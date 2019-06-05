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Hollanda V biçiminde uçak tasarlıyor

Hollandalı şirket KLM Royal Dutch Airlines V biçiminde yeni bir uçak tasarladı. Yeni uçak tasarımı sayesinde harcanacak yakıt maliyetinin de %20 oranın azalacağı düşünülüyor.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Havayolu şirketleri uçaklarını geliştirmek ve yeni tasarımlar geliştirmek için çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Hollandalı şirket KLM Royal Dutch Airlines farklı bir yaklaşımla yeni bir uçak tasarladı.

''Flying-V'' adlı yeni tasarımda yolcu koltuklarının uçak kanatlarının içinde yer alması planlanıyor. Yeni tasarım sayesinde harcanacak yakıt maliyetinin de %20 oranında azalacağı düşünülüyor.

Yeni uçak Delft Teknoloji Üniversitesi ile ortaklaşa tasarlanıyor

Hollanda V biçiminde uçak tasarlıyor
 


KLM uçağın tasarımı için Delft University of Technology kurumu ile beraber çalışmayı planlıyor. Yeni tasarımda yolcuların yanı sıra yakıt depoları ve bagaj bölümleri de kanatlarda yer alacak.

Ayrıca araştırmacıların hesaplamalarına göre yeni uçak hem %20 daha az yakıt kullanacak hem de Airbus A350 ile aynı sayıda yolcu taşıyabilecek.

Ayrıca Bkz. "Araştırmalar göre kahve tüketimi kardiyak problemlere neden olmuyor"

Projenin lider ismi Roelof Vos, CNN'ye verdiği röportajda bu tarz uçakları yıllardır uçurduklarını, tasarladıkları yeni uçak biçiminin gövdeler ve kanatlar arasında sinerji yarattığını yani uçağın gövdesinin aktif bir biçimde kalkışa katkıda bulunduğunu, bunun da daha az sürtünme kuvvetine ve dolayısıyla daha az yakıt tüketimine sebep olduğu söyledi.


https://futurism.com/the-byte/flying-v-plane-passenger-seats-wings Yorum Yaz
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darkaura 3 gün en beğenilen
kanat govde tasarimi yeni bir sey degil. b2 hayalet ucagi bunun en guzel orneklerindendir. ucagim tum govdesi kanat oldugu icin tum govde kaldirma kuvvetine katki saglar yakit tuketimini azaltir. daha oncede yolcu ucaklari icin yapilmis benzer konsept tasarimlar mevcut. bu tasarimdaki problem saglam bir omurgaya sahip olmadigi ve kaldirma kuvvetiyle govdeye cok fazla stress bindigi icin yapimi zordur. yakit avantajina ragmen simdiye kadar bu tasarimda yolcu ucagi gormememiz bu sebebden. gelisen metaryel bilimi ve guclu hafif kompozit malzemelerle gunumuz sartlarinda yapilabilmesi artik mumkun.
kanat govde tasarimi yeni bir sey degil. b2 hayalet ucagi bunun en guzel orneklerindendir. ucagim tum govdesi kanat oldugu icin tum govde kaldirma kuvvetine kat...
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Krone 1 gün
Birilerinin bir atılım yapması gerekiyor artık. Klasik uçak tasarımları nereye kadar gidecek ki ?
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tropeus77 1 gün
önümüzü görmekte iyi olur yani..
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Frost05 2 gün
Bizim uçak da 2015'te göklerdeydi
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darkaura 3 gün en beğenilen
kanat govde tasarimi yeni bir sey degil. b2 hayalet ucagi bunun en guzel orneklerindendir. ucagim tum govdesi kanat oldugu icin tum govde kaldirma kuvvetine katki saglar yakit tuketimini azaltir. daha oncede yolcu ucaklari icin yapilmis benzer konsept tasarimlar mevcut. bu tasarimdaki problem saglam bir omurgaya sahip olmadigi ve kaldirma kuvvetiyle govdeye cok fazla stress bindigi icin yapimi zordur. yakit avantajina ragmen simdiye kadar bu tasarimda yolcu ucagi gormememiz bu sebebden. gelisen metaryel bilimi ve guclu hafif kompozit malzemelerle gunumuz sartlarinda yapilabilmesi artik mumkun.
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