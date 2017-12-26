Belkin şikayetler üzerine iPhone X ekran koruyucusunun satışını durdurdu

Apple geçtiğimiz haftalarda iPhone X'in ekranında garanti dışı yapılacak onarımların müşterilere 1.180 TL'ye mal olacağını doğrulamıştı. Bu da koruyucu bir kılıf veya ekran koruyucusuna para vermenin daha ucuz bir yatırım olabileceği anlamına geliyor. Doğal olarak Belkin'in de aralarında bulunduğu birçok şirket kendi aksesuarlarını piyasaya sürmeye başladı.

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Belkin'in müşteri şikayetleri üzerine iPhone X için ürettiği InvisGlass Ultra ekran koruyucusunun satışlarını geçici olarak durdurduğu görülüyor. Aksesuar üreticisi ekran koruyucusunun çok kolay şekilde çatladığıyla ilgili sayısız şikayet almış durumda. Bu da ürünün dayanıklılığı konusunda müşterilerin hayal kırıklığına uğramasına neden olmuş.

Ekran koruyucusunun yeni versiyonu daha sağlam olacak

Belkin ilk aşamada ekran koruyucusu ile ilgili sorunu reddetse de artan şikayetler üzerine kabul etmek zorunda kaldı. Şirket MacRumors'a yaptığı açıklamada ürünün yeni nesillerinde yapılması gereken bazı iyileştirmeler tespit ettiklerini söyledi. InvisiGlass Ultra ekran koruyucusunun yeni ve geliştirilmiş versiyonunun önümüzdeki aylarda satışa sunulması bekleniyor.

Şu an için Belkin'in ürünü satın almış müşterilere geri ödeme mi yapmayı yoksa ekran koruyucularını daha yeni ve "geliştirilmiş" modelle mi değiştirmeyi planladığı bilinmiyor.

https://www.macrumors.com/2017/12/22/belkin-halts-sales-of-invisiglass-ultra-iphone-x/