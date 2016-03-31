Batman v Superman gişede 500 milyon dolara ulaştı

Bu yılın en merak edilen filmlerinden biri olan Batman v Superman: Adaletin Şafağı, geçtiğimiz hafta vizyona girdi. DC Comics çizgi romanlarının en popüler iki kahramanını karşı karşıya getiren film, eleştirmenlerin büyük bölümü tarafından tam bir hayal kırıklığı olarak görüldü. Sinema eleştirmenleri bu negatif yorumları, sinemaseverlerin filmi görmek için sinemalara akın etmesine engel olmadı.

Gösterime girdiği günden beri gişede rakip tanımayan ve rekor üstüne rekor kıran Batman v Superman, daha ilk haftasında 500 milyon dolar hasılata ulaştı. Filmin yapımcısı olan Warner Bros, bugün yayınladığı açıklama ile Batman v Superman'in dünya genelinde 501.9 milyon dolara hasılata ulaştığını duyurdu.

Batman v Superman'in, 2013 yılında vizyona giren ve dünya genelinde 668 milyon dolar hasılat elde eden Man of Steel'i geride bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu noktada asıl merak edilen konu, filmin, Nolan tarafından çekilen ve her ikisi de 1 milyar doları aşan The Dark Knight filmlerine yetişip yetişemeyeceği. Kötü eleştiriler yüzünden önümüzdeki günlerde filmin gişede kan kaybetmesi bekleniyor olsa da, analistlerin genel görüşü filmin toplamda 1 milyar dolara yakın bir hasılat elde edeceği yönünde.

Öte yandan, 250 milyon dolarlık dev bütçesinin yanı sıra neredeyse bir o kadar parayı da tanıtım kampanyasına harcayan filmin sadece vizyon hasılatı ile kâr eder hale gelebilmesi için, gişede 925 - 930 milyon dolara ulaşması gerektiği söyleniyor. Sonuç olarak Batman v Superman: Adaletin Şafağı, aldığı tüm kötü eleştirilere rağmen sinemaseverlerin ilgisini çekmeyi baarmış ve Justice Leauge'in temellerini başarı ile atmış görünüyor.

http://deadline.com/2016/03/batman-v-superman-tuesday-box-office-record-1201728459/