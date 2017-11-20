Star Wars temalı OnePlus 5T geliyor

İnce çerçeveli amiral gemisi OnePlus 5T modelini kısa bir süre önce duyuran firmanın Disney ile de önemli bir iş birliği yaptığı ortaya çıktı. Star Wars filmine özel bir OnePlus 5T versiyonu geliyor.

OnePlus 5T Star Wars Edition

OnePlus 5 Android Oreo kapalı beta sürümünde ortaya çıkarılan bilgilere göre koyu kırmızı renk seçeneğine sahip bir OnePlus 5T versiyonu üzerinde çalışılıyor. Star Wars: The Last Jedi posterlerinde de koyu kırmızı renk ağırlıkta.

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Disney için Çin pazarı büyük bir öneme sahip ve yeni film öncesinde reklam anlaşmaları olması son derece normal. Son dönemin yükselen Çinli yıldızlarından OnePlus da bu reklam anlaşması için önemli bir unsur olacaktır. Nvidia da yakın zamanda Star Wars temalı Titan Xp versiyonları hazırlamıştı.

Star Wars: The Last Jedi filmi 15 Aralık tarihinde vizyona girecek. Star Wars temalı OnePlus 5T versiyonunun bu tarihe kadar piyasaya çıkmış olacağı tahmin ediliyor.