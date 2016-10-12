Barack Obama: 2030 itibariyle Mars'a insan göndermeye başlıyoruz

Önümüzdeki ay görev süresinin sonuna gelecek olan Barack Obama, Amerika Birleşik Devletleri olarak Mars'a gitmeye kararlı olduklarını açıkladı. 2030'lu yıllar itibariyle Kızıl Gezegen'e ilk insanı göndereceklerini ifade eden Obama ayrıca bu tarihi göreve dair bazı detaylara da yer verdi.

Mars'a gidiş yolunda hem devletin hem de özel yatırımcıların ortaklaşa çalışmaları gerektiğini belirten Obama,"Bu anlamda iyi bir yolda olduğumuzu söyleyebiliriz. Önümüzdeki iki yıl içerisinde iki özel şirket(SpaceX ve Boeing) Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşımaya başlayacak. Bir sonraki adımsa Dünya yörüngesinin sınırlarını da aşıp çok daha uzaklara ulaşmak olacak." ifadelerini kullandı.

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Obama, 11 Ekim Salı günü CNN üzerinden yayınladığı bu yazısında herhangi bir özel şirketin ismini kullanmadı ancak insanlı Mars görevleri denilince tabi akıllara da hemen SpaceX gelmiyor değil. Zira Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, bildiğiniz gibi NASA'dan çok daha önce, 2024 yılı itibariyle ilk insanı Mars'a göndermeyi hedefliyor. Bakalım ABD'nin tecrübeli uzay ajansı ve yine ABD'nin yenilikçi uzay şirketi arasındaki bu çekişmenin sonucu ne olacak.

http://edition.cnn.com/2016/10/11/opinions/america-will-take-giant-leap-to-mars-barack-obama/index.html

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Dünya yörüngesini aşıp başka gezegenlere ulaşmak için yapay yaşam ortamlarına ihtiyaç olduğunu da belirten başkan Obama,"Şu anda bazı özel şirketlerle beraber astronotların Mars'da sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlayacak derin uzay habitatları(deep space habitat) üzerinde çalışıyoruz." sözlerine yer verdiUzay araştırmalarına verdiği önemle de bilinen ABD başkanı Barack Obama, CNN üzerinden yayınladığı yazısında da,sözlerine kullanırken ayrıca nihai planın da Kızıl Gezegen üzerinde uzun süreli bir yaşam kurmak olduğunu belirtti.Başkan Obama ayrıca NASA'nın Mars planlarına dair gelen eleştirilere de cevap verdi. Böylesine dev bir sıçramanın ("giant leap") kolay gerçekleşmediğini yazan Obama,"Bilimsel keşifler aniden gerçekleşmiyor;" ifadelerine yer verdi.