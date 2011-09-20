Bada 2.0 işletim sistemli Samsung Wave 3'ün çıkış tarihi netleşiyor: Ekim

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Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Samsung'un, geride bıraktığımız ağustos ayında teknoloji meraklılarına sergilediği Bada 2.0 işletim sistemli ilk akıllı telefonu S8600 Wave 3'ün çıkış tarihi netleşti. Hindistan'da düzenlenen Bada geliştiricileri gününde Wave 3'ün ekim ayından itibaren pazara sunulmasının planladığı açıklandı. Bununla beraber Wave 3'ün ilk olarak Avrupa ülkelerinde boy göstermesi beklenirken, akıllı telefonun kasım ayında Hindistan pazarına giriş yapacağı ifade ediliyor.
Samsung S8600 Wave 3'ün başlıca teknik özellikleri şu şekilde;
- Dört band GSM şebekesi ve HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği
- 9.9 mm kalınlık
- 1.4 GHz işlemci
- 4.0-inç - 480 x 800 piksel - Super AMOLED kapasitif ekran
- TouchWiz arayüzü
- 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- Wi-Fi 802.11n
- Bluetooth 3.0
- GPS
- 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, LED flaş
- 720p video kaydı
- VGA ön kamera
- 3.5 mm kulaklık girişi
- RDS'li FM radyo
- NFC desteği
- 1500 mAh batarya
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Samsung'un kendi işletim sistemi 'bada 2.0' ile gelen üst seviye yeni akıllı telefonu Wave 3, ülkemizde satışa sunuldu.
BU OZELIKLERI ISTIYORSAN GALAXY S 2 ALACAKSIN ONADA 1800 TL VERECEKSIN ISTEDIGIN OZELLIKLER BU TELEFONDA OLSA ZATEN GALAXY S 2 ILE AYNI FIYATTA OLURDU VE WAVE ILE GALAXY SERISI ARASINDA FARK KALMAZDI...
700lira civarından çıkacaktır wawe II'de 500-600'den satılabilir.
Cevabımız çok basit: Ticaret! Neden ASUS bütün bilgisayarlarını i7 işlemcili 8GB DDR3 Ramli yapmıyor? sorusuna paralel olarak düşünebilirsin.
Yada full donanımlı/standart donanımlı araba satış oranları nelerdir?
Arabaların kasa makyajlaması gibi donanım pek değişiyor ama kasada ufak değişiklikler oluyor :)
Ve tabiki de MALİYETLER, HEDEF KİTLE vs. sebepler...
Sevgiler...
web os blackberry'e ait değil.
Pardon karışmış demek istediğim anlaşılmıştır ama en azından dimi
pardon nereye ait acaba?
4 inc lik ekrana gore cozunurluk yetersiz. neden superamoled plus degilde samoled ? o batarya niye 1500 mah ? neden 1080 p degilde 720 p ? madem boyle bir alet yapiyosun onceki serilerine gore ekran buyuklugu ve isl hizi disinda daha fazla ozellik koymalisin.
bence idare eder.beklentim fazlaydi ama husranla karsilastim
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O dediğin özellikler olsaydı doğal olarak fiyat daha yuksek olacaktı. Bu durumda insanlar aynı paraya android işletim sistemli bir telefon almak varken kalkıp da bada işletim sistemli bir telefon almazlar. Burada amaç bada işletim sistemli telefonları piyasaya sokabilmek bunu da ancak duşuk fiyatla yapabilirler.
bence idare eder.beklentim fazlaydi ama husranla karsilastim
Htc ninde kendi yazılım çalismalari oldugunu duymustum nokia zaten sysmbian diye diretiyor apple in ios u var blackberry nin webos u en çok hangi tel satarsa onun isletim sistemi dünyada kabul görcektir.
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