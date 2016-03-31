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Batman v Superman gişede 500 milyon dolara ulaştı

Eleştirmenlerin adeta yerden yere vurduğu Batman v Superman: Adaletin Şafağı, tüm bu olumsuz eleştirilere rağmen gişede rakip tanımıyor. Film son olarak 500 milyon dolar barajını aştı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bu yılın en merak edilen filmlerinden biri olan Batman v Superman: Adaletin Şafağı, geçtiğimiz hafta vizyona girdi. DC Comics çizgi romanlarının en popüler iki kahramanını karşı karşıya getiren film, eleştirmenlerin büyük bölümü tarafından tam bir hayal kırıklığı olarak görüldü. Sinema eleştirmenleri bu negatif yorumları, sinemaseverlerin filmi görmek için sinemalara akın etmesine engel olmadı.
Gösterime girdiği günden beri gişede rakip tanımayan ve rekor üstüne rekor kıran Batman v Superman, daha ilk haftasında 500 milyon dolar hasılata ulaştı. Filmin yapımcısı olan Warner Bros, bugün yayınladığı açıklama ile Batman v Superman'in dünya genelinde 501.9 milyon dolara hasılata ulaştığını duyurdu.
Batman v Superman'in, 2013 yılında vizyona giren ve dünya genelinde 668 milyon dolar hasılat elde eden Man of Steel'i geride bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu noktada asıl merak edilen konu, filmin, Nolan tarafından çekilen ve her ikisi de 1 milyar doları aşan The Dark Knight filmlerine yetişip yetişemeyeceği. Kötü eleştiriler yüzünden önümüzdeki günlerde filmin gişede kan kaybetmesi bekleniyor olsa da, analistlerin genel görüşü filmin toplamda 1 milyar dolara yakın bir hasılat elde edeceği yönünde.
Öte yandan, 250 milyon dolarlık dev bütçesinin yanı sıra neredeyse bir o kadar parayı da tanıtım kampanyasına harcayan filmin sadece vizyon hasılatı ile kâr eder hale gelebilmesi için, gişede 925 - 930 milyon dolara ulaşması gerektiği söyleniyor. Sonuç olarak Batman v Superman: Adaletin Şafağı, aldığı tüm kötü eleştirilere rağmen sinemaseverlerin ilgisini çekmeyi baarmış ve Justice Leauge'in temellerini başarı ile atmış görünüyor.

http://deadline.com/2016/03/batman-v-superman-tuesday-box-office-record-1201728459/ Yorum Yaz
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assasin34 3 yıl en beğenilen
Acaba kritik edenler zerre DC evrenine hakim mi.?Karanlık teması insanlara ağır gelmiş olabilir.Millet alışmış esprili marvel karakterlerine.Dc yeni başladı daha.Solo filmler gelecek bekleyin az.
Acaba kritik edenler zerre DC evrenine hakim mi.?Karanlık teması insanlara ağır gelmiş olabilir.Millet alışmış esprili marvel karakterlerine.Dc yeni başladı dah...
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mementopolis 3 yıl
Isteyen yerden yere vursun . "Izledim film hic iyi degil" , diyenlere inat gidin ve sizde begenmeyin. Milletin Keyif kahyalari ne olacak kiritik mis ne haltsa :) .
Isteyen yerden yere vursun . "Izledim film hic iyi degil" , diyenlere inat gidin ve sizde begenmeyin. Milletin Keyif kahyalari ne olacak kiritik mis ne haltsa ...
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halitozbasli 3 yıl
Hafta sonu izledim beğendim. Bu Batman şimdiye kadar ki en iyisi Christian Bail in hakkını yememek lazım o da çok iyidi lakin bu batman silah da kullanıyor ve kodumu oturtuyor. DVDsi düşsün tekrar izliycem.
Hafta sonu izledim beğendim. Bu Batman şimdiye kadar ki en iyisi Christian Bail in hakkını yememek lazım o da çok iyidi lakin bu batman silah da kullanıyor ve k...
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DH Misafiri 3 yıl
İkinci haftada gişede çakıldı.%70 düşüş var.Zack bence bavulunu toplasın yavaştan.Nolan'ın yanına yaklaşamaz artık.Zaten yaklaşması beklenemezdi.
Dc izleyicisi ciddi filmler istiyor.İçinde saçma sapan anne muhabbeti geçen filmler değil.Bunun farkına varırlarsa, TDK gibi efsane olsun bu seri.
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MessiTugi 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
İkinci haftada gişede çakıldı.%70 düşüş var.Zack bence bavulunu toplasın yavaştan.Nolan'ın yanına yaklaşamaz artık.Zaten yaklaşması beklenemezdi.
Dc izleyicisi ciddi filmler istiyor.İçinde saçma sapan anne muhabbeti geçen filmler değil.Bunun farkına varırlarsa, TDK gibi efsane olsun bu seri.

Dünya gişesi dahil mi yoksa bu çakılma sadece ABD içinde mi? Box office mojo'dan bakıyorum da dünya çapında güncelleme en son 27 Mart'ta gelmiş ama TOTAL kısmında 3 Nisan yazıyor
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halken 3 yıl
Filme Imax olarak gittim ve beğendim. 3d başarılıydı. Şimdi filme gelelim. Bu film için ciddi şüphelerim vardı özellikle fragmanlarda gösterilenler
ile çizgi romanla uyuşmayacağını düşündüğüm bazı durumlar vardı ama korktuğum başıma gelmedi. Çok daha derin bir filmle karşılaştım. Beğendiğim ve beğenmediğim tarafları vardı ancak genel olarak Man of Steel filminden daha çok iyi bir filmle karşı karşıyayız. Zack Snyder yeteneklerini geliştirmiş ancak filmde mantık hatalarıda yok değil. Film biraz depresif ve ağır ilerliyor özellikle ilk yarı. Bu hali ile daha çok Watchmen tarzında. Ancak aksiyon sahneleri çok iyi yapılmış. Marvel filmleri gibi komedi unsurları filmde yok ve depresif hava ile bazen sıkıcı olabiliyor ancak ben sonuna kadar ilgiyle izledim.

Filmde batman karakteri sert ve takıntılı hatta tüm film bu Batman'in bu hali üzerine kurulmuş ve Batman'in korkularından yola çıkıyor.Eh haksız değil yani. Özellikle Süpermen ve diğer Kriptonluların (Men of Steel'deki Zod ve tayfası) sebeb oldukları yıkımı ve kaosu Batman'in gözlerinden izliyoruz ve bu da çok iyi yapılmış. Sert Batman ve dövüşme şekli Batman Arkham oyunundakine çok benziyor ve muhteşem.

Gal Gadot Wonder Woman rolüne iyi uymuş. Zayıf tipli (Kas yok hatunda) olmasına rağmen gayet iyi bir oyunculuk ortaya koyuyor ve dövüş sahneleri resmen muhteşem.

Jesse Eisenberg Lex Luthor olarak ilginç bir Lex ortaya koymakta. Lex Luthor'un amaçlarına ulaşmak için her türlü bencilliği yapan ve insanları umursamayan halini iyi
yansıtmışlar. Özellikle Jesse' nin oynadığı Luthor karakteri tam bir şeytan gibi hareket ediyor. Böyle bir tipten beklenildiği gibi aldatıcı, manipülatif, işbirlikçi tavırları mevcut. Her ne kadar Batman ve Süpermen yanında çocuk gibi dursada bu Lex Luthor'u beğendim ama biraz da Joker gibi de hissettirmedi değil.

Tabii film çok hoşuma gitti ancak malesef her film gibi bu da bir sürü mantık hatası içeriyor. Hatalarıda yazacaktım ama spoiler butonunu bulamadım.

Kısaca film ne kadar iyi olsada böylece saçma hataları olması beni çıldırtmakta. Keşke bu hatalar olmasaydı. Peki neden bu kadar önemsedim çünkü film çok hoşuma
gitti ve iyi filmlerin böyle hataları içermemesi gerektiğini düşünüyorum ayrıca filmin yapısı da buna etken. Marvel filmlerine nazaran daha ciddi olduğundan dolayı daha bir didik didik ettim. Komedi tarzında olsaydı sanırım bu hatalara bu kadar takılmazdım.
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bobsantino 3 yıl halken
halken
Filme Imax olarak gittim ve beğendim. 3d başarılıydı. Şimdi filme gelelim. Bu film için ciddi şüphelerim vardı özellikle fragmanlarda gösterilenler
ile çizgi romanla uyuşmayacağını düşündüğüm bazı durumlar vardı ama korktuğum başıma gelmedi. Çok daha derin bir filmle karşılaştım. Beğendiğim ve beğenmediğim tarafları vardı ancak genel olarak Man of Steel filminden daha çok iyi bir filmle karşı karşıyayız. Zack Snyder yeteneklerini geliştirmiş ancak filmde mantık hatalarıda yok değil. Film biraz depresif ve ağır ilerliyor özellikle ilk yarı. Bu hali ile daha çok Watchmen tarzında. Ancak aksiyon sahneleri çok iyi yapılmış. Marvel filmleri gibi komedi unsurları filmde yok ve depresif hava ile bazen sıkıcı olabiliyor ancak ben sonuna kadar ilgiyle izledim.

Filmde batman karakteri sert ve takıntılı hatta tüm film bu Batman'in bu hali üzerine kurulmuş ve Batman'in korkularından yola çıkıyor.Eh haksız değil yani. Özellikle Süpermen ve diğer Kriptonluların (Men of Steel'deki Zod ve tayfası) sebeb oldukları yıkımı ve kaosu Batman'in gözlerinden izliyoruz ve bu da çok iyi yapılmış. Sert Batman ve dövüşme şekli Batman Arkham oyunundakine çok benziyor ve muhteşem.

Gal Gadot Wonder Woman rolüne iyi uymuş. Zayıf tipli (Kas yok hatunda) olmasına rağmen gayet iyi bir oyunculuk ortaya koyuyor ve dövüş sahneleri resmen muhteşem.

Jesse Eisenberg Lex Luthor olarak ilginç bir Lex ortaya koymakta. Lex Luthor'un amaçlarına ulaşmak için her türlü bencilliği yapan ve insanları umursamayan halini iyi
yansıtmışlar. Özellikle Jesse' nin oynadığı Luthor karakteri tam bir şeytan gibi hareket ediyor. Böyle bir tipten beklenildiği gibi aldatıcı, manipülatif, işbirlikçi tavırları mevcut. Her ne kadar Batman ve Süpermen yanında çocuk gibi dursada bu Lex Luthor'u beğendim ama biraz da Joker gibi de hissettirmedi değil.

Tabii film çok hoşuma gitti ancak malesef her film gibi bu da bir sürü mantık hatası içeriyor. Hatalarıda yazacaktım ama spoiler butonunu bulamadım.

Kısaca film ne kadar iyi olsada böylece saçma hataları olması beni çıldırtmakta. Keşke bu hatalar olmasaydı. Peki neden bu kadar önemsedim çünkü film çok hoşuma
gitti ve iyi filmlerin böyle hataları içermemesi gerektiğini düşünüyorum ayrıca filmin yapısı da buna etken. Marvel filmlerine nazaran daha ciddi olduğundan dolayı daha bir didik didik ettim. Komedi tarzında olsaydı sanırım bu hatalara bu kadar takılmazdım.

Marvel filmleri gibi komedi unsurları filmde yok

WW geldiği sahnede Batmanın shit demesi
Batmanın Supermanın annesini kurtardığı sahnede pelerinden tanıdım demesi
Supermanın "Kadın seninle mi?" demesi üzerine Batmanın " Seninle olduğunu sanıyordum" demesi.
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paramedical 3 yıl
Vasat.
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Andres Escobar 3 yıl
ya bu fan boylar neyin kafası yok hala millet alışamamış karanlık ortamlara bilmemne diyorlar şakamısınız arkadaşım batman iki vurdu diye gazamı geldiniz film bildiğin rezalet işte bir kaç nokta hariç bırakın bu işleri yapamadılar deyin geçin zack'in olduğu yerde leşlikte vardır.Şu konuyu zack'e verirsen olacağı bu


filmin hasılatının tek sebebi ismidir o kadar Jurrasic World denen film $1,670.4 yaptığı yerde batmande yapabilir tamamen isim meselesi mesela star warsa 2 milyarı aştı son filmi öyle efsane bi filmmiydi hayır.Ama reklamlar çalışmalar ayrıca filmin ismi öyle bi etki yarattıki sinema ile hiç işi olmayanlar bile bu filme gitti.

Interstellar 675 milyon dolar yapmıştı galiba resmen rezillik bu filmin 2 milyar doları aşması lazımdı bence her şey gişe değil bi filmin kalitesi gişede yaptığı paraya göre değerlendirilmez


Civil War'ı russo yöneteceği için hiç kuşkum yok daha kaliteli bi film olacak bu filmden daha iyi olacağı kesin.

Ayrıca Dc'de nerdeyse okumadığım çr kalmadı bi kaç sayı eksik sadece o kadar çok seviyorum Dc'yi ama bu film olmamış işte
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Casper0416 3 yıl
Filim öyle kötü idi filmi savunanları anlamıyorum ya güzel film değil işte neyini savunuyorsunuz. Bir de mayıs da Civil War var o filmde kötü olur bu sefer marvel fanları film süperdi demeye başlar kötüye köütü iyi ye iyi diyin süper kahraman filmelri içinde Nolan 3lemesi dışında bir rtane güzel film yok.
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StillB0rN 3 yıl Andres Escobar
Bu fanboylar bvs ve jl konularını mahvediyor.Milleti öyle gazlıyorlar ki herkes filmi süper sanıyor
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BekirTemel 3 yıl
Bir ben bu yeni Batman ı hantal ve şişko buldum galiba, bale çok iyi oturuyordu ve kostüm daha iyiydi bence
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mehmtl 3 yıl
Pazarlama harikası bence eski seriler bile daha iyidi
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neuro 3 yıl
Marvel sirkinin palyaçolarından her türlü iyidir.
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DH Misafiri 3 yıl
Minions, frozen, shrek 2, Alice in Wonderland gibi rakiplerini geçebilecek mi acaba?
Avengers gibi yapımlara yaklaşabileceğini dahi düşünmüyorum.
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Tom Waits 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Minions, frozen, shrek 2, Alice in Wonderland gibi rakiplerini geçebilecek mi acaba?

Avengers gibi yapımlara yaklaşabileceğini dahi düşünmüyorum.

Sonra çocuk filmleri diyince bla bla konuşuyorlar.
Adam kendisi Minion, Shrek gibi animasyonlarla Avengers'ı bir tutuyor, bize laf bırakmamış bile

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rocky bayboğa 3 yıl
Batman v Superman ın olduğu bir film ne kadar kötu olabilir ? Sadece o sert vurduğunu indiren Batman için gidilir filme gitmeyen kaybeder benden demesi
ben bircok konunun ve olayın sıkıstırıldığı bir filme göre kurguyu da yeterli buldum adama vermişler al bu karakterleri giriş filmi yap demişler e bence elinden geleni yapmış önceki filmlerinin de ustune koymus umut veriyor bana
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Master_Evil 3 yıl
thy iyi yere yatırım yapmış
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DH Misafiri 3 yıl
film acayip güzeldi özellikle sonları harikaydı
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Dodge 3 yıl
Film çok daha iyi olabilirdi ama kötü olduğu yorumlarına asla katılmıyorum. 1 milyar dolar barajını geçer umarım.
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Emple 3 yıl
Nolan`ın batmani daha güzeldi sanki.Ama bu filmde Bruce Wayne tam olmuş.
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