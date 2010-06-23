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Belkin'den 27" iMac kullanıcılarına MiniDisplay Port adaptörü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,5b
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Belkin'den 27
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Apple'ın 27" iMac'lerde MiniDisplay girişine yer verdiğini ancak HDMI portuna yer vermediğini biliyoruz. Bu durum birçok kullanıcıda sıkıntı yarattığı için aksesuar üreticileri de bu sorunu ortadan kaldırmak için HDMI-MiniDisplay Port adaptörleri hazırlıyorlar. Son olarak Belkin, yaptığı basın açıklamasıyla AV360 Mini DisplayPort Converter for 27" iMac ismini verdiği adaptörünü duyurdu.

Blu-ray oynatıcısı, Xbox, PS3 gibi kaynaklarından gelen yüksek çözünürlüklü görüntü/ses sinyallerini HDMI üzerinden alan AV360, sinyalleri DisplayPort'a uygun hale getirerek iMac'e aktarılmasını sağlıyor. Ancak adaptör, 1080p'lik sinyallerini 27" iMac'e 720p olarak aktarabiliyor. HDCP desteği de sunan AV360'ın kutu içeriğinde 1,2 metrelik MiniDisplay Port-Mini Display Port kablosu ile gücünü USB üzerinden sağladığı için 1,2 metrelik USB kablosu bulunuyor.

Belkin'in satış fiyatını 150 dolar olarak belirlediği AV360, bu ayın sonuna doğru raflardaki yerini alacak.

Belkin'den 27
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DH Misafiri 8 yıl
Belkin Av360 Arkadaşlar bu ürünü arıyorum ancak nerden tedarik ederim hiç kimse satış mağazası hakkında bilgi vermemiş lütfen acil yardım larınızı bekliyorum e-postam :mesuttas61@hotmail.com mesajlarınızı bekliyorum 3 gün önce iMac 27 i7 işlemci aldım ama ps3'ü bağlayamıyorum Saygılar.
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rabbitweed 9 yıl
@ejlover
oyle birsey yok zaten olsa idi apple TV yi kimse almazdi :)
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ForFunMsn 9 yıl
Arkadaşlar bu iş için elgato'nun usb tv kartını tavsiye edebilirim. Kullanıyorum ve gayet başarılı. ps3 için denedim. popcornhour için de. Başarılı. ama 720 mi 1080 mi bilmiyorum. Her ne kadar 300 milyon civarıda olsa da aynı zamanda geniş ekran bir tv'niz oluyor. :)
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Batuist 9 yıl
1080p'yi 720p olarak aktarabiliyorsa bir mac kullanıcısının bundan uzak durması gerek..
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Kuray 9 yıl
Zaten boyle 2-3 cihaz vardi markaiz ama gene 720p vardi.

Haber sonunda 1080 haberini alicam diye sevindim.


O da yakalsik $150'di
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deagle100 9 yıl
Haber için teşekkürler Shady.

Edit:Smiley
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Esthell 9 yıl
Bu adaptörü 21,5 inchli iMac'imde kullanırsam işe yarar mı? Bildiğim kadarıyla mini-dvi portu 21,5'larda sadece görüntü çıkışı veriyor ama belki bunla bağlarım Ps3'ü.
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