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Star Wars temalı OnePlus 5T geliyor

Star Wars: The Last Jedi filmi öncesinde büyük reklam kampanyalarına başlayan Disney, Nvidia ile yaptığı ekran kartı ortaklığından sonra OnePlus ile de bir çalışma yapıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İnce çerçeveli amiral gemisi OnePlus 5T modelini kısa bir süre önce duyuran firmanın Disney ile de önemli bir iş birliği yaptığı ortaya çıktı. Star Wars filmine özel bir OnePlus 5T versiyonu geliyor.

OnePlus 5T Star Wars Edition

OnePlus 5 Android Oreo kapalı beta sürümünde ortaya çıkarılan bilgilere göre koyu kırmızı renk seçeneğine sahip bir OnePlus 5T versiyonu üzerinde çalışılıyor. Star Wars: The Last Jedi posterlerinde de koyu kırmızı renk ağırlıkta.

Ayrıca Bkz. "OnePlus 5T’nin yüz tanıma özelliği iPhone X’den daha hızlı"

Disney için Çin pazarı büyük bir öneme sahip ve yeni film öncesinde reklam anlaşmaları olması son derece normal. Son dönemin yükselen Çinli yıldızlarından OnePlus da bu reklam anlaşması için önemli bir unsur olacaktır. Nvidia da yakın zamanda Star Wars temalı Titan Xp versiyonları hazırlamıştı. 

Star Wars: The Last Jedi filmi 15 Aralık tarihinde vizyona girecek. Star Wars temalı OnePlus 5T versiyonunun bu tarihe kadar piyasaya çıkmış olacağı tahmin ediliyor. 

 

https://www.gizmochina.com/2017/11/16/oneplus-5t-star-wars-limited-edition-works/ Yorum Yaz
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2Shakur 2 yıl
Parmak izi okuyucusu nerede diyen yok
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cosica 2 yıl 2Shakur
2Shakur
Parmak izi okuyucusu nerede diyen yok


nerde?
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esmerbuyucu 2 yıl
(product)red iphone'lara benzemiş.
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BekirTemel 2 yıl
Yanlışlıkla red 7 plus fotosu koymuşlar sandım ilk baktığımda
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ardicli2000 2 yıl
Benim aklıma takılan husus star sars neden bu kadar reklam ihtiyacı duyuyor. Zaten kendi kendini satan bir marka. Acaba film iyi değil mi?
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alemburda34 2 yıl
Firmaya bak nerden nereye geldi disney ile anlasma vay be
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LittleHawk 2 yıl
Kırmızı olması bana "STARWARS" u anımsatmıyor
Üzerinde özel bir logo vs yok mu?
Nvidia GTX Titan Xp ler çıkarttı starwars temalı.
Bu sadece kırmızı yapmak istedik yeni film de çıkıyorken starwars diyelim belki bir kaç fanboya satarız. kafasında yapılmış bir hareket bence
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General. 2 yıl
Renk süper olmuş
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buraoca2 2 yıl
Cihazın arka tarafından sonra, Kırmızı renk seçeneği ile de Apple'a rakip oluyor Oneplus :)
Onun haricinde Kırmızı renk seçeneği gayet beğendim, eğer bu görüntüdeki kadar başarılı duruyorsa.
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oneplus, oneplsu 5t ve
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