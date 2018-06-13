Bayraktar'ın yeni taarruz SİHA'sı ilk kez görüntülendi

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Selçuk Bayraktar’ın paylaşımındaki İHA’nın, büyük boyutundan dolayı Akıncı İHA olduğu tahmin ediliyor. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, geçtiğimiz gün Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada Akıncı İHA’nın 4.5 ton ağırlığa sahip olacağını duyurmuştu.
Akıncı İHA, insansız savaş uçağına geçiş için önemli adımlarından birisi olacak. F-35’in ardından insanlı savaş uçaklarının, yerini insansız savaş uçaklarına bırakacağı tahmin ediliyor. Akıncı İHA, bir buçuk ton ağırlığında faydalı yük taşıyabilecek ve havada daha uzun süre kalabilecek. SİHA’ların taşıdığından daha büyük füze taşıyacak.
AKINCI İHA, 2020'de teslim edilecek
Selçuk Bayraktar, Twitter paylaşımında adını açıklamadığı İHA’nın üretim hattına girdiğini ve kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Nurettin Canikli ise Akıncı İHA için adı açıklanmayan bir firma ile sözleşme imzalandığını ve ilk teslimatın 2020’de yapılacağını duyurdu. Akıncı İHA’nın teknik özellikleri ve bünyesindeki teknolojiler hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
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Ama Akıncı SİHA nın taşıyacağı ateş gücü , hevallerin atomlarına ayrılmasına neden olacak...
Bunlar çok çok önemli yatırımlar.
2000 gençliği bunları anlayamaz.
Siha icin ulke adina basarilar. En kisa zamanda seri uretim olsun.
Günümüzün Malkoçoğlusu, Kara Murat'ı
Adam gibi adam
Huzurlarınızda muhteşem enişte
Selçuk Bayraktar
Bu tip projelerin misliyle çoğalmasını, halkın parasıyla yapılan 300 odalı sarayda oturan hırsızların tahttan inmesini, fettoşgillerin eski yol arkadaşlarının bir daha aldatılmamak üzere yönetimden uzaklaştırılmasını, dolar ve euronun düşmesini ve toplumdaki ayrışmanın son bulmasını istiyorsak, sözde değil özde güçlü Türkiye için hep beraber artık #TAMAM diyeceğiz
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