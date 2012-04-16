Battlefield 3 resmi Battlelog uygulaması iOS için kullanıma sunuldu



Oyun konsolların ve özellikle PC'de milyonlar oyuncu tarafından oynanan Battlefield 3'ün bilgisayarlar için şu anda kullanımda olan portalı Battlelog, iOS platformu için resmi olarak kullanıma sunuldu. DICE tarafından hazırlanan uygulama ücretsiz olarak Battlefield 3 kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

Uygulama Battle Feed isminde Battlefield 3 ile bağlantılı olan ve gerçek zamanlı olarak arkadaşlarımızın açtığı yeni techizatları bize bildiren sistemi de içeriyor. Ayrıca Com Center bölümünde, sisteme bağlı olan arkadaşlarımızla görüşmeimkanına da sahip olabiliyoruz.



