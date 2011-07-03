Bazı Motorola Droid X2 kullanıcıları aşırı ısınma problemleriyle yüzleşiyor

1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformu, 512 MB RAM, Android işletim sistemi ve 4.3-inç boyutunda 540 x 960 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran gibi teknik özellikleriyle ön plana çıkan; Verizon Wireless aracılığıyla sözleşmeli olarak satılan Motorola Droid X2, yurt dışındaki bazı kullanıcıların iddialarına göre aşırı derecede ısınma problemine sahip.



Bazı Droid X2 kullanıcıları oyun oynarken, internetten program indirirken veya şarj esnasında telefonun çok ısındığını ifade etmekte. Geek.com tarafından gerçekleştirilen dijital termometreli testte Droid X2'nin açılıp telefon numaraları ile verilerin senkronizasyon işleminin gerçekleşmesinin hemen ardından sıcaklık 110 Fahrenheit yani 43 dereceye fırlamış. Telefona bir kaç program yüklendikten sonra Google Music uygulaması aracılığıyla 3G üzerinden müzik dinlenmeye başlanıyor ve müzik sona ermeden telefon aşırı ısınma uyarısı verip kendisini kapatıyor. Böylece soğutma moduna geçiş yapılıyor. Editörler test edilen diğer Droid X2'lerde aşağı yukarı benzer sonuçlarla karşılaşmış.



Yaşanan aşırı ısınma problemlerinin batarya veya yazılım kaynaklı olabileceği ileri sürülmekte.









http://www.geek.com/articles/mobile/how-hot-is-your-droid-x2-2011071/