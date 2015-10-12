Batarya savaşına 6000 mAh kapasiteli yeni oyuncu: Oukitel K6000

Günümüzde akıllı telefonlar performans olarak belirli bir çıtayı tutturmuş durumda. Giriş seviyesi modellerde dahi günlük kullanımda hızlı bir performans sergileyebiliyor. Bu durum da teknoloji takipçilerinin performans dışındaki diğer geliştirmelere merak duymasına yol açıyor.

http://www.phonearena.com/news/Oukitel-K6000-now-official-handset-carries-huge-6000mAh-battery_id74646

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