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Belkin şikayetler üzerine iPhone X ekran koruyucusunun satışını durdurdu

Aksesuar üreticisi Belkin, iPhone X için piyasaya sürdüğü InvisGlass Ultra ekran koruyucusunun satışını durdurdu. Ürünle ilgili çok sayıda çatlama şikayeti gelmişti.
1 yıl
7,7b
1
9
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple geçtiğimiz haftalarda iPhone X'in ekranında garanti dışı yapılacak onarımların müşterilere 1.180 TL'ye mal olacağını doğrulamıştı. Bu da koruyucu bir kılıf veya ekran koruyucusuna para vermenin daha ucuz bir yatırım olabileceği anlamına geliyor. Doğal olarak Belkin'in de aralarında bulunduğu birçok şirket kendi aksesuarlarını piyasaya sürmeye başladı.
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Belkin'in müşteri şikayetleri üzerine iPhone X için ürettiği InvisGlass Ultra ekran koruyucusunun satışlarını geçici olarak durdurduğu görülüyor. Aksesuar üreticisi ekran koruyucusunun çok kolay şekilde çatladığıyla ilgili sayısız şikayet almış durumda. Bu da ürünün dayanıklılığı konusunda müşterilerin hayal kırıklığına uğramasına neden olmuş.

Ekran koruyucusunun yeni versiyonu daha sağlam olacak

Belkin ilk aşamada ekran koruyucusu ile ilgili sorunu reddetse de artan şikayetler üzerine kabul etmek zorunda kaldı. Şirket MacRumors'a yaptığı açıklamada ürünün yeni nesillerinde yapılması gereken bazı iyileştirmeler tespit ettiklerini söyledi. InvisiGlass Ultra ekran koruyucusunun yeni ve geliştirilmiş versiyonunun önümüzdeki aylarda satışa sunulması bekleniyor.
Şu an için Belkin'in ürünü satın almış müşterilere geri ödeme mi yapmayı yoksa ekran koruyucularını daha yeni ve "geliştirilmiş" modelle mi değiştirmeyi planladığı bilinmiyor.

https://www.macrumors.com/2017/12/22/belkin-halts-sales-of-invisiglass-ultra-iphone-x/ Yorum Yaz
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intel7mix 1 yıl en beğenilen
Her gün apıl haberi çıkarmak zor oluyordur
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erdem552 1 yıl
Abi bu nedir şimdi? I-phone olunca çatlayan cam filmi bile haber mi oluyor? Okumadım bile haberi. Sırf gördüğüm başlıktan sonra eleştirmek için girdim habere. Lütfen bu kadar boş haberler(!) olmasın...
Abi bu nedir şimdi? I-phone olunca çatlayan cam filmi bile haber mi oluyor? Okumadım bile haberi. Sırf gördüğüm başlıktan sonra eleştirmek için girdim habere. L...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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serty23 1 yıl
Likit koruyucular var spigenin acaba onların koruma seviyesi nedir ? Özellikle edge ekranlı modellerde klasik koruyucular telefonu kötü gösteriyor...
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korayalttantire 1 yıl
Tam da gecen gun 35 euro'ya taktirmistim. Insallah sorun olmaz.
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ONY86 1 yıl
teknolojinin tek gündemi
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Buhar Abi 1 yıl
Spigen'den Şaşmam. Belkin Kablo Adaptör Yapsın. Bıraksın Film, Cam, Kılıf İşlerini Hepsi Leş.
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faniseyler 1 yıl
Belkin telefon kılıfları güzel oluyor kaliteli bi marka tavsiye ederim.
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enemies 1 yıl
iphone 6s plus 7 plus da kullanmıştım aynı marka gayet kaliteliydi gerçek cam dokunma hissiyeti vs çok iyiydi iphone x için bilinçli mi yapılmış acaba
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intel7mix 1 yıl en beğenilen
Her gün apıl haberi çıkarmak zor oluyordur
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erdem552 1 yıl
Abi bu nedir şimdi? I-phone olunca çatlayan cam filmi bile haber mi oluyor? Okumadım bile haberi. Sırf gördüğüm başlıktan sonra eleştirmek için girdim habere. Lütfen bu kadar boş haberler(!) olmasın...
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Kerim5100 1 yıl
Bilerek yapıyorlar ne sanıyorsunuz ucuz diye önce onu alın sonra AirPower alırsınız diye :D
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