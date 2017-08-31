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LG V30 Tanıtıldı: Snapdragon 835, 6 inç P-OLED Ekran, Hi-Fi Quad DAC

LG, IFA 2017 fuarında LG V30'u sergiledi. Firmanın yeni amiral gemisi LG V30'da ikincil ekran kaldırılıp yerine boydan boya FullVision ekrana yer verilmiş. İşte LG V30'un tüm özellikleri:
1 yıl
7,4b
1
202
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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LG V30 Tanıtıldı: Snapdragon 835, 6 inç P-OLED Ekran, Hi-Fi Quad DAC
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LG’nin 2015 yılında lanse ettiği V serisinin son üyesi LG V30, IFA 2017 fuarında sergilendi. LG’nin en güçlü telefonları olan LG V serisi cihazların kendine has tasarım anlayışı ve fonksiyonları bulunuyor. Sunduğu profesyonel çözümler nedeniyle hem iş için hem de eğlence için kullanım imkânı sunuyor. LG V10’da ikincil ekran, V20’de geniş açılı ikincil kamera ve Quad DAC ses desteği gibi yenilikçi özellikler ile karşılaştık. Peki LG V30 yeni neler sunuyor?

Tasarım

İlk olarak tasarımsal özelliklerine baktığımızda LG G6 ile karşımıza çıkan 18:9 oranındaki FullVision ekran teknolojisinin V30’da da kullanıldığını görüyoruz. LG V serisiyle özdeşleşmiş olan ikincil ekran özelliği ne yazık ki kaldırılmış. Bunun yerine ön panelin neredeyse tamamı tek bir ekran ile kaplanmış ve ikincil ekran özellikleri sunan yazılımsal fonksiyonlar eklenmiş.

Telefonun çehresine baktığımızda LG G6 ile olan benzerliğinden dolayı sanki yeni bir telefon değil de LG G6+ gibi bir his uyandırıyor. Tıpkı G6’da olduğu gibi köşeleri oval boydan boya ekran, metal çerçeve, çift arka kamera, kavisli arka kapak ve arka bölümde bir adet parmak izi okuyucu bulunuyor.

LG, kullandığı panel teknolojisinde yeniliğe giderek V30 modelinde P-OLED panel kullanıyor. Cihazın ekran büyüklüğü 6 inç, çözünürlüğü 1440x2880 piksel. Ekranda HDR 10 renk gamutu desteği, her zaman açık ekran ve Gorilla Glass 5 koruma özellikleri bulunuyor.


LG V30’un arka bölümünde yer alan çift kamera, LG G6’daki düz yapıda değil çıkıntılı bir yapıda. Meydana gelebilecek çizilmelerin önüne geçmek için kamera çerçeveleri Gorilla Glass 4 teknolojisi ile güçlendirilmiş. Dayanaklılık özelliklerine önem verilen LG V30’da askeri standartlarda dayanıklılık sertifikası MIL-STD-810G ve 1.5 metre suya dayanıklılık sertifikası IP68 özellikleri bulunuyor.

Donanım

LG G6’nın en çok eleştirilen özelliklerinden birisi de güncel donanıma sahip olamamasıydı. LG, yeni amiral gemisi LG V30’da en güncel platformu yani Snapdragon 835’i kullanıyor. Bu anlamda rakiplerini yakalamayı başarıyor. 4 GB RAM ve 64/128 GB dahili depolama seçeneğinin yanında bir de microSD kart desteğine yer veriliyor. LG G6’ya göre pil kapasitesinde herhangi bir değişim yok, 3300 mAh batarya tekrar bizlerle.

Kamera

Samsung’un da çift arka kameralı telefon çıkarması ile kamera teknolojisinde giderek kızışan rekabete LG’nin cevabı, sektörün en büyük diyafram açıklığa sahip kamerası ile oldu. Birincil arka kamera 16 MP çözünürlüğe, 3 eksenli OIS’e ve f/1.6 diyafram açıklığına sahip. Geniş açılı kamera ise 13 MP çözünürlüğünde ve f/1.9 diyagram açıklığına sahip, OIS özelliği yok. LG G6'ya göre düşük ışıklarda daha pürüzsüz resimler çekecektir. Onun haricinde büyük bir fark olması beklenmiyor.

Ön kamera LG G6'da kullanılan kameranın aynısı; 5MP geniş açılı ve 1080p video kayıt yetenekleri bulunuyor.

Hi-Fi Quad DAC

Ses özellikleri ile öne çıkan LG V serisi bu özelliğini devam ettiriyor. Hi-Fi Quad DAC özelliğine yer veriliyor. İlk olarak selefi tarafından ortaya çıkartılan Hi-Fi Quad Dac üzerine inşa edilen LG V30, ESS Technology’nin SABRE ES9218P’si ile desteklenen 32-bit Gelişmiş Hi-Fi Quad DAC özelliğine sahip. LG’nin Hi-Fi Quad DAC’ı iki yeni özelliğe sahip: dijital filtreler ve ses ön ayarları. Müzik severleri kendi safına katmak isteyen LG, kutu içeriğinde  B&O PLAY markası taşıyan bir kulaklık sunuyor.

LG V30 Tanıtıldı: Snapdragon 835, 6 inç P-OLED Ekran, Hi-Fi Quad DAC
LG V30’un satış fiyatı ve çıkış tarihi henüz belli değil. Bu konuda güncel bilgiye ulaşmamız durumunda haber içeriği güncellenecek.

https://www.phonearena.com/news/LG-V30-goes-official-stunning-bezel-less-design-and-high-end-audio-in-one-powerful-package_id97459 Yorum Yaz
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yasinadin 1 yıl en beğenilen
fiyatı 3000 tl altı olmadığı sürece işi zor ,
bugün s8 , 3100tl ye satılırken kimse aynı fiyat bandında sorunlu lg markasını tercih edip riske girmez.
adın çıkacağına canın çıksaydı keşke lg !
fiyatı 3000 tl altı olmadığı sürece işi zor ,bugün s8 , 3100tl ye satılırken kimse aynı fiyat bandında sorunlu lg markasını tercih edip riske girmez....
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Yanıtla +42
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fbyram 1 yıl
Şu özellikler note8 de olsa 6000 normal görünürdü. Lg olunca 3000 üstü satmaz deniliyor. Telefonda ram 6gb olsaymış iyi olurmuş diğer tüm özellikleri ile eş değer bir rakibi bulunmuyor bence...
Şu özellikler note8 de olsa 6000 normal görünürdü. Lg olunca 3000 üstü satmaz deniliyor. Telefonda ram 6gb olsaymış iyi olurmuş diğer tüm özellikleri ile eş de...
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1 Yanıt Yanıtla +38
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Exterminio 1 yıl
Sektörün en küçük diyafram açıklığı demek tamamıyla yanlış. F/1.6 sektörün en geniş diyaframı oluyor. Yani en büyük diyafram açıklığı.
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PES_21_Murat 7 ay
v20 kullanıp B&O H3 kullanan var mı ?
sonra v30+ plustaki kulaklığı deneyen aradaki fark nedir acaba ?
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Zampara1234 1 yıl
V30 audio ses kalite testi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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sirius_black 1 yıl
Nooldu o iş ya? 25 ocak denmişti.. 25 geldi gidiyor.. LG’den ses yok..
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charnel 1 yıl
Yurtdışından alacak olursak ABD den, kod olarak neye dikkat etmek lazım bilen var mıdır?
Bu 4,5G falan sıkıntı çıkarmaması için? US998 olan model indirimde, alsak sıkıntı olur mu acaba?
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sirius_black 1 yıl
Ben sırf kamerası için alacaktım. Ama onda bile tam değil. Sorunlar olduğu görülüyor.. o yüzden telefon değiştirmeye gerek yok.
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kemal_sefa 1 yıl
Telefon Türkiye de piyasaya çıkmadan eskidi :)
Bunu başarabilen bir firmadan ürün almayı düşünüyoruz normal değiliz ;)
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kaftaridze 1 yıl
sırf arayüzünü falan sevdiğim için bile tercih sevebimdi... ama bu kadar zaman geçti telefon neredeyse eskidi. az parada değil yüksek fiyattan piyasaya sürülecek.. üstüne kronik sorunlu olmakdan bir türlü kurtulamadı... aynı ekran panele sahip google pixel in sorunları başlamış bile... ön kamerası niye öyle yaptılarsa o da var :) (çok kullanacağımdan değil ama madem en iyi telefonun koy biraz iyisini yakışmıyor...) kısacası almaktan vazgeçtim. g5 te ghost screen vardı 1 sene kullandım iade ettim. g 6 da 6. ayda çok silik şekilde gördüm. iade ettim. gene de v30 u alacaktım ama bu stratejileri rakipleri gülüyordur.. lg desteğe ne zaman satışa başlayacsk diye mesaj atmıştım. cevapları çok yakında bilmem bu özelliklerle diye cevap döndüler. sonra başka hesaptan müşterilerin beklentilerini hiç dikkate almıyor musunuz bu şekilde mi rekabet edip çalışıyorsunuz ve ne zaman satışa başlanacağını tekrar sordum.ama cevabınızda çok yakında falan demeyin net tarih vermelerini istedim. cevap dönmediler. kısacası akıllanacakları yok. ne hâlleri varsa görsünler. ilerisine bakacaz.
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Quemoy 1 yıl
Devler ligi
youtube.com/...
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gokhans19 1 yıl
Ülkemize sanırım plus modeli gelecek. Webtekno incelemesini yapmış. Özellikle kameraları aşırı kötü buldum ben: youtube.com/...
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charnel 1 yıl gokhans19
gokhans19
Ülkemize sanırım plus modeli gelecek. Webtekno incelemesini yapmış. Özellikle kameraları aşırı kötü buldum ben: youtube.com/...

Çok dandik bir inceleme olmuş bence. Resmen gömmüşler cihazı. Kimle neyle kıyaslıyolar belli değil.
Ha, LG nin de yatacak yeri yok. Şahsen çok hevesliyken, telefon Kore'den neredeyse 6 ay sonra Türkiye'de piyasaya çıkacak. Ben de kalkıp 4.000 TL vermem bu cihaza ama 2017'nin en iyi telefonlarında ilk 3 içinde yer alacak bir cihaz. Ön kamerayı bir kenara bırakıyorum, fotoğraf açısından Iphone X, Google Pixel 2 XL, Note 8 ile çarpışan, çoğu yerde de geri kalmayacak bir telefon.
Ama işte dediğim gibi, bu saatten sonra ben de almam artık, resmen eskidi bu telefon. Beklerim bir kaç ay daha, yeni ne çıkacak edecek diye.
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Zampara1234 1 yıl gokhans19
gokhans19
Ülkemize sanırım plus modeli gelecek. Webtekno incelemesini yapmış. Özellikle kameraları aşırı kötü buldum ben: youtube.com/...

Videoya çok güldüm. Nasıl kötüleyeceklerini şaşırmışlar resmen.
Telefonun 6" lik boyuna rağmen tek elle kullanılabilecek bir yapıda olması benim en beğendiğim özelliği mesela. Adam demiş ki: "tek elle tutuş pozisyonunda olumsuz bir tarafını görmedik"

V30 bence en kral kameraya sahiptir. Sebebi de geniş açı çekebiliyor olması. Aydınlıkta zaten çok keskin ve net fotoğrafları var rakibi yok adam ya karanlık ortamlarda ya da bulutlu havada fotoğraf çekmiş.
Ben 7/24 kulaklık kulağımda sürekli müzik dinlerim. Ses kalitesi benim için çok önemlidir ve bu konuda rakibi yok. Hiç bahsedilmemiş.
Aynı şekilde mikrofon da önemli. Samsung note serisine geçtiğimden beridir en canımı sıkan şey kalitesiz mikrofonu oldu. Bırakın ses kaydını telefon konuşmasında bile ses karşıya gitmiyor. LG G3 ile yaptigim sekilde bir konuşmayı ne note3 ne de note5 ile yapamadım.
Bir süre sonra dünya piyasaları ile birlikte Türkiyede de fiyatı düşecektir. Note5'ten geçecem ben V30'a. Dinlediğim müziklerin hakkını vererek dinlesem kâfî.
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charnel 1 yıl
ABD'de bhphotovideo.com da 150$ indirim yapmışlar. 674,99 $ yani aşağı yukarı 2.500TL-2.600 TL arası bir şeylere geliyor.
Telefonun versiyonu LG V30 US998 64GB Smartphone . Ama sanırım bu US998 model olması burda kullanırken problem yaratacak gibi duruyor. Haksız mıyım? Yoksa bu ay içerisinde getirtebilirdim.
bhphotovideo.com/...

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