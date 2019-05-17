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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Başkasının pasaportuna IMEI kaydettirme devri kapandı

Yurt dışından getirilen cep telefonları, yurt dışına girişi çıkış yapmış herhangi birinin pasaportuna işlenerek kullanılabiliyordu. Resmi Gazete'de yayınlanan yeni karar ile buna sınırlama getirildi
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Cep Telefonları
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yurt dışından telefon almak! Evet özellikle son bir kaç yılda cep telefonları üzerinden alınan vergilerin arttırılması ile imkanı olan tüketicilerin bir çoğu telefonlarını yurt dışından almaya yöneldi.
İmkan diyorum çünkü cep telefonlarını kargo ile getirtmek yasak olduğu için ya kendiniz yurt dışına gidip telefon alıp geleceksiniz ya da yurt dışına giden birinden rica edeceksiniz o getirecek.
Olay bununla da kalmıyor tabi. Getirdiğiniz veya arkadaşınıza getirttiğiniz telefonu Türkiye sınırları içinde kullanabilmek için son 4 ay içinde yurt dışına gidip gelmiş, son 3 yıl içinde de herhangi bir telefon kaydı yapılmamış bir pasaport bulup IMEI kaydı yaptırmanız gerekiyor.
Telefonu siz gidip getirdiyseniz kendi pasaportunuza kaydettirebilirsiniz fakat bir başkasından telefon getirmesini rica edenler için durum biraz daha karışık.
Bugüne kadar arkadaşından telefon getirmesini isteyenler, telefonu aldıktan sonra uygun bir pasaport arayışına çıkıyor ve telefonu bir başkasının çoğu zaman da hiç tanımadıkları birinin pasaportuna kayıt ettiriyorlardı.
Yeni karar ile artık böyle bir şey mümkün değil. Artık bir telefon kimin pasaportuna kayıtlı ise o pasaportun sahibi üzerine olan telefon hattında kullanılabilecek. 
Bu düzenleme, arkadaşından rica edip yurt dışından telefon getirenleri tamamen engellerken kendi için telefon alanların da kullanım süresi sonunda bu telefonu satma isteklerini baltalıyor. Zira telefonu sattığınız kişi eğer kendi pasaportuna IMEI işletmezse o telefonu kullanamıyor.
15 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1111 numaralı kararın 4. maddesine göre yurt dışından getirilen telefonların IMEI kaydı süreci "yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla..." diye eklenen bir notla sınırlandırılıyor.
Bundan sonra aman dikkat edin yurt dışından telefon alırım bir başkası üzerine kayıt ettirir kullanırım diyerek boşa masraf etmeyin, aldığınız telefonu satarken bile zorlanacaksınız. 
Bu önemli detayı fark ederek bizleri uyaran forum üyelerimizden Av. Adem Güdük'e teşekkür ederiz. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190515.pdf?utm_campaign=DonanimHaber&utm_medium=referral&utm_source=DonanimHaber Yorum Yaz
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ipli jeton 16 sa.
Önemli değil.
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cocarca33 4 gün
Turkiyeye dun geldi jardesim dubaiden. 4000 tl pasaport ucreti dahil iphone xr aldi. Burda kullanilcak tel 5 sene kadar belki daha fazla. Turkiyede piyasasi xrin 5 sene sonra. Belki 2. Eli 500 tl olcak. 500 tlyide cope atayim nolcak yani:) turkiyeden telefon almak mi? Evet ruyalarinda ancak
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edwinnarc 16 sa. cocarca33
cok dogru
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Chainlift 4 gün
Yurda giriş belgenizin 30/05/2019 ve sonrası tarihli olması durumunda, cihazınız ................ nolu kimlik numarasına kayıtlı hatlar üzerinden haberleşme hizmeti alabilecektir.
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Chainlift 4 gün
Merhaba arkadaşlar
bir tanıdığım 15 mayısda ülkeye giriş yaptı. 3 haziranda da kayıt işlemini gerçekleştirdi. sorun olmadı. kendi adına olmayan bir sim kart ile telefonu kullanabiliyor.
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teomanda 4 gün
hocam önemli olan tc kimlik numarası,aynı tc kimlik no ile mayıs 29 dan önce 2 yıl ,sonra ise 3 yılda 1 kayıt hakkın var
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Muhendis Hanim 4 gün teomanda
Mayis 29dan once giris yapmis baska kişinin üzerine kayıt yapabiliyor muyum? Yani bu son tarih dedikleri eski sistemden ulkeye son giris tarihi mi yoksa kayıt tarihi mi
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Muhendis Hanim 4 gün
Arkadaşlar merhaba,
Bu yeni sistem çıkmadan önce yani aralık 2018'de yurtdışına gidip geldim. Bir akrabam da benim pasaporta kayıt yapti. (Telefonu kendi almisti baska ulkeden).Daha sonra ben şubat 2019'da yeni pasaport aldım. Bu haziran ayında da bir ülkeye gidip geleceğim ve telefon alacağım. Döndükten sonra bu yeni pasaporta kayıt yaptırabilir miyim? Eski pasaporta 5 ay önce telefon kaydı yapmam yeni pasaporta yaptiramayacagim anlamina geliyor mu yoksa sorun olmaz mi. Yani bu 2 3 senede bir telefon kayit hakki her pasaporta özel mi oluyor. Yeni pasaport çıkarınca o hak gecersiz oluyor mu. Bilen biri cevaplarsa memnun olurum. Internette buna benzer birşey göremedim.
Edit: haziran ayinda gidecegim dedim ama mart nisan mayıs aylarinda da turkiyeye giris yapmisligim vardir. Son girisim haziran ayinda olacak
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say 6 gün
Bu durumda mayıs sonuna kadar giriş yapmış kişiler 120 gün içerisinde eski sistemden kayıt edebilecek, kayıtsız bir telefon bulup mayıs girişli pasaportuma kaydedebilirim o halde.
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scanh 1 hf.
Sahibinden’de ilanlara bakıyorum. Kayıtsız telefon fiyatlarında en ufak bir düşüş yok. Kararnameden haberi olmayanlar için son bir keriz silkeleme operasyonu yapıyorlar sanırım.
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elmatadori 1 hf.
Arkadaşlar,
Okuduğum kadarı ile aşağıda soracağım soruya net cevap görmedim. Bilen bir kişi cevap verebilir mi?
- Ben Nisan 17'de ingilter ye gidip 1 hafta kalıp geldim. Şimdi ben kendi pasaportuma 3 ay içerisinde cihaz kayıt yaptırır isem hem ben hemde başkası kullanabilecek değil mi? Doğru mu anladım ?
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Alfredo 1 hf. elmatadori
Aynen, kayıt edebilirsin ve kayıt etmiş olduğun telefon başka hatlarlada kullanılabilir, yani satabilirsin.
ekstra olarak eski sisteme görede yine 2 yıl. 1 ocak 2021'de pasaportun boşa düşüyor.
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Alfredo 1 hf.
26'da yurda girdim. Elimde kıymetli bir şey var desenize =)
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Onurmsq 1 hf. Alfredo
Ne kadara satıyorsun pasaportu işletmeye :)
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Türbülans Havayolları A.Ş 1 hf. Alfredo
30 mayistan sonra malesef artik degerli bisey degil...
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