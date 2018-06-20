Bakan açıkladı: Yerli otomobilin ilk hangi modeli üretilecek?

Türkiye Gazetesi Yazı İşleri Toplantısına katılan ve burada önemli açıklamalarda bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil projesine de değindi. Geçtiğimiz günlerde yerli otomobili satın almak için bekleyen milyonlarca kişinin bulunduğunu belirten Özlü, bu kez de üretilecek ilk model hakkında bilgiler verdi.

Yerli otomobilde hedefin sadece yurt içi değil, aynı zamanda küresel bir başarı yakalamak olduğunun altını çizen Bakan Özlü; “Küresel pazarda tutulan,satılan, rağbet gören bir otomobil tasarlıyoruz. Hangi segmentte bir otomobil pazarda yer alabilecekse bunu tasarlayıp piyasaya süreceğiz. Otomobil B ve C segmentinde olacak. Orta, üst sınıfa hitap edecek. 5 modelli olacak yapının içerisinde ilk önce spor modelini, SUV modelini göreceğiz. SUV modeli özellikle gençlerde ve ailelerde çok rağbet görüyor.” şeklinde konuştu.

"Yüzde 20 teknoloji ise yüzde 80 satmak önemli"

Otomobilin üreteceği yer konusuna da değinen Faruk Özlü, “Bizim yapacağımız otomobil aynı segmentteki emsallerinden daha ucuz ve kaliteli olacak. Daha ucuz olması için seçilecek olan yer ve altyapısı da çok önemli. Limanlara yakınlık bir kriter ama tek başına yeterli değil. Otomobili yapmaktan ziyade satmak ön planda. Yüzde 20 teknoloji ise yüzde 80 bunu satmak önemli. Yer konusu bugünün değil 2019’un konusu.” yorumunda bulundu.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bakan-ozluden-yerli-otomobil-aciklamasi-40871644