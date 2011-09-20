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Bada 2.0 işletim sistemli Samsung Wave 3'ün çıkış tarihi netleşiyor: Ekim

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
42,2b
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21
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Samsung'un, geride bıraktığımız ağustos ayında teknoloji meraklılarına sergilediği Bada 2.0 işletim sistemli ilk akıllı telefonu S8600 Wave 3'ün çıkış tarihi netleşti. Hindistan'da düzenlenen Bada geliştiricileri gününde Wave 3'ün ekim ayından itibaren pazara sunulmasının planladığı açıklandı. Bununla beraber Wave 3'ün ilk olarak Avrupa ülkelerinde boy göstermesi beklenirken, akıllı telefonun kasım ayında Hindistan pazarına giriş yapacağı ifade ediliyor.
Samsung S8600 Wave 3'ün başlıca teknik özellikleri şu şekilde;
  • Dört band GSM şebekesi ve HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği
  • 9.9 mm kalınlık
  • 1.4 GHz işlemci
  • 4.0-inç - 480 x 800 piksel - Super AMOLED kapasitif ekran
  • TouchWiz arayüzü
  • 32 GB'a kadar microSD kart desteği
  • Wi-Fi 802.11n
  • Bluetooth 3.0
  • GPS
  • 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, LED flaş
  • 720p video kaydı
  • VGA ön kamera
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • RDS'li FM radyo
  • NFC desteği
  • 1500 mAh batarya

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burak_5866 8 yıl
eğer samsung hem bada işletim sistemini yaymak hemde çok cihaz satmak istiyorsa fiyatını makul seviyede ayarlamalı.
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damn2u 8 yıl en beğenilen
Uygulamalar destek vermediği için çift çekirdek gereksiz olurdu bu cihaz için fakat 1.4ghz hız'da kel alaka, 1ghz arm cortex a8 işlemcisi fazla fazla yetiyor zaten. Bunun dışında full hd video kaydı, super amoled plus ekran koyup dahili hafızayıda 4/8gb seçeneklerinden biri olarak seçselerdi çok daha alınabilir bir cihaz olurdu.
Uygulamalar destek vermediği için çift çekirdek gereksiz olurdu bu cihaz için fakat 1.4ghz hız'da kel alaka, 1ghz arm cortex a8 işlemcisi fazla fazla yetiyo...
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YouCanOn 7 yıl
Bada 2.0 ı wawe 723 e yúkleyebiliyor muyuz?
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llevventt 7 yıl
Hangi navigasyon yazılımı çıkıyormuş...
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mabovski 7 yıl

Samsung Wave 3 Türkiye'de: Fiyat 1,250 TL

Samsung'un kendi işletim sistemi 'bada 2.0' ile gelen üst seviye yeni akıllı telefonu Wave 3, ülkemizde satışa sunuldu.
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DH Misafiri 7 yıl
!sTaNbLuE
4 inc lik ekrana gore cozunurluk yetersiz. neden superamoled plus degilde samoled ? o batarya niye 1500 mah ? neden 1080 p degilde 720 p ? madem boyle bir alet yapiyosun onceki serilerine gore ekran buyuklugu ve isl hizi disinda daha fazla ozellik koymalisin. bence idare eder.beklentim fazlaydi ama husranla karsilastim

BU OZELIKLERI ISTIYORSAN GALAXY S 2 ALACAKSIN ONADA 1800 TL VERECEKSIN ISTEDIGIN OZELLIKLER BU TELEFONDA OLSA ZATEN GALAXY S 2 ILE AYNI FIYATTA OLURDU VE WAVE ILE GALAXY SERISI ARASINDA FARK KALMAZDI...
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::Ashes:: 8 yıl
900 liraya gelmez Galaxy Sl o fiyattan satılıyor.
700lira civarından çıkacaktır wawe II'de 500-600'den satılabilir.
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DH Misafiri 8 yıl
!sTaNbLuE
4 inc lik ekrana gore cozunurluk yetersiz. neden superamoled plus degilde samoled ? o batarya niye 1500 mah ? neden 1080 p degilde 720 p ? madem boyle bir alet yapiyosun onceki serilerine gore ekran buyuklugu ve isl hizi disinda daha fazla ozellik koymalisin. bence idare eder.beklentim fazlaydi ama husranla karsilastim

Cevabımız çok basit: Ticaret! Neden ASUS bütün bilgisayarlarını i7 işlemcili 8GB DDR3 Ramli yapmıyor? sorusuna paralel olarak düşünebilirsin.
Yada full donanımlı/standart donanımlı araba satış oranları nelerdir?
Arabaların kasa makyajlaması gibi donanım pek değişiyor ama kasada ufak değişiklikler oluyor :)
Ve tabiki de MALİYETLER, HEDEF KİTLE vs. sebepler...
Sevgiler...
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Hirotaro 8 yıl
Wave 2 yi artık kampanyalar ile 599TL lere görebiliriz.
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OvernightSensation 8 yıl
TECHTRONİC
Simdi Androidciler gelsin ve gelecegin isletim sistemi hikayesini bize tekrar anlatsinlar.Htc ninde kendi yazılım çalismalari oldugunu duymustum nokia zaten sysmbian diye diretiyor apple in ios u var blackberry nin webos u en çok hangi tel satarsa onun isletim sistemi dünyada kabul görcektir.

web os blackberry'e ait değil.
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Andulin266 8 yıl
Ekran en azından Somoled + olmalıydı. Wave serisine yeterince değer verilmiyor. Oysaki tasarım olarak Samsung'un en beğendiğim cihazlarından. Sadece Nfc desteği var gözle görülen.


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TECHTRONİC 8 yıl

OvernightSensation

TECHTRONİC

Simdi Androidciler gelsin ve gelecegin isletim sistemi hikayesini bize tekrar anlatsinlar.Htc ninde kendi yazılım çalismalari oldugunu duymustum nokia zaten sysmbian diye diretiyor apple in ios u var blackberry nin webos u en çok hangi tel satarsa onun isletim sistemi dünyada kabul görcektir.


web os blackberry'e ait değil.


Pardon karışmış demek istediğim anlaşılmıştır ama en azından dimi
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xrf 8 yıl OvernightSensation
OvernightSensation

TECHTRONİC

Simdi Androidciler gelsin ve gelecegin isletim sistemi hikayesini bize tekrar anlatsinlar.Htc ninde kendi yazılım çalismalari oldugunu duymustum nokia zaten sysmbian diye diretiyor apple in ios u var blackberry nin webos u en çok hangi tel satarsa onun isletim sistemi dünyada kabul görcektir.


web os blackberry'e ait değil.


pardon nereye ait acaba?
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DH Misafiri 8 yıl
@!sTaNbLuE
4 inc lik ekrana gore cozunurluk yetersiz. neden superamoled plus degilde samoled ? o batarya niye 1500 mah ? neden 1080 p degilde 720 p ? madem boyle bir alet yapiyosun onceki serilerine gore ekran buyuklugu ve isl hizi disinda daha fazla ozellik koymalisin.
bence idare eder.beklentim fazlaydi ama husranla karsilastim
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O dediğin özellikler olsaydı doğal olarak fiyat daha yuksek olacaktı. Bu durumda insanlar aynı paraya android işletim sistemli bir telefon almak varken kalkıp da bada işletim sistemli bir telefon almazlar. Burada amaç bada işletim sistemli telefonları piyasaya sokabilmek bunu da ancak duşuk fiyatla yapabilirler.
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alicons6 8 yıl
wawe 3 denecek kadar bir yenilik göremiyorum
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!sTaNbLuE 8 yıl
4 inc lik ekrana gore cozunurluk yetersiz. neden superamoled plus degilde samoled ? o batarya niye 1500 mah ? neden 1080 p degilde 720 p ? madem boyle bir alet yapiyosun onceki serilerine gore ekran buyuklugu ve isl hizi disinda daha fazla ozellik koymalisin.


bence idare eder.beklentim fazlaydi ama husranla karsilastim
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TECHTRONİC 8 yıl
Simdi Androidciler gelsin ve gelecegin isletim sistemi hikayesini bize tekrar anlatsinlar.
Htc ninde kendi yazılım çalismalari oldugunu duymustum nokia zaten sysmbian diye diretiyor apple in ios u var blackberry nin webos u en çok hangi tel satarsa onun isletim sistemi dünyada kabul görcektir.
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