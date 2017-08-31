Bang & Olufsen'den Apple AirPods'a rakip geldi: Beoplay E8

Bang & Olufsen kablosuz kulakiçi kulaklık pazarına katılan en son üretici olmuş durumda. Şirket IFA 2017'de premium malzemeden yapılmış Beoplay E8 olarak adlandırılan yeni kulaklığını tanıttı.

Şarj kutusunda deri ve kumaş kullanılırken siyah renkli kulaklıklar alüminyum vurgularıyla gayet şık ve kaliteli bir görünüm segiliyor. Ayrıca küçük olduklarını ve Apple Airpods gibi kulaktan sarkan bir tasarıma sahip olmadıklarını da belirtelim.

Beoplay E8, suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Ayrıca müzik kontrolü ve ve aramaları cevaplamak için dokunmatik kontroller sunuyor. Bunlara ek olarak ses geçişine imkan veren ve böylece dış dünyayla tamamen bağlantınızın kesilmemesini sağlayan "Transparency" (Şeffaflık) modu da var.

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Beoplay uygulaması üç şeffaflık seviyesi arasından seçim yapmanızı sağlayabiliyor. Yazılımı kullanarak aynı zamanda ton dengesi ve soundstage ayarlarını yapmanız da mümkün. Ayrıca hazır EQ ayarlarından dilediğinizi seçebiliyorsunuz.

B&O Play, E8'in tek şarjla dört saatlik bir performans sunabileceğini söylüyor. Taşıma çantasındaki pil ise iki ekstra şarj sunma kapasitesine sahip. 12 Ekim 2017'de piyasaya sürülecek kablosuz kulakiçi kulaklığın fiyatı 299 dolar olacak.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/8/31/16229308/beoplay-e8-wireless-earbuds-ifa-2017