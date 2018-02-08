Beko Crystal TV serisi tanıtıldı: 4K UHD, HDR, 65 inç

4K görüntü teknolojisi, HDR, Micro Dimming, Video Perfection Engine özelliği ile desteklenen Beko Crystal TV Serisi, kumandasındaki tek tuş özelliği ile öne çıkıyor. VPE özelliği sayesinde hareketli sahnelerde akıcılık, Micro Dimming özelliği sayesinde karanlık sahnelerde detaylı görüntü sağlıyor.
Smart TV yeteneğine sahip olan televizyonda “tek tuş” ismi verilen özellik ile geniş içerik listesine kolayca erişiliyor. Beko’nun Smart TV arayüzünde BeinSports, Digiturk Play, Filmbox, Filbox, Tivibu, PuhuTV gibi öne çıkan uygulamalar yer alıyor.
Beko Crystal TV fiyatı
Arayüzdeki Snap&Share özelliği sayesinde kullanıcılar TV’deki içeriği aynı anda sosyal medyada paylaşabiliyor. Beko Crystal TV’nin başlangıç boyutu olan 49 inç boyutundaki modellerin fiyatları şöyle:
B49L 5740 5B model Beko 49” FHD Uydulu TV’ler 1.999 TL
B49L 6750 5B model Beko 49” FHD Smart TV’ler 2.199 TL
B49L 8740 5B model Beko 49” UHD Smart TV’ler 2.499 TL
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49" UHD fiyatı bir Samsung, LG'den aşağı değil gerçekten. Yerli üretim olmasının avantajını neden son tüketici göremiyor, ilginç.
yerli ise ucuz olacak !