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Elon Musk katıldığı programda elektrikli uçak projesini anlattı

Joe Rogan'ın Youtube üzerinden canlı yayınlanan programına katılan Elon Musk, kafasında tasarladığı elektrikli uçak tasarımını anlattı. Musk'ın yeni projesi haberimizde.
8 ay
2,7b
1
20
havacılık
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ABD'li komedyen ve aktör Joe Rogan, Perşembe gecesi YouTube'da yayınlanan programında Elon Musk ile ilginç bir sohbet gerçekleştirdi. Viski ve marihuana içilen stüdyoda Musk'ın iş hayatından kişisel yaşamına kadar birçok konu ele alındı ve söz elektrikli uçaklara geldi.

Program yapımcısını detaylarda boğdu

Rogan'ın, Elon Musk'a yönelttiği uçaklar hakkında bir projen oldu mu sorusuna Musk adeta önemsiz bir ayrıntıymış gibi "Evet. Bir uçak tasarımım var." şeklinde cevap verdi. Daha sonra program yapımcısının da bastırması ile birlikte SpaceX'in patronu Musk dikey kalkış ve iniş (VTOL) sınıfındaki süpersonik elektrikli uçak fikrini açıkladı. Rogan ona nasıl çalışacağını sorma hatasını yapınca, Musk onu adeta ayrıntılarda ve teknik detaylarda boğdu.
Musk elektrikli uçak projesini şöyle anlattı: "Bunu çok düşündüm, oldukça fazla. Bir elektrikli uçak hakkında ilginç olan şey, mümkün olduğu kadar yükseğe çıkmak istemenizdir, ancak pil paketinde belirli bir enerji yoğunluğuna ihtiyacınız vardır, çünkü çekimin potansiyel enerjisini aşmak zorundasınız. Yerçekimi potansiyeli olan enerjinin üstesinden geldiğinizde ve yüksek irtifada olduğunuzda kullandığınız enerji çok düşüktür ve daha sonra yerçekimsel potansiyel enerjinizin büyük bir kısmını tekrar aşağıya çekebilirsiniz. Yani gerçekten herhangi bir yedek yakıta ihtiyacınız yok."

Önceliğim elektrikli uçaklar değil

Musk'ın bu açıklaması sonrasında ise program yapımcısının mikrofona "Bu konuşma için çok aptalım." cümlesini fısıldadığı duyuluyor. Musk elektrikli uçak tasarımı üzerinde çok fazla düşünmüş olmasına rağmen bunun bir öncelik olmadığını kabul ediyor ve kafasında öncelikle elektrikli arabalar ve sürdürülebilir ve stoklanabilir enerji çözümleri olduğuna dikkat çekiyor.
Tesla CEO'su Musk konuşmasının devamında ise: "Şu anda elektrikli uçaklar gerekli değil. Elektrikli arabalar önemli, güneş enerjisi önemli, enerjinin sabit olarak depolanması önemli. Tüm bunlar elektrikli süpersonik bir uçak yaratmaktan çok daha önemli." ifadelerini kullanıyor. Dilerseniz programın tamamını yukarıdaki videodan da izlemeniz mümkün.

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deoks 8 ay en beğenilen
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Alkolog 8 ay
vur dumana gel imana elon
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HakanG22 8 ay

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HakanG22 8 ay

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ÇayAdam 8 ay
Dalgıça pedofili dedikten sonra yerden yere vurmuşlardı Elon'u. Şimdi paçayı böyle şeylerle kurtarmaya çalışıyor.
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ouzqan 8 ay
Bu adamın arkasında kim var acaba bir anda bu kadar patlaması normal değil
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x2yk 8 ay ouzqan
Benimde kafamda deli sorular var o konu da, izlenimlerime bakıyorum da malum amerika bir film çıkarıyor iron man bilirsiniz ve orada çılgın deha zeki ve bir şıplatma ile jarvis denilen üstün teknolojisi ile ki onu da o yapmış onunla birlikte tak atom parçalar gibi cern deneyi yapıyor evinde ve büyük bir arc reaktörü ne ise neredeyse sonsuz elektrik gücü veren şeyi yaklaşık 10 cm. çapında bir şey ortaya çıkarıyor sonra bu adam yine çılgın kafasına aklına o an geleni yapıyor, aynı paralel de elon musk diye çılgın bir mühendis çıkıyor ve babadan miras var yüklü bir para ve bu parayı uç seviyedeki belki 5 10 yıl sonra sahip olmamız gerekn teknolojileri bata çıka bir şekilde hayata geçiriyor şimdi gelelim aklımdaki deli sorulara bu adamın arkasında amerika ya da o gizli güçler var ve acaba onu piyon mu seçtiler bak elon seni seçtik Dünya 'ya bir filmle bizi büyük gösteren güçlü gösteren bir karakter var ettik (sakın bana kimse marvel çokkkk yıllar önce demir adamı zaten bize gösteriyordu demesin, iron man senaryosu ile bu adamın ortaya çıktığı zaman dilimleri benzer yıllar yani işin tuhafı da burada zaten) insanlar iron man için çok ilgililer şimdi de sen aynı onun gibi davranarak hem Dünya 'nın ilgi odağı olacaksın hem de Dünya 'ya biz süper güç olduğumuzu bulunan teknolojilerle insanlara aşılayacaksın ya daaaaaaaaaaaa acaba bu adam bizim elon bu adamdan yani bu filmden etkilenip bu adam gibi yani iron man gibi mi olmaya çalışarak şımarık çocuğu oynuyor çözemiyorum..
Misal bu video adamdaki keyfe bak tıpkı biz de polat alemdar devlet dairesinde sigara içiyorken cezası neyse öderim diye racon kestiği gibi burada bu adamın yaptığı normal bir şey değil sen kapalı bir alanda duman içinde kalıyorsun..
Yanlış bilmiyorsam abd de kapalı alanlarda tütün ve benzeri şeylerin içilmesi yasak diye biliyorum yanlışsam düzeltirsiniz..
Yani bu elon neyin kafasında neyin kafasını yaşıyor aklımda deli sorular var..
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darkaura 8 ay
konusmanin tamamini izlemedim ama supersonik elektrikli ucak hic mantikli gelmiyor. en azindan gunumuz bataryalariyla. jet motorunun akillara zarar gucune ve jet yakitinin o kadar yuksek enerji/agirlik oranina ragmen jet ucaklari icin bile supersonic ucuz ciddi mesele. bu yuzden supersonic sivil ucak goremezsiniz. elektrikli ucagin agir bataryalarla bunu basarabilmesi aklima yatmiyor.
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Alkolog 8 ay
vur dumana gel imana elon
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One True King 8 ay
Elektirikli araba için bile yeterli teknoloji yok şu an.
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deoks 8 ay en beğenilen
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Galatas4ray 8 ay
Adam cigarayı sarmış içiyor adamlarda normal diyecek bişey yok.
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dere.beyi 8 ay Galatas4ray
kardeş gözünle izle eğer gözünle izlersen onun cigara değil puro olduğunu görürdün
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podcast, proje ve
7 etiket daha tesla elon musk spacex elektrikli uçak havacılık Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
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