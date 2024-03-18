Galaxy S24 şikayetleri bitmiyor: Şimdi de yüz tanıma kilidi ve ekran yansıtma sorunu!

Düşük ışıkta yüzü algılamıyor
Galaxy S24 kullanıcıları, yüz tanıma kilidi ile ilgili olarak telefonun hafif düşük ışık koşullarında yüzü algılayamadığından şikayet ediyor. Ancak, kamera uygulamasını açtıklarında ön kamerayı kullanarak kendilerini kamerada görebildiklerini belirtiyorlar. Yüzü yeniden taratmanın da sorunu çözmediğini ekliyorlar. Şu aşamada Samsung’un topluluk forumunda moderatörlerin sunduğu çözüm önerilerinden hiçbiri işe yaramıyor, Samsung da kullanıcıların yaşadığı bu sorunu henüz resmi olarak kabul etmiş değil.
Samsung S24 kullanıcıları, ayrıca Miracast’i kullanarak TV’de ekran yansıtma sorunu yaşadıklarını belirtiyor. Galaxy A52, Galaxy S10+, Galaxy S22 Ultra gibi eski modellerde Miracast kullanarak ekranı kablosuz olarak televizyona yansıtma sorunu yaşanmıyor. Samsung, bu sorunu da henüz kabul etmedi.Kaynakça https://eu.community.samsung.com/t5/galaxy-s24-series/face-recognition-doesn-t-work-properly/td-p/9105906 https://eu.community.samsung.com/t5/galaxy-s24-series/screen-mirroring-doesn-t-work/m-p/9112736#M7836 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.