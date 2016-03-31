Batman v Superman gişede 500 milyon dolara ulaştı

Haber Editörü
Bu yılın en merak edilen filmlerinden biri olan Batman v Superman: Adaletin Şafağı, geçtiğimiz hafta vizyona girdi. DC Comics çizgi romanlarının en popüler iki kahramanını karşı karşıya getiren film, eleştirmenlerin büyük bölümü tarafından tam bir hayal kırıklığı olarak görüldü. Sinema eleştirmenleri bu negatif yorumları, sinemaseverlerin filmi görmek için sinemalara akın etmesine engel olmadı.
Gösterime girdiği günden beri gişede rakip tanımayan ve rekor üstüne rekor kıran Batman v Superman, daha ilk haftasında 500 milyon dolar hasılata ulaştı. Filmin yapımcısı olan Warner Bros, bugün yayınladığı açıklama ile Batman v Superman'in dünya genelinde 501.9 milyon dolara hasılata ulaştığını duyurdu.
Batman v Superman'in, 2013 yılında vizyona giren ve dünya genelinde 668 milyon dolar hasılat elde eden Man of Steel'i geride bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu noktada asıl merak edilen konu, filmin, Nolan tarafından çekilen ve her ikisi de 1 milyar doları aşan The Dark Knight filmlerine yetişip yetişemeyeceği. Kötü eleştiriler yüzünden önümüzdeki günlerde filmin gişede kan kaybetmesi bekleniyor olsa da, analistlerin genel görüşü filmin toplamda 1 milyar dolara yakın bir hasılat elde edeceği yönünde.
Öte yandan, 250 milyon dolarlık dev bütçesinin yanı sıra neredeyse bir o kadar parayı da tanıtım kampanyasına harcayan filmin sadece vizyon hasılatı ile kâr eder hale gelebilmesi için, gişede 925 - 930 milyon dolara ulaşması gerektiği söyleniyor. Sonuç olarak Batman v Superman: Adaletin Şafağı, aldığı tüm kötü eleştirilere rağmen sinemaseverlerin ilgisini çekmeyi baarmış ve Justice Leauge'in temellerini başarı ile atmış görünüyor.
http://deadline.com/2016/03/batman-v-superman-tuesday-box-office-record-1201728459/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dc izleyicisi ciddi filmler istiyor.İçinde saçma sapan anne muhabbeti geçen filmler değil.Bunun farkına varırlarsa, TDK gibi efsane olsun bu seri.
Dünya gişesi dahil mi yoksa bu çakılma sadece ABD içinde mi? Box office mojo'dan bakıyorum da dünya çapında güncelleme en son 27 Mart'ta gelmiş ama TOTAL kısmında 3 Nisan yazıyor
ile çizgi romanla uyuşmayacağını düşündüğüm bazı durumlar vardı ama korktuğum başıma gelmedi. Çok daha derin bir filmle karşılaştım. Beğendiğim ve beğenmediğim tarafları vardı ancak genel olarak Man of Steel filminden daha çok iyi bir filmle karşı karşıyayız. Zack Snyder yeteneklerini geliştirmiş ancak filmde mantık hatalarıda yok değil. Film biraz depresif ve ağır ilerliyor özellikle ilk yarı. Bu hali ile daha çok Watchmen tarzında. Ancak aksiyon sahneleri çok iyi yapılmış. Marvel filmleri gibi komedi unsurları filmde yok ve depresif hava ile bazen sıkıcı olabiliyor ancak ben sonuna kadar ilgiyle izledim.
Filmde batman karakteri sert ve takıntılı hatta tüm film bu Batman'in bu hali üzerine kurulmuş ve Batman'in korkularından yola çıkıyor.Eh haksız değil yani. Özellikle Süpermen ve diğer Kriptonluların (Men of Steel'deki Zod ve tayfası) sebeb oldukları yıkımı ve kaosu Batman'in gözlerinden izliyoruz ve bu da çok iyi yapılmış. Sert Batman ve dövüşme şekli Batman Arkham oyunundakine çok benziyor ve muhteşem.
Gal Gadot Wonder Woman rolüne iyi uymuş. Zayıf tipli (Kas yok hatunda) olmasına rağmen gayet iyi bir oyunculuk ortaya koyuyor ve dövüş sahneleri resmen muhteşem.
Jesse Eisenberg Lex Luthor olarak ilginç bir Lex ortaya koymakta. Lex Luthor'un amaçlarına ulaşmak için her türlü bencilliği yapan ve insanları umursamayan halini iyi
yansıtmışlar. Özellikle Jesse' nin oynadığı Luthor karakteri tam bir şeytan gibi hareket ediyor. Böyle bir tipten beklenildiği gibi aldatıcı, manipülatif, işbirlikçi tavırları mevcut. Her ne kadar Batman ve Süpermen yanında çocuk gibi dursada bu Lex Luthor'u beğendim ama biraz da Joker gibi de hissettirmedi değil.
Tabii film çok hoşuma gitti ancak malesef her film gibi bu da bir sürü mantık hatası içeriyor. Hatalarıda yazacaktım ama spoiler butonunu bulamadım.
Kısaca film ne kadar iyi olsada böylece saçma hataları olması beni çıldırtmakta. Keşke bu hatalar olmasaydı. Peki neden bu kadar önemsedim çünkü film çok hoşuma
gitti ve iyi filmlerin böyle hataları içermemesi gerektiğini düşünüyorum ayrıca filmin yapısı da buna etken. Marvel filmlerine nazaran daha ciddi olduğundan dolayı daha bir didik didik ettim. Komedi tarzında olsaydı sanırım bu hatalara bu kadar takılmazdım.
WW geldiği sahnede Batmanın shit demesi
Batmanın Supermanın annesini kurtardığı sahnede pelerinden tanıdım demesi
Supermanın "Kadın seninle mi?" demesi üzerine Batmanın " Seninle olduğunu sanıyordum" demesi.
filmin hasılatının tek sebebi ismidir o kadar Jurrasic World denen film $1,670.4 yaptığı yerde batmande yapabilir tamamen isim meselesi mesela star warsa 2 milyarı aştı son filmi öyle efsane bi filmmiydi hayır.Ama reklamlar çalışmalar ayrıca filmin ismi öyle bi etki yarattıki sinema ile hiç işi olmayanlar bile bu filme gitti.
Interstellar 675 milyon dolar yapmıştı galiba resmen rezillik bu filmin 2 milyar doları aşması lazımdı bence her şey gişe değil bi filmin kalitesi gişede yaptığı paraya göre değerlendirilmez
Civil War'ı russo yöneteceği için hiç kuşkum yok daha kaliteli bi film olacak bu filmden daha iyi olacağı kesin.
Ayrıca Dc'de nerdeyse okumadığım çr kalmadı bi kaç sayı eksik sadece o kadar çok seviyorum Dc'yi ama bu film olmamış işte
Avengers gibi yapımlara yaklaşabileceğini dahi düşünmüyorum.
Sonra çocuk filmleri diyince bla bla konuşuyorlar.
Adam kendisi Minion, Shrek gibi animasyonlarla Avengers'ı bir tutuyor, bize laf bırakmamış bile
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4025 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
sinema, çizgi roman ve