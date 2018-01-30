Bayraktar TB-2 SİHA, MAM-L ile Suriye’de göreve çıktı

Savaş uçakları için hedef tespiti konusunda zaten Bayraktar’ın etkin rol oynadığını biliyorduk. MAM-L mühimmatı ile uçan SİHA’lar ise düşük maliyet ve daha yüksek bir etkinlikte Burseya Dağı’ndaki hedefleri temizlemeye yardımcı olmuş.
Roketsan tarafından geliştirilip üretilen MAM-L
Roketsan tarafından geliştirilen ve üretimi yapılan MAM-L, lazer arayıcı başlıklı mini akıllı mühimmat olarak anılıyor. 2013 yılından bu yana varlığı bilinen ürün, özellikle insansız hava araçlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Lazer işaretleyici başlık ile kullanılan MAM-L, üzerinde 4 adet kanatçık yer alıyor. Serbest düşüş şeklinde atılan ve motoru bulunmayan mühimmat, 2016 yılından bu yana kısıtlı bir sayıda da olsa kullanılıyor.
MAM-C’nin daha etkili bir versiyonu olan MAM-L, 22,5kg ağırlığında. Harp başlığı ise 10kg ağırlığında ve yüksek infilak etkili. Motoru olmadığı için daha hafif olan ve İHA’larda kullanılmaya daha uygun görülen MAM-L, 25 metre yarı çapında bir yok edici etkiye sahip.
Bayraktar TB-2 SİHA aynı anda 2 adet MAM-L ile birlikte uçuyor. Sessiz uçuşu sayesinde SİHA’lar hedeflerin savunma pozisyonu almasına fırsat tanımadan daha doğrusu savaş uçakları gibi gürültülü bir saldırı gerçekleşmediği için farkedilmeden bombayı hedefe gönderebiliyor. Bu arada Vestel üretimi Karayel de testlerde başarılı bir şekilde MAM-L ile uçuş gerçekleştirmiş, hedefleri etkili bir şekilde yok etmişti ancak envantere girme konusunda Bayraktar kadar şanslı olamadı.
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AKP ni hatalarını yazsam sayfalar sürer. ama çok sevdiğim iki icraatı var. birincisi kapalı alanlardaki sigara yasağı, ikincisi Savunma sanayisine verdiği önem
Kimsenin Mars'ta koloni kurduğu yok. Daha Ay'a gerçekten ayak basıldığı bile şüpheli.
Türkiye'nin yaptığı teknoloji küçümsenmeyecek kadar iyidir. Tabii ki hala Dünya'nın kendi dallarında en iyi olan ülkeleriyle yarışacak seviyede değiliz. Zamanla o da olur.