Beats Electronics, MOG müzik servisini 14 milyon dolara satın aldı

Ünlü rap şarkıcısı Dr. Dre ve Interscope Geffen yönetim kurulu başkanı Jimmy Iovine tarafından kurulan ve ses teknolojileri konusunda uzmanlaşan Beats Electronics, MOG adlı çevrimiçi müzik hizmetini satın aldığını duyurdu.





Geçen yıl HTC tarafından 300 milyon dolar yatırım alan Beats firmasının teknolojilerini pek çok HTC modelinde görmekteyiz. Monster ile de ortak kulaklık tasarımları yapan Beats, bir süre önce bu ortaklığa son vermişti.





Beats firması, MOG ile uzun süredir ilgileniyordu ve satın aldığına dair dedikodular artmıştı. HTC, yatırımcı sayfasında satın almanın 14 milyon dolara gerçekleştiğini resmi olarak duyurdu. Satın almanın Beats yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra resmiyet kazandığı belirtiliyor.





MOG servisi, internet üzerinden çevrimiçi müzik hizmeti sunuyor ve mobil platformlarda da uygulamaları mevcut.





Beats firması, MOG'un temel müzik hizmetini ayrı bir firma olarak kontrol edecekken, reklam ve blog bileşenleri ise aynı kalacak.





HTC'nin çevrimiçi bir müzik hizmeti başlatacağı bir süredir konuşuluyordu. MOG'un satın alınmasında en büyük avantaj elbette HTC'nin olacak. MOG fonksiyonlarını taşıyan akıllı telefonları bir süre sonra piyasada görmeye başlayabiliriz.