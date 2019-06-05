Hollanda V biçiminde uçak tasarlıyor

Havayolu şirketleri uçaklarını geliştirmek ve yeni tasarımlar geliştirmek için çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Hollandalı şirket KLM Royal Dutch Airlines farklı bir yaklaşımla yeni bir uçak tasarladı.

Flying-V

Yeni tasarım sayesinde harcanacak yakıt maliyetinin de %20 oranında azalacağı düşünülüyor.

Yeni uçak Delft Teknoloji Üniversitesi ile ortaklaşa tasarlanıyor

Yeni tasarımda yolcuların yanı sıra yakıt depoları ve bagaj bölümleri de kanatlarda yer alacak.

Ayrıca araştırmacıların hesaplamalarına göre yeni uçak hem %20 daha az yakıt kullanacak hem de Airbus A350 ile aynı sayıda yolcu taşıyabilecek.

Ayrıca Bkz.

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uçağın gövdesinin aktif bir biçimde kalkışa katkıda bulunduğunu, bunun da daha az sürtünme kuvvetine ve dolayısıyla daha az yakıt tüketimine sebep olduğu söyledi.



https://futurism.com/the-byte/flying-v-plane-passenger-seats-wings

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'''' adlı yeni tasarımda yolcuuçakyer alması planlanıyor.uçağın tasarımı içinkurumu ile beraber çalışmayı planlıyor.Projenin lider ismi'ye verdiği röportajda bu tarz uçakları, tasarladıkları yeni uçak biçimininvearasındayarattığını yani