WhatsApp gruplarına görüntülü ve sesli arama özelliği geliyor

Dünya genelinde 1.5 milyardan fazla aylık kullanıcıya sahip olan ve günlük 60 milyarın üzerinde mesajın gönderildiği popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kişilerle sesli ve görüntülü olmak üzere iletişim kurulabiliyor ancak gelecek olan yeni bir güncellemeyle bu özellik, WhatsApp gruplarına da eklenecek. Test aşamasında olan WhatsApp Beta 2.17.443 sürümünde keşfedilen bu özellik, yakın zamanda gruplarda da görüntülü ve sesli görüşmeler yapabileceğimizi ortaya koyuyor.

WABetaInfo'nun ortaya çıkardığı bu özellik, şimdilik en fazla 3 katılımcıyı destekliyor. Yani arayanda dahil olmak üzere toplamda 4 kişi grup sesli arama ve video görüşme özelliğinden yararlanabiliyor. Bu sayı bazı kullanıcılara az gelebilir lakin bu özelliğin Beta aşamasında olduğunu düşünürsek görüşmelere katılabilecek katılımcı sayısının artabileceğini de göz ardı etmemek gerek.

Yaklaşık 5 gün önce de WhatsApp'a etiket ve çıkartmaların geleceğini sizlere duyurmuştuk. WhatsApp'a eklenecek olan etiket ve çıkartmalar Facebook Messenger'da zaten uzun zamandır yer almakta. Grup içi sesli arama ve video görüşme desteğinin de bulunduğu Facebook Messenger'da 50 kişiye kadar sesli arama ve 6 katılımcıya kadar da görüntülü görüşme yapabilmek mümkün. Tam da bu noktada Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınan WhatsApp'ın, Facebook Messenger'daki özellikleri kopyaladığını söylememiz hiç de yanlış olmayacaktır.

WhatsApp Sticker Paketleri Mağazası ile birlikte sohbetlere canlılık katması beklenen etiket ve çıkartmaların yanında gruplara sesli ve görüntülü görüşme imkanı tanıyan özelliklerin, önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan bir güncellemeyle kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

http://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-17-443-whats-new/