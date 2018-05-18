Türkiye'nin Pakistan'a ATAK helikopteri satışı yakında duyurulacak

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Savunma sanayiinde yapılan yatırımlar meyvelerini hem sınır ötesi operasyonlarda hem de yerli şirketlerin yurt dışına yaptığı satışlarda kendini göstermeye başlamıştı. Bu noktada özellikle ülkemizin yakın ilişki içinde olduğu devletler bir kaç adım öne çıkıyor. Pakistan da yerli savunma sanayii ürünlerine en çok ilgi gösteren ülkelerden.





2017 yılından bu yana konuşulan, Pakistan’ın 30 adet ATAK helikopteri satın alacağına yönelik söylemler nihayete ermek üzere gibi görünüyor. Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, önümüzdeki hafta ATAK helikopteri için bir ihracat anlaşmasını duyuracaklarını ifade etti. Pakistan tarafının da doğruladığı anlaşma çerçevesinde 30 adet helikopterin tek sözleşmede satın alınacağı ifade ediliyor. Ortaya çıkan rakam, Türkiye’nin tek kalemde yapacağı en büyük ihracat da olmuş olacak.





Anlaşmanın mali boyutu konusunda ise kesinlik kazanmış bir bilgi ne yazık ki mevcut değil. Daha önce ATAK helikopterini bizzat deneyimleyen Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı yetkilileri, beğenilerini zaten dile getirmiş ve Pakistan’ın 30 ATAK, 4 de Milgem alabileceğini ifade etmişti. Bu rakamların doğruluğundan yola çıkarak anlaşmanın 2.4 milyar dolar civarında gerçekleşebileceği öngörülü bir ifade olarak dile getirilebilir.





ATAK helikopteri için birim fiyat 40 - 50 milyon dolar, Milgem içinse 300-400 milyon dolar gibi rakamlar telaffuz ediliyor.

https://twitter.com/TyrannosurusRex/status/995189365985959936