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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bakan açıkladı: Yerli otomobil 500 km menzil ve rekabetçi bir fiyatla gelecek

Katıldığı bir TV programında önemli açıklamalar yapan Faruk Özlü, yerli otomobile 3 milyar dolar yatırım yapılacağını ve 5 model üzerinde çalışıldığını açıkladı. Sipariş veren çok sayıda vatandaş var.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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CNN Türk yayınında konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yerli otomobil ile ilgili son bilgileri paylaştı. Teknik ve mali kısım olmak üzere iki ana eksende yürütülen projenin analiz çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu söyleyen Özlü "3 adedi aynı platform üzerinde olmak üzere 5 model üzerinde çalışıyoruz. 5 kasa tipi üzerinde çalışıyoruz" dedi.
Ayrıca Bkz. "Tesla Model X kaza yaptı: 1 ölü"
Yaklaşık 3 milyar dolar civarında bir yatırım planlanan yerli otomobil C Segmentinde bir araç olacak. Bu konudaki şirket kurma sürecinin gelecek ay başlatılacağını söyleyen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, şirketin başına Türk bir CEO'nun atanacağını, adaylık için 3 ismin gündemde olduğunu belirtti.

Türkiye'de her iki dakikada bir otomobil üretiliyor

Türkiye'deki otomobil sektörünün çok başarılı olduğunu ve 29 milyar dolara yakın bir ihracat rakamını yakaladığımızı vurgulayan Faruk Özlü "Her 2 dakikada bir otomobil üretiliyor. Bu rakamlara ticari araçlar dahil değil. Sadece otomotivden bahsediyoruz. Artık Türkiye'nin kendine ait bir tasarım ve marka ortaya koymasını gerektiriyor. Bundan sonraki aşamadan Türkiye bir marka oluşturmalı ve dünya pazarlarında yer almalı" dedi.

Yerli otomobil 400 ila 500 km menzil sunacak

Elektrikli olacağı belirtilen yerli otomobilin şarj teknolojisi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Maliyetlerin düşmesini beklediklerini söyleyen Özlü menzil, şarj süresi ve şarj istasyonlarının sadece bizim için değil tüm üreticiler için büyük bir sorun teşkil ettiğini belirtti. Şarj istasyonları konusundaki planlamalar yerli otomobil projesi kapsamında sürdürülüyor. Uluslararası fuarlarda da tanıtılması planlanan yerli otomobilin 400 ila 500 kilometre menzil sunacağı belirtildi.

Sipariş veren çok sayıda vatandaş var

Kalite bakımından emsallerinden daha iyi bir ürün ortaya koyacaklarını belirten Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, aynı zamanda fiyat konusunda da rekabetçi bir politika uygulayacaklarını vurgulayarak "Yeni bir şey yapıyoruz. Klasik modeller dışında yeni bir şey denemek isteyecekler. Yeni olmanın avantajını kullanacağız. Bu şekilde de yabancı vatandaşlar da ilgi gösterecek" dedi. Türk toplumunun projeyi sahiplendiğini söyleyen Faruk Özlü sipariş veren çok sayıda vatandaşımızın olduğunu da sözlerine ekledi.

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Mendieta58 1 yıl en beğenilen
Ortada şirket yok,ceo yok,fabrika yok bu vatandaşlar nereye sipariş vermişler
2 Yanıt Yanıtla +293
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mathematician_01 1 yıl
Seçimler yaklaştıkça daha çok okuruz bu haberleri...
Yanıtla +222
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Ned_Starkk 1 yıl
Millet şu an yerli otomobil üretemediğimiz için otomobil fiyatları fazla sanıyor, halkımızın çok değişik ütopyaları var.
Rekabetçi fiyat da şöyle olur: ithal kaliteli elektrikli otomobile %160 ötv dayayınca yerli oto %50-70 ötv ile satılabilir tabi arka camda osmanlı tuğrası olursa
Millet şu an yerli otomobil üretemediğimiz için otomobil fiyatları fazla sanıyor, halkımızın çok değişik ütopyaları var.Rekabetçi fiyat da şöyle olur: itha...
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1 Yanıt Yanıtla +179
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BlackGhost12 5 ay
Tamamda ortada konsept tasarım yok bir tane. Siz nasıl araba yapıyorsunuz yav?
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emregök 5 ay
Yola cıkıldı madem inanıyorum yol haritası olmalı 5-6 ayda bir gelinen nokta açıklanmalı nokta
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superegoid 5 ay
Araç elektrikli benzinli tüplü dizel güneş enerjisi ve sana yağla da çalışabilecek şekilde yapılacakmış..
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200ugececekaga 5 ay
Ya hu birakin artik sunlari haber yapmayi. Marttan sonra bicak gibi kesilecek yerli araba haberi, ta ki diger secimlere kadar.
Daha uretilmis pil yok birsey yok nereden ilham aliyorlar menzilimi soylemek icin. Kaldi ki aciklama ve yorum yapmak bakana mi kalmis. Bu proje icin yanilmiyorsam karsan vestel ve turkcell isbirligi icerisinde. Butun proje bilgisi ve yorumlar bu uc firmadan yapilir. Bu firmalarinda agzini bicak acmiyor. Hukumet soktu bunlari bi isin icine onlarda bindiler bi alamete gidiyorlar.
Siyasilerden baska bu konuyu dile getiren ve yandaslar kadarda gundeme getiren kimse yok. Dedigim gibi secimler yaklasinca ortama gaz vermek icin yapilan haberler ama artik yemiyo. Kac yildir yerli araba muhabbeti ortada hicbirsey yok. Zerre birsey yok ortada. Yapilacak olsa o is yapilirdi belirli bi noktaya gelirdi bu is.
Yerli arabaya zerre kadar inancim yok. Secim zamani sarkili secim arabasindan hicbir farki yok bu yerli araba muhabbetinin. Secim zamani sokaklarda sarkili arabalar inteenette yerli araba!!!
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V2 5 ay
Arkadaslar gizli bir bilgi aldim su an teslayi gecmis yerli otomobil full trafikte 500 sehirler arasi 1500km kapasite 10 dk full sarj oluyormus. Secimden sonraki gun yollarda.
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ali9949 5 ay
ben bu secımlerde yerlı uzay mekıgı projesı beklıyordum ama karton prototıpı yetiştiremediler sanırsam
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JustOffer 5 ay
Cem Uzan' hapis şoku
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ibodh 5 ay
Güya ... gün SONRA araba ortaya çıkacak diye haberler vardı.
Hepsini boşver.
Benzin veya Dizel
Fiat Palio tarzı 1.2-1.4 motoru olan
Ufak Şirin vergisi ÖTV az olsa
Yani sıfır 30-40.000 TL olsa piyasası talebi olurdu.
Şimdi pil motor Çin'den geli 200.000-300.000 tl olsa ne
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max0007 5 ay
yerli otoda yeni bir gelişme var yeni bir durum var herhalde diye bakmaya geliyoruz ama nafile. sürekli birilerine bi laf sokma, iğneleme ve ideolojik propaganda amaçlı cümleler, mesajlar.
bi bitmedi bu tiplerde ha. malum önümüz seçim ya artık bu tipler sosyal medyanın her köşe bucağını mesken tutarlar.
hayır bi de izahat yapıyorlar kıt beyinleriyle. yok aslında şunu dediler bak şöyle oldu falan diye. anlamıyoz tabi, biz salağız çünkü.
ulan iktidardakiler kolpadan vaat verir ve bunu gerçekleştirmezse yalancı durumuna düşerler millette ilk seçimde cezayı keser. sen rahat ol yani. milletine güven.
ha bir siyasi partiyi çok sevebilirsin. buna kimse karışamaz. partini çok seviyorsan, git propagandanı sokakta, mahallende, köyünde yap. böyle boşuna forum köşelerinde kendini heba etme. daha çok oy istiyorsan o .öt sokaklarda terleyecek aga. yok öyle .ötü kaldırmadan klavye başından ''siyasi propaganda'', vicdan rahatlatma.
not : modlarda konu ile ilgisiz, başlıkla alakasız bu tip mesajları neden silmezler anlamam.
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kerem1000 5 ay max0007
Hocam valla doğru diyorsunuz, konu yukarı çıkıyor okumak için tıklıyorum, sürekli birileri baltalama peşinde
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DesertEagle67 5 ay
Bakanları güzel bir simülasyon 'a koymuşlar.Orada hayal gücü ile yapmaya çalıştıklarını buraya aktarıyorlar.
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