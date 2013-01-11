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BenQ'dan oyuncuları hedef alan 24-inç Full HD LCD monitör: RL2455HM

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Monitör
knight
Haber Editörü
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LCD monitörlerde piksel tepki süresi ile input lag seviyesi, bilgisayar ve konsol oyuncuları için fazlasıyla önemli bir konuma sahip. İşte bu durumu göz önüne alan BenQ, profesyonel oyunculardan aldığı geribildirimler neticesinde, yeni modeli RL2455HM ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

24-inç büyüklüğünde, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı TN panele ev sahipliği yapan RL2455HM, BenQ'nun bir süre önce yayımladığı basın duyurusundan elimize ulaşan bilgilere göre, griden griye 1 ms tepki süresi, 60 Hz yenileme hızı, 0.276 mm piksel aralığı ve 12.000.000:1 dinamik kontrast oranı gibi teknik özellikler sunuyor. Hızlı tepki süresi sayesinde, hareketli görüntülerde oluşan bulanıklıkların ve nesnelerin arkalarında bıraktığı izlerin önüne geçilirken; düşük input lag seviyesi sayesinde, fareyi hareket ettirdiğimizde veya herhangi bir tuşa bastığımızda gecikme algılanamıyor.
İki adet HDMI girişine ve 2 watt'lık stereo hoparlörlere yer verilen RL2455HM'de iki farklı özellik üzerinde durulmuş: ''Black eQualizer'' ve ''Akıllı ölçeklendirme (Smart scaling)''. Black eQualizer özelliği, detayları bozmaksızın oyunlardaki karanlık bölgelerde görünürlüğü arttırıyor. Böylece karanlıktaki rakiplerinizi daha rahat tespit edebiliyorsunuz. Akıllı ölçeklendirme özelliği ile görüntü büyüklüğüne ve formatına müdahale edebiliyorsunuz. (örn: 17-inç - 4:3 vb)
BenQ, RL2455HM'yi, mart ayında satışa sunmayı planlıyor. LCD monitörün tavsiye edilen perakende satış fiyatı 229$ olacak.

http://www.engadget.com/2013/01/10/benqs-rl2455hm-gaming-monitor-cranks-up-response-time-to-1ms/ Yorum Yaz
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bellair 6 yıl
benq firması oyuncular için mükemmel monitörler üretiyorlar. ama gel gelelim ki oyuncularında diğer kullanıcılar gibi estetiğe önem verdikleri oluyor. bölye olunca özellik bakımından müthiş tasarım bakımından vasat ve hantal monitör olarak gözükebiliyorlar. benq özellik yanında oyuncular için tasarımada önem verirse daha çok satış rakamı yakalayabilir.
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Bloo. 5 yıl
ses sistemi iyi midir yoksa hoperlor mu almak lazim ayri
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TheseCrazyTurk 6 yıl
Karanlık bölgeleri aydınlığa çeviriyor ve rakiplerimizi daha rahat tespit ediyoruz öyle mi? Tamam bu monitörü alırsam korku oyunu oynamayacağım..Söz..
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jakops. 6 yıl
Çok güzel.
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