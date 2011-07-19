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Baidu büyük plak şirketleriyle anlaşma imzalıyor

7 yıl
2,1b
1
1
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Arama motoru pazarının lideri tartışmasız Google. Yahoo, Bing gibi rakipleri ise neredeyse yarısından daha az bir pazar payına sahip. Ancak Google’ın hüküm süremediği tek yer Çin Halk Cumhuriyeti.

Katı yasaklar ve filtre uygulamaları nedeniyle Çin’de Google’a erişilemiyor. Google, Hong Kong üzerinden Çinli kullanıcılarına ulaşmaya çalışıyor. Ondan doğan boşluğu ise Çin’in milli arama motoru Baidu dolduruyor. Baidu %75.7’lik pazar payı ile Çin’in en büyük arama motoru. 450 milyon Çinli internet kullanıcısı arama motoru olarak Baidu’yu kullanıyor.

Büyük Çin potansiyelini arkasına alan Baidu global arama motoru pazarında da adından söz ettirebilmek için kolları sıvadı. Özellikle Google’ın sunduğu tüm hizmetlerin benzerlerini kendi bünyesinde de sunabilen tek arama motoru Baidu denebilir. İngilizce arama sonuçları için Microsoft ve Bing ile ortaklığa giden Baidu şimdi de büyük plak şirketleriyle anlaşma zemini arıyor.

CNET’in haberine göre Baidu’nun amacı ise kullanıcılarına ücretsiz müzik hizmeti sunmak. Bu konuda Amazon ve Google’a rakip olmak istiyor.

Baidu ilk etapta Universal Music, Warner Music ve Sony Music şirketlerinin Çin’deki temsilcisi One-Stop China ile masaya oturdu. Bu şirketlerin kataloglarındaki eserlerden her dinlenen veya indirilen için Baidu telif ücreti ödeyecek.

Baidu’nun müzik hizmeti vereceği servisin adı ise Ting. Tamamen ücretsiz olan Ting reklam içeriklerine sahip olacak ve gelirler bu reklamlardan elde edilecek.

Baidu’nun plak şirketleriyle anlaşma yapma çabası bazılarına göre oldukça şaşırtıcı çünkü arama motorunun telif hakkı ihlalleri konusunda kötü bir şöhreti var.

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HAAltuntas 7 yıl
Google ile uğraşılmaz. Yakın zamanda Çin'i de feth ederler :)
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