Bazı Motorola Droid X2 kullanıcıları aşırı ısınma problemleriyle yüzleşiyor

Haber Editörü
1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformu, 512 MB RAM, Android işletim sistemi ve 4.3-inç boyutunda 540 x 960 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran gibi teknik özellikleriyle ön plana çıkan; Verizon Wireless aracılığıyla sözleşmeli olarak satılan Motorola Droid X2, yurt dışındaki bazı kullanıcıların iddialarına göre aşırı derecede ısınma problemine sahip.
Bazı Droid X2 kullanıcıları oyun oynarken, internetten program indirirken veya şarj esnasında telefonun çok ısındığını ifade etmekte. Geek.com tarafından gerçekleştirilen dijital termometreli testte Droid X2'nin açılıp telefon numaraları ile verilerin senkronizasyon işleminin gerçekleşmesinin hemen ardından sıcaklık 110 Fahrenheit yani 43 dereceye fırlamış. Telefona bir kaç program yüklendikten sonra Google Music uygulaması aracılığıyla 3G üzerinden müzik dinlenmeye başlanıyor ve müzik sona ermeden telefon aşırı ısınma uyarısı verip kendisini kapatıyor. Böylece soğutma moduna geçiş yapılıyor. Editörler test edilen diğer Droid X2'lerde aşağı yukarı benzer sonuçlarla karşılaşmış.
Yaşanan aşırı ısınma problemlerinin batarya veya yazılım kaynaklı olabileceği ileri sürülmekte.
http://www.geek.com/articles/mobile/how-hot-is-your-droid-x2-2011071/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
çok özür dilerin, sadece videoyu izledim ve yorumları okudum, yarumların bazılarında da derece olarak yazılınca açıklıyım dedim, benim dikatsizligim.
Arkadaşım haberi okumuyor musunuz?! Zaten haberde sıcaklık 110 Fahrenheit yani 43 dereceye fırlamış. diyor.
bütün kaşarlar eriyecekse HAYDİ ELLER DROİTX2'ye :D
Örnek:
SAMSUNG GALAXY S2 bunlardan birisi
donanım haber htsc sensetion lg 2x galaxy s2 karşılaştırma videosunu izleyin.
Bu problem donanım özellikleri arttıkça ısınma problemleri başlayacağını gösteriyor.
43'C yide bir miktar aştıktan sonra termostat atıyor ve telefon kapanıyormuş, termostat atmasa ısı yükselse olurdu ama bu sıcaklıkta kaşarlar erimez.
Haberin içeriğini okumak gerek.
Haber başlığı "kullanıcılar aşırı ısınma problemiyle yüzleşiyor" olmazdı sıcaklık 108'C ulaşmış olsaydı.. Bu sıcaklıkla yüzleşilmez.
nokia ceo'sunun (ceo olmayabilir emin değilim) symbian için söylediği sözler
sanırım öyleydi motorola için harbi yanıyor