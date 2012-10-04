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BenQ'dan oyun severler için 120 Hz'lik 24-inç LCD monitör: XL2411T

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,9b
1
9
Monitör
knight
Haber Editörü
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BenQ'dan oyun severler için 120 Hz'lik 24-inç LCD monitör: XL2411T
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Tayvan merkezli LCD monitör üreticisi BenQ, kısa süreli bir sessizlik döneminin ardından oyun severlerin karşısına XL2411T modeliyle çıktı. Nvidia'nın 3D Vision 2 teknolojisine destek veren XL2411T, sahip olduğu 120 Hz'lik yenileme hızıyla ön plana çıkıyor.
BenQ'nun alışılagelmiş tasarım çizgilerini taşıyan XL2411T, 24-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı TN (Twisted Nematic) panel ile donatılmış. Teknik özellikleri griden griye 1 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 12.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 0.276 mm piksel aralığı, 350cd/m2 parlaklık seviyesi, 170 derece yatay - 160 derece dikey görüş açısı şeklinde listelenen LCD monitör, düşük tepki süresi sayesinde oyunlardaki hareketli sahnelerde en iyi performansı vaat ediyor.
D-Sub (VGA), DVI (Dual Link) ve HDMI girişlerine yer verilen LCD monitörün göze çarpan teknolojilerinden birisi eQualizer Color Engine. Bu teknoloji oyunlardaki zifiri karanlık bölgeleri detayları bozmadan aydınlatıyor. Böylece karanlıkta gizlenen düşmanlarınızı daha rahat tespit edebiliyorsunuz.
BenQ'dan oyun severler için 120 Hz'lik 24-inç LCD monitör: XL2411T
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Çalışırken 22 watt enerji harcayan LCD monitöre özel FPS (First Person Shooter) modu eklenmiş. BenQ'nun, profesyonel oyuncularla işbirliği içinde hazırladığı bu mod, FPS türü oyunlar için optimum parlaklık, kontrast, keskinlik ve renk seviyesini ayarlıyor. FPS1 modu Counter Strike 1.6 için, FPS2 modu ise Counter Strike Source için tavsiye ediliyor.
XL2411T'de ergonomi konusuna da önem verildiğini görüyoruz. Yükseklik 130 mm arttırılabiliyor, duruş açısı toplamda 25 derece (-5 / +20 derece) değiştirilebiliyor veya LCD monitör 90 derece döndürülerek portre modunda kullanılabiliyor.
BenQ, XL2411T'nin fiyatına veya çıkış tarihine dair herhangi bir ipucu vermemiş.

http://www.benq.com/product/monitor/xl2411t Yorum Yaz
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suleyman5000 7 yıl en beğenilen
Bi tayvan kadar olamadık
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sarjaleti 7 yıl
Tasarımı kötü olmuş.
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Statistik 7 yıl
bu moniotr ve onceki modelleri, FPS icin en iyi 120hz monitordur, dusuk INPUT lag degirne sahip oldugu ve ghosting/tearing sorunu olmadigi icin, ama fps disinda ne yazikki iyi degil, renk ve goruntu kalitesi iyi degil, ama sirf FPS oynamak isteyenler icin sorun teskil olmaz bunlar.
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Statistik 7 yıl
wustti
suleyman5000Bi tayvan kadar olamadık
bizim ülkemizde enerji yok. dikkat edersen gelişen sanayi kolları konfeksiyon mesela dikiş makinası :) ya da inşaat mesela vinçlerin, dozerlerin vs. mazotunu koyuyorsun yapıyorsun. ama hakikaten enerji isteyen bu tür sanayiler ülkemizde üretilemiyor ne yazık ki. yani salak olduğumuzdan filan değil :) yönetimden kaynaklanıyor. enerji sorununu çözemedik. 3-4 tane nükleer santralimiz olsaydı bu kadar dışa bağımlı olmazdık.

gelismis ulkeler nukleer santrallarindan kurtulmak istiyor, kaldirmak icin plan yapiyor adim atiyor, sen daha yeni nukleer santral kurulsun istiyorsun
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wustti 7 yıl
suleyman5000
Bi tayvan kadar olamadık

bizim ülkemizde enerji yok. dikkat edersen gelişen sanayi kolları konfeksiyon mesela dikiş makinası :) ya da inşaat mesela vinçlerin, dozerlerin vs. mazotunu koyuyorsun yapıyorsun. ama hakikaten enerji isteyen bu tür sanayiler ülkemizde üretilemiyor ne yazık ki. yani salak olduğumuzdan filan değil :) yönetimden kaynaklanıyor. enerji sorununu çözemedik. 3-4 tane nükleer santralimiz olsaydı bu kadar dışa bağımlı olmazdık.
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wustti 7 yıl
şu anda ben de benq kullanıyorum monitörümden çok memnunum verdiğim parayı sonuna kadar hak ediyor. değiştirecek olsam yine benq alırım. hem fiyat olarak çok uygun satıyorlar hem de çok kaliteli ürünleri var.
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suleyman5000 7 yıl en beğenilen
Bi tayvan kadar olamadık
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osmanefeozkan 7 yıl
Fiyat
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IhtiyarDelikanli 7 yıl
çok kaba
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Amedra 7 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

çok kaba

+1
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