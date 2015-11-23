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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bentley'den 500 beygirlik elektrikli otomobil

Tamamen elektrikli otomobillere hem tüketicilerin hem de otomobil firmalarının talebi artıyor. Bu furya içerisinde yer almak isteyen firmalardan bir diğeriyse dünyaca ünlü Bentley.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bentley'den 500 beygirlik elektrikli otomobil

Kısa sürece önce ilk SUV modeli Bentayga'yı satışa çıkartan dünyanın en önemli lüks otomobil üreticilerinden Bentley, aynı zamanda tamamen elektrikli bir spor otomobil modeli üzerinde de çalıştığını açıkladı.
Şirket patronu Wolfgang Dürheimer'in söylediklerine göre tek kapılı bu spor otomobil daha önce sergilenen konsept EXP 10 Speed 6'nın (Görsel üstte) yollara uygun versiyonu olacak ve tamamen elektrikli olarak çalışma gösterecek. Bu noktada 400 ila 500 beygir civarında güç üretebileceği söylenen otomobil, dört çeker çekiş sistemi üzerine kurulacak ve 2 tonluk gövdesiyle saatte 321 KM gibi inanılmaz bir sürata çıkış yapabilecek.
Performans seviyesi Dürheimer tarafında "müthiş" olarak nitelendirilen şirketin ilk tamamen elektrikli spor otomobil modeli, yeni bir batarya teknolojisiyle ise tam 482 km yol alabilecek. Bentley aynı zamanda ürün gamına Porsche Macan'dan büyük, Cayenne ve Bentayga'dan ise ufak bir ikinci SUV modeli daha konumlandıracak. Bu SUV daha maliyet odaklı bir model olarak genç alıcıları kendisine çekmeye çalışacak.
Yeni SUV modelini 2018 yılında satışa sunması beklenen Bentley'nin, tamamen elektrikli spor otomobilini ise 2020'de yollarda görebileceğiz.

http://www.leftlanenews.com/bentley-planning-500hp-allelectric-coupe-second-suv-90306.html Yorum Yaz
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112112acil 4 yıl en beğenilen Al-Yeleli Arslan
elektrikli motorlar içten yanmalı motorlardan daha güçlü
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absinthes 4 yıl teramit
Ne alaka?

Transit 155 hp max 160 gordum.
Clio 4 75 bg joy max 187 gordum?
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loneliness61 4 yıl
teramit
haberde 500 hp ile 321 km/s max hız yazmış bu çok saçma tesla p90d 800 hp ile 250 km/s max yapabiliyor.rimac 1100 hp ile 300 km/s yapıyor.Mantıklı bir rakam verilmemiş nasılsa millet bilmiyor diye sallamış gibiler...

rimac'ı bilmem ama tesla elektronik olarak sınırlı.. Bıraksan gidecek yani :)
teramithaberde 500 hp ile 321 km/s max hız yazmış bu çok saçma tesla p90d 800 hp ile 250 km/s max yapabiliyor.rimac 1100 hp ile 300 km/s yapıy...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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zultaran 4 yıl


Bu kadar iyiyse bu tosba gibi araba süper bişey bu elektrikli araçlar

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absinthes 4 yıl zultaran
Hocam ben renault zoe kullandim. Giris seviyesi bir elektrikli araba olmasi ragmen kardesim o nasil ivmelemedir? O nasil guctur? Yav yapistiriyor resmen koltuga seni
bunun 500 hp ligini dusunmek bile istemiyom
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kadirirdem 4 yıl
Vay be super olmuş bu...
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ardabeyim 4 yıl
Elektrikli arabalarda son hız değerleri bilerek içten yanmalı motora sahip olan arabalara göre daha az tutuluyor. Çünkü yüksek hızlarda yüksek devirle dönen motor bataryadan çok fazla akım çekiyor. Bu da ortalama 90km/s-400km olan menzili 200km/s-200km gibi yaklaşık değerlere düşürüyor.
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DubSteq 4 yıl
Tesla Model S'deki ivme hiçbirinde yok ama.2.8 Saniyede 0-100.
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teramit 4 yıl
mevsimsiz_kar45
teramit haberde 500 hp ile 321 km/s max hız yazmış bu çok saçma tesla p90d 800 hp ile 250 km/s max yapabiliyor.rimac 1100 hp ile 300 km/s yapıyor.Mantıklı bir rakam verilmemiş nasılsa millet bilmiyor diye sallamış gibiler...
çocuk bile bu yorumu yazmazdı sizin başka
(sorunlarınız) var

bi gerizekalı bile açıklama yapardı sizin sorununuz nedir mesajımla ?
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Kirk Lee 4 yıl
Kimse almasın diye mi çirkin yapıyorlar bu araçları anlamadım gitti. Tesla dışında göze hoş gelen elektrikli araç fazla yok...
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Master_Evil 4 yıl
gördüğüm en güzel bentley
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XPerience 4 yıl
Yürüyen trafo
Bentley markası bu aralar el mi değiştirdi acaba
Bir atılımlar bir şeyler...
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lapatid 4 yıl
elektrikli motorlarin icten yanmali motorlatdan daha guclu oldugu bilinen bir gercek ama uzun sure hizli gidebilmek icim icine avengers filmindeki mavi küpü koymak lazim
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ensei 4 yıl lapatid
lapatid
elektrikli motorlarin icten yanmali motorlatdan daha guclu oldugu bilinen bir gercek ama uzun sure hizli gidebilmek icim icine avengers filmindeki mavi küpü koymak lazim

Tesaract
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Patren 4 yıl
icinde nukleer mini santral var galiba o motora o kadar elektrigi nerden bulcaklar
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omerfa 4 yıl
elektrikli arabalarda hız sınırı uygulanmak zorundadır. elektrikli arabalarda hız artıkça menzil düşer yani pil çabuk biter o yüzden hızları sınırlarlar. yoksa elk. motorların devirlerini artırmak kolay iş. teslanın menzili normal süratlerde 400 km olan modelini 40 km saatte hızla kullanırsan menzili 700 k yppmak münkün
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