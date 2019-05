Tesla Model X kaza yaptı: 1 ölü

Geçtiğimiz günlerde sürücüsüz Uber aracının karıştığı ölümlü kaza sonucu yolcu taşımacılığının önde gelen isimlerinden Uber, halka açık platformlardaki tüm otonom araç testlerini askıya almış, dünya otonom sürüş teknolojisini tartışmaya başlamıştı. Henüz olayın sıcaklığı geçmemişken bir kaza haberi de Tesla'dan geldi. ABD'nin Highway 101 isimli kara yolunda seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden Model X sürücüsü, bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası alev topuna dönen araç güçlükle söndürüldü. Çarpışma ve yangının etkisiyle neredeyse yarısı yok olan aracın sürücüsü ağır yaralı olarak bölgedeki en yakın hastaneye sevk ekildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 38 yaşındaki kazazedenin kimliği ise henüz açıklanmış değil. Hasarın büyük çoğunluğunun kaza sonrası infilak eden batarya paketinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Tesla, her ne kadar batarya paketinin içine ateşlemeyi modüllerin arasına yayılmasını yavaşlatabilecek güvenlik duvarları eklese de yangının önüne geçememiş gibi duruyor, zira her ne kadar güvenlik önlemi alınırsa alınsın her an küçük bir bombaya dönüşebilen bataryalar, fiziksel bir darbeye maruz kaldıklarında aşırı reaksiyon göstererek yangın ve patlamalara yol açabiliyor.

Kaza sonrası itfaiye ekiplerine yardımcı olmak ve olayı araştırmak için olay yerine mühendisler gönderen Tesla, yetkililerle birlikte olayı araştırıyor.

