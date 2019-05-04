Badland yapımcılarından ilginç bir futbol oyunu

Badland ve Badland Brawl gibi başarılı oyunların yapımcısı Frogmind şimdi de ilginç bir futbol oyunu ile karşımızda. Rumble Stars daha çok futbol ve Clash Royale tarzı ile eğlenceli bir mücadele sunuyor.

Rumble Stars neler sunuyor?

Kuş bakışı bir sahada oynadığınız Rumble Stars, hem kendi kalenizi korumak hem de karşı kaleye gol atmak amacını taşıyor. Rumble adındaki oyuncularınız kale arkasına diziliyor ve taktiğe göre sahaya sürmeniz gerekiyor.

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Doğrudan kaleye şut, top sürme, gülle atarak rakipleri dağıtma, mıknatıs gibi çekme şeklinde pek çok yetenekleri olan Rumble karakterleri sahaya indiği anda otomatik olarak hareket ediyor. Yani sizin müdahale etmenize gerek kalmıyor.

10 birim enerjiniz var ve karakterleri bu enerjiye göre sahaya sürmeniz gerekiyor. Enerji biterse dolmasını bekliyorsunuz. Karakterlerin belli bir canı var ve bittiğinde sahadan kayboluyor. Örneğin karşı takımın kalecisini mıknatısla çekmek veya forvet oyuncusunu gülleyle dağıtmak çeşitli stratejiler arasında.

Klan şeklinde gruplara katılarak dostluk maçları yapabiliyorsunuz. İlk etapta eğitim amaçlı başlayan oyunda sonraki tüm maçları internet üzerinden diğer oyuncularla yapıyorsunuz. Oynadıkça puanlar kazanıyor ve karakterlerinizin seviyesini arttırıyorsunuz. Ayrıca oyun içerisinde bir video portalı da var ve diğer oyuncuların maçlarını izleyebiliyorsunuz. Rumble Stars eğlenceli saatler sunmaya aday.



