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Bakır kablolarda 8Gbps dönemi

İnternet altyapılarında artık fiber kabloların revaçta olduğu günümüzde, bakır kablolar da popülerliğini yitirmiş değil. Yeni çalışmalar bakır kablo üzerinden 8Gbps hızları mümkün kılıyor.
2 yıl
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51
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet altyapılarında son dönemde fiber kablolar revaçta ve bakır kablolara göre çok daha fazla hızlara ulaşabiliyor. Bununla birlikte bakır kablolar halen vazgeçilmez bazı özelliklere sahip ve bu bakımdan yatırım almaya devam ediyor. Nokia bu konuda önemli çalışmalara sahip.

XG-FAST

Her ne kadar fiber altyapılardan bahsediyor olsak da, son nokta dediğimiz yani santralden yerleşim birimlerine giden kablolar bakır olmak zorunda. Maliyetler nedeniyle yapılan bu tercih haliyle fiber tarafından getirilen internetin hızlarının da düşmesine neden oluyor. Nokia ve Avusturalya NBN geniş bant sağlayıcısı XG-FAST ile bu dezavantajı aşmaya çalışıyor.

IEEE yani Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü tarafından standartları belirlenen XG-FAST teknolojisi kısa mesafeli bakır kablolar üzerinden saniyede 10Gbps hızlara ulaşmayı hedefliyor. Beşinci nesil geniş bant internet olarak da adlandırılan XG-FAST için uzun süredir test süreçleri devam ediyor.

Nokia ve NGN ortaklığı, XG-FAST teknolojisi üzerinde denemelere başladıklarını duyururken, 5Gbps ile 8Gbps arasında hız değerlerine ulaşmayı umut ettiklerini sözlerine ekledi. NGN sağlayıcısı, XG-FAST teknolojisini fiber ile gidemediği santraller ve yerleşim birimlerine uygulamayı düşünüyor.

Hali hazırda Nokia ve Deutsche Telekom ortaklığı 50 metre bakır kablo üzerinde 8Gbps hızlara ulaşmıştı. İngiliz BT ise 35 metre kablo üzerinde 5.8Gbps hızlara ulaştı. NBN, standart çift bakır kablo dahil olmak üzere pek çok kablo türünde bu teknolojiyi kullanmayı düşünüyor. Böylece önemli oranda maliyetler azaltılmış olacak.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy TabPro S2 geliyor"

XG-FAST teknolojisinin 2018 yılından itibaren pek çok global internet sağlayıcısı tarafından kullanılması bekleniyor. Ayrıca yine Nokia Alcatel Lucent ve NBN sağlayıcısı tarafından 800Mbps hızlarına ulaşan G.fast adında bir teknolojinin daha denemeleri yapılıyor.

 

http://www.zdnet.com/article/nbn-and-nokia-trialling-xg-fast-for-multi-gigabit-speeds-on-copper/ Yorum Yaz
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V4LKyR 2 yıl en beğenilen
Artvin bakır madenleri bunu beğendi.
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skythunderr 2 yıl
TTNET bunu beğendi.
1 Yanıt Yanıtla +45
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Spider_hip 2 yıl
Eğer devlet özelleştirdiği Türk Telekom'un daha fazla para basmasına izin verip gsm firmalarına bile zarar verecek kadar başına çıkarmaya devam ederse, makara ipi üzerinden 50gps geçirmeyi bile bulsalar bize bir fayda sağlamaz.
Kalkar uzayın en hızlı internetini veriyoruz 50gpbs diye reklam yapar, christiano ronaldo' ya bile kaç milyon dolar verir reklam için, sonra altta dip not AKK = 50gb derler.
Nedir bu özelleştirilen Türk Telekom'a verilen bu kadar insiyatif'in sebebi anlamak zor. Kimin yiğeni, kimin dayısının oğlu. Niye gsm operatörlerine karşı yaptığı sahtekarlıklara bir şey diyen yok, niye hala 3mps gibi AKK sonrası komik hızlar var. Niye 5mps'ye çıkaracağız, ağzınıza bir parmak bal çalıp sizi susturacağız diyorlar ve bunuda kaç senedir diyorlar onu bile bekletiyorlar.
Ortada durdurulacak bir darbe girşimi varken internet hızları 50 katına bir anda çıkartılıp AKK ler ortadan kaldırılıyor. Ama bir patlama oldu mu internet hızları bir anda yerlere alınıp, tüm sosyal medya ve bir çok siteye erişim engelleniyor.
Eğer devlet özelleştirdiği Türk Telekom'un daha fazla para basmasına izin verip gsm firmalarına bile zarar verecek kadar başına çıkarmaya devam ederse, makara i...
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XPerience 2 yıl
Türk Telekom: "Bırakın fiberi miberi, gelecek bu yeni nesil bakır teknolojisinde"
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kırıldın mı 2 yıl
ping nasıl acaba
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Umutcan 2 yıl
Fiber döşeyecekleri yok bari bu şekilde yüksek hızlara ulaşalım...
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaslar adil kullanim kotalarini operatorler değil. Bilgi teknolojileri Daire Baskanligi belirliyor. Bu birim operatorler arasi haksiz rekabeti gidermek için belli kurallar koymus. Yoksa bir bolgede bakiri toplayip 3 kere fibere donusturulebilinir. Ayrica alt yapilar yapilan kazilar sonucu kullanilamaz durumda. Belediyelerde kazi ruhsati konusunda operatorlere pekte kolaylik saglamiyor. Istese TurkTelekom 1 yil ucretsiz tarife verebilecek gucte tum aboneleri kendine ceker. Diger operatorler kolaylik yapip cevre durumuna gore yuksek katli binalar ve belli yerlere fiber goturuyor. Ama TurkTelekomun Dagda bayirda alt yapisi var. Parasinin hakkini herkez almak ister.
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alemburda34 2 yıl
Şimdi bunun gelişimiydi yok maliyetiydi derken bizim internet sağlayacıları hayatta kullanmaz. Yada biz bu kabloyu hiç görmemiş olalım zira zaten kullanamayacağız yada göremeyeceğiz. Benim ömrüm yetmez çocuğum olursa eminim onunda ömrü yetmez işte nasip belki torunlara...
O derece ümidim yok :D
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matmuhendisi 2 yıl
Esenler merkezde fiber yok.. İstanbulun en yoğun yerlerinden biri.. Bazı ülkelerden nüfüsumuz daha fazla..
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Medyy 2 yıl
100mbps verse yeter
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huseyincarnege 2 yıl
Limitsiz internetibile limitliyen hız düşüren ttnet insafa gelsin artık :S
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face1tr 2 yıl
fiber var dediler, hattı açtırdık. Apartman girişindeki telefon kutusunda, ucunda benim daire numaramın yazdığı telefon hattının ucuna kablo bağlayıp eve çekecekmişim, ben hangi kabloyu kullanarak eve hat çekebilirim? chat5, standart tel kablosu...?
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montevo 2 yıl face1tr
face1tr

fiber var dediler, hattı açtırdık. Apartman girişindeki telefon kutusunda, ucunda benim daire numaramın yazdığı telefon hattının ucuna kablo bağlayıp eve çekecekmişim, ben hangi kabloyu kullanarak eve hat çekebilirim? chat5, standart tel kablosu...?

cat5 ve cat6 yeterli olur.fazla biel gelir.iki kablo arasındaki eki düzügn yapman gerekliçöyle birbirine bağlama akım kaybı yapabilir.ufak aparatalr var bunun için elektrikçilerde.boncuk şekliden değilde vidalı zımbırtılar var.sana gerekli olan 8 telli değil iki telli bi kablo.ancak kablo kalınlığı yine cat5 yada cat6 ile aynı olmalı.
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kadirirdem 2 yıl
bize yaramaz başımızda tt varken...
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