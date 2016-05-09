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Battlefield 1 ile ilgili bilmeniz gereken her şey

Youtube üzerinden yapılan bir canlı yayınla duyurulan Battlefield 1 I. Dünya Savaşı’nı konu alacak ve Türkçe dil desteği ile gelecek. İşte Osmanlı İmparatorluğu’nun da yer alacağı oyuna dair detaylar:
3 yıl
10,8b
1
25
Oyunlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Battlefield 1 ile ilgili bilmeniz gereken her şey
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Tanıtım videosu YouTube üzerinde gerçekleştirilen bir canlı yayın ile resmiyet kazanan Battlefield 1’in detayları önümüzdeki aylarda şekillenecek olsa da geliştiriciler, yapılan canlı yayında oyuna ilişkin bir takım bilgileri aktarmayı ihmal etmedi.

21 Ekim tarihinde PC, PS4 ve XBOX ONE için raflarda yer alacak olan oyunun çok oyunculu haritalarında 64 kişilik mod’lar olacak. Bu da çok geniş savaş alanları anlamına geliyor. Oyunda kara, hava ve deniz savaşları yer alıyor. Bunun dışında Bölüm Sonu Canavarı adresinden derlediğimiz diğer önemli bilgiler şöyle:

  • Yıkım olacak, bu sayede ağır silahlar ve toplar etkisini çok daha fazla hissettirecek.
  • Ata binebilecek miyiz sorusu soruldu. Geliştiricilerden birisi evet veya hayır diyemem şeklinde cevap verdi. (Geliştiricilerin anlattıklarından yola çıkarak at binebileceğimizi söyleyebilirim çünkü "...bir tank savaşının yanından atla geçebilirsiniz..." ve "horse charge" gibi ifadeler geçti.)
  •  Hardal gazı ve gaz maskesi oyunda bulunacak.
  •  Tanklar ve zırhlı araçlar çeşitli olacak ebatlarına göre ayrılacaklar.
  •  Batı Cephesi, Fransa, İtalya ve Arabistan Çölleri oyunda yer alacak mekanlar olacak ve hepsi senaryo modunda ve çok oyunculu modlarda oynanabilir olacak.
  •  Karada, havada ve denizde savaşlar olacak. Yakın dövüş de oyunun odak noktalarından biri olacak.
  •  Kalıcı bir ekip sistemi olacak. Eğer hep arkadaşlarınızla aynı ekipte kalmak istiyorsanız 4 kişilik bir grup oluşturup maça öyle gireceksiniz böylelikle bütün oyun boyunca aynı ekipte kalacağınızı garantilemiş olacaksınız.
  •  Silah özelleştirmesi bulunacak. Silah çeşitliliği fazla olacak. Tüfekler, flamethrowers, makinalı silahlar, ve gürz, kürek gibi diğer yakın dövüş için kullanilabilecek araçlar. Yakın dövüş silahları ağır ve hafif olarak ayrılacak.
  •  Çok oyunculu modlarda 64 kişilik haritalar olacak. Çok geniş savaş alanları olacak.
  •  12-14 Haziran'da E3 fuarından önce Los Angeles'de ve 12 Haziran da Londra'da düzenlenecek olan EA Play etkinliklerinde oyun denenebilir olacak.

Başlatılacak betalar ve oyunla ilgili gelişmelerden haberdar olmak için kullanıcılar burada yer alan bağlantıdaki Battlefield Insider’a kayıt olabilirsiniz. Ayrıca oyunun Delux Edition sürümünü sipariş eden kullanıcılar, oyunu resmi çıkışından 3 gün önce yani 18 Ekim tarihinde oynayabilecek. Adı Early Enlister Deluxe Edition ve fiyatı 79,99$ olan bu versiyon, ekstra silahlar, araçlar, Red Baron Pack, Lawrence of Arabia Pack ve oyundaki tren, zeplin, dretnot adlı büyük araçlar için skinler yer alıyor. Oyunun normal sürümünü ön sipariş edenlerse 369th Harlem Hellfighter Pack ve bu yıl içerisinde yayınlanacak olan bir haritaya 7 gün önceden giriş yapabilme hakkına sahip olacak. Ayrıca EA Access üyeleri oyunu çıkışından önce kısa bir süreliğini deneyim edebilecek.

Oyun için bir Collector's Edition'da ortaya çıktı. Fiyatı 219,99$ olan bu ürünün içeriği şu şekilde;

  • Battlefield 1 Deluxe Edition
  • Collector's Edition Figürü (14 inch)
  • Özel metal kutu
  • Özel bez poster
  • Bir deste oyun kartı
  • Haberci güvercin tüpü ve bir özel DLC
  • Özel yama
  • Özel Paketleme



http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Battlefield_1_ile_igili_Butun_Detaylar-83567.htm Yorum Yaz
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N. Chomsky 3 yıl
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FlyingUnderpants 3 yıl
COD III gibi uçma kaçma olmasın, o kadar saçma oluyor ki herkes zıp zıp zıplıyor.
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ounomaus 3 yıl
Spinata
Rysoçanakkale gibi bir yerin olmaması üzücü..
Çanakkale gibi bir yerin olmaması bir o kadar mantıklı ve oyunun bizim alehimize mi? yoksa lehimize mi? ağır basacağının ufak bir göstergesi. Daha şimdiden topişko lavransın özel packleri dönüyor. Adam tokatın hasını hem de bir Türk Milliyetçisi Mustafa Kemal Atatürkten sillesini yediği bir yeri oyuna alır mı? Çanakkale oyuna dahil edilsin satışlar elde patlar. Evropalı böyle. Kaybetmeye tahammülü yok. Şimdiden Türk Gamerların Dicea baskı yapmaları lazım ki bizi yılbaşı hindisi gibi gösteremesinler. Hatta Çanakkale için baskı yapılsın. En azından sesimiz çıksın. Dicea kalırsak pişman olursunuz. Yani öyle erken sevinmeyin derim.

dice oyunlarında çok sorun var
oyun tema olarak 1 dünya savaşı iyi güzel ama seninde dediğin gibi taraflı anlatım ile sunulucak bizi zorba olarak anlatacaklar lawrance köpeğini kurtarıcı gibi gösterecekler daha çıkmadan bu belli tarihlerinde bile bu böyle fitne çıkaran iç savaş çıkaran olarak değil
oyun mekanikleri zaten hep sorunlu pusanoğlu limited birde oyun yapısı gereği
çanakkale olması çok zor değil ama hızlı geç şeklinde yapabilirler birde gaz saldırıları vs üstüne oynayacaklar burdan da çanakkaleyi es geçme olayı olabilir alman cephesi vs tarafına birde çöller ilk tanklar var
benim oyundan beklentim yok çünkü bu dönek pokemonlar kendilerine toz kondurmazlar
dice oyunu versin 1 ay sonra oyunu alın çünkü oyun kesin bugg kaynıyor olucak starwars bile böyleydi serverdan düşmeleri saymıyorum
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Spinata 3 yıl
Ryso
çanakkale gibi bir yerin olmaması üzücü..

Çanakkale gibi bir yerin olmaması bir o kadar mantıklı ve oyunun bizim alehimize mi? yoksa lehimize mi? ağır basacağının ufak bir göstergesi. Daha şimdiden topişko lavransın özel packleri dönüyor. Adam tokatın hasını hem de bir Türk Milliyetçisi Mustafa Kemal Atatürk'ten sillesini yediği bir yeri oyuna alır mı? Çanakkale oyuna dahil edilsin satışlar elde patlar. Evropalı böyle. Kaybetmeye tahammülü yok. Şimdiden Türk Gamerların Dice'a baskı yapmaları lazım ki bizi yılbaşı hindisi gibi gösteremesinler. Hatta Çanakkale için baskı yapılsın. En azından sesimiz çıksın. Dice'a kalırsak pişman olursunuz. Yani öyle erken sevinmeyin derim.
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drekocan 3 yıl
battlefield 1942 forever
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halitozbasli 3 yıl
Bak bu gol oldu. Adamlar 2142nin devamını çıkarır derken 1.dünya savaşına gitmiş. Görüntüler müthiş oyun içi grafikler nasıl olacak acep?
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Skyfall44 3 yıl
Yıl 2016.Neden geri zamanda ve demode silahlarla savaşalım.Bence eskiye dönüşle hata yapılmış.İyiki Battlefield 4 varmış.Yine 4 ile devam desene :)
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lapatid 3 yıl
bakalim nasil olacak
birinci dunya savasini isleyen pek yapim yok,20. yuzyil savas oyunlari genelde ikinci dunya savasini isliyor.
E tabi oyunlari gelistiren adamlar ya ingiliz ya amerikan,adamlar story modda nasil ortadogu ve afrika topraklarini somurduklerini,somurge kolonilerini kurduklarini anlatip oyununu yapacak degiller herhalde.
Bad Company 2 de japonlarin aslinda amerikaya atom bombasi atacagi ama firlatmada sorun cikinca firlatma yerinde infilak ettigi,aslinda bombanin amerika tarafindan atilmadigi gibi bir kurgu yazan amerikan yalakası dice bakalim bu oyun icin nasil mide bulandirici bir senaryo hazirlamis gorecegiz
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BekirHan 3 yıl
Aslında çok üzülmemek gerekiyor diye düşünüyorum şahsen. Hiç yabancı yapım Çanakkale filmi izlediniz mi bilmem ama bizi çok hoş göstereceklerini sanmam. Bakalım izimle alakalı bölümler nasıl olacak...
Ryso
çanakkale gibi bir yerin olmaması üzücü..

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takip1 3 yıl
Böyle büyük yapımların kendi özümüzü yansıtması aynı zamanda türkçe olması beni çok heyecanlandırdı umarım böyle oyunların sayısı artar
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