tamamlanması amaçlanıyor.
TSK'nın ve Emniyet'in Kullanımında Olacak
MENTAP’ın hafif sınıftaki ilk üyesinin öne çıkan özellikleri şöyle:Yüksek yerlilik oranı: TÜMOSAN’ın tasarlayıp ürettiği milli motor, şanzıman, güç aktarma ve süspansiyon ve elektronik sistemler kullanıldığı için yerlilik oranı %100’e yakın.
Yüzde 30 yakıt tasarrufu: TÜMOSAN tarafından geliştirilen ve yüksek verimlilikte çalışan yeni nesil 4 silindirli TÜMOSAN motoru, otomatik TÜMOSAN şanzımanı ve güç aktarma sistemi ile %30 yakıt tasarrufu sağlanıyor.
Modüler tasarım: Farklı silah ve balistik koruma sistemleri ile elektronik donanımların entegrasyonu sayesinde aracın tasarımı istenilen görev profiline uygun hale getirilebiliyor.
Dengeli zırh koruması, hareket ve taşıma kabiliyeti: TÜMOSAN tarafından geliştirilen bağımsız süspansiyon sistemi ile arazi şartlarında yüksek manevra kabiliyetine, yüksek performansa sahip dizel motoru ile daha uzun menzil taşıma kabiliyeti ile tehdit ortamının gerektirdiği zırh korumasına sahip.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604639 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tümosan'a zaten motor geliştirme görevi verildi bu işte uzmanlaşmak yerine bir sürü oyuncunun olduğu bu sektöre girmekteki ısrarı anlayamadım.
Şimdi işinde yıllardır uzman olan Otokar, Fnss, Bmc neden Tümosan'dan motor alsın ki? rakiplerine iş vermek istemeyebilirler. Halbuki motor işini kotarırlarsa bu şirketlere yüzlerce motor-şanzıman satacaklar.
Motor üreten cummins, perkins gibi şirketler niye zırhlı araç üretmiyorlar?
Tümosan bence yerli Caterpillar olmalı. Gemi makinaları, jeneratörler, güç grupları, iş makinaları ile ülkemiz için ciddi güç çarpanı olurlar.
Ama şu an üretilen ve kullanılan Otokar Cobra II, Nurol Ejder Yalçın 4x4 gibi araçların motoru, zırhı, şanzımanı, transmisyonu hep yurt dışından tedarik ediliyor. Tümosan ise bunların tamamını kendisi üretip kullanacağını açıkladı. Bu çok önemli bir eşik.
Bölgemizdeki sorunları, dünyadaki siyasi konjonktürü de düşündüğüm vakit ordumuzu sürekli yenilemek elzem bir konu. Ordunun bel kemiği de Kara Kuvvetleri'dir. Bu işi tek bir firmaya bırakmak çok büyük hata olur.
Zamanında sadece Otokar vardı. Paletli araçları da FNSS üretirdi. Bugün üretici sayısının artması rekabeti de doğrudan etkiliyor. Her şirket aracının daha da gelişmiş ve tercih edilebilir olması için çaba sarfetmek zorunda kalacak. FNSS, Nurol Makina, BMC olmasaydı Otokar Cobra II'yi çıkartır mıydı? Bunu asla bilemeyiz. Ya da bu kadar gelişmiş bir şekilde üretebilir miydi?
Günümüzde Otokar'ın Cobra II'si, Nurol Makina'nın Ejder Yalçın III 4x4'ü, BMC'nin Vuran'ı, FNSS'in Pars 4x4'ü, Katmerciler'in Hızır'ı var. Buna şimdi de Tümosan'ın Pusat'ı ekleniyor. Ordunun ve Emniyet'in isterlerini karşılarsa, askerimizin, polisimizin güvenliği için yeterli güvenilirliği sunarsa Pusat'ı da envantere alırız.
Kaldı ki bu araçlar sadece TSK ve EGM için üretilmiyor. Çok ciddi bir dış talep var ve bu araçların çoğu ihraç ediliyor. Cobra II, Ejder Yalçın III dış satış başarısı göstermiş modeller. BMC Kirpi'ye Afrika ve Türki Cumhuriyetlerden inanılmaz bir talep var. Daha geçen hafta Otokar Kaya II Bangladeş'in MRAP ihalesini kazandı. Yine Otokar Arma 8x8 modelini BAE'ne sattı. FNSS Pars 8x8 modelini Malezya'ya sattı. Geçtiğimiz haftalarda BMC Amazon modelini Katar'a sattı. Yani sadece yerli ihtiyaç için değil ihracat için de model fazlalığının önemi var.
Özellikle sevsek de sevmesek de mevcut hükümet döneminde Savunma Sanayi'ne çok ciddi yatırımlar yapıldı. Ama hala katedeceğimiz yol var. Önümüzdeki yıllarda Savunma Sanayi'nde çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Yerlilik oranının daha da artacağını göreceğiz.