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Belkin'den kablosuz özellikli NetCam WiFi kamera

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa süre önce bebek takip monitörü ile karşımıza çıkan Belkin, bu kez kablosuz özellikli ağ kamerası ile mobil cihazlardan görüntüyü takip edebilme imkanı sunuyor.

Belkin'in NetCam Wi-Fi Camera with Night Vision adlı yeni kamerası, WiFi ağı üzerinden görüntüyü mobil cihazlarınıza iletebilirken, gece görüş özelliği ile 24 saat takipte kalmanızı sağlıyor.

NetCam modelini bir güvenlik kamerası olarak kullanabileceğiniz gibi, bebeğinizi izleyebildiğiniz bir kamera olarak da kullanabilirsiniz. 

Kamera ile gelen iOS ve Android uygulaması, izlediğiniz görüntüleri mobil cihazınıza kaydetmenize de imkan tanıyor. Hareket algılayıcıya sahip kamera, herhangi bir tespitte uyarıyı email ile gönderebiliyor. 

Belkin NetCam WiFi, 130$ fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

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IceRulez 7 yıl
fiyatı çok uygun çok güzel ürün
her eve lazım illaki bebek olması gerekmiyor
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