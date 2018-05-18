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Bakan Arslan: “Yanlış bilgiler düzeltilmediği sürece Wikipedia yasağı kalkmayacak”

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Wikipedia'daki yanlış bilgilerin düzeltilmediği sürece erişim yasağının kaldırılmayacağını ve Wikipedia'nın geri adım atmadığını açıkladı.
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Wikipedia yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Arslan, yasağının kalkması için Wikipedia’nın geri adım atmadığını ve bu nedenle yasağın kalkmayacağını ifade etti.

Bakan Arslan’ın belirttiğine göre mahkeme kararından Wikipedia’daki yanlış bilgilerin düzeltilmesi için Bakanlık ve BTK yetkilileri tarafından belirlenen gönüllü editörler bilgileri düzeltmeye çalıştı ancak Wikipedia bu editörlerin erişimini engelledi. Sonrasında mahkeme kararı ile çıkarılarak erişim yasağı yürürlüğe girdi. Wikipedia'ya 29 Nisan 2017'den beri ülkemizden erişim sağlanamıyor.

Wikipedia’da yayınlanan "Suriye İç Savaşı’na Yabancı Müdahalesi", "Devlet Destekli Terörizm" gibi makalelerin İngilizce versiyonlarında Türkiye, teröre destek veren ülkeler arasında gösterilmişti.

Arslan, Wikipedia’nın geri adım atmadığı sürece erişim yasağının devam edeceğini vurgulayarak, “ adımı atmasıyla, “Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi çerçevesinde 3 bin DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi ve birçok şehit verildi. 3 binin üzerinde teröristin yok edildiği DEAŞ'ın destekleyicisi konumunda Türkiye'yi gösterdikleri sürece onların burada yayın yapmasına, ülkemiz mahkemelerinin aldığı karar çerçevesinde izin verilmeyecek.” dedi.

Yasağın kalkması için Wikipedia’nın hatalı bilgilerin düzeltilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Arslan, “Bugüne kadar mahkeme kararlarını uygulamak, editörleri serbest bırakmak ve hatalı bilgilerin düzeltilmesi yönünde bir adım atmadılar. Adımı attıkları andan itibaren mahkemeler de gerekli düzeltici kararları alır, biz de gerekli uygulamayı yaparız" dedi.


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Virinom 1 yıl en beğenilen
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Portraitclub 1 yıl
Ya kardeşim ben giremiyorum biz göremiyoruz. Yurtdışındaki insanlar girip o yazıları görüyor burdan yasak koymanın bir anlamı kalmıyor. Esas görmemesi gerekenler yurtdışındaki insanlar, bizler zaten neyin ne olduğunu biliyoruz. Global olarak bir yasak olmadığı sürece tek taraflı yasağın bir anlamı yok
Ya kardeşim ben giremiyorum biz göremiyoruz. Yurtdışındaki insanlar girip o yazıları görüyor burdan yasak koymanın bir anlamı kalmıyor. Esas görmemesi gerekenle...
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kuklacini 1 yıl koyunsavar
El Nusra terör örgütü değildir diyorsan senle tartışmıcam.Büyük ihtimal siz Usame bin Ladin'e ŞeyhUsame bin Ladin diyen kitleye mensupsunuz.
El Nusra ; Birleşmiş Milletler (BM), ABD, Rusya ve Türkiye'nin "terör örgütleri listesinde" yer alan terör örgütü.
İşidçiler yine kuduruyor.
El Nusra terör örgütü değildir diyorsan senle tartışmıcam.Büyük ihtimal siz Usame bin Ladin'e ŞeyhUsame bin Ladin diyen kitleye mensupsunuz.El Nusra ; Bir...
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They Killed Kenny 1 yıl
Tek yanlış sizi seçmekti onu düzeltirsek sorun kalmayacak zaten.
Ayrıca yasanlanmasına destek verenler neyin kafasını yaşıyor. O öyle düşünür öyle yazar sen böyle düşünürsün böyle yazarsın. Düşünceyi yasakla bastıramaz veya susturamazsın. Sizin kafada gitsek zaten facebookta Twitter da onlarca karşıt görüş var tüm interneti kapatıp yasaklayalım o zaman dünya haklı olduğumuzu anlar mı sanıyorsunuz?
Bu yasak kafası yasaklanmalı asıl.
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GoSSgO 1 yıl
Sana Rusya, Deaştan kaçak petrolü Türkiye ye taşıyan petrol tankerlerini bombalamamismiydi?
1 sene boyunca Işide terörist diyemeyen bir lidere sahip ülke mi terör destekcisiymis?
Çok ayıp Wikipedia!
Büyük resmi göremiyorsun.
Türkiye devlet ziyaretlerini 16 yıldır aşiret liderleriyle gerçekleştiren, öğle yemeğini yer sofrasında İran tarikatleriyle yiyip akşam uçağıyla Ortadoğu nün geleceğini konuşmak için, Yemen de tarikat liderleriyle bir araya gelen, Işide kafası karışmış Müslüman gençler diyen bir lidere sahip.
Ülke bu. Wikipedia nın günahı ney?
Terör üzerine kurulu b.o.b esbaskanı Wikipedia nın sahibi mi RTE mi?
Bi bardak daha içicem kapak kalsın sonra ben kapatırım
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Virinom 1 yıl kenbalx
Tek bir kişinin kafasına göre o öyle olsun bu böyle olsun demesi benim gözümde kanunsuz.
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kenbalx 1 yıl Virinom
Tek bir kişi dediğin seçilmiş kişi bu hakkı halktan alıyor. Bende yasaklanmasına karşıyım ama reis yaptıysa vardır bi bildiği.
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Virinom 1 yıl kenbalx
İnternet siteleri khk ile mahkeme kararı olmadan kapatılıyor. Tamamen kanunsuz bir şekilde.
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kenbalx 1 yıl Virinom
khk kanun hükmünde karaname demek değilmi. Kanunlar çerçevesinde yapılan bişeye kanunsuz demekte komik olmuş.
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DH Misafiri 1 yıl
yasakladığını sananlar, terorü bitireceğini sananlar, $ ın düşeceğini sananlar, ülkenin çok daha iyiye gideceğini sananlar, hepiniz kocaman bir embesil sürüsü
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_turbo_ 1 yıl
Wikipedia siyasi tarafli bir Ansiklopedidir. Bu sebepten icerikleri güvenilir degil ve dogrulari yansitmaz herzaman. Bir kavramin her dilde farkli yorumlarini bulabilirsiniz ve her seye süphe ile yaklasan bir ansiklopedidir. Kaynak olarak glsterilemez, sadece okul ve derslerde arastirma icin basvurulabilir.
Türkiyenin ISID le baglantisi oldugunu iddia eden bir ansiklopedi, ISID in ABD ve PYD lilerce kamyon ve silhlarla Libyaya gönderildillerinide yazmali.
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Reahax 1 yıl
bende nedense açık, türknet kullanıyorum vpn filan da yok, standart google dns var sadece. addblock ile beraber google chrome.
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amma velakin 1 yıl
Tarayıcıya zero wiki eklentisi indirin olsun bitsin. Bunlar daha kaldırmaz o yasağı.
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maxe 1 yıl
Yıl olmuş 2018 hala Wikipedia ya giremeyenler var
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DH Misafiri 1 yıl
İyi Parti'nin seçim vaadi mi şimdi bu "Türkiye teröre destek verir" diyenlere arka çıkmak. Bizde muhalefet bu kafayla gittiği sürece daha çok iktidarın ekmeğine yağ sürer ve yenilgi tadar...
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