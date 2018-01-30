Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Bayraktar TB-2 SİHA, MAM-L ile Suriye’de göreve çıktı

Yerli İnsansız Hava Aracı Bayraktar, silahlı olarak Suriye’de etkin bir görev üstleniyor. SİHA, terör hedeflerini Roketsan tarafından üretilen MAM-L ile vurmaya başladı. İşte detaylar:
1 yıl
6,5b
1
11
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Zeytin Dalı Harekatı başladıktan hemen sonra Baykar Makina kurucularından Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar TB-2’nin yenilikçi teknolojiler ile Suriye’de Silahlı İnsansız Hava Aracı olarak da görevde olduğunu duyurmuştu. Son gelen haberlerde ise YPG mevzilerini Bayraktar SİHA’nın MAM-L ile vurduğu görüntüler ortaya çıktı.


Savaş uçakları için hedef tespiti konusunda zaten Bayraktar’ın etkin rol oynadığını biliyorduk. MAM-L mühimmatı ile uçan SİHA’lar ise düşük maliyet ve daha yüksek bir etkinlikte Burseya Dağı’ndaki hedefleri temizlemeye yardımcı olmuş.

Bayraktar TB-2 SİHA, MAM-L ile Suriye’de göreve çıktı
Tam Boyutta Gör

Roketsan tarafından geliştirilip üretilen MAM-L

Roketsan tarafından geliştirilen ve üretimi yapılan MAM-L, lazer arayıcı başlıklı mini akıllı mühimmat olarak anılıyor. 2013 yılından bu yana varlığı bilinen ürün, özellikle insansız hava araçlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Lazer işaretleyici başlık ile kullanılan MAM-L, üzerinde 4 adet kanatçık yer alıyor. Serbest düşüş şeklinde atılan ve motoru bulunmayan mühimmat, 2016 yılından bu yana kısıtlı bir sayıda da olsa kullanılıyor.


MAM-C’nin daha etkili bir versiyonu olan MAM-L, 22,5kg ağırlığında. Harp başlığı ise 10kg ağırlığında ve yüksek infilak etkili. Motoru olmadığı için daha hafif olan ve İHA’larda kullanılmaya daha uygun görülen MAM-L, 25 metre yarı çapında bir yok edici etkiye sahip.

Suriye'de görev yapan Bayraktar TB-2, dolunay önünde etkileyici bir görüntü oluşturmuş

Bayraktar TB-2 SİHA aynı anda 2 adet MAM-L ile birlikte uçuyor. Sessiz uçuşu sayesinde SİHA’lar hedeflerin savunma pozisyonu almasına fırsat tanımadan daha doğrusu savaş uçakları gibi gürültülü bir saldırı gerçekleşmediği için farkedilmeden bombayı hedefe gönderebiliyor. Bu arada Vestel üretimi Karayel de testlerde başarılı bir şekilde MAM-L ile uçuş gerçekleştirmiş, hedefleri etkili bir şekilde yok etmişti ancak envantere girme konusunda Bayraktar kadar şanslı olamadı.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hidrojennn 1 yıl
başarılı görevler bekliyoruz. Askerimizin can kaybı tehlikesi olmadan teröristlerin siha ila imha edilmesi iyi bir seçenek.
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 1 yıl demirparcasi
demirparcasi
FatihAsl

Dünya Marsa Koloni kuruyor. Biz SİHA ile uğraşıyoruz. diyen çıkmamış

Kimsenin Mars'ta koloni kurduğu yok. Daha Ay'a gerçekten ayak basıldığı bile şüpheli.
Türkiye'nin yaptığı teknoloji küçümsenmeyecek kadar iyidir. Tabii ki hala Dünya'nın kendi dallarında en iyi olan ülkeleriyle yarışacak seviyede değiliz. Zamanla o da olur.

AKP ni hatalarını yazsam sayfalar sürer. ama çok sevdiğim iki icraatı var. birincisi kapalı alanlardaki sigara yasağı, ikincisi Savunma sanayisine verdiği önem
demirparcasiFatihAslDünya Marsa Koloni kuruyor. Biz SİHA ile uğraşıyoruz. diyen çıkmamışKimsenin...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demirparcasi 1 yıl FatihAsl
FatihAsl

Dünya Marsa Koloni kuruyor. Biz SİHA ile uğraşıyoruz. diyen çıkmamış

Kimsenin Mars'ta koloni kurduğu yok. Daha Ay'a gerçekten ayak basıldığı bile şüpheli.
Türkiye'nin yaptığı teknoloji küçümsenmeyecek kadar iyidir. Tabii ki hala Dünya'nın kendi dallarında en iyi olan ülkeleriyle yarışacak seviyede değiliz. Zamanla o da olur.
FatihAslDünya Marsa Koloni kuruyor. Biz SİHA ile uğraşıyoruz. diyen çıkmamışKimsenin Mars'ta koloni kurduğu yok. Daha A...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BekirTemel 1 yıl
başarılı görevler diliyoruz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saiyajin61 1 yıl
çok güzel daha iyilerini yapmaya hain köpekleri sonu gelinceye kadar devam durmak yok..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 1 yıl
Dünya Marsa Koloni kuruyor. Biz SİHA ile uğraşıyoruz. diyen çıkmamış
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demirparcasi 1 yıl FatihAsl
FatihAsl

Dünya Marsa Koloni kuruyor. Biz SİHA ile uğraşıyoruz. diyen çıkmamış

Kimsenin Mars'ta koloni kurduğu yok. Daha Ay'a gerçekten ayak basıldığı bile şüpheli.
Türkiye'nin yaptığı teknoloji küçümsenmeyecek kadar iyidir. Tabii ki hala Dünya'nın kendi dallarında en iyi olan ülkeleriyle yarışacak seviyede değiliz. Zamanla o da olur.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 1 yıl
İnanılmaz güzel bir foto....
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanox 1 yıl
amerika daha çok şoka girecek...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanox 1 yıl
amerika şokta kendi sihamız sahada :)
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafman09 1 yıl hanox
hanox

amerika şokta kendi sihamız sahada :)

Amerika ŞOK'a girerse bizde BİM'e gireriz. :))
Şaka bir yana kendi silahını üretmek, satabilmek büyük başarıdır, keşke silahlara hiç ihtiyaç duymasak..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hidrojennn 1 yıl
başarılı görevler bekliyoruz. Askerimizin can kaybı tehlikesi olmadan teröristlerin siha ila imha edilmesi iyi bir seçenek.
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6505 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
vestel, Türkiye Gündemi ve
16 etiket daha roketsan bayraktar tb2 savunma sanayii silahlı iha karayel suriye baykar makina siha zeytin dalı harekatı haluk bayraktar mam-c Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Rolls-Royce otonom gemi Ar-Ge merkezi kurdu 1 yıl Yayıncılar için Razer Seiren Elite mikrofon 1 yıl HTC’nin Ar-Ge bölümünün bir kısmının Google’a transferi onaylandı 1 yıl Microsoft, Intel'in sorunlu Spectre yamasını devre dışı bırakan güncelleme yayınladı 1 yıl Ant-Man and the Wasp'ın ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Bitfinex mahkemeye çağrıldı 1 yıl Nokia yüksek kapasiteli ReefShark 5G yonga setlerini duyurdu 1 yıl Hyundai Santa Fe'nin taslak görüntüleri ortaya çıktı 1 yıl EPYC işlemcisi X399 anakartta denendi 1 yıl Gearbest'ten Donanımhaber ve Gaming İstanbul'a özel indirim fırsatları 1 yıl Sony Xperia XA2'yi kullandık: İlk izlenimlerimiz 1 yıl Samsung kripto para madenciliği için donanım üretecek 1 yıl Tesla Model X ve Model S'e bir özellik daha ekleniyor 1 yıl Youtube'un çevrimdışı video özelliği daha fazla ülkeye açılıyor 1 yıl Rusya şimdi de kripto para madenciliğine el atıyor 1 yıl BMW, X2 Convertible fikrine sıcak bakıyor 1 yıl Yerli askeri eğitim uçağı Hürkuş-B ilk uçuşunu bugün yaptı [Video] 1 yıl Tambu klavyesi için özel bir reklam filmi hazırlandı 1 yıl Microsoft, EA’yi satın alıyor iddiası 1 yıl Mazda'nın yeni benzinli motoru elektrikli motorlarla yarışacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Bayraktar TB-2 SİHA, MAM-L ile Suriye’de göreve çıktı Sonraki Elektronik sigarada korkutucu rapor: Kanser riski ve kalp hastalıkları 1 yıl 2019 Jeep Renegade makyaj operasyonunda 1 yıl Soderbergh'in iPhone ile çektiği Unsane'in ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Volvo'nun ilk elektrikli aracı yakışıklı bir hatchback olacak 1 yıl Apple'ın kurucularından Steve Wozniak: Elon Musk'a veya Tesla'ya inanmıyorum 1 yıl Dijital kimlik ile vize ve pasaporta ihtiyaç duymadan yolculuk yapılabilir 1 yıl Sosyal ağ takipçileri satan Devumi soruşturma geçiriyor 1 yıl Alibaba ve Foxconn ortaklığından elektrikli araçlara dev yatırım 1 yıl Apple ve Spotify söz yazarlarına yüzde 44 daha yüksek ücret ödeyecek 1 yıl Apple, bir haftada 58 milyar dolar değer kaybetti! 1 yıl Ortaya çıkan kontrolcü patentleri yeni PS VR kaskına işaret ediyor 1 yıl Addlink S10 SSD incelemesi "Uygun fiyata DRAM'siz SSD deneyimi" 1 yıl Bitcoin'deki artış Google aramalarına bağlı olabilir 1 yıl Vivo Xplay 7 modeli 10GB RAM ile gelebilir 1 yıl Trump yönetimi, devlet tarafından işletilen 5G ağı oluşturabilir 1 yıl Qantas, hardal tohumundan üretilmiş biyoyakıtla uzun mesafeli uçuş gerçekleştirdi 1 yıl Rüzgar türbinleri üreten Çinli şirket, ABD'ye ait ticari sırları çalmakla suçlanıyor 1 yıl Golf 8'in üretimine 2019'da başlanıyor 1 yıl Dell, 13 saatlik pil ömrü sunan Chromebook 5190'ı duyurdu 1 yıl WhatsApp otomobillere geliyor: Apple CarPlay desteği Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim