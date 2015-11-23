Bentley'den 500 beygirlik elektrikli otomobil

Kısa sürece önce ilk SUV modeli Bentayga'yı satışa çıkartan dünyanın en önemli lüks otomobil üreticilerinden Bentley, aynı zamanda tamamen elektrikli bir spor otomobil modeli üzerinde de çalıştığını açıkladı.

Şirket patronu Wolfgang Dürheimer'in söylediklerine göre tek kapılı bu spor otomobil daha önce sergilenen konsept EXP 10 Speed 6'nın (Görsel üstte) yollara uygun versiyonu olacak ve tamamen elektrikli olarak çalışma gösterecek. Bu noktada 400 ila 500 beygir civarında güç üretebileceği söylenen otomobil, dört çeker çekiş sistemi üzerine kurulacak ve 2 tonluk gövdesiyle saatte 321 KM gibi inanılmaz bir sürata çıkış yapabilecek.

Performans seviyesi Dürheimer tarafında "müthiş" olarak nitelendirilen şirketin ilk tamamen elektrikli spor otomobil modeli, yeni bir batarya teknolojisiyle ise tam 482 km yol alabilecek. Bentley aynı zamanda ürün gamına Porsche Macan'dan büyük, Cayenne ve Bentayga'dan ise ufak bir ikinci SUV modeli daha konumlandıracak. Bu SUV daha maliyet odaklı bir model olarak genç alıcıları kendisine çekmeye çalışacak.

Yeni SUV modelini 2018 yılında satışa sunması beklenen Bentley'nin, tamamen elektrikli spor otomobilini ise 2020'de yollarda görebileceğiz.

http://www.leftlanenews.com/bentley-planning-500hp-allelectric-coupe-second-suv-90306.html