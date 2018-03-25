Tesla Model X kaza yaptı: 1 ölü

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz günlerde sürücüsüz Uber aracının karıştığı ölümlü kaza sonucu yolcu taşımacılığının önde gelen isimlerinden Uber, halka açık platformlardaki tüm otonom araç testlerini askıya almış, dünya otonom sürüş teknolojisini tartışmaya başlamıştı. Henüz olayın sıcaklığı geçmemişken bir kaza haberi de Tesla'dan geldi. ABD'nin Highway 101 isimli kara yolunda seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden Model X sürücüsü, bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.
Kaza sonrası alev topuna dönen araç güçlükle söndürüldü. Çarpışma ve yangının etkisiyle neredeyse yarısı yok olan aracın sürücüsü ağır yaralı olarak bölgedeki en yakın hastaneye sevk ekildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 38 yaşındaki kazazedenin kimliği ise henüz açıklanmış değil. Hasarın büyük çoğunluğunun kaza sonrası infilak eden batarya paketinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Tesla, her ne kadar batarya paketinin içine ateşlemeyi modüllerin arasına yayılmasını yavaşlatabilecek güvenlik duvarları eklese de yangının önüne geçememiş gibi duruyor, zira her ne kadar güvenlik önlemi alınırsa alınsın her an küçük bir bombaya dönüşebilen bataryalar, fiziksel bir darbeye maruz kaldıklarında aşırı reaksiyon göstererek yangın ve patlamalara yol açabiliyor.
Kaza sonrası itfaiye ekiplerine yardımcı olmak ve olayı araştırmak için olay yerine mühendisler gönderen Tesla, yetkililerle birlikte olayı araştırıyor.
https://www.engadget.com/2018/03/24/tesla-model-x-driver-dies-in-mountain-view-crash/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yani her şeyin robot olması gerekir.
İnsan ve hayvan ve doğa faktörü bilinmezlik ve kaos üzerine kurulu bir sistemde yaşar çünkü evren kaos ile yönetilir.
Ama bu araçlar her tür olasılığı düşünse bile kaos üzerini kurulu hayatta illa ki hata yapmaya zorlanacak ve kaza yapacaktır.
Ölümün de yaşamın bir parçası olduğunu kabul edersek sürücüsüz araçların da kaza yapmasını makul görmeyi kabul etmemiz gerektiğini anlayacağız.
Günde milyonlarca insanlı araç kazasının yanında bir otonom aracın kazasının hiç bir haber değeri yoktur nezdimde.
extremetech.com/...
Yakında yanıcı anot sıvısı diye birşey kalmayacak. Tesla'ya sorulabilir, "Niye şimdi değil?" diye, aksi takdirde adamın kağıt üzerinde sorumluluğu yok. Öldüğünle kalıyorsun. Hepsi umut taciri zaten...
otonom araç kazası olduğu belli değil , sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti diyor haberde.netleştirmek gerek , yoksa ülkemizde taksiciler uber gene kaza yapmış diye bunu dillerine dolarlar. uber tesla aynı şey adamların gözünde.sorun 100 taksiciye uber tesla aynı şey diyenler en az 80 kişi çıkar.
Ama 1 tane elektrikli araba yansa hemen herkes dava açmaya çalışıyor,
piller alev alır vs. deniliyor. Sanki LPG ve benzin alev almayan şeyler.
Kaza yapıp benzin deposu patlayan veya LPG si patlayn araç yokmuş gibi
herkes elektrikli aracın bir açığını arama derdinde...
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