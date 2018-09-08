Elon Musk katıldığı programda elektrikli uçak projesini anlattı

ABD'li komedyen ve aktör Joe Rogan, Perşembe gecesi YouTube'da yayınlanan programında Elon Musk ile ilginç bir sohbet gerçekleştirdi. Viski ve marihuana içilen stüdyoda Musk'ın iş hayatından kişisel yaşamına kadar birçok konu ele alındı ve söz elektrikli uçaklara geldi.

Program yapımcısını detaylarda boğdu

Rogan'ın, Elon Musk'a yönelttiği uçaklar hakkında bir projen oldu mu sorusuna Musk adeta önemsiz bir ayrıntıymış gibi "Evet. Bir uçak tasarımım var." şeklinde cevap verdi. Daha sonra program yapımcısının da bastırması ile birlikte SpaceX'in patronu Musk dikey kalkış ve iniş (VTOL) sınıfındaki süpersonik elektrikli uçak fikrini açıkladı. Rogan ona nasıl çalışacağını sorma hatasını yapınca, Musk onu adeta ayrıntılarda ve teknik detaylarda boğdu.

Musk elektrikli uçak projesini şöyle anlattı: "Bunu çok düşündüm, oldukça fazla. Bir elektrikli uçak hakkında ilginç olan şey, mümkün olduğu kadar yükseğe çıkmak istemenizdir, ancak pil paketinde belirli bir enerji yoğunluğuna ihtiyacınız vardır, çünkü çekimin potansiyel enerjisini aşmak zorundasınız. Yerçekimi potansiyeli olan enerjinin üstesinden geldiğinizde ve yüksek irtifada olduğunuzda kullandığınız enerji çok düşüktür ve daha sonra yerçekimsel potansiyel enerjinizin büyük bir kısmını tekrar aşağıya çekebilirsiniz. Yani gerçekten herhangi bir yedek yakıta ihtiyacınız yok."

Önceliğim elektrikli uçaklar değil

Musk'ın bu açıklaması sonrasında ise program yapımcısının mikrofona "Bu konuşma için çok aptalım." cümlesini fısıldadığı duyuluyor. Musk elektrikli uçak tasarımı üzerinde çok fazla düşünmüş olmasına rağmen bunun bir öncelik olmadığını kabul ediyor ve kafasında öncelikle elektrikli arabalar ve sürdürülebilir ve stoklanabilir enerji çözümleri olduğuna dikkat çekiyor.

Tesla CEO'su Musk konuşmasının devamında ise: "Şu anda elektrikli uçaklar gerekli değil. Elektrikli arabalar önemli, güneş enerjisi önemli, enerjinin sabit olarak depolanması önemli. Tüm bunlar elektrikli süpersonik bir uçak yaratmaktan çok daha önemli." ifadelerini kullanıyor. Dilerseniz programın tamamını yukarıdaki videodan da izlemeniz mümkün.