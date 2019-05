Uber, elektrikli araç kullanan sürücülere ekstra ödeme yapacak

Tam Boyutta Gör

Yolculuk paylaşım uygulaması Uber, platformda yer alan araçların elektrikli olması için bir süredir çalışmalar yürütüyor. Buna karşılık pek çok sürücü gibi Uber sürücüleri de şarj süresi, elektrikli araç satın alma maliyeti ve batarya menzili gibi sebeplerden ötürü mevcut araçlarını elektrikli bir otomobille değiştirmek istemiyor. Bu problemlerin farkında olan şirket bugün elektrikli otomobil kullanımını artıracak yeni pilot programını duyurdu. Şirket elektrikli araç kullanan sürücülere ''doğrudan parasal teşvik'' sağlayacak.





Yolculuk başına ekstra ödeme

İlk olarak ABD'nin yedi şehrinde (Austin, Los Angeles, Montreal, Sacramento, San Diego, San Francisco ve Seattle) test edilecek olan pilot program ile elektrikli otomobil kullanan Uber sürücülerinin her yolculukta benzinli/dizel araç kullanan sürücülerden daha fazla ödeme alması hedefleniyor. Her bir şehirdeki elektrikli otomobil sürücüsüne, o şehirdeki elektrik ücreti dikkate alınarak ekstra ödeme yapılacak. Şu an için hangi şehirde ne kadar ödeme yapılacağı net olarak belirtilmese de Uber'in verdiği örneğe göre San Diego şehrindeki sürücülere yolculuk başına 1 dolarlık ekstra ödeme yapılacak. Böylece sürücüler haftada en az 20 dolar daha fazla kazanmış olacak.





Elektrikli araçlar konusunda agresif bir politika izleyen Uber, sadece parasal teşvik sağlamayacak aynı zamanda sürücüleri elektrikli otomobil sahibi olma yönünde bilgilendirecek. Şirket sürücülerin büyük bir kısmının elektrikli otomobil sahiplerine özel vergi teşviklerini bildiğini ancak elektrikli araç sahiplerine sunulan imkanların bununla sınırlı olmadığını belirtiyor. Bu kapsamda şirket; yerel kamu idarelerinin ve şehir yönetimlerinin sağladığı avantajlar ve kampanyalar hakkında sürücüleri sürekli olarak bilgilendirecek.





Bu iki hamle, sürücülerde elektrikli otomobil bilinci yaratmak için oldukça önemli ancak menzil sorunu sürücüler için halen büyük bir sıkıntı. Özellikle elektrikli otomobillerle yapılan Uber yolculuklarında aracın şarja ihtiyaç duyması sürücü tarafında memnuniyetsizlik yaratıyor. Bu meseleye de el atan Uber, sürücülerin yolculuk aralarında 30 dakikalık şarj bildirimi yapmasına izin verecek. Böylece sürücüler 30 dakikalık süre zarfında araçlarını şarj edip sonrasında hizmet sunmaya devam edebilecek.





Rekabet sürecek

Tabi bütün bu hamleler yine de sürücüleri, bir anda mevcut otomobillerini bırakıp elektrikli otomobile geçmeye ikna etmeyebilir ancak Uber sürücüsü olmak isteyen kişiler bu avantajları keşfedip elektrikli bir otomobil alabilir. Öte yandan bu hamleler rakipleri karşısında Uber'in elini güçlendiriyor. Uber'in ABD'deki en büyük rakibi olan Lyft, tamamen elektrikli(ve büyük bir kısmı otonom) otomobillerden oluşan bir filo oluşturmayı hedefliyor. Uber ise attığı bu adımla iklim değişikliğine karşı mücadelede önemli bir rol üstlenirken rakiplerinden geri kalmayacağını da gösteriyor.

https://www.engadget.com/2018/06/20/uber-will-pay-drivers-to-use-electric-cars/?ncid=txtlnkusaolp00000595