Galaxy S24 şikayetleri bitmiyor: Şimdi de yüz tanıma kilidi ve ekran yansıtma sorunu!

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S24 telefonlarının özellikle S24 Ultra modelinin satışından oldukça memnun. Marka tarafında yüzler gülse de, son kullanıcı tarafında sorunlar bitmiyor. Ekran ve kameraya ilişkin sorunların ardından kullanıcılar, telefonun yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliği ve miracast tabanlı ekran yansıtmayla ilgili sorunlar bildirmeye başladı.

Galaxy S24 ekran ve kamera sorununu çözen güncelleme yayınlandı 1 ay önce eklendi

Düşük ışıkta yüzü algılamıyor

Galaxy S24 kullanıcıları, yüz tanıma kilidi ile ilgili olarak telefonun hafif düşük ışık koşullarında yüzü algılayamadığından şikayet ediyor. Ancak, kamera uygulamasını açtıklarında ön kamerayı kullanarak kendilerini kamerada görebildiklerini belirtiyorlar. Yüzü yeniden taratmanın da sorunu çözmediğini ekliyorlar. Şu aşamada Samsung’un topluluk forumunda moderatörlerin sunduğu çözüm önerilerinden hiçbiri işe yaramıyor, Samsung da kullanıcıların yaşadığı bu sorunu henüz resmi olarak kabul etmiş değil.

Samsung S24 kullanıcıları, ayrıca Miracast’i kullanarak TV’de ekran yansıtma sorunu yaşadıklarını belirtiyor. Galaxy A52, Galaxy S10+, Galaxy S22 Ultra gibi eski modellerde Miracast kullanarak ekranı kablosuz olarak televizyona yansıtma sorunu yaşanmıyor. Samsung, bu sorunu da henüz kabul etmedi.

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Galaxy S24 serisinde yüz tanıma kilidi ve ekran yansıtma sorunu