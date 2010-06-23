Belkin'den 27" iMac kullanıcılarına MiniDisplay Port adaptörü

Apple'ın 27" iMac'lerde MiniDisplay girişine yer verdiğini ancak HDMI portuna yer vermediğini biliyoruz. Bu durum birçok kullanıcıda sıkıntı yarattığı için aksesuar üreticileri de bu sorunu ortadan kaldırmak için HDMI-MiniDisplay Port adaptörleri hazırlıyorlar. Son olarak Belkin, yaptığı basın açıklamasıyla AV360 Mini DisplayPort Converter for 27" iMac ismini verdiği adaptörünü duyurdu.

Blu-ray oynatıcısı, Xbox, PS3 gibi kaynaklarından gelen yüksek çözünürlüklü görüntü/ses sinyallerini HDMI üzerinden alan AV360, sinyalleri DisplayPort'a uygun hale getirerek iMac'e aktarılmasını sağlıyor. Ancak adaptör, 1080p'lik sinyallerini 27" iMac'e 720p olarak aktarabiliyor. HDCP desteği de sunan AV360'ın kutu içeriğinde 1,2 metrelik MiniDisplay Port-Mini Display Port kablosu ile gücünü USB üzerinden sağladığı için 1,2 metrelik USB kablosu bulunuyor.

Belkin'in satış fiyatını 150 dolar olarak belirlediği AV360, bu ayın sonuna doğru raflardaki yerini alacak.