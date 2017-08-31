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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bang & Olufsen'den Apple AirPods'a rakip geldi: Beoplay E8

Danimarkalı teknoloji devi Bang & Olufsen, IFA 2017'de Apple'ın kablosuz kulaklığına rakip yeni bir ürün sergiledi. İşte son derece şık bir tasarıma sahip Beoplay E8'in tüm detayları.
1 yıl
3,2b
1
5
Müzik / Ses Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Bang & Olufsen kablosuz kulakiçi kulaklık pazarına katılan en son üretici olmuş durumda. Şirket IFA 2017'de premium malzemeden yapılmış Beoplay E8 olarak adlandırılan yeni kulaklığını tanıttı.
Şarj kutusunda deri ve kumaş kullanılırken siyah renkli kulaklıklar alüminyum vurgularıyla gayet şık ve kaliteli bir görünüm segiliyor. Ayrıca küçük olduklarını ve Apple Airpods gibi kulaktan sarkan bir tasarıma sahip olmadıklarını da belirtelim.
Beoplay E8, suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Ayrıca müzik kontrolü ve ve aramaları cevaplamak için dokunmatik kontroller sunuyor. Bunlara ek olarak ses geçişine imkan veren ve böylece dış dünyayla tamamen bağlantınızın kesilmemesini sağlayan "Transparency" (Şeffaflık) modu da var.
Ayrıca Bkz. "LG V30 Tanıtıldı: Snapdragon 835, 6 inç P-OLED Ekran, Hi-Fi Quad DAC"
Beoplay uygulaması üç şeffaflık seviyesi arasından seçim yapmanızı sağlayabiliyor. Yazılımı kullanarak aynı zamanda ton dengesi ve soundstage ayarlarını yapmanız da mümkün. Ayrıca hazır EQ ayarlarından dilediğinizi seçebiliyorsunuz.
B&O Play, E8'in tek şarjla dört saatlik bir performans sunabileceğini söylüyor. Taşıma çantasındaki pil ise iki ekstra şarj sunma kapasitesine sahip. 12 Ekim 2017'de piyasaya sürülecek kablosuz kulakiçi kulaklığın fiyatı 299 dolar olacak.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/8/31/16229308/beoplay-e8-wireless-earbuds-ifa-2017 Yorum Yaz
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Xloud 1 yıl en beğenilen
Airpods'a rakip olabilecek kadar çirkin değil...
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Guest-F8946C419 1 yıl
Çeşitlilik iyidir. Tabii bu Apple düşmanları post kirliliği yapmasa bi de.
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Glorfindel1907 1 yıl
Şimdi merak ediyorum bu başlıkları bilerekmi atıyorsunuz her kablosuz kulakiçi kulaklık duyurulduğunda neden rakip olarak Apple gösteriliyor sadece başka markamı yok yoksa daha iyi bir model^mi yok nedir yani her haber başlığında ben Apple görüyorum
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Emre Kocakaya 1 yıl
Apple ses konusunda B&O`in eline su dokemez.
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Xloud 1 yıl en beğenilen
Airpods'a rakip olabilecek kadar çirkin değil...
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