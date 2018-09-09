Balıkesir'den canlı yayında marihuana içen Elon Musk'a tepki geldi: Siparişler iptal!

Geçtiğimiz günlerde ABD'li komedyen ve aktör Joe Rogan'ın programına konuk olan Elon Musk, iş hayatından kişisel yaşamına kadar birçok konu hakkında açıklamalar yapmıştı. Sohbet havasında geçen canlı yayındaki en ilgi çekici detay ise Elon Musk'ın viski ve marihuana içmesi oldu. Tesla'nın patronunun bu rahat tavırları birçok kesim tarafından eleştirilirken Musk'a bir tepki de ülkemizden geldi.

Ayrıca Bkz.

"İtfaiye aracına çarpan Model S sürücüsü Autopilot'u suçlayarak Tesla'ya dava açtı"

Balıkesir Toplu Taşıma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürbüz, Balıkesir'i sessiz bir pilot bölge haline getirmek için Tesla ile 180 elektrikli otobüs alımına yönelik anlaşma hedeflerinden vazgeçtiklerini açıkladı. Elon Musk'a geçen hafta davet mektubunda bulunduklarını belirten Gürbüz şu açıklamayı yaptı:

"Üstelik şarj istasyonları ve alt yapı dönüşümleriyle birlikte Tesla açısından da ciddi büyüklüğe sahip bir anlaşmaya imza atmış olacaktık. Ancak önceki gün Elon Musk'ın canlı yayında olumsuz örnek oluşturabilecek davranışını, uyuşturucuyla mücadele ve genç nesiller açısından kabul edilemez buluyoruz. Bu nedenle Tesla ile çalışma hedefimizden vazgeçiyoruz. Elon Musk'a yaptığımız daveti de geri çekiyoruz."

Yerli ve milli markalara yöneliyoruz

sessiz şehir" projesini bir dünya markasıyla taçlandırmak istediklerini ancak bu gelişme sonrasında yerli ve milli markalar öncelikli olmak üzere ABD dışındaki farklı çözümleri devreye almak için harekete geçtiklerini belirtti. Joe Rogan'ın Youtube üzerinden yaptığı canlı yayına katılan Elon Musk, kafasında tasarladığı elektrikli uçak tasarımı da dahil olmak birçok ilgi çekici açıklamalarda bulunmuştu. Söz konusu söyleşinin detaylarına Mehmet Gürbüz, "" projesini bir dünya markasıyla taçlandırmak istediklerini ancak bu gelişme sonrasındamarkalar öncelikli olmak üzerefarklı çözümleri devreye almak için harekete geçtiklerini belirtti. Joe Rogan'ın Youtube üzerinden yaptığıkatılan Elon Musk, kafasında tasarladığıda dahil olmak birçok ilgi çekici açıklamalarda bulunmuştu. Söz konusu söyleşinin detaylarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.