Başkasının pasaportuna IMEI kaydettirme devri kapandı

Yurt dışından telefon almak! Evet özellikle son bir kaç yılda cep telefonları üzerinden alınan vergilerin arttırılması ile imkanı olan tüketicilerin bir çoğu telefonlarını yurt dışından almaya yöneldi.

İmkan diyorum çünkü cep telefonlarını kargo ile getirtmek yasak olduğu için ya kendiniz yurt dışına gidip telefon alıp geleceksiniz ya da yurt dışına giden birinden rica edeceksiniz o getirecek.

Olay bununla da kalmıyor tabi. Getirdiğiniz veya arkadaşınıza getirttiğiniz telefonu Türkiye sınırları içinde kullanabilmek için son 4 ay içinde yurt dışına gidip gelmiş, son 3 yıl içinde de herhangi bir telefon kaydı yapılmamış bir pasaport bulup IMEI kaydı yaptırmanız gerekiyor.

Telefonu siz gidip getirdiyseniz kendi pasaportunuza kaydettirebilirsiniz fakat bir başkasından telefon getirmesini rica edenler için durum biraz daha karışık.

Bugüne kadar arkadaşından telefon getirmesini isteyenler, telefonu aldıktan sonra uygun bir pasaport arayışına çıkıyor ve telefonu bir başkasının çoğu zaman da hiç tanımadıkları birinin pasaportuna kayıt ettiriyorlardı.

Yeni karar ile artık böyle bir şey mümkün değil. Artık bir telefon kimin pasaportuna kayıtlı ise o pasaportun sahibi üzerine olan telefon hattında kullanılabilecek.

Bu düzenleme, arkadaşından rica edip yurt dışından telefon getirenleri tamamen engellerken kendi için telefon alanların da kullanım süresi sonunda bu telefonu satma isteklerini baltalıyor. Zira telefonu sattığınız kişi eğer kendi pasaportuna IMEI işletmezse o telefonu kullanamıyor.

15 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1111 numaralı kararın 4. maddesine göre yurt dışından getirilen telefonların IMEI kaydı süreci "yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla..." diye eklenen bir notla sınırlandırılıyor.

Bundan sonra aman dikkat edin yurt dışından telefon alırım bir başkası üzerine kayıt ettirir kullanırım diyerek boşa masraf etmeyin, aldığınız telefonu satarken bile zorlanacaksınız.

Bu önemli detayı fark ederek bizleri uyaran forum üyelerimizden Av. Adem Güdük'e teşekkür ederiz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190515.pdf?utm_campaign=DonanimHaber&utm_medium=referral&utm_source=DonanimHaber