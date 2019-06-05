Hollanda V biçiminde uçak tasarlıyor

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Havayolu şirketleri uçaklarını geliştirmek ve yeni tasarımlar geliştirmek için çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Hollandalı şirket KLM Royal Dutch Airlines farklı bir yaklaşımla yeni bir uçak tasarladı.
''Flying-V'' adlı yeni tasarımda yolcu koltuklarının uçak kanatlarının içinde yer alması planlanıyor. Yeni tasarım sayesinde harcanacak yakıt maliyetinin de %20 oranında azalacağı düşünülüyor.
Yeni uçak Delft Teknoloji Üniversitesi ile ortaklaşa tasarlanıyor
KLM uçağın tasarımı için Delft University of Technology kurumu ile beraber çalışmayı planlıyor. Yeni tasarımda yolcuların yanı sıra yakıt depoları ve bagaj bölümleri de kanatlarda yer alacak.
Ayrıca araştırmacıların hesaplamalarına göre yeni uçak hem %20 daha az yakıt kullanacak hem de Airbus A350 ile aynı sayıda yolcu taşıyabilecek.
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Projenin lider ismi Roelof Vos, CNN'ye verdiği röportajda bu tarz uçakları yıllardır uçurduklarını, tasarladıkları yeni uçak biçiminin gövdeler ve kanatlar arasında sinerji yarattığını yani uçağın gövdesinin aktif bir biçimde kalkışa katkıda bulunduğunu, bunun da daha az sürtünme kuvvetine ve dolayısıyla daha az yakıt tüketimine sebep olduğu söyledi.
https://futurism.com/the-byte/flying-v-plane-passenger-seats-wings Yorum Yaz Paylaş Tweetle