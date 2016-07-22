40 yıl oldu: İşte Mars yüzeyinden gelen ilk fotoğraf

Kızıl gezegen Mars'ın yüzeyine iniş yapmayı başarmış ilk uzay aracı Viking 1'in üzerinden 40 yıl geçti. NASA'nın henüz kişisel bilgisayarların, cep telefonlarının, internetin olmadığı televizyonun siyaz beyaz izlendiği, teknolojinin bugüne kıyasla inanılmaz ilkel kaldığı zamanlarda, 20 Ağustos 1975 tarihinde Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlattığı Viking 1, 40 yıl önce işte tam olarak bugünlerde 20 Temmuz 1976'da Kızıl Gezegen'in yüzeyine kusursuz bir şekilde iniş yapmış ve tarihi bir ilke imza atmıştı.



Viking 1'in Mars yüzeyine indikten sonra yaptığı ilk işse tabi ki Kızıl Gezegen'in fotoğrafını yakalayıp Dünya'ya göndermek oldu. İşte yukarıda görmüş olduğunuz siyaz beyaz fotoğrafla beraber insanoğlu ilk kez Dünya haricindeki başka bir gezegenin yüzeyini görme fırsatı yakaladı.



Fotoğrafta uçsuz bucaksız Mars toprakları yerine uzay aracının sağ ayağının görülüyor olmasının da aslında bilimsel bir nedeni var. Viking görevinde yer alan John Newcomb bu konuyla ilgili, "O zamanlar Mars yüzeyinin sertliğini anlamak istiyorduk. Yüzeyin, uzay aracının inişine verdiği tepkiyi görmek için ilk olarak tarafı çekmiştik." ifadelerini kullanıyor.

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İlk renkli fotoğraf da 21 Temmuz'da çekilmişti

Tam Boyutta Gör Tam Boyutta Gör Viking 1 ve Viking 2 tam altı yıl boyunca Kızıl Gezegen'i keşfetmişti

Viking 1 görevinde bu fotoğrafları yakalayan yüzey aracıyla beraber bir de yörünge aracı gönderilmişti. Viking 1'den yalnızca bir ay sonra Viking 2 de Mars ulaşmış ve aynı şekilde başka bir uzay aracı daha Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapmıştı.



Viking 1 ve Viking 2 uzay araçları Mars'ın yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını yakalamakla kalmayıp aynı zamanda Kızıl Gezegen'in yapısına ve atmosferine dair bugün bildiğimiz çoğu önemli bilgiyi ilk kez o zamanlar keşfetmişlerdi. Dünya dışı yaşam arayışları için de birçok biyolojik test gerçekleştiren araçlar yalnızca 90 günlük bir görev için gönderilmelerine rağmen tam altı yıl boyunca keşif yapmaya devam ettiler.

Viking 1 görevinde bu fotoğrafları yakalayan yüzey aracıyla beraber bir de yörünge aracı gönderilmişti. Viking 1'den yalnızca bir ay sonra Viking 2 de Mars ulaşmış ve aynı şekilde başka bir uzay aracı daha Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapmıştı.Viking 1 ve Viking 2 uzay araçları Mars'ın yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını yakalamakla kalmayıp aynı zamanda Kızıl Gezegen'in yapısına ve atmosferine dair bugün bildiğimiz çoğu önemli bilgiyi ilk kez o zamanlar keşfetmişlerdi. Dünya dışı yaşam arayışları için de birçok biyolojik test gerçekleştiren araçlar yalnızca 90 günlük bir görev için gönderilmelerine rağmen tam altı yıl boyunca keşif yapmaya devam ettiler.

NASA'nın Viking görevlerine ait fotoğraflardan oluşan arşivine ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

http://www.universetoday.com/129967/viking-remembering-humanitys-first-successful-mission-mars-surface/

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Tabi Viking 1'in Mars yüzeyinden yakaladığı görüntüler yalnızca bundan ibaret değil. Aşağıda görmüş olduğunuz panoramik fotoğraf inişin hemen birkaç dakika sonrasında çekilmişti. Başka bir gezegenden gelen ilk renkli fotoğrafsa inişten bir gün sonra 21 Temmuz 1976 tarihinde ulaşmıştı.