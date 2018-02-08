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Beko Crystal TV serisi tanıtıldı: 4K UHD, HDR, 65 inç

Beko'nun 65 inç büyüklüğe kadar ulaşan, 4K UHD çözünürlüğünde HDR görüntü sunan Crystal TV tanıtıldı. Beko Crystal TV özellikleri ve Beko Crystal TV fiyatı bilgisi haberimizde.
1 yıl
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19
Televizyonlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Beko küresel çapta satışa sunulacak yeni televizyon serisi Crystal TV ailesini duyurdu. 65 inçe kadar büyüklüğe ulaşan Crystal TV, 4K UHD çözünürlüğünde HDR görüntü veriyor.

4K görüntü teknolojisi, HDR, Micro Dimming, Video Perfection Engine özelliği ile desteklenen Beko Crystal TV Serisi, kumandasındaki tek tuş özelliği ile öne çıkıyor. VPE özelliği sayesinde hareketli sahnelerde akıcılık, Micro Dimming özelliği sayesinde karanlık sahnelerde detaylı görüntü sağlıyor.

Smart TV yeteneğine sahip olan televizyonda “tek tuş” ismi verilen özellik ile geniş içerik listesine kolayca erişiliyor. Beko’nun Smart TV arayüzünde BeinSports, Digiturk Play, Filmbox, Filbox, Tivibu, PuhuTV gibi öne çıkan uygulamalar yer alıyor.

Beko Crystal TV fiyatı

Arayüzdeki Snap&Share özelliği sayesinde kullanıcılar TV’deki içeriği aynı anda sosyal medyada paylaşabiliyor. Beko Crystal TV’nin başlangıç boyutu olan 49 inç boyutundaki modellerin fiyatları şöyle:

B49L 5740 5B model Beko 49” FHD Uydulu TV’ler 1.999 TL

B49L 6750 5B model Beko 49” FHD Smart TV’ler 2.199 TL

B49L 8740 5B model Beko 49” UHD Smart TV’ler 2.499 TL


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Barni Moloztaş 1 yıl en beğenilen
Bence fiyatları iyi televizyonların. Telefonlarla kıyaslayınca
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CWaRRioR 1 yıl smart1978
smart1978

10 bit panel degil. Milyon renk destekler milyar degil. Yerli marka fiyati da pahali...

49" UHD fiyatı bir Samsung, LG'den aşağı değil gerçekten. Yerli üretim olmasının avantajını neden son tüketici göremiyor, ilginç.
smart197810 bit panel degil. Milyon renk destekler milyar degil. Yerli marka fiyati da pahali...49" UHD fiyatı bir Sams...
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frostburn 1 yıl
umarım az satılır da anlarlar kullanıcıyı keriz yerine koymayı
yerli ise ucuz olacak !
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mightythor 1 yıl
ist.Capacity Arçelik mağazasında gördüm bu tvyi,görüntü parlaklığı ve kontrastı zayıf bir tv.
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aksu01 1 yıl
"B49L 5740 5B model Beko 49” FHD Uydulu TV’ler 1.999 TL
B49L 6750 5B model Beko 49” FHD Smart TV’ler 2.199 TL
B49L 8740 5B model Beko 49” UHD Smart TV’ler 2.499 TL"
bu modelleri görmedim. görenler bu modellerin muadillerini söyleyebilir mi?
mesela 6750, samsung un ya da lg nin hangi modeliyle benzer,hangi paneli kullanıyor?
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DH Misafiri 1 yıl
bence beko özlelik ve seçenek olarak artısı olan bir marka ,ben yıllardır vestel kullanan biriyim tvde görüntü güzel lakin vestel smart tvler zaman geçtiikce yenileneceğine içinden sürekli çıkrıyorlar en ucuz marka tv markalarında bile kaydet özelliği varken vestelin hiç bir modelinde yok,ses olarak kıyaslayınca beko cidden fark atıyor vestele ,bu kadar çok arçeliğin bekonun artılarını söylerken elbette eksi özellikleride var,menü vestele göre çok karışık,tv sıralama yapmak ozkadar zor uğraşrtırmalıki 500 kanalı tvde istiyorum dersen sabahdan aksama kadar sıralama yapmakla geçirebilirsin,ekran kalitesi netlik vestele göre çok parlak canlı değil ,karar sizin artık hangi markayı tercih ederseniz
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INumber1OneI 1 yıl
appleın telefon fiyatlarına bakınca gayet uygun
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frostburn 1 yıl
umarım az satılır da anlarlar kullanıcıyı keriz yerine koymayı
yerli ise ucuz olacak !
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Tengrist 1 yıl
Beko Pahalıydı Fiyatları iyi ayarlamışlar Bu sefer makul seviyede Yabancı markalara yeterince yöneldik milletçe artık kendi markalarımıza sahip çıkalım derim
1 Yanıt Yanıtla +1
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frostburn 1 yıl Tengrist
Orijinalden alıntı: Tengrist
Beko Pahalıydı Fiyatları iyi ayarlamışlar Bu sefer makul seviyede Yabancı markalara yeterince yöneldik milletçe artık kendi markalarımıza sahip çıkalım derim

hangi bayiden hocam?
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smart1978 1 yıl
10 bit panel degil. Milyon renk destekler milyar degil. Yerli marka fiyati da pahali...
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CWaRRioR 1 yıl smart1978
smart1978

10 bit panel degil. Milyon renk destekler milyar degil. Yerli marka fiyati da pahali...

49" UHD fiyatı bir Samsung, LG'den aşağı değil gerçekten. Yerli üretim olmasının avantajını neden son tüketici göremiyor, ilginç.
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Portraitclub 1 yıl
Ayakları ve alt bar çok kötü duruyor. Büyük ihtimalle de 50hz dir
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Lumibrite 1 yıl
Beko'nun bu serisi fena değil.Renkleri doğal ve güzel gösteriyor.Vestel tv'lerden daha başarılı olduğunu düşünüyorum.
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nabu 1 yıl
Peki bu TV le in detaylı özelliklerini nasıl bulabiliriz? Hangi panel kaç Hz gibi
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baris007 1 yıl nabu
Sitesinden
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