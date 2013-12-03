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Beklenen uygulama VSCO Cam, Android için yayınlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Beklenen uygulama VSCO Cam, Android için yayınlandı
Visual Supply Company tarafından geliştirilen iOS kullanıcılarının severek kullandığı fotoğraf uygulaması VSCO Cam, söz verildiği gibi kısa zaman önce Google Play Store üzerinde yayınlandı.
Android 4 ve üzeri cihazlar için yayınlanan VSCO Cam, içerisinde fotoğraf temelli birçok filtre ve pozlama, sıcaklık, kontrast, kırpma ve döndürme gibi farklı düzenleme araçları barındırıyor. Oldukça modern ve olabildiğince sade bir ara yüze ile gelen uygulama, ekran üzerinden dokunarak netleme ile pozlama yapılmasına imkan tanıyor ve çekilen fotoğrafları harita üzerinde işaretleyebiliyor. Bünyesinde 10 farklı hazır düzenleme şablonu yer alan VSCO CAM, uygulama içi satın alma seçeneğiyle birbirinden farklı başka içerikler de sunabiliyor. Uygulama paylaşma tarafında ise VSCO Grid, Google+, Instagram, Facebook, Twitter ve Weibo gibi servisleri aktif olarak kullanabiliyor.
iOS sürümüyle benzer olarak ücretsiz olarak elde edilen VSCO Cam uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vsco.cam Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
TaLeBee
kimseyi etkilemiyeyim ama indirip aynı hızla geri sildim

ya hesap açmış olduk nasıl bu hesabı kapatacağız acaba
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destroy00 5 yıl
Güzel degîl ya 2 camera 10 kat daha îyi bundan
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Krone 5 yıl
Uzun süredir bekleyen varmış. Yükledim ve 1 dakika içinde sildim.
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TaLeBee 5 yıl
kimseyi etkilemiyeyim ama indirip aynı hızla geri sildim
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Makaroncu 5 yıl
Cok kasıntı program
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kemaloztin 5 yıl
Indiriyorum guzele benziyor
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ALBAY 5 yıl
çavma roles
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