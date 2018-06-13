Bayraktar'ın yeni taarruz SİHA'sı ilk kez görüntülendi

Ürettiği insansız hava araçları ile savunma sanayiye güç katan BAYKAR’ın yeni İHA'sı görüntülendi. BAYKAR Makine Genel Müdürü Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Akıncı İHA olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracının üretim hattına girdiğini duyurdu.

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Selçuk Bayraktar’ın paylaşımındaki İHA’nın, büyük boyutundan dolayı Akıncı İHA olduğu tahmin ediliyor. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, geçtiğimiz gün Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada Akıncı İHA’nın 4.5 ton ağırlığa sahip olacağını duyurmuştu.

Akıncı İHA, insansız savaş uçağına geçiş için önemli adımlarından birisi olacak. F-35’in ardından insanlı savaş uçaklarının, yerini insansız savaş uçaklarına bırakacağı tahmin ediliyor. Akıncı İHA, bir buçuk ton ağırlığında faydalı yük taşıyabilecek ve havada daha uzun süre kalabilecek. SİHA’ların taşıdığından daha büyük füze taşıyacak.

AKINCI İHA, 2020'de teslim edilecek

Selçuk Bayraktar, Twitter paylaşımında adını açıklamadığı İHA’nın üretim hattına girdiğini ve kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Nurettin Canikli ise Akıncı İHA için adı açıklanmayan bir firma ile sözleşme imzalandığını ve ilk teslimatın 2020’de yapılacağını duyurdu. Akıncı İHA’nın teknik özellikleri ve bünyesindeki teknolojiler hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.