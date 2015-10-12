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Batarya savaşına 6000 mAh kapasiteli yeni oyuncu: Oukitel K6000

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,4b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Batarya savaşına 6000 mAh kapasiteli yeni oyuncu: Oukitel K6000
 
Günümüzde akıllı telefonlar performans olarak belirli bir çıtayı tutturmuş durumda. Giriş seviyesi modellerde dahi günlük kullanımda hızlı bir performans sergileyebiliyor. Bu durum da teknoloji takipçilerinin performans dışındaki diğer geliştirmelere merak duymasına yol açıyor. 

Geliştirmeye en müsait konulardan birisi ise kuşkusuz bataryalar. Son dönemlerde yüksek batarya kapasitesine sahip hatta iki dahili bataryası olan bazı modeller duyurulmuştu. Çinli üretici Oukitel ise yeni modeli K6000 ile birlikte bu yarışa dahil oluyor. Resmi duyurusu kısa bir süre önce yapılan modelin teknik detayları henüz paylaşılmadı ancak duyuruda pil kapasitesi ve kullanım süresi gibi bazı bilgilere yer verildi.

6000mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon şirketin iddiasına göre 40 günlük bekleme süresi sunabiliyor. Ayrıca güç tasarrufu moduna alındığında 10 günlük bir kullanım vadedilmiş. Bu durumda sıradan bir kullanım ile telefonun 2.5 - 3 gün açık kalacağını tahmin edebiliriz. Powerbank görevi de üstlenebilen cihaz yanınızda taşıdığınız diğer akıllı telefonları da şarj edebiliyor. Bir başka önemli kısım ise pilin dolma süresi. Duyuruda yer alana göre akıllı telefonun 5 dakika şarj edilmesi 2 saatlik bir telefon konuşması yapmaya yetiyor.

Paylaşılan görselde telefon pil kapasitesine göre ince sayılabilecek bir kasaya sahip gibi görünüyor. Ancak kasa boyutları ve teknik bileşenler açıklanmadan yorum yapmak çok sağlıklı olmayacaktır. Bu bilgilerin yanı sıra satış fiyatı ve çıkış tarihi gibi sorular da henüz yanıt bulmuş değil.

Daha önce üreticinin K10000 adında farklı bir model hazırladığı da ortaya çıkmıştı. İsimlendirme üzerinden basit bir tahmin yürütecek olursak bu akıllı telefon da 10 000 mAh batarya kapasitesi sunarak rekora imza atabilir. Sızıntılarda ortaya çıkan K10000 modelinin detaylarını bu bağlantıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.
http://www.phonearena.com/news/Oukitel-K6000-now-official-handset-carries-huge-6000mAh-battery_id74646 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Public_Enemy 4 yıl en beğenilen
Türkiye'ye gelse de alsak. Ortalama bir donanima razıyım yeterki pili uzun gitsin. Aman pili bitmesin diye kullanamadığın telefon telefon değildir.
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ferit32 4 yıl
6000 mah mı baya iyimiş
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downsoon 4 yıl
Geceden takıyorum sabaha kadar şarj oluyor. Hızlı şarj sayesinde 6-7 saatte 10.000 mah bile dolar ama ağırlığı 300 gr olur. 6000 mah ideal gibi. 200 gr. yapsınlar, az kalın olsun napalım kılıfsız kullanırım :)
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Redunay 4 yıl
Tasarımı 10 numara
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Qonrul 4 yıl
htc samsung lg de halletse ya şu batarya işini artık
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Umut.Caliskan 4 yıl
Demek ki yapılabiliyormuş
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tekin-71 4 yıl
Genelde yüksek mah bataryaların ömrü nedense çok kısa.1 ay sonra 3000 mah tadı verir buda
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MaDMaxiBo 4 yıl
5 dk şarj ile iki saat konuş demiş ama toplam şarj süresi belli değil.

İnnos d6000 gibi iki ayrı batarya koyup aynı anda şarj ederek şarj süresini de kısmak akıllarına mı gelmiyor işlerine mi gelmiyor
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aycibin 4 yıl
darısı 4 büyüklerin başına diyelim
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huseyincarnege 4 yıl
o telefon 400g vardır
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IhtiyarDelikanli 4 yıl
FIRAT_G_
Ascend mate 2 gibi bu cihazda hiç bir zaman Türkiyeye gelmez.

urun.n11.com/...
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fatsa52 4 yıl
Telefona 20.000 mah da koyabilirsinde incelik kalinlik konusunda elde veri olmadan göreceli kaliyor. Ayrica batarya teknolojisinde bir gelisme bilgiside edinemiyoruz. Örnek olarak bir ölçu birimi vermek gerekirse bataryada birim hacim başina düşen mah degeri bize cok daha net bilgi verir. Boylece bu birim degeri artigi surece batarya teknolojisinin gelisimini son tüketiciler olarak daha iyi takip ve analiz edebilir, X in 1000 koyabildigi hacime Z ne fark getirebiliyor ona bakariz.
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Curb 4 yıl
Batarya iyi de benim için tasarım da önemli donanım da.Her şey tam açıklanmadan heyecanlanmamalı derim.
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FIRAT_G_ 4 yıl
Ascend mate 2 gibi bu cihazda hiç bir zaman Türkiye'ye gelmez.
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