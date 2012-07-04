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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Beats Electronics, MOG müzik servisini 14 milyon dolara satın aldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Ünlü rap şarkıcısı Dr. Dre ve Interscope Geffen yönetim kurulu başkanı Jimmy Iovine tarafından kurulan ve ses teknolojileri konusunda uzmanlaşan Beats Electronics, MOG adlı çevrimiçi müzik hizmetini satın aldığını duyurdu.

Geçen yıl HTC tarafından 300 milyon dolar yatırım alan Beats firmasının teknolojilerini pek çok HTC modelinde görmekteyiz. Monster ile de ortak kulaklık tasarımları yapan Beats, bir süre önce bu ortaklığa son vermişti. 

Beats firması, MOG ile uzun süredir ilgileniyordu ve satın aldığına dair dedikodular artmıştı. HTC, yatırımcı sayfasında satın almanın 14 milyon dolara gerçekleştiğini resmi olarak duyurdu. Satın almanın Beats yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra resmiyet kazandığı belirtiliyor.

MOG servisi, internet üzerinden çevrimiçi müzik hizmeti sunuyor ve mobil platformlarda da uygulamaları mevcut. 

Beats firması, MOG'un temel müzik hizmetini ayrı bir firma olarak kontrol edecekken, reklam ve blog bileşenleri ise aynı kalacak.

HTC'nin çevrimiçi bir müzik hizmeti başlatacağı bir süredir konuşuluyordu. MOG'un satın alınmasında en büyük avantaj elbette HTC'nin olacak. MOG fonksiyonlarını taşıyan akıllı telefonları bir süre sonra piyasada görmeye başlayabiliriz.

http://www.htc.com/www/investor/ Yorum Yaz
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Vedpla 6 yıl
Pardus Linux
HTC Beasin meyvelerini yiyor yavaş yavaş. Bu alım tabiki HTC için iyi olacak.

Ya evet evet one x'e One s'e koymadıktan sonra neye yazar anaca sensation xe xl tüm telefonlardan soğuttular yok xperia s bozukmuş yok s3 kötüymüş en iyisi galaxy nexus bide solo,solo HD,pro filan değil kulakiçi kulaklık veriyor
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Pardus Linux 6 yıl
HTC Beas'in meyvelerini yiyor yavaş yavaş. Bu alım tabiki HTC için iyi olacak.
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redoano 6 yıl
Uu beybi iyiymiş
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umut_baris 6 yıl
Param olmadıktan sonra bende pek ilgi uyandırmıyor bu tip haberler.

Biz java os ile akıyoruz.
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