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Barack Obama: 2030 itibariyle Mars'a insan göndermeye başlıyoruz

ABD başkanı Barack Obama, Amerika olarak Mars'a gitmeye kararlı olduklarını söyledi. Obama, 2030'lu yıllarda ilk insanı Kızıl Gezegen yüzeyine indireceklerini ifade ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,4b
1
37
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Önümüzdeki ay görev süresinin sonuna gelecek olan Barack Obama, Amerika Birleşik Devletleri olarak Mars'a gitmeye kararlı olduklarını açıkladı. 2030'lu yıllar itibariyle Kızıl Gezegen'e ilk insanı göndereceklerini ifade eden Obama ayrıca bu tarihi göreve dair bazı detaylara da yer verdi.
Mars'a gidiş yolunda hem devletin hem de özel yatırımcıların ortaklaşa çalışmaları gerektiğini belirten Obama,"Bu anlamda iyi bir yolda olduğumuzu söyleyebiliriz. Önümüzdeki iki yıl içerisinde iki özel şirket(SpaceX ve Boeing) Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşımaya başlayacak. Bir sonraki adımsa Dünya yörüngesinin sınırlarını da aşıp çok daha uzaklara ulaşmak olacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bkz. "40 yıl oldu: İşte Mars yüzeyinden gelen ilk fotoğraf"
Dünya yörüngesini aşıp başka gezegenlere ulaşmak için yapay yaşam ortamlarına ihtiyaç olduğunu da belirten başkan Obama,"Şu anda bazı özel şirketlerle beraber astronotların Mars'da sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlayacak derin uzay habitatları(deep space habitat) üzerinde çalışıyoruz." sözlerine yer verdi

"Amerika'nın uzay hikayesinde yeni bölüm: Mars'a insan göndermek"

Uzay araştırmalarına verdiği önemle de bilinen ABD başkanı Barack Obama, CNN üzerinden yayınladığı yazısında da,"Amerika'nın uzaydaki hikayesinin yeni bölümü için hedefimizi belirledik: Mars'a 2030'lu yıllar içerisinde astronot gönderip güvenli bir şekilde Yeryüzü'ne geri getirmek." sözlerine kullanırken ayrıca nihai planın da Kızıl Gezegen üzerinde uzun süreli bir yaşam kurmak olduğunu belirtti.

Başkan Obama ayrıca NASA'nın Mars planlarına dair gelen eleştirilere de cevap verdi. Böylesine dev bir sıçramanın ("giant leap") kolay gerçekleşmediğini yazan Obama,"Bilimsel keşifler aniden gerçekleşmiyor; yıllarca süren testler, sabır ve eğitime olan ulusal bağlılık bu yolda olmazsa olmazlarımız." ifadelerine yer verdi.

Obama, 11 Ekim Salı günü CNN üzerinden yayınladığı bu yazısında herhangi bir özel şirketin ismini kullanmadı ancak insanlı Mars görevleri denilince tabi akıllara da hemen SpaceX gelmiyor değil. Zira Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, bildiğiniz gibi NASA'dan çok daha önce, 2024 yılı itibariyle ilk insanı Mars'a göndermeyi hedefliyor. Bakalım ABD'nin tecrübeli uzay ajansı ve yine ABD'nin yenilikçi uzay şirketi arasındaki bu çekişmenin sonucu ne olacak.

http://edition.cnn.com/2016/10/11/opinions/america-will-take-giant-leap-to-mars-barack-obama/index.html Yorum Yaz
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Guhong01 3 yıl en beğenilen assasin34
assasin34

hıııı..ok

bu gereksiz, hiç bir amacı olmayan mesajı neye borçluyuz?
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dark dragon 3 yıl
Güneş sistemini sömürmeye başlayınca dünyayı falan rahat bırakırlar belki.
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silversmith 3 yıl Lene
Lene

TANRI ..Başta Başkanımız Obamayı Ve AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNİ korusun ve Yüceltsin...Amen..

Not:Amerikan Vatandaşı Olmak istiyorum /Hayalim....

Olmuşsunuz zaten hocam.
Hızla, Mars'a giden ilk insan olma statüsünü bile bence zorluyorsunuz şuan!
LeneTANRI ..Başta Başkanımız Obamayı Ve AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNİ korusun ve Yüceltsin...Amen..Not:Amerikan Vatandaşı Ol...
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nokta_28 3 yıl
Biz hala nelere uğraşıyoruz birazcık farkında olsak
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codered1983 3 yıl
İşte bu yüzden hep yanlış yapıyorlar, D.H Trolleri dururken.
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kadirirdem 3 yıl
hayırlısı olsun be barack amca.
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cherkesomer 3 yıl
zorla sövdürecekler ya. sanki tatil beldesine bilet kesiyor gerzekler. biri ölmeye hazır olun diyor birinin uzaya yollayacağı araç havada patlayalı daha bikaç ay olmuş neyin reklamıdır bu_? marsta atlantisi kurdunuzda bizimmi haberimiz yok ne yapacak giden zengin bebeleri orda_? geri kim getirecek_? kaçtane marsa mekik yolladınızda geri getirdiniz de şimdi insan turizmine geçtiniz salak saçma işler gündem çıkarmaktan başka bişey değil. marsa mekik yollayacaz da masraflar çıksın!
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Kara Börü 3 yıl
2023dür o 2030 olsa duramazsın
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mladenbmv 3 yıl
aradan 47 yıl geçmiş aya başka insan gönderememişsiniz ama marsa gönderceksiniz buna ilkokul çocukları bile kanmaz.
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Sirkadyen 3 yıl mladenbmv
mladenbmv

aradan 47 yıl geçmiş aya başka insan gönderememişsiniz ama marsa gönderceksiniz buna ilkokul çocukları bile kanmaz.

Ay'a neden tekrar insanlı uçuş gerçekleştirilsin, o mükemmel bilimsel bilgi dağarcığınla açıklayabilir misin lütfen ?
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mementopolis 3 yıl
ölmes isem o güne kadar arkanisdan su dökerim .
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KaleyDeskop 3 yıl
rusların sessizliği beni korkutuyor, koskoca rus ses çıkarmıyorsa sağlam dönüş yapacak demek
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Glitz 3 yıl
Beyler biz de uzay ajansı kuruyoruz ehehehe.
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serafon 3 yıl
Muhtemelen star trek tekine benzer bir senaryo hayal ediyorlar; 3. dünya savaşı, dinleri ve milliyetçiliği yok etmek, tek dünya devleti ve uzaya açılmak.
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Kefelon 3 yıl
Şahsen Ay'a gitmekten çok daha büyük bir adım olduğunu düşünüyorum. Basit bir uyduya gitmektense gezengeler arası seyahatten bahsediyoruz. Gerçek uzaya ilk adım budur bence. Umarım o günlere şahit olma fırsatını yakalarız.
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HABERİN ETİKETLERİ
nasa, MARS ve
6 etiket daha journey to mars insanlı mars görevleri barack obama Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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