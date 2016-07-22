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40 yıl oldu: İşte Mars yüzeyinden gelen ilk fotoğraf

Mars'ın yüzeyine iniş yapmayı başarmış ilk uzay aracı Viking 1'in 40. yıl dönümü kutlanıyor. Viking 1 tam 40 yıl önce 20 Temmuz'da Kızıl Gezegen'in yüzeyine inmiş ve işte bu fotoğrafları yakalamıştı:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
20,8b
1
26
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Kızıl gezegen Mars'ın yüzeyine iniş yapmayı başarmış ilk uzay aracı Viking 1'in üzerinden 40 yıl geçti. NASA'nın henüz kişisel bilgisayarların, cep telefonlarının, internetin olmadığı televizyonun siyaz beyaz izlendiği, teknolojinin bugüne kıyasla inanılmaz ilkel kaldığı zamanlarda, 20 Ağustos 1975 tarihinde Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlattığı Viking 1, 40 yıl önce işte tam olarak bugünlerde 20 Temmuz 1976'da Kızıl Gezegen'in yüzeyine kusursuz bir şekilde iniş yapmış ve tarihi bir ilke imza atmıştı.

Viking 1'in Mars yüzeyine indikten sonra yaptığı ilk işse tabi ki Kızıl Gezegen'in fotoğrafını yakalayıp Dünya'ya göndermek oldu. İşte yukarıda görmüş olduğunuz siyaz beyaz fotoğrafla beraber insanoğlu ilk kez Dünya haricindeki başka bir gezegenin yüzeyini görme fırsatı yakaladı.

Fotoğrafta uçsuz bucaksız Mars toprakları yerine uzay aracının sağ ayağının görülüyor olmasının da aslında bilimsel bir nedeni var. Viking görevinde yer alan John Newcomb bu konuyla ilgili, "O zamanlar Mars yüzeyinin sertliğini anlamak istiyorduk. Yüzeyin, uzay aracının inişine verdiği tepkiyi görmek için ilk olarak tarafı çekmiştik." ifadelerini kullanıyor.

Ayrıca Bkz. "Güneş diğer gezegenlerde nasıl görünüyor? İşte cevabı"

İlk renkli fotoğraf da 21 Temmuz'da çekilmişti


Tabi Viking 1'in Mars yüzeyinden yakaladığı görüntüler yalnızca bundan ibaret değil. Aşağıda görmüş olduğunuz panoramik fotoğraf inişin hemen birkaç dakika sonrasında çekilmişti. Başka bir gezegenden gelen ilk renkli fotoğrafsa inişten bir gün sonra 21 Temmuz 1976 tarihinde ulaşmıştı.

Viking 1 ve Viking 2 tam altı yıl boyunca Kızıl Gezegen'i keşfetmişti


Viking 1 görevinde bu fotoğrafları yakalayan yüzey aracıyla beraber bir de yörünge aracı gönderilmişti. Viking 1'den yalnızca bir ay sonra Viking 2 de Mars ulaşmış ve aynı şekilde başka bir uzay aracı daha Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapmıştı.

Viking 1 ve Viking 2 uzay araçları Mars'ın yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını yakalamakla kalmayıp aynı zamanda Kızıl Gezegen'in yapısına ve atmosferine dair bugün bildiğimiz çoğu önemli bilgiyi ilk kez o zamanlar keşfetmişlerdi. Dünya dışı yaşam arayışları için de birçok biyolojik test gerçekleştiren araçlar yalnızca 90 günlük bir görev için gönderilmelerine rağmen tam altı yıl boyunca keşif yapmaya devam ettiler.
 
NASA'nın Viking görevlerine ait fotoğraflardan oluşan arşivine ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli. 

Carl Sagan ve Viking 1: 
40 yıl oldu: İşte Mars yüzeyinden gelen ilk fotoğraf
Tam Boyutta Gör


http://www.universetoday.com/129967/viking-remembering-humanitys-first-successful-mission-mars-surface/ Yorum Yaz
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selahattın ısık 3 yıl en beğenilen
Gorselde paylasilmasinin da hatirina olsa Carl Sagan in biyografisinin ozetleyerek konuya ekleseydiniz tanimayan arkadaslarin bu degerli insani tanimasina vesile olabilirdiniz...
Gorselde paylasilmasinin da hatirina olsa Carl Sagan in biyografisinin ozetleyerek konuya ekleseydiniz tanimayan arkadaslarin bu degerli insani tanimasina vesi...
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Yanıtla +30
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caneycaney 3 yıl
Carl Sagan büyük adamdı vesselam
1 Yanıt Yanıtla +25
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caneycaney 3 yıl selahattın ısık
şimdi olayı dine vs. burdan da siyasete,akp ye çekersen burda tartışma çıkar.Burası bunun yeri değil

Ateist olduğunu belirtmen de gerekli değil.Boşu boşuna başkaları şimdi sana yazacak cevaben sen de başkalarına yazacaksın yararlı yorumlar kaybolup gidecek arada
şimdi olayı dine vs. burdan da siyasete,akp ye çekersen burda tartışma çıkar.Burası bunun yeri değilAteist olduğunu belirtmen de gerekli değil.Boşu...
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1 3 yıl
Saganizmin kurucusu, Targaryen Hanesi'nden İsminin Birincisi Daenerys Fırtınadoğan, Büyük Çöl Deniz'in Khaleesi'si, Ejderhaların babası, Zincir Kıran, Andallar'ın ve İlk İnsanların Kralı, Yedi Krallık'ın Hükümdarı, Diyarın Koruyucusu Carl Saganı minnetle anıyoruz
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personalcomputer 3 yıl
Kırk yıl olmuş demek ki.
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Guest-C302EA147 3 yıl
Bazilari bunlarin yalan oldugunu falan soyluyor. Yani bunlari duyunca bende biraz supheleniyorum. Gercekten bu fotolar baska bir yerde cekilip bize boyle orada cekmis gibi gosterdiklerini dusunmuyor degilim :)
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Kaiserslautern34 3 yıl
Nail Armstrong un ilk aya ayak basması hakkında bir kaç şey izlemiştim. Bunların hepsinin bir tiyatro sahnesi olduğuna kurmaca olduğuna tanık oldum. Astronotlar sözde ayda yürüyorlar. Ama ilginç olan ise, garip yükseğe sıçramaları. Yanlız zıplamadan,yatay konumdayken aniden dikleşmeleri gibi. Bunun nedeni bir ip.

Astronotlar sözde ay da, (stüdyo) uzay gemisinin içindeler. Ve röportaj çekimi sırasında astronotların yüzünün etrafında yeşil bez parçalarını insan gözü tespit edebiliyor. O bez parçaları film veya klip çekimlerinde kullanan dublaj bezi. Yani aya ilk ayak basmaları, büyük bir yalan..
Yıllar sonra ortaya çıkacak.
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Lews Therin Telamon 3 yıl Kaiserslautern34
Kaiserslautern34

Nail Armstrong un ilk aya ayak basması hakkında bir kaç şey izlemiştim. Bunların hepsinin bir tiyatro sahnesi olduğuna kurmaca olduğuna tanık oldum. Astronotlar sözde ayda yürüyorlar. Ama ilginç olan ise, garip yükseğe sıçramaları. Yanlız zıplamadan,yatay konumdayken aniden dikleşmeleri gibi. Bunun nedeni bir ip.

Astronotlar sözde ay da, (stüdyo) uzay gemisinin içindeler. Ve röportaj çekimi sırasında astronotların yüzünün etrafında yeşil bez parçalarını insan gözü tespit edebiliyor. O bez parçaları film veya klip çekimlerinde kullanan dublaj bezi. Yani aya ilk ayak basmaları, büyük bir yalan..
Yıllar sonra ortaya çıkacak.

Ve bu bilgilere Sovyetler Birliği sahip değildi, onların binlerce bilimadamı bu müthiş ve düşünmesi inanılmaz zor çıkarımları yapıp Amerika'yı rezil edemedi.

Ayrıca 60'larda bilgisayar animasyonu da yoktu. Nasıl yaptılarsa artık uzaylılardan yardım almışlar
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dostum kertenkele 3 yıl
Öyle bir başlık atmışsınızki sanki araç 40 yıl önce gönderilmiş de ancak varmış marsa fotoğrafları yeni çekip göndermiş gibi
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ankaland 3 yıl
bizim köyün girişinde bir patika var biraz daha az kırmızı o sanki oraya gelmişler :)
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b@d0 3 yıl
adam nevşehire gitmiş mars diye iteklemiş.
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ULYSES 3 yıl
Aya inişten sadece 6 yıl sonra. Soğuk savaş yıllarında uzay bilimlerinde rekabet vardı. Bu rekabet sayesinde çok ciddi bütçeler harcıyorlardı. O ivme bugünün teknolojisiyle devam etse şu an orada koloni bile olabilirdi. Hele mekik facialarından sonra nasanın 10 yıl, sovyetlerin dağıldıktan sonra rusyanın 15 yıl bu konuda resmen yerinde saydığını söylemek yanlış olmaz.
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salvatore18 3 yıl
Carl Sagan.





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Haşin_ErKeK 3 yıl
Benim anlamadığım 40 yıl önce fotoğraflari kablosuz olarak dünyaya nasıl gönderiyordu ?
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darkaura 3 yıl Haşin_ErKeK
Haşin_ErKeK

Benim anlamadığım 40 yıl önce fotoğraflari kablosuz olarak dünyaya nasıl gönderiyordu ?

40 yil once tv nasil goruntu gonderiyorsa ayni sekilde. tabi daha yuksek cozunurlukle cok daha uzun surede. tvde tek goruntu saniyenin 25de 1inde geliyorsa, salliyorum burda 1 saatde falan geliyordur. goruntuyu radyo sinyali ile gondermek icin illaki digital teknoloji olmak zorunda degil.
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MuscleTower 3 yıl Haşin_ErKeK
Haşin_ErKeK

Benim anlamadığım 40 yıl önce fotoğraflari kablosuz olarak dünyaya nasıl gönderiyordu ?

şuan en ileri teknolojiyi nasa kullanıyor 40 yıl öncede öyleydi
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naboo 3 yıl
Viking 1 de oyuncak gibi duruyor. Yoksa NASA Mars'a da gitmediği halde, gittik diye bizi mi kandırdı. Viking'i de Turist Ömer Uzay Yolunda filminin setinden çalmışlardır.
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