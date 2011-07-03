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Bazı Motorola Droid X2 kullanıcıları aşırı ısınma problemleriyle yüzleşiyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,2b
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18
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformu, 512 MB RAM, Android işletim sistemi ve 4.3-inç boyutunda 540 x 960 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran gibi teknik özellikleriyle ön plana çıkan; Verizon Wireless aracılığıyla sözleşmeli olarak satılan Motorola Droid X2, yurt dışındaki bazı kullanıcıların iddialarına göre aşırı derecede ısınma problemine sahip.
Bazı Droid X2 kullanıcıları oyun oynarken, internetten program indirirken veya şarj esnasında telefonun çok ısındığını ifade etmekte. Geek.com tarafından gerçekleştirilen dijital termometreli testte Droid X2'nin açılıp telefon numaraları ile verilerin senkronizasyon işleminin gerçekleşmesinin hemen ardından sıcaklık 110 Fahrenheit yani 43 dereceye fırlamış. Telefona bir kaç program yüklendikten sonra Google Music uygulaması aracılığıyla 3G üzerinden müzik dinlenmeye başlanıyor ve müzik sona ermeden telefon aşırı ısınma uyarısı verip kendisini kapatıyor. Böylece soğutma moduna geçiş yapılıyor. Editörler test edilen diğer Droid X2'lerde aşağı yukarı benzer sonuçlarla karşılaşmış.
Yaşanan aşırı ısınma problemlerinin batarya veya yazılım kaynaklı olabileceği ileri sürülmekte.



http://www.geek.com/articles/mobile/how-hot-is-your-droid-x2-2011071/ Yorum Yaz
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evo5558 8 yıl
fuckulteli
evo5558 108C yerine fahrenheit olabilir bence. Çünkü 108C olan bir telefon kesinlikle elde tutulamaz feci bir şekilde yakar. 108 fahrenheit 43C yapiyor. Ama derecede olsa 43 derece çok yüksek bir telefon için yinede.
Arkadaşım haberi okumuyor musunuz?! Zaten haberde sıcaklık 110 Fahrenheit yani 43 dereceye fırlamış. diyor.

çok özür dilerin, sadece videoyu izledim ve yorumları okudum, yarumların bazılarında da derece olarak yazılınca açıklıyım dedim, benim dikatsizligim.
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evo5558 8 yıl
108'C yerine fahrenheit olabilir bence. Çünkü 108'C olan bir telefon kesinlikle elde tutulamaz feci bir şekilde yakar. 108 fahrenheit 43'C yapiyor. Ama derecede olsa 43 derece çok yüksek bir telefon için yinede.
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fuckulteli 8 yıl

evo5558

108'C yerine fahrenheit olabilir bence. Çünkü 108'C olan bir telefon kesinlikle elde tutulamaz feci bir şekilde yakar. 108 fahrenheit 43'C yapiyor. Ama derecede olsa 43 derece çok yüksek bir telefon için yinede.

Arkadaşım haberi okumuyor musunuz?! Zaten haberde sıcaklık 110 Fahrenheit yani 43 dereceye fırlamış. diyor.
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ozkank 8 yıl
bu sitedeki motorola atrix inceleme videosunda, cihazın ısınmadığı özellikle vurgulanmıştı, o da tegra 2... aynı markanın iki çok benzer iki modelinde böyle bir fark ilginc...
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umutarslan.com 8 yıl
fuckulteli
Mimar SaNAN 2 tane droid x2 al tost falan yaparsın işte ne güzel
43C yide bir miktar aştıktan sonra termostat atıyor ve telefon kapanıyormuş, termostat atmasa ısı yükselse olurdu ama bu sıcaklıkta kaşarlar erimez.


bütün kaşarlar eriyecekse HAYDİ ELLER DROİTX2'ye :D
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karayel_kara 8 yıl
arkadaşlar 2 çekirdekli tellerin hepsi aşırı ısınma problmine sahip
Örnek:
SAMSUNG GALAXY S2 bunlardan birisi
donanım haber htsc sensetion lg 2x galaxy s2 karşılaştırma videosunu izleyin.
Bu problem donanım özellikleri arttıkça ısınma problemleri başlayacağını gösteriyor.
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Mimar SaNAN 8 yıl
2 tane droid x2 al tost falan yaparsın işte ne güzel
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fuckulteli 8 yıl

Mimar SaNAN

2 tane droid x2 al tost falan yaparsın işte ne güzel


43'C yide bir miktar aştıktan sonra termostat atıyor ve telefon kapanıyormuş, termostat atmasa ısı yükselse olurdu ama bu sıcaklıkta kaşarlar erimez.

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Boragungoren 8 yıl
108.3 derecemi üstüne koy tencere kaynasın yanlış anlamadıysam :D:D:D üstünden tost yaparım başka bişeye yaramaz müzikli tost aleti :D:D
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fuckulteli 8 yıl

bilgi_meraklısı

108.3 derecemi üstüne koy tencere kaynasın yanlış anlamadıysam :D:D:D üstünden tost yaparım başka bişeye yaramaz müzikli tost aleti :D:D


sıcaklık 110 Fahrenheit yani 43 dereceye fırlamış.


Haberin içeriğini okumak gerek.


Haber başlığı "kullanıcılar aşırı ısınma problemiyle yüzleşiyor" olmazdı sıcaklık 108'C ulaşmış olsaydı..
Bu sıcaklıkla yüzleşilmez.
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séquestre 8 yıl
Kesinlikle geri çekilmeli ve iade alınmalı , telefon bu insan yüzüne yapıştırıyor..
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umutarslan.com 8 yıl
benim iphone 3g de acaip ısınıyor. 3g bağlantısını blueetoothla bilgisayara aktararak kullanıyorum cihazda ısınma oluyor.galiba 3g internetin marifeti bu
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tavernac1 8 yıl
Bu kadar isinmasada ilk modelide 3g acik oldumu butun her yeri isiniyor ozellikle antalyada cok isiniyor daha serin bi yere gittomim bu kadar yapmiyor yakinda telefonlara fan koymalari gerekecek bence
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alito 8 yıl
ezimuse
platformumuz yanıyor sözleri aklıma geldi birden ama nereden hatırlıyorum bu sözü ?

nokia ceo'sunun (ceo olmayabilir emin değilim) symbian için söylediği sözler
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ezimuse 8 yıl

alito

ezimuse

platformumuz yanıyor sözleri aklıma geldi birden ama nereden hatırlıyorum bu sözü ?


nokia ceo'sunun (ceo olmayabilir emin değilim) symbian için söylediği sözler



sanırım öyleydi motorola için harbi yanıyor
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