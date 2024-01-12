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    Anlık Bildirim

    Google, Play Store'da gerçek parayla oynanan oyunları artırıyor

    Google, 2024'te uygulama mağazasında gerçek parayla oynanan oyunların sayısının daha da artacağını duyurdu. Diğer bir deyişle gerçek parayla kumar oynanan uygulamalar daha fazla olacak.
    google play store kumar uygulamaları Tam Boyutta Gör
    Google, belli ülkelerde Play Store’da gerçek para ile oynanan oyunlara izin veriyor. Ancak, mağazada izin verilen RMG uygulamalarının türü Günlük Fantezi Spor (DFS) ve Rummy ile sınırlıydı. Şirket, yerel yasalara uygun olarak kategoride daha fazla oyun türüne izin vereceğini duyurdu.

    Gerçek parayla oynanan kumar uygulamaları artacak

    Google Play Store’da birkaç yıldır gerçek parayla oynanan kumar uygulamaları için pilot programlar yürütülüyor. Google, kullanıcılardan ve geliştiricilerden olumlu geri bildirimler aldıktan sonra mevcut lisanslama çerçevesi kapsamında olmayan daha fazla RMG türünü desteklemeye başlayacağını duyurdu. Genişletilmiş destek, Hindistan, Meksika ve Brezilya için Haziran’da başlayacak. Ancak, Google, gelecekte bu desteği başka ülkelere de getirmeyi planlıyor.

    Şu anda Hindistan'da DFS ve Rummy dağıtımına yönelik pilot program, 30 Haziran 2024'e kadar sürecek. Bu tarihten sonra geliştiriciler, yerel yasalara ve Play Store politikasına göre diğer RMG uygulama türlerini indirmeye sunabilecek. Benzer şekilde Meksika'daki pilot program da aynı tarihte sona erecek ve diğer RMG uygulamalarının sunulmasına olanak tanıyacak. Kullanıcı açısından bakıldığında bu, aralarından seçim yapılacak çok çeşitli RMG uygulamalarına erişim anlamına geliyor.

    Kaynakça https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9877032 https://techcrunch.com/2024/01/11/google-will-allow-more-real-money-games-on-the-play-store/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 2 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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