BenQ'dan oyun severler için 120 Hz'lik 24-inç LCD monitör: XL2411T

Tayvan merkezli LCD monitör üreticisi BenQ, kısa süreli bir sessizlik döneminin ardından oyun severlerin karşısına XL2411T modeliyle çıktı. Nvidia'nın 3D Vision 2 teknolojisine destek veren XL2411T, sahip olduğu 120 Hz'lik yenileme hızıyla ön plana çıkıyor.



BenQ'nun alışılagelmiş tasarım çizgilerini taşıyan XL2411T, 24-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı TN (Twisted Nematic) panel ile donatılmış. Teknik özellikleri griden griye 1 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 12.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 0.276 mm piksel aralığı, 350cd/m2 parlaklık seviyesi, 170 derece yatay - 160 derece dikey görüş açısı şeklinde listelenen LCD monitör, düşük tepki süresi sayesinde oyunlardaki hareketli sahnelerde en iyi performansı vaat ediyor.



D-Sub (VGA), DVI (Dual Link) ve HDMI girişlerine yer verilen LCD monitörün göze çarpan teknolojilerinden birisi eQualizer Color Engine. Bu teknoloji oyunlardaki zifiri karanlık bölgeleri detayları bozmadan aydınlatıyor. Böylece karanlıkta gizlenen düşmanlarınızı daha rahat tespit edebiliyorsunuz.



Çalışırken 22 watt enerji harcayan LCD monitöre özel FPS (First Person Shooter) modu eklenmiş. BenQ'nun, profesyonel oyuncularla işbirliği içinde hazırladığı bu mod, FPS türü oyunlar için optimum parlaklık, kontrast, keskinlik ve renk seviyesini ayarlıyor. FPS1 modu Counter Strike 1.6 için, FPS2 modu ise Counter Strike Source için tavsiye ediliyor.



XL2411T'de ergonomi konusuna da önem verildiğini görüyoruz. Yükseklik 130 mm arttırılabiliyor, duruş açısı toplamda 25 derece (-5 / +20 derece) değiştirilebiliyor veya LCD monitör 90 derece döndürülerek portre modunda kullanılabiliyor.



BenQ, XL2411T'nin fiyatına veya çıkış tarihine dair herhangi bir ipucu vermemiş.



http://www.benq.com/product/monitor/xl2411t