Google, Play Store'da gerçek parayla oynanan oyunları artırıyor

Gerçek parayla oynanan kumar uygulamaları artacak
Google Play Store’da birkaç yıldır gerçek parayla oynanan kumar uygulamaları için pilot programlar yürütülüyor. Google, kullanıcılardan ve geliştiricilerden olumlu geri bildirimler aldıktan sonra mevcut lisanslama çerçevesi kapsamında olmayan daha fazla RMG türünü desteklemeye başlayacağını duyurdu. Genişletilmiş destek, Hindistan, Meksika ve Brezilya için Haziran’da başlayacak. Ancak, Google, gelecekte bu desteği başka ülkelere de getirmeyi planlıyor.
Şu anda Hindistan'da DFS ve Rummy dağıtımına yönelik pilot program, 30 Haziran 2024'e kadar sürecek. Bu tarihten sonra geliştiriciler, yerel yasalara ve Play Store politikasına göre diğer RMG uygulama türlerini indirmeye sunabilecek. Benzer şekilde Meksika'daki pilot program da aynı tarihte sona erecek ve diğer RMG uygulamalarının sunulmasına olanak tanıyacak. Kullanıcı açısından bakıldığında bu, aralarından seçim yapılacak çok çeşitli RMG uygulamalarına erişim anlamına geliyor.Kaynakça https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9877032 https://techcrunch.com/2024/01/11/google-will-allow-more-real-money-games-on-the-play-store/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.