Türkiye'nin Pakistan'a ATAK helikopteri satışı yakında duyurulacak

2017 yılından bu yana konuşulan, Pakistan’ın 30 adet ATAK helikopteri satın alacağına yönelik söylemler nihayete ermek üzere gibi görünüyor. Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, önümüzdeki hafta ATAK helikopteri için bir ihracat anlaşmasını duyuracaklarını ifade etti. Pakistan tarafının da doğruladığı anlaşma çerçevesinde 30 adet helikopterin tek sözleşmede satın alınacağı ifade ediliyor. Ortaya çıkan rakam, Türkiye’nin tek kalemde yapacağı en büyük ihracat da olmuş olacak.
Anlaşmanın mali boyutu konusunda ise kesinlik kazanmış bir bilgi ne yazık ki mevcut değil. Daha önce ATAK helikopterini bizzat deneyimleyen Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı yetkilileri, beğenilerini zaten dile getirmiş ve Pakistan’ın 30 ATAK, 4 de Milgem alabileceğini ifade etmişti. Bu rakamların doğruluğundan yola çıkarak anlaşmanın 2.4 milyar dolar civarında gerçekleşebileceği öngörülü bir ifade olarak dile getirilebilir.
ATAK helikopteri için birim fiyat 40 - 50 milyon dolar, Milgem içinse 300-400 milyon dolar gibi rakamlar telaffuz ediliyor.
https://twitter.com/TyrannosurusRex/status/995189365985959936 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gidada bile disa bagimli hale geldik. Caykur almanyada 2.5 euroya sattığı çayı turkiye 'de 20 liraya satiyor, firmalar kendi ulkesini dolandiriyor. Bunlardan da konus biraz?
Yoksa ASELSAN TAI HAVELSAN ROKETSAN gibi kurumlarin kalitesini herkes biliyor.
Adam ihracat arttı demiş ithalattan bahsetmemis. Sen de ithalat arttı demişsin cari açık rekor kırdı demişsin
Ülkede cari açığın rekor kırması bir kriter olamaz hepsini bir bütün olarak değerlendirmek lazı
Örneğin dış ticaret hacmimiz 400milyar dolar olsun
Bu hacimde açık 50milyar dolar olsun ki bu tüm zamanların en büyük açığı olsun
Bir de şu tabloyu düşünelim
Hacim 1trilyon dolar olsun
Açık da 60milyar dolar olsun
Burada 60milyar dolar rekor olabilir ama oran olarak çok küçük olduğu için 400/50deki 50 çok daha tehlikelidir.
Aynı büyüyen ekonomilerdeki dış borç gibi.
Önemli olan dış borç değil dış borcun GSMH oranidir.