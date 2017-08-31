LG V30 Tanıtıldı: Snapdragon 835, 6 inç P-OLED Ekran, Hi-Fi Quad DAC

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LG’nin 2015 yılında lanse ettiği V serisinin son üyesi LG V30, IFA 2017 fuarında sergilendi. LG’nin en güçlü telefonları olan LG V serisi cihazların kendine has tasarım anlayışı ve fonksiyonları bulunuyor. Sunduğu profesyonel çözümler nedeniyle hem iş için hem de eğlence için kullanım imkânı sunuyor. LG V10’da ikincil ekran, V20’de geniş açılı ikincil kamera ve Quad DAC ses desteği gibi yenilikçi özellikler ile karşılaştık. Peki LG V30 yeni neler sunuyor?

Tasarım

İlk olarak tasarımsal özelliklerine baktığımızda LG G6 ile karşımıza çıkan 18:9 oranındaki FullVision ekran teknolojisinin V30’da da kullanıldığını görüyoruz. LG V serisiyle özdeşleşmiş olan ikincil ekran özelliği ne yazık ki kaldırılmış. Bunun yerine ön panelin neredeyse tamamı tek bir ekran ile kaplanmış ve ikincil ekran özellikleri sunan yazılımsal fonksiyonlar eklenmiş.

Telefonun çehresine baktığımızda LG G6 ile olan benzerliğinden dolayı sanki yeni bir telefon değil de LG G6+ gibi bir his uyandırıyor. Tıpkı G6’da olduğu gibi köşeleri oval boydan boya ekran, metal çerçeve, çift arka kamera, kavisli arka kapak ve arka bölümde bir adet parmak izi okuyucu bulunuyor.



LG, kullandığı panel teknolojisinde yeniliğe giderek V30 modelinde P-OLED panel kullanıyor. Cihazın ekran büyüklüğü 6 inç, çözünürlüğü 1440x2880 piksel. Ekranda HDR 10 renk gamutu desteği, her zaman açık ekran ve Gorilla Glass 5 koruma özellikleri bulunuyor.

LG V30’un arka bölümünde yer alan çift kamera, LG G6’daki düz yapıda değil çıkıntılı bir yapıda. Meydana gelebilecek çizilmelerin önüne geçmek için kamera çerçeveleri Gorilla Glass 4 teknolojisi ile güçlendirilmiş. Dayanaklılık özelliklerine önem verilen LG V30’da askeri standartlarda dayanıklılık sertifikası MIL-STD-810G ve 1.5 metre suya dayanıklılık sertifikası IP68 özellikleri bulunuyor.

Donanım

LG G6’nın en çok eleştirilen özelliklerinden birisi de güncel donanıma sahip olamamasıydı. LG, yeni amiral gemisi LG V30’da en güncel platformu yani Snapdragon 835’i kullanıyor. Bu anlamda rakiplerini yakalamayı başarıyor. 4 GB RAM ve 64/128 GB dahili depolama seçeneğinin yanında bir de microSD kart desteğine yer veriliyor. LG G6’ya göre pil kapasitesinde herhangi bir değişim yok, 3300 mAh batarya tekrar bizlerle.

Kamera

Samsung’un da çift arka kameralı telefon çıkarması ile kamera teknolojisinde giderek kızışan rekabete LG’nin cevabı, sektörün en büyük diyafram açıklığa sahip kamerası ile oldu. Birincil arka kamera 16 MP çözünürlüğe, 3 eksenli OIS’e ve f/1.6 diyafram açıklığına sahip. Geniş açılı kamera ise 13 MP çözünürlüğünde ve f/1.9 diyagram açıklığına sahip, OIS özelliği yok. LG G6'ya göre düşük ışıklarda daha pürüzsüz resimler çekecektir. Onun haricinde büyük bir fark olması beklenmiyor.

Ön kamera LG G6'da kullanılan kameranın aynısı; 5MP geniş açılı ve 1080p video kayıt yetenekleri bulunuyor.

Hi-Fi Quad DAC

Ses özellikleri ile öne çıkan LG V serisi bu özelliğini devam ettiriyor. Hi-Fi Quad DAC özelliğine yer veriliyor. İlk olarak selefi tarafından ortaya çıkartılan Hi-Fi Quad Dac üzerine inşa edilen LG V30, ESS Technology’nin SABRE ES9218P’si ile desteklenen 32-bit Gelişmiş Hi-Fi Quad DAC özelliğine sahip. LG’nin Hi-Fi Quad DAC’ı iki yeni özelliğe sahip: dijital filtreler ve ses ön ayarları. Müzik severleri kendi safına katmak isteyen LG, kutu içeriğinde B&O PLAY markası taşıyan bir kulaklık sunuyor.

LG V30’un satış fiyatı ve çıkış tarihi henüz belli değil. Bu konuda güncel bilgiye ulaşmamız durumunda haber içeriği güncellenecek.

https://www.phonearena.com/news/LG-V30-goes-official-stunning-bezel-less-design-and-high-end-audio-in-one-powerful-package_id97459