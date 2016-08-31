Bakır kablolarda 8Gbps dönemi

İnternet altyapılarında son dönemde fiber kablolar revaçta ve bakır kablolara göre çok daha fazla hızlara ulaşabiliyor. Bununla birlikte bakır kablolar halen vazgeçilmez bazı özelliklere sahip ve bu bakımdan yatırım almaya devam ediyor. Nokia bu konuda önemli çalışmalara sahip.

XG-FAST

Her ne kadar fiber altyapılardan bahsediyor olsak da, son nokta dediğimiz yani santralden yerleşim birimlerine giden kablolar bakır olmak zorunda. Maliyetler nedeniyle yapılan bu tercih haliyle fiber tarafından getirilen internetin hızlarının da düşmesine neden oluyor. Nokia ve Avusturalya NBN geniş bant sağlayıcısı XG-FAST ile bu dezavantajı aşmaya çalışıyor.

IEEE yani Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü tarafından standartları belirlenen XG-FAST teknolojisi kısa mesafeli bakır kablolar üzerinden saniyede 10Gbps hızlara ulaşmayı hedefliyor. Beşinci nesil geniş bant internet olarak da adlandırılan XG-FAST için uzun süredir test süreçleri devam ediyor.

Nokia ve NGN ortaklığı, XG-FAST teknolojisi üzerinde denemelere başladıklarını duyururken, 5Gbps ile 8Gbps arasında hız değerlerine ulaşmayı umut ettiklerini sözlerine ekledi. NGN sağlayıcısı, XG-FAST teknolojisini fiber ile gidemediği santraller ve yerleşim birimlerine uygulamayı düşünüyor.

Hali hazırda Nokia ve Deutsche Telekom ortaklığı 50 metre bakır kablo üzerinde 8Gbps hızlara ulaşmıştı. İngiliz BT ise 35 metre kablo üzerinde 5.8Gbps hızlara ulaştı. NBN, standart çift bakır kablo dahil olmak üzere pek çok kablo türünde bu teknolojiyi kullanmayı düşünüyor. Böylece önemli oranda maliyetler azaltılmış olacak.

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XG-FAST teknolojisinin 2018 yılından itibaren pek çok global internet sağlayıcısı tarafından kullanılması bekleniyor. Ayrıca yine Nokia Alcatel Lucent ve NBN sağlayıcısı tarafından 800Mbps hızlarına ulaşan G.fast adında bir teknolojinin daha denemeleri yapılıyor.