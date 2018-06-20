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Bakan açıkladı: Yerli otomobilin ilk hangi modeli üretilecek?

Türkiye Gazetesi Yazı İşleri Toplantısına katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilde çıkacak ilk modeli açıkladı. Özlü, "İlk önce spor modeli, SUV modeli göreceğiz" dedi.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Bakan açıkladı: Yerli otomobilin ilk hangi modeli üretilecek?
 

Türkiye Gazetesi Yazı İşleri Toplantısına katılan ve burada önemli açıklamalarda bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil projesine de değindi. Geçtiğimiz günlerde yerli otomobili satın almak için bekleyen milyonlarca kişinin bulunduğunu belirten Özlü, bu kez de üretilecek ilk model hakkında bilgiler verdi.

Yerli otomobilde hedefin sadece yurt içi değil, aynı zamanda küresel bir başarı yakalamak olduğunun altını çizen Bakan Özlü; “Küresel pazarda tutulan,satılan, rağbet gören bir otomobil tasarlıyoruz. Hangi segmentte bir otomobil pazarda yer alabilecekse bunu tasarlayıp piyasaya süreceğiz. Otomobil B ve C segmentinde olacak. Orta, üst sınıfa hitap edecek. 5 modelli olacak yapının içerisinde ilk önce spor modelini, SUV modelini göreceğiz. SUV modeli özellikle gençlerde ve ailelerde çok rağbet görüyor.” şeklinde konuştu.

"Yüzde 20 teknoloji ise yüzde 80 satmak önemli" 

Otomobilin üreteceği yer konusuna da değinen Faruk Özlü, “Bizim yapacağımız otomobil aynı segmentteki emsallerinden daha ucuz ve kaliteli olacak. Daha ucuz olması için seçilecek olan yer ve altyapısı da çok önemli. Limanlara yakınlık bir kriter ama tek başına yeterli değil. Otomobili yapmaktan ziyade satmak ön planda. Yüzde 20 teknoloji ise yüzde 80 bunu satmak önemli. Yer konusu bugünün değil 2019’un konusu.” yorumunda bulundu.


http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bakan-ozluden-yerli-otomobil-aciklamasi-40871644 Yorum Yaz
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white4343 11 ay en beğenilen
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Surpentor 11 ay
Fabrikası bile ortada yok.
Resmen adam kandırıyorlar.
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0z0z 11 ay
Üstü açık cabriolet ve mümkünse
Uçan modelini istiyoz. Göklerde.
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They Killed Kenny 11 ay
Prototip nerede. Sürekli şunu üreteceğiz bunu üreteceğiz daha prototipin yok ne üretiyorsun yavaş üret toz kaçmasın.
Sen arabadan yap bir tane üstüne bin aha bu araba böyle de gidiyor de bizde görelim inanalim
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profpide 11 ay
beyler muhaliflerin gazına gelmeyin, yerli otomobil ürettik bile, hatta test sürüşünde görüntülendi:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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alpabi 11 ay
Kanal İstanbul 2011 yılında şeçim öncesi söylendi. Yerel milletvekili anayasa referandumunda da vaadlerin başında geldi.
Daha tek çivi çakılmadı. Araba da kanal hikayesine dönmez inşallah.
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BekirARSLAN 11 ay serafon
Siz inanıyor musunuz gerçek mühendisler topluluğu kuracaklarını? Şuan başımızdaki hükümetin tek yaptığı nepotizm...
Şuan Türkiye nin ihtiyacı yerli otomobil değil daha önemli şeyler var mesela dışa bağımlılığı azaltmak için yiyecek ve tarım ürünlerinin ithalatını azaltmak, tarıma destek vermek, vergi oranlarının düşürülmesi, kuvvetler ayrılığı ilkesini yeniden kurmak, daha sonra otomobil vs hepsi gelir.
1 Yanıt Yanıtla +1
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serafon 11 ay BekirARSLAN
Tüm partiler ve meclis için geçerli dediğim. Benim iş hayatında gördüğüm gerçek kaliteli iş yapan insanlar öne çıkmaz genelde; sen onları bulur çıkarır değerlendirirsin. E bizim toplumumuzun çoğu öyle mi? Haddini biliyor mu insanlar? Herkes ben en iyisine layığım, en yükseğine layığım, her şey benim olmalı modunda. Hizmet için mi giriyor insanlar politikaya sanıyorsun? %99'u çıkar için giriyor. E çıkar için bu işi yapanlar, kendi çıkarlarını gözetmeyenleri koltukta tutar mı? Önce bu problemi çöz çözebilirsen, sonra diğerleri zaten çözülmüş olur. Aslında bu, tüm insanlığın sorunu. O yüzden demokrasi işlemiyor. Sadece ön planda veya arka planda ciddi gücü olan kişi/kurumlar eğer doğru davranırsa ilerleme sağlanıyor. Gücün tek yerde toplanması insanları rahatsız ettiği için Batı bu sorunu, ön planda demokrasicilik oynayarak, ortada halkı homojenize ederek, arka planda da gücü dar alanda toplayarak çözüyor. Refahı sağladığın ve halkı homojenize ettiğin zaman zaten çok arıza çıkmıyor. Çıkacak arıza ihtimalleri de daha küçükken her türlü imkan kullanılarak bastırılıyor.
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Mr.RetroWave 11 ay
Bu arabadan ümitli değilim ama gerçekleşirse Toyota Chr gibi bir model tutabilir.
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Guest-F2673E0F4 11 ay
Bunların amavi araba üretmek olsa
Saab'ı
Volvo'yu
Jaguar 'ı
Land Rover' ı
Ssangyong'u
Ve bir sürü satilmak üzere olan marka varken satın alırlardı bu markalarin mühendisleri fabrikalari hazir hatta bir tane Türkiye'ye fabrika actirir ve Türk mühendisleri işe alirlardi ve bu adamlarin uzmanlıklarını kullanirlardi daha fabrika yeri belli degil 1 yila arabayı ne zaman gelistirecekler 1 yila yeri secip fabrikayi nasıl acacaklar testlerini nasıl tamamlayacaklar personeli nasil egitecekler ben anlamıyorum.
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liebenswert 11 ay
Arkadaşlar şimdi tayyip erdoğanı savunuyorsunuz bu hükümetin 16 yılda harcadığı 2 trilyona karşılık yaptıklarını ( özel sektöre yaptırdıkları hariç ) sayabilecek varmı ?
Projeleri sayıp duruyorlar araba, uçak vs ama her seçim sonrası esamesi okunmuyor sonra bu iktidarın en büyük başarısı bana göre hastanelerdeki randevu sistemi bu sayede hastaneden randevu alıp sıra beklemiyoruz ama bir fizik tedavi emar vs için 5 ay sonraya randevu alıyoruz. (bilgisayar teknoşojisi sayesinde). Birde savunma sanayi . bunlara lafım yok hatta yavaş bile ilerliyoruz .
ama bana yol yaptı demeyin köprüler otobanlar hastaneler müşteri garantili özel sektör yapıyor bizde kullansakta kullanmasakta ek vergilerle ödemesini yapıyoruz yani toplanan değil toplanacak vergilerle ve fahiş fiyatlarla ödemesini yapıyoruz.
peki bu yapılanların maliyetleri hakkında ne dşünüyorsunuz normal maliyetin 2-3 katı fiyatlar bu farklarda kimlere gidiyor yandaş firmalara.
küçük esnafın haline bakacak olursak içler acısı durumları var bende muhasebeciyim yandaş firmalar dışındakiler 10 yıl öncesi cirolarla iş yapıyor kredi ile dönüyor artık muhasebenin ek işi bankaların istedikleri mizanları hazırlamak kredi başvuruları için .
vergi konusuna gelirsekte bu aflar neden çıkıyor vergi toplayamıyor çünkü esnaf ödeyemiyor bu af a basvuranlarda ödeyemeyecek cünkü vergi yükü çok fazla artık tehdit olayları başladı yıllardır matrah arttırımı yap incelemeyeyim seni diyorlar. incelemeleride 5 yıl sonra süre dolmasına yakın yapıp buldukları bir hatayıda o tarihten itibaren fahiş faizle tahsil ediyorlar.
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chalap 11 ay
Bi bitmediniz gitti...
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