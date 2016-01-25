Bentley'in amiral gemisi Mulsanne Speed, 4G bağlantı ve masaj koltukları sunuyor

İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, Mulsanne Speed modelini "dünyanın en hızlı ultra lüks sürüş deneyimine sahip" arabası olarak nitelendiriyor. Görenlerde hayranlık uyandıran otomobil 530 beygir gücünde çift-turbo V8 motorun yanı sıra dünyanın en iyi deri ve ahşap malzemelerinden oluşan yüksek teknolojili bir kabine sahip. Otomobil, 4G LTE Wi-Fi bağlantı altyapısı sayesinde saatte maksimum 305 km hızla giderken web gezintisi yapılabilmesine olanak sağlıyor (elbette yolcular için).

Mulsanne Speed beygir gücü ve hızlanma konusunda yeterli olduğu kadar, sunmuş olduğu teknolojiler konusunda da iddialı. Otomobil, teknoloji meraklıları için lüks bir ofis paketiyle donatılmış durumda. Koltuklara sırtınızı dayayarak masaj özelliğinden faydalanabileceğiniz gibi, ön koltukların arka kısmına yerleştirilmiş katlanıp açılabilir iPad masaları ile araç içersinde sıkılmadan vakit geçirebiliyorsunuz.

Arka koltukların arasına yerleştirilmiş buzlu camdan şişe soğutucusu, kristal şampanya kadehleri ile birlikte yolculuk esnasında soğuk içecek servisine olanak sağlıyor. Sürücü tarafında tek tuşa basarak ortaya çıkan bilgi ekranı, vitesin yanında yer alan kumanda koluyla kontrol ediliyor. Buradan navigasyon, medya içeriği ve hatta aracın sürüş yüksekliği ve süspansiyon sertliği ayarlanabiliyor.

Masaj koltuğu gibi özellikler diğer araçlarda da var ancak hiçbiri bu denli özen gösterilmiş gibi durmuyor. Bu özellikle arka koltuklar ve direksiyonda somut olarak kendini belli ediyor. Mulsanne Speed içinde insan kendisini özel bir platformda gibi hissedebiliyor.

Otomobilin 400 bin dolarlık fiyatı onu sadece belirli bir kesim için erişilebilir kılarken, tüm çarpıcı özellikleri tek bir formda toplamayı başarmış Bentley Mulsanne Speed, otomotiv sektörüne getirdiği yeni solukla her türlü övgüyü hak ediyor.

http://mashable.com/2016/01/22/2016-bentley-mulsanne-speed-review/#eNEVn3g2YGqK

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Bentley'in elit tabakaya hitap eden sedan amiral gemisi Mulsanne Speed, dahili LTE özelliği, masaj koltuğu ve 400 bin dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor.Eğer beygir gücü sizi etkilemek için yeterli gelmediyse, 6,75 litrelik V8 motorun aynı zamanda 2016 BMW M3 modelinin hemen hemen iki katı kadar yani 811 tork üretebildiğini belirtelim. Mulsanne Speed, 2.6 ton ağırlığında olsa da 100 km hıza yaklaşık olarak 4.8 saniyede ulaşabiliyor. Otomobilin sunduğu kapitone koltuklar, masaj özelliği sayesinde yolculuğu konfora çevirecek rahatlık sunuyor.Araç, dahili klavye ve 4G LTE Wi-Fi altyapısı sayesinde internette sörf yapıp, işlerinizi takip etmenize olanak sağladığı gibi ön koltuk kafalıklarına yerleştirilmiş ekranlar yolcuların DVD izlemesine izin veriyor. Bu bölüm torpido gözünde bulunan DVD değiştiriciyle bağlantılı çalışıyor ve ses için bir çift kablosuz kulaklık kullanılıyor.Mercedes-Benz'in Mulsanne ile rekabet edebilecek seviyede olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu yanlış olur. Bunun nedeni Bentley'lerin el yapımı olma özelliği taşıması. Her bir Bentley 400 saatin üzerinde bir işçilik gerektiriyor. Direksiyon üzerinde bulunan deri kısmın dikişi için bir kişi yaklaşık 4 saatlik bir mesai harcıyor.