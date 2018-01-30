Bayraktar TB-2 SİHA, MAM-L ile Suriye’de göreve çıktı

Zeytin Dalı Harekatı başladıktan hemen sonra Baykar Makina kurucularından Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar TB-2’nin yenilikçi teknolojiler ile Suriye’de Silahlı İnsansız Hava Aracı olarak da görevde olduğunu duyurmuştu. Son gelen haberlerde ise YPG mevzilerini Bayraktar SİHA’nın MAM-L ile vurduğu görüntüler ortaya çıktı.





Savaş uçakları için hedef tespiti konusunda zaten Bayraktar’ın etkin rol oynadığını biliyorduk. MAM-L mühimmatı ile uçan SİHA’lar ise düşük maliyet ve daha yüksek bir etkinlikte Burseya Dağı’ndaki hedefleri temizlemeye yardımcı olmuş.

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Roketsan tarafından geliştirilip üretilen MAM-L

Roketsan tarafından geliştirilen ve üretimi yapılan MAM-L, lazer arayıcı başlıklı mini akıllı mühimmat olarak anılıyor. 2013 yılından bu yana varlığı bilinen ürün, özellikle insansız hava araçlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Lazer işaretleyici başlık ile kullanılan MAM-L, üzerinde 4 adet kanatçık yer alıyor. Serbest düşüş şeklinde atılan ve motoru bulunmayan mühimmat, 2016 yılından bu yana kısıtlı bir sayıda da olsa kullanılıyor.





MAM-C’nin daha etkili bir versiyonu olan MAM-L, 22,5kg ağırlığında. Harp başlığı ise 10kg ağırlığında ve yüksek infilak etkili. Motoru olmadığı için daha hafif olan ve İHA’larda kullanılmaya daha uygun görülen MAM-L, 25 metre yarı çapında bir yok edici etkiye sahip.

Suriye'de görev yapan Bayraktar TB-2, dolunay önünde etkileyici bir görüntü oluşturmuş

Bayraktar TB-2 SİHA aynı anda 2 adet MAM-L ile birlikte uçuyor. Sessiz uçuşu sayesinde SİHA’lar hedeflerin savunma pozisyonu almasına fırsat tanımadan daha doğrusu savaş uçakları gibi gürültülü bir saldırı gerçekleşmediği için farkedilmeden bombayı hedefe gönderebiliyor. Bu arada Vestel üretimi Karayel de testlerde başarılı bir şekilde MAM-L ile uçuş gerçekleştirmiş, hedefleri etkili bir şekilde yok etmişti ancak envantere girme konusunda Bayraktar kadar şanslı olamadı.