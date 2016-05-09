Battlefield 1 ile ilgili bilmeniz gereken her şey

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Tanıtım videosu YouTube üzerinde gerçekleştirilen bir canlı yayın ile resmiyet kazanan Battlefield 1’in detayları önümüzdeki aylarda şekillenecek olsa da geliştiriciler, yapılan canlı yayında oyuna ilişkin bir takım bilgileri aktarmayı ihmal etmedi.

21 Ekim tarihinde PC, PS4 ve XBOX ONE için raflarda yer alacak olan oyunun çok oyunculu haritalarında 64 kişilik mod’lar olacak. Bu da çok geniş savaş alanları anlamına geliyor. Oyunda kara, hava ve deniz savaşları yer alıyor. Bunun dışında Bölüm Sonu Canavarı adresinden derlediğimiz diğer önemli bilgiler şöyle:

Yıkım olacak, bu sayede ağır silahlar ve toplar etkisini çok daha fazla hissettirecek.

Ata binebilecek miyiz sorusu soruldu. Geliştiricilerden birisi evet veya hayır diyemem şeklinde cevap verdi. (Geliştiricilerin anlattıklarından yola çıkarak at binebileceğimizi söyleyebilirim çünkü "...bir tank savaşının yanından atla geçebilirsiniz..." ve "horse charge" gibi ifadeler geçti.)

Hardal gazı ve gaz maskesi oyunda bulunacak.

Tanklar ve zırhlı araçlar çeşitli olacak ebatlarına göre ayrılacaklar.

Batı Cephesi, Fransa, İtalya ve Arabistan Çölleri oyunda yer alacak mekanlar olacak ve hepsi senaryo modunda ve çok oyunculu modlarda oynanabilir olacak.

Karada, havada ve denizde savaşlar olacak. Yakın dövüş de oyunun odak noktalarından biri olacak.

Kalıcı bir ekip sistemi olacak. Eğer hep arkadaşlarınızla aynı ekipte kalmak istiyorsanız 4 kişilik bir grup oluşturup maça öyle gireceksiniz böylelikle bütün oyun boyunca aynı ekipte kalacağınızı garantilemiş olacaksınız.

Silah özelleştirmesi bulunacak. Silah çeşitliliği fazla olacak. Tüfekler, flamethrowers, makinalı silahlar, ve gürz, kürek gibi diğer yakın dövüş için kullanilabilecek araçlar. Yakın dövüş silahları ağır ve hafif olarak ayrılacak.

Çok oyunculu modlarda 64 kişilik haritalar olacak. Çok geniş savaş alanları olacak.

12-14 Haziran'da E3 fuarından önce Los Angeles'de ve 12 Haziran da Londra'da düzenlenecek olan EA Play etkinliklerinde oyun denenebilir olacak.

Başlatılacak betalar ve oyunla ilgili gelişmelerden haberdar olmak için kullanıcılar burada yer alan bağlantıdaki Battlefield Insider’a kayıt olabilirsiniz. Ayrıca oyunun Delux Edition sürümünü sipariş eden kullanıcılar, oyunu resmi çıkışından 3 gün önce yani 18 Ekim tarihinde oynayabilecek. Adı Early Enlister Deluxe Edition ve fiyatı 79,99$ olan bu versiyon, ekstra silahlar, araçlar, Red Baron Pack, Lawrence of Arabia Pack ve oyundaki tren, zeplin, dretnot adlı büyük araçlar için skinler yer alıyor. Oyunun normal sürümünü ön sipariş edenlerse 369th Harlem Hellfighter Pack ve bu yıl içerisinde yayınlanacak olan bir haritaya 7 gün önceden giriş yapabilme hakkına sahip olacak. Ayrıca EA Access üyeleri oyunu çıkışından önce kısa bir süreliğini deneyim edebilecek.

Oyun için bir Collector's Edition'da ortaya çıktı. Fiyatı 219,99$ olan bu ürünün içeriği şu şekilde;

Battlefield 1 Deluxe Edition

Collector's Edition Figürü (14 inch)

Özel metal kutu

Özel bez poster

Bir deste oyun kartı

Haberci güvercin tüpü ve bir özel DLC

Özel yama

Özel Paketleme





http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Battlefield_1_ile_igili_Butun_Detaylar-83567.htm