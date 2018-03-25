Bakan açıkladı: Yerli otomobil 500 km menzil ve rekabetçi bir fiyatla gelecek

CNN Türk yayınında konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yerli otomobil ile ilgili son bilgileri paylaştı. Teknik ve mali kısım olmak üzere iki ana eksende yürütülen projenin analiz çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu söyleyen Özlü "3 adedi aynı platform üzerinde olmak üzere 5 model üzerinde çalışıyoruz. 5 kasa tipi üzerinde çalışıyoruz" dedi.

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Yaklaşık 3 milyar dolar civarında bir yatırım planlanan yerli otomobil C Segmentinde bir araç olacak. Bu konudaki şirket kurma sürecinin gelecek ay başlatılacağını söyleyen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, şirketin başına Türk bir CEO'nun atanacağını, adaylık için 3 ismin gündemde olduğunu belirtti.

Türkiye'de her iki dakikada bir otomobil üretiliyor

Türkiye'deki otomobil sektörünün çok başarılı olduğunu ve 29 milyar dolara yakın bir ihracat rakamını yakaladığımızı vurgulayan Faruk Özlü "Her 2 dakikada bir otomobil üretiliyor. Bu rakamlara ticari araçlar dahil değil. Sadece otomotivden bahsediyoruz. Artık Türkiye'nin kendine ait bir tasarım ve marka ortaya koymasını gerektiriyor. Bundan sonraki aşamadan Türkiye bir marka oluşturmalı ve dünya pazarlarında yer almalı" dedi.

Yerli otomobil 400 ila 500 km menzil sunacak

Elektrikli olacağı belirtilen yerli otomobilin şarj teknolojisi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Maliyetlerin düşmesini beklediklerini söyleyen Özlü menzil, şarj süresi ve şarj istasyonlarının sadece bizim için değil tüm üreticiler için büyük bir sorun teşkil ettiğini belirtti. Şarj istasyonları konusundaki planlamalar yerli otomobil projesi kapsamında sürdürülüyor. Uluslararası fuarlarda da tanıtılması planlanan yerli otomobilin 400 ila 500 kilometre menzil sunacağı belirtildi.

Sipariş veren çok sayıda vatandaş var

Kalite bakımından emsallerinden daha iyi bir ürün ortaya koyacaklarını belirten Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, aynı zamanda fiyat konusunda da rekabetçi bir politika uygulayacaklarını vurgulayarak "Yeni bir şey yapıyoruz. Klasik modeller dışında yeni bir şey denemek isteyecekler. Yeni olmanın avantajını kullanacağız. Bu şekilde de yabancı vatandaşlar da ilgi gösterecek" dedi. Türk toplumunun projeyi sahiplendiğini söyleyen Faruk Özlü sipariş veren çok sayıda vatandaşımızın olduğunu da sözlerine ekledi.