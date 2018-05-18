Bakan Arslan: “Yanlış bilgiler düzeltilmediği sürece Wikipedia yasağı kalkmayacak”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Wikipedia yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Arslan, yasağının kalkması için Wikipedia’nın geri adım atmadığını ve bu nedenle yasağın kalkmayacağını ifade etti.

Bakan Arslan’ın belirttiğine göre mahkeme kararından Wikipedia’daki yanlış bilgilerin düzeltilmesi için Bakanlık ve BTK yetkilileri tarafından belirlenen gönüllü editörler bilgileri düzeltmeye çalıştı ancak Wikipedia bu editörlerin erişimini engelledi. Sonrasında mahkeme kararı ile çıkarılarak erişim yasağı yürürlüğe girdi. Wikipedia'ya 29 Nisan 2017'den beri ülkemizden erişim sağlanamıyor.

Wikipedia’da yayınlanan "Suriye İç Savaşı’na Yabancı Müdahalesi", "Devlet Destekli Terörizm" gibi makalelerin İngilizce versiyonlarında Türkiye, teröre destek veren ülkeler arasında gösterilmişti.

Arslan, Wikipedia’nın geri adım atmadığı sürece erişim yasağının devam edeceğini vurgulayarak, “ adımı atmasıyla, “Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi çerçevesinde 3 bin DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi ve birçok şehit verildi. 3 binin üzerinde teröristin yok edildiği DEAŞ'ın destekleyicisi konumunda Türkiye'yi gösterdikleri sürece onların burada yayın yapmasına, ülkemiz mahkemelerinin aldığı karar çerçevesinde izin verilmeyecek.” dedi.

Yasağın kalkması için Wikipedia’nın hatalı bilgilerin düzeltilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Arslan, “Bugüne kadar mahkeme kararlarını uygulamak, editörleri serbest bırakmak ve hatalı bilgilerin düzeltilmesi yönünde bir adım atmadılar. Adımı attıkları andan itibaren mahkemeler de gerekli düzeltici kararları alır, biz de gerekli uygulamayı yaparız" dedi.