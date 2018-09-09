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Balıkesir'den canlı yayında marihuana içen Elon Musk'a tepki geldi: Siparişler iptal!

Balıkesir Toplu Taşıma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürbüz, Elon Musk canlı yayında marihuana içtiği için Tesla'dan elektrikli otobüs alma planlarından vazgeçtilerini açıkladı.
8 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde ABD'li komedyen ve aktör Joe Rogan'ın programına konuk olan Elon Musk, iş hayatından kişisel yaşamına kadar birçok konu hakkında açıklamalar yapmıştı. Sohbet havasında geçen canlı yayındaki en ilgi çekici detay ise Elon Musk'ın viski ve marihuana içmesi oldu. Tesla'nın patronunun bu rahat tavırları birçok kesim tarafından eleştirilirken Musk'a bir tepki de ülkemizden geldi.
Ayrıca Bkz. "İtfaiye aracına çarpan Model S sürücüsü Autopilot'u suçlayarak Tesla'ya dava açtı"
Balıkesir Toplu Taşıma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürbüz, Balıkesir'i sessiz bir pilot bölge haline getirmek için Tesla ile 180 elektrikli otobüs alımına yönelik anlaşma hedeflerinden vazgeçtiklerini açıkladı. Elon Musk'a geçen hafta davet mektubunda bulunduklarını belirten Gürbüz şu açıklamayı yaptı:
"Üstelik şarj istasyonları ve alt yapı dönüşümleriyle birlikte Tesla açısından da ciddi büyüklüğe sahip bir anlaşmaya imza atmış olacaktık. Ancak önceki gün Elon Musk'ın canlı yayında olumsuz örnek oluşturabilecek davranışını, uyuşturucuyla mücadele ve genç nesiller açısından kabul edilemez buluyoruz. Bu nedenle Tesla ile çalışma hedefimizden vazgeçiyoruz. Elon Musk'a yaptığımız daveti de geri çekiyoruz."

Yerli ve milli markalara yöneliyoruz

Mehmet Gürbüz, "sessiz şehir" projesini bir dünya markasıyla taçlandırmak istediklerini ancak bu gelişme sonrasında yerli ve milli markalar öncelikli olmak üzere ABD dışındaki farklı çözümleri devreye almak için harekete geçtiklerini belirtti. Joe Rogan'ın Youtube üzerinden yaptığı canlı yayına katılan Elon Musk, kafasında tasarladığı elektrikli uçak tasarımı da dahil olmak birçok ilgi çekici açıklamalarda bulunmuştu. Söz konusu söyleşinin detaylarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Boss Boost 8 ay en beğenilen
Tüm dünya bu adamın üzerine oynuyor ya inanılmaz bir şey. Son yüzyılın en çılgın girişimcisi hayatı adeta bir serüven ve gençlerin örnek alması gereken cinsten. Ama biz tabi ki bunları bir kenara atıp kullanımının serbest olduğu bir yerde esrar içmesine takılalım tıp ki Atatürk'ün tüm askeri ve siyasi kariyerini bir kenara atıp içki içmesine takılmak gibi..
Bu tarz şeylere kafayı takan insanlar bir o kadarda cahildir. Sürekli Osmanlı ruhundan bahseder.. Osmanlı döneminde ki alkol ve esrar tüketiminden hiç bir şekilde haberi yoktur ama varsa bile yokmuş gibi davranır
Tüm dünya bu adamın üzerine oynuyor ya inanılmaz bir şey. Son yüzyılın en çılgın girişimcisi hayatı adeta bir serüven ve gençlerin örnek alması gereken cinsten...
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1 Yanıt Yanıtla +203
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EddyCue 8 ay
Balıkesir Toplu Taşıma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürbüz kimin umrunda ki?
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deoks 8 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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MaSSive 6 ay
Marihuana belli dozda içildimi kullanıldımı iyidir.Zihni açar.Tıbben kanıtlanmıştır.
Balıkesirli yetkililere duyurulur.
Ayrıca Elon Musk ile ilgili haberler den bööög gelse de,
Biz anca bilmem kaçıncı havalimanına methiyeler ,kasideler düzerek pış pış yapalım.
Bizde ki Elon Muska lar da yol yaptı Allah var şimdi.
Bunu söyleyenin çoğunluğuna bakıyorsun,bırak otomobili ,ehliyeti yok.
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Fasist Diktator 6 ay
Elon Musk - Tesla ve Balıkesir Allah'ım aklıma mukayyet ol
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aresGTi 8 ay
HİÇ YAKIŞMADI BİZim ümmedimize parayı verip alıp kırmak yakışırdı doğru olanı yapamadilar iphone kıran gençlik örnek alınmalıydı
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MS4343 8 ay
Hollanda'yı protesto etmek için poltakal kesmekle aynı mantık.
Elin yabancısı ne halt yerse yesin, senle alakası ne?
Balıkesir Toplu Taşıma Başkanı çok duyarlıymış(!)
Dolar kuru yükseldi tabii,bu olay bahane edilmiş gibi

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Mstfkrkc 8 ay
Olumsuz örnek oluşturabilecek davranış...( Dolar 6 lirayı geçti bizde bahane arıyorduk iyi oldu. )
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cosef 8 ay
O belediye yetkilisi saçmalamış
Günümüzde yerli elektrikli otobüs üretimi yapan BOZANKAYA firması varken gidip te ülkemizdeki bulunan otomobillere bile servis hizmeti vermeyen TESLA'dan elektrikli otobüs ALINMAZ.
Reklam kokan hareketler bunlar. isteseler bile TESLA'dan otobüs ALAMAZLAR. İhale kuralları izin vermez. Servisi olmayan otobüsü ne yacaklar.
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egny134 6 ay
Yalnız Bozankaya otobüs üretmiyor. Bozankaya sadece tramvay üretiyor
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OrQuN 8 ay
Balıkesirin çılgın eşeklerini açıklasın bilmemney yönetim başkanı.
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DH Misafiri 8 ay
Bu tepki makinesi çocuk tacizlerine, yanan çocuklarin vakalarında nasıl tepki göstermişti?
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STasdemir 8 ay
Balıkesir'de yaşayan biri olarak Mehmet gürbüz e diyorum ki önce şoförlerinize araçlarda sigara içmemeyi, arabesk dinlememeyi öğret. Tabi en başta seçeceğiniz şoförlerde bazı kriterler arayın. Kollar façalı dövmeli ve kimisi suça karışmış kişiler
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drjacob 8 ay
Elon Musk geleceği görüyor bu da kanıtı , Balıkesir belediyesinin siparişini iptal ettiğini görünce sarmış 3'lü , aynını sanayide ki kamil usta da yapardı.
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