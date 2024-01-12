Google, Play Store'da gerçek parayla oynanan oyunları artırıyor

Tam Boyutta Gör Google, belli ülkelerde Play Store’da gerçek para ile oynanan oyunlara izin veriyor. Ancak, mağazada izin verilen RMG uygulamalarının türü Günlük Fantezi Spor (DFS) ve Rummy ile sınırlıydı. Şirket, yerel yasalara uygun olarak kategoride daha fazla oyun türüne izin vereceğini duyurdu.

Gerçek parayla oynanan kumar uygulamaları artacak

Google Play Store’da birkaç yıldır gerçek parayla oynanan kumar uygulamaları için pilot programlar yürütülüyor. Google, kullanıcılardan ve geliştiricilerden olumlu geri bildirimler aldıktan sonra mevcut lisanslama çerçevesi kapsamında olmayan daha fazla RMG türünü desteklemeye başlayacağını duyurdu. Genişletilmiş destek, Hindistan, Meksika ve Brezilya için Haziran’da başlayacak. Ancak, Google, gelecekte bu desteği başka ülkelere de getirmeyi planlıyor.

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Şu anda Hindistan'da DFS ve Rummy dağıtımına yönelik pilot program, 30 Haziran 2024'e kadar sürecek. Bu tarihten sonra geliştiriciler, yerel yasalara ve Play Store politikasına göre diğer RMG uygulama türlerini indirmeye sunabilecek. Benzer şekilde Meksika'daki pilot program da aynı tarihte sona erecek ve diğer RMG uygulamalarının sunulmasına olanak tanıyacak. Kullanıcı açısından bakıldığında bu, aralarından seçim yapılacak çok çeşitli RMG uygulamalarına erişim anlamına geliyor.

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Google Play Store'da gerçek parayla oynanan oyunlar artıyor