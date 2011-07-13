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Baidu web tabanlı Android uygulama mağazasını duyurdu

7 yıl
175
1
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Baidu %75.7’lik pazar payı ile Çin’in en büyük arama motoru. Bunda ülke politikası olarak Google’ın yasaklı olmasının da büyük payı var. Yaklaşık 450 milyon Çinli internet kullanıcısına hitap eden Baidu bu gücü arkasına alarak global tarayıcı pazarında da başarı elde etmek istiyor.

Global pazarda şu an yaklaşık %2-%3 seviyelerinde olan Baidu başarılı olabilmek için Google’ın sunduğu hizmetlerin hemen tamamına yakınının bir benzerini de kendi çatısı altında geliştirmeye çalışıyor. Baidu ve Bing geçtiğimiz günlerde İngilizce arama sonuçları için işbirliğine gitmişti.

Baidu son olarak Android uygulamaların indirilebileceği bir web tabanlı mobil uygulama mağazasını devreye soktu. Penn-Olson sitesinin raporuna göre Google’ın hali hazırdaki web tabanlı Android mağazası ile aynı şekilde çalışıyor ve ek bir uygulama gerektirmiyor. Kullanıcılar Android telefonlarındaki Baidu Mobile anasayfasından mağazaya ulaşabiliyorlar.

Mağaza kendi içerisinde uygulama barındırmıyor. Çin’de var olan pek çok uygulama mağazasının veritabanlarını tarayarak derleme listeler oluşturuyor. Bu Baidu’nun “Box Computing” hizmeti tarafından sağlanıyor. Bu hizmet aramaya yakın bilgileri gösteriyor, linkler veriyor ve kullanıcının ihtiyacına göre uygulamaları listeliyor.

Uygulamalar aynen Android Market’te olduğu gibi indirilebiliyor. Mağazada pek çok popüler uygulamayı bulabilmek mümkün. Ancak Baidu’nın filtre uygulayıp uygulamadığı kesin değil.

Çin mobil alanda da Google’ın en büyük rakibi. Android Market bu ülkede satılan telefonlarda yüklü değil. Sadece Çinli uygulama mağazaları hizmet veriyor. Ayrıca Baidu Linux tabanlı ve hızlı bir mobil işletim sistemi geliştiriyor. 

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