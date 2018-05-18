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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye'nin Pakistan'a ATAK helikopteri satışı yakında duyurulacak

Bir süredir Atak helikopterlerine yakın ilgi gösteren Pakistan sonunda resmi anlaşma için adımı attı. Sızan ilk bilgilere göre sözleşmede son aşamaya gelindi ve yakında büyük bir tören ile duyurulacak
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye'nin Pakistan'a ATAK helikopteri satışı yakında duyurulacak
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Savunma sanayiinde yapılan yatırımlar meyvelerini hem sınır ötesi operasyonlarda hem de yerli şirketlerin yurt dışına yaptığı satışlarda kendini göstermeye başlamıştı. Bu noktada özellikle ülkemizin yakın ilişki içinde olduğu devletler bir kaç adım öne çıkıyor. Pakistan da yerli savunma sanayii ürünlerine en çok ilgi gösteren ülkelerden.


2017 yılından bu yana konuşulan, Pakistan’ın 30 adet ATAK helikopteri satın alacağına yönelik söylemler nihayete ermek üzere gibi görünüyor. Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, önümüzdeki hafta ATAK helikopteri için bir ihracat anlaşmasını duyuracaklarını ifade etti. Pakistan tarafının da doğruladığı anlaşma çerçevesinde 30 adet helikopterin tek sözleşmede satın alınacağı ifade ediliyor. Ortaya çıkan rakam, Türkiye’nin tek kalemde yapacağı en büyük ihracat da olmuş olacak.


Anlaşmanın mali boyutu konusunda ise kesinlik kazanmış bir bilgi ne yazık ki mevcut değil. Daha önce ATAK helikopterini bizzat deneyimleyen Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı yetkilileri, beğenilerini zaten dile getirmiş ve Pakistan’ın 30 ATAK, 4 de Milgem alabileceğini ifade etmişti. Bu rakamların doğruluğundan yola çıkarak anlaşmanın 2.4 milyar dolar civarında gerçekleşebileceği öngörülü bir ifade olarak dile getirilebilir. 


ATAK helikopteri için birim fiyat 40 - 50 milyon dolar, Milgem içinse 300-400 milyon dolar gibi rakamlar telaffuz ediliyor.


https://twitter.com/TyrannosurusRex/status/995189365985959936 Yorum Yaz
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jiraiya06 1 yıl en beğenilen
Kardesim bu kadar kör olma yahu. Tamam bu güzel bir haber ama ulkede savunma sanayi ve insaat disinda iyi bir sektor yok dolar 5 liraya doğru gidiyor. Bu kafada olmayin, tek doğru bütün yanlislari götürmez. Rant almis yürümüş, vergiler beli bukmus, nasil bu yorumlari yapıyorsun @Enderun2023
Kardesim bu kadar kör olma yahu. Tamam bu güzel bir haber ama ulkede savunma sanayi ve insaat disinda iyi bir sektor yok dolar 5 liraya doğru gidiyor. Bu kafada...
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1 Yanıt Yanıtla +40
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jiraiya06 1 yıl amacsızpanda
Rakamlarla oynuyorsun su an bence. Dis ticaret açığı 77 milyar dolar. Ayrica yapilan ihracattan kazananlar gene kisiler oluyor, yatırımlar doğru yapılmıyor. Savunma sanayi konusunu ben hep dedim diyordunuz falan diye genelleme yapma bence. Senin sorunun su iyi yapilanlari görüyorsun kötüleri elestiremiyorsun? Ulkenin su anki halinden nasil memnun oluyorsun? Hangi teknolojiye rahatca ulasabiliyorsun? Neden elestiri yapmaktan korkuyorsun kimse peygamber gunahsiz değil. Bakanlar yolsuzluk yapti ustu kapatildi, fetoye kandirildik dendi su an baska cemaatler one çıkıyor gene ayni durum. 80 milyon nüfuslu ulkede yapilan toplam ihracati karsilastir bakayim ne kadari yuksek teknoloji o kadar biliyorsan?
Gidada bile disa bagimli hale geldik. Caykur almanyada 2.5 euroya sattığı çayı turkiye 'de 20 liraya satiyor, firmalar kendi ulkesini dolandiriyor. Bunlardan da konus biraz?
Yoksa ASELSAN TAI HAVELSAN ROKETSAN gibi kurumlarin kalitesini herkes biliyor.
Rakamlarla oynuyorsun su an bence. Dis ticaret açığı 77 milyar dolar. Ayrica yapilan ihracattan kazananlar gene kisiler oluyor, yatırımlar doğru yapılmıyor. Sa...
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mesuthaksoy 1 yıl Asami Zdrenka
Arkadaş ne kadar samimi değilse sen de o kadar değilsin.
Adam ihracat arttı demiş ithalattan bahsetmemis. Sen de ithalat arttı demişsin cari açık rekor kırdı demişsin
Ülkede cari açığın rekor kırması bir kriter olamaz hepsini bir bütün olarak değerlendirmek lazı
Örneğin dış ticaret hacmimiz 400milyar dolar olsun
Bu hacimde açık 50milyar dolar olsun ki bu tüm zamanların en büyük açığı olsun
Bir de şu tabloyu düşünelim
Hacim 1trilyon dolar olsun
Açık da 60milyar dolar olsun
Burada 60milyar dolar rekor olabilir ama oran olarak çok küçük olduğu için 400/50deki 50 çok daha tehlikelidir.
Aynı büyüyen ekonomilerdeki dış borç gibi.
Önemli olan dış borç değil dış borcun GSMH oranidir.
Arkadaş ne kadar samimi değilse sen de o kadar değilsin.Adam ihracat arttı demiş ithalattan bahsetmemis. Sen de ithalat arttı demişsin cari açık rekor kırd...
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Akstrev 1 yıl
Uzun zamandır ana haber sayfasına yazmıyordum. Ama, yazmak gerekli. Yahu bir forumda bu kadar çok vatan haini nasıl bir araya toplanıyor? Bunu açıklayabilecek bir sosyolog var mı?
Adamlar mantar gibi ürüyor. Nerede hayırlı bir haber, orada bu ağzı pis salyalı batı dogları beliriveriyor.
Amaç ne? Tek bir amaç var. O da bizi eskisi gibi kendi köşesine çekilmiş, "Biz kimiz?" diyen kendisini bile farkedemeyen, kendisine yetemeyen kişiler etmek.
Kripto Türk, kripto müslümanlar doluşmuş. Benden gibi görünerek, bana ahkam kesiyor. Yesinler senin keseceğin vatan severlik yalanlarını.
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BOLDVIPER 1 yıl

Satis haklari sende mi ki satiyorsun ?
Tasarim ve genel yapi ic aksam hatta komple italya mangusta 129 modernize edilmis hali , motor farkli yer, montaj Turkiye.. Bunu nasil saticaksin ureten bile sen degilken?
G3 haklari almanya da ama uretim ve kullanip hakki alinmis kirikkalede uretilmis peki satabildin mi baska ulkelere ? Hayir bunu merak ediyorum
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61gün 10 ay BOLDVIPER
Geçmiş olsun
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Stand Alone 1 yıl
Hep eleştiri hep eleştiri... Vatan hainlerinden bol bir şey yok şu forumda...
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ssbrutality 1 yıl
Eyyyyy Bizim tayfa bu taraflı editörün haberleri altına yorum atmayın...
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Kerim5100 1 yıl
Helikopter satışının duyurulmasını da ilk duyan biziz... Geriye kim kaldı ki XD
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1BilimAdamı 1 yıl
Benim bildiğim bu olay ATAK helikopterinin motoru ispanyol bir firmadan alınıyor ve o firmanın bu satışa onay lisansı vermediği için pakistana satılamıyor. Yani o motoru bizim bir firma üretse istediğimize satabilirdik fakat şuan sadece biz kendimize üretebiliyoruz.
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Muhafız. 1 yıl
haber yalan. abd'den alacaklar
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gun 1 yıl mesuthaksoy
Hükümetleri bizim gibi sade vatandaşın eleştirmesi iyi birşey ama genelde kaçırıyoruz zira demesi yapmamasından çok daha kolay.
Ülkede düzgün büyük rüzgar türbini üretilmezsen iken, güneş panelleri yeni başlamış iken, kendi sondaj gemimize bile sahip değil iken yap demesi çok zor anca devasa cari açık ile bunu yaparsın yani yarar yerine zarar verirsin.
Şimdiler de yeka’lara zorunluluk getirdilerde yapabiliyorlar az çok.
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mesuthaksoy 1 yıl gun
Avrupa birliğine girmek mühim değil ama o normları kesinlikle yakalamaliyiz.
insanlarin hala komünizm döneminden kalma 40senelik dökük apartmanlarda yaşadığı Bulgaristan da bile yeşil enerji zorunluluğu var.
Kiracısı olduğumuz binanın üstünde güneş panelleri var mesela, fabrika yer sahibi hem kendi işletmesine hem bizim işletmeye elektrik sağlıyor bir de dağıtım firmasına satış yapıyor.
Bu normlar Avrupa'nın en fakiri Bulgaristan da bile var.
Keşke rezidanslar saraylar yapacağımıza bu bilinci sahiplenebilse idik.
Peki sızın enerji verimliliği ile ilgili çalışmalariniz var mı Gün Bey?
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simbolmina 1 yıl
amerika yapınca emperyalist türkiye yapınca bölgesel güç, savunma sanayii rererö. silahsız bir gelecek inşa etmek için bu kadar çalışsaydık beni daha mutlu ederdi şahsen haberler. kim bilir kaç paraya satıyorlar bu helikopterleri elin garibanlarına. yazık.
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amadeus99 1 yıl
İnşallah bu kez doğrudur.
m.dunya.com/...
Şu 2017'den.
m.donanimhaber.com/...
Şu 2016'dan.
Aynı haber.
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