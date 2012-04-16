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Battlefield 3 resmi Battlelog uygulaması iOS için kullanıma sunuldu

7 yıl
2,8b
1
12
iPad
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Oyun konsolların ve özellikle PC'de milyonlar oyuncu tarafından oynanan Battlefield 3'ün bilgisayarlar için şu anda kullanımda olan portalı Battlelog, iOS platformu için resmi olarak kullanıma sunuldu. DICE tarafından hazırlanan uygulama ücretsiz olarak Battlefield 3 kullanıcılarının beğenisine sunuldu.
Uygulama Battle Feed isminde Battlefield 3 ile bağlantılı olan ve gerçek zamanlı olarak arkadaşlarımızın açtığı yeni techizatları bize bildiren sistemi de içeriyor. Ayrıca Com Center bölümünde, sisteme bağlı olan arkadaşlarımızla görüşmeimkanına da sahip olabiliyoruz. 
 

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Cute Hentai 7 yıl en beğenilen
Android üvey evlat zaten. Hiçbirşeyin adam akıllı geldiği yok. Ya da sonra geliyor.

Bir Android kullanıcısı olarak üzülüyorum bu duruma.
3 Yanıt Yanıtla +14
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MAD MAX 7 yıl
Player stats uygulamasını tavsiye ederim.
Orjinalinden daha ayrıntılı.
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halitozbasli 7 yıl
Orjine bu işi facebook'a cevirmeye calısıyor. arkadaslarımın actıgı silah veya ben iste calısırken kim oyun oynuyor pek cok BF3 oyuncusunu enterese edecek bir ozellik degil.
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Hawaii 7 yıl
Şu güncel oyunlar Mac'de de oynansa keşke. Windows dan kurtulabilsek.
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ßlack_IC£ 7 yıl
Bir iOS klasiği daha ücretsiz olmasını beklediğim bir uygulama yine 0,99$ fiyat etiketi mevcut gerçekten iyimiş...
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Redux. 7 yıl ßlack_IC£
ßlack_IC£
Bir iOS klasiği daha ücretsiz olmasını beklediğim bir uygulama yine 0,99$ fiyat etiketi mevcut gerçekten iyimiş...

Hocam uygulama ucretsiz, karisiklik olmasin
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kopser123 7 yıl
İyiymiş denemek lazım.
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Cute Hentai 7 yıl
Android üvey evlat zaten. Hiçbirşeyin adam akıllı geldiği yok. Ya da sonra geliyor.

Bir Android kullanıcısı olarak üzülüyorum bu duruma.
2 Yanıt Yanıtla +14
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