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Bayraktar'ın yeni taarruz SİHA'sı ilk kez görüntülendi

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, üretim bandına giren yeni İHA'nın görüntülerini Twitter'dan paylaştı. Bu İHA'nın Akıncı İHA olduğu tahmin ediliyor.
11 ay
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Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ürettiği insansız hava araçları ile savunma sanayiye güç katan BAYKAR’ın yeni İHA'sı görüntülendi. BAYKAR Makine Genel Müdürü Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Akıncı İHA olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracının üretim hattına girdiğini duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Dikkat! 1 milyon yönlendirici risk altında"                     

Selçuk Bayraktar’ın paylaşımındaki İHA’nın, büyük boyutundan dolayı Akıncı İHA olduğu tahmin ediliyor. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, geçtiğimiz gün Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada Akıncı İHA’nın 4.5 ton ağırlığa sahip olacağını duyurmuştu.

 

Akıncı İHA, insansız savaş uçağına geçiş için önemli adımlarından birisi olacak. F-35’in ardından insanlı savaş uçaklarının, yerini insansız savaş uçaklarına bırakacağı tahmin ediliyor. Akıncı İHA, bir buçuk ton ağırlığında faydalı yük taşıyabilecek ve havada daha uzun süre kalabilecek. SİHA’ların taşıdığından daha büyük füze taşıyacak.

AKINCI İHA, 2020'de teslim edilecek

Selçuk Bayraktar, Twitter paylaşımında adını açıklamadığı İHA’nın üretim hattına girdiğini ve kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Nurettin Canikli ise Akıncı İHA için adı açıklanmayan bir firma ile sözleşme imzalandığını ve ilk teslimatın 2020’de yapılacağını duyurdu. Akıncı İHA’nın teknik özellikleri ve bünyesindeki teknolojiler hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.


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6.cadde 11 ay en beğenilen
Devletin başina kim gecerse gecsin bu tip projelerin daha yogun sekilde devam etmesi gereklidir.
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SigSauer6 11 ay
İt ürür, kervan yürür.
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Sharparrow 11 ay
Of şimdi görün bu haberin altından Türkiye düşmanlarını.. acayip zorlarına gidiyor bu tayfanın bu tarz haberler.. yapcak birşey yok çatlasanızda patlasanızda çirkefleşsenizde ya-pa-ca-ğız. Ne demişler: it ürür kervan yürür.. siz devam edin :)) ürrüüüüü duyan yok...
Of şimdi görün bu haberin altından Türkiye düşmanlarını.. acayip zorlarına gidiyor bu tayfanın bu tarz haberler.. yapcak birşey yok çatlasanızda patlasanızda ç...
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2 Yanıt Yanıtla +62
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İl teber 11 ay
Bayraktar TB2 Siha en baba 4 tane cirit taşıyor. Onun da yıkıcı ateş gücü belli işte fazla etkili değil. Ama gene de iş görür.
Ama Akıncı SİHA nın taşıyacağı ateş gücü , hevallerin atomlarına ayrılmasına neden olacak...
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ExtrameBOY27 11 ay
Böyle şeyler göstermeyin birilerine batar.. ne hikmetse gavur neyi sevmezsse onlarda sevmiyor, gavur neye sinir olursa onlarda sinir oluyorlar.. Gezi kalkışması sırasında Zülüm 1453 te başladı dememişler miydi?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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imhotep_of_grudge 11 ay ExtrameBOY27
asıl zulüm 2003'te başladı yazanı nereye yazmışlar bi bakın bakalım... W-S botu göremezsin tabi...
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imhotep_of_grudge 11 ay ExtrameBOY27
troll-bot asıl 2003'te başladı...
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dandanakan44 11 ay
Helal olsun.
Bunlar çok çok önemli yatırımlar.
2000 gençliği bunları anlayamaz.
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` quaD. 11 ay
Bi tip konulara akpliler hemen damliyor superiz devam devam diye ama hukumeti hakli elestirilen konulara gidip cevap yazamiyorlar. Cidden cok degisikler ben sizi anlamiyorum arkadaslar.
Siha icin ulke adina basarilar. En kisa zamanda seri uretim olsun.
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porsoro 11 ay
Yeni güncellemeyle piknikçi modu gelmiş diyorlar.
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BlackLead 11 ay
akp iktidarında ki sayılı kaliteli adamlardandır şu selçuk bayraktar
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Stranger. 11 ay
Ben ne kadar iktidara karsi isem bir o kadar da bu tur projelerin yaninda ve destekcisiyim.Rabbim bu vatani korusun askerimizi mehmetcigimizi korusun kotulere firsat vermesin
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fz18 11 ay
Terörün korkulu rüyası
Günümüzün Malkoçoğlusu, Kara Murat'ı
Adam gibi adam
Huzurlarınızda muhteşem enişte
Selçuk Bayraktar
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gesso 11 ay

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instance 11 ay
Güçlü türkiye de bunların devamını bekliyorsak bu tip projelerin engellenmesini istemiyorsak hepberaber Devam diyeceğiz
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sarge61 11 ay instance

Bu tip projelerin misliyle çoğalmasını, halkın parasıyla yapılan 300 odalı sarayda oturan hırsızların tahttan inmesini, fettoşgillerin eski yol arkadaşlarının bir daha aldatılmamak üzere yönetimden uzaklaştırılmasını, dolar ve euronun düşmesini ve toplumdaki ayrışmanın son bulmasını istiyorsak, sözde değil özde güçlü Türkiye için hep beraber artık #TAMAM diyeceğiz
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