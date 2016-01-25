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Bentley'in amiral gemisi Mulsanne Speed, 4G bağlantı ve masaj koltukları sunuyor

İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley'in sedan amiral gemisi Mulsanne Speed, 400 bin dolarlık fiyatı, masaj koltukları ve 4G LTE Wi-Fi bağlantı altyapısı ile hayranlık uyandırıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Bentley'in amiral gemisi Mulsanne Speed, 4G bağlantı ve masaj koltukları sunuyor
Bentley'in elit tabakaya hitap eden sedan amiral gemisi Mulsanne Speed, dahili LTE özelliği, masaj koltuğu ve 400 bin dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor.

Ultra lüks

İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, Mulsanne Speed modelini "dünyanın en hızlı ultra lüks sürüş deneyimine sahip" arabası olarak nitelendiriyor. Görenlerde hayranlık uyandıran otomobil 530 beygir gücünde çift-turbo V8 motorun yanı sıra dünyanın en iyi deri ve ahşap malzemelerinden oluşan yüksek teknolojili bir kabine sahip. Otomobil, 4G LTE Wi-Fi bağlantı altyapısı sayesinde saatte maksimum 305 km hızla giderken web gezintisi yapılabilmesine olanak sağlıyor (elbette yolcular için).
Bentley'in amiral gemisi Mulsanne Speed, 4G bağlantı ve masaj koltukları sunuyor
 

Eğer beygir gücü sizi etkilemek için yeterli gelmediyse, 6,75 litrelik V8 motorun aynı zamanda 2016 BMW M3 modelinin hemen hemen iki katı kadar yani 811 tork üretebildiğini belirtelim. Mulsanne Speed, 2.6 ton ağırlığında olsa da 100 km hıza yaklaşık olarak 4.8 saniyede ulaşabiliyor. Otomobilin sunduğu kapitone koltuklar, masaj özelliği sayesinde yolculuğu konfora çevirecek rahatlık sunuyor.

Teknoloji

Mulsanne Speed beygir gücü ve hızlanma konusunda yeterli olduğu kadar, sunmuş olduğu teknolojiler konusunda da iddialı. Otomobil, teknoloji meraklıları için lüks bir ofis paketiyle donatılmış durumda. Koltuklara sırtınızı dayayarak masaj özelliğinden faydalanabileceğiniz gibi, ön koltukların arka kısmına yerleştirilmiş katlanıp açılabilir iPad masaları ile araç içersinde sıkılmadan vakit geçirebiliyorsunuz.
Bentley'in amiral gemisi Mulsanne Speed, 4G bağlantı ve masaj koltukları sunuyor


Araç, dahili klavye ve 4G LTE Wi-Fi altyapısı sayesinde internette sörf yapıp, işlerinizi takip etmenize olanak sağladığı gibi ön koltuk kafalıklarına yerleştirilmiş ekranlar yolcuların DVD izlemesine izin veriyor. Bu bölüm torpido gözünde bulunan DVD değiştiriciyle bağlantılı çalışıyor ve ses için bir çift kablosuz kulaklık kullanılıyor.

Mercedes'ten farkı el yapımı olması

Arka koltukların arasına yerleştirilmiş buzlu camdan şişe soğutucusu, kristal şampanya kadehleri ile birlikte yolculuk esnasında soğuk içecek servisine olanak sağlıyor. Sürücü tarafında tek tuşa basarak ortaya çıkan bilgi ekranı, vitesin yanında yer alan kumanda koluyla kontrol ediliyor. Buradan navigasyon, medya içeriği ve hatta aracın sürüş yüksekliği ve süspansiyon sertliği ayarlanabiliyor.
Bentley'in amiral gemisi Mulsanne Speed, 4G bağlantı ve masaj koltukları sunuyor
 

Mercedes-Benz'in Mulsanne ile rekabet edebilecek seviyede olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu yanlış olur. Bunun nedeni Bentley'lerin el yapımı olma özelliği taşıması. Her bir Bentley 400 saatin üzerinde bir işçilik gerektiriyor. Direksiyon üzerinde bulunan deri kısmın dikişi için bir kişi yaklaşık 4 saatlik bir mesai harcıyor.

Masaj koltuğu gibi özellikler diğer araçlarda da var ancak hiçbiri bu denli özen gösterilmiş gibi durmuyor. Bu özellikle arka koltuklar ve direksiyonda somut olarak kendini belli ediyor. Mulsanne Speed içinde insan kendisini özel bir platformda gibi hissedebiliyor.
Bentley'in amiral gemisi Mulsanne Speed, 4G bağlantı ve masaj koltukları sunuyor
 

Otomobilin 400 bin dolarlık fiyatı onu sadece belirli bir kesim için erişilebilir kılarken, tüm çarpıcı özellikleri tek bir formda toplamayı başarmış Bentley Mulsanne Speed, otomotiv sektörüne getirdiği yeni solukla her türlü övgüyü hak ediyor.

http://mashable.com/2016/01/22/2016-bentley-mulsanne-speed-review/#eNEVn3g2YGqK Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Şu vw bentley'i çinlilere satsa siz o zaman görün ama bence bentley'i il kapan firma bmw olacaktır isim hakkı vw de ama eski bentley fabrikası hala bmw nin elinde yakında rolls royce phantomda yenilenir siz o zaman görün bu segmenti
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DH Misafiri 3 yıl
Tork yanlış belirtilmiş 811 lb-ft yani 1100nm tork var
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silversmith 3 yıl
Hangi markanın bünyesi altında acaba bu araba?! :)
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aycibin 3 yıl
tam bizim diyanete layık olmuş.verirler yakında siparişini
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aycibin 3 yıl
tam bizim diyanete layık olmuş.verirler yakında siparişini
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MustafaC53 3 yıl
İngiliz kraliyet zevksizliği diyorum ben bu arabaya.
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OverClocK1ng 3 yıl
"DVD izlemesine izin veriyor."
Çok aşırı ileri teknolojiymiş. O kadar yükseğine ne gerek vardı canım.
VCD olsa da olurdu.
DVD? Yaw o 1990 ların sonlarının teknolojisi değil mi? DVD mi kaldı?
Bluray pahalı mı gelmiş?...
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kadirirdem 3 yıl
araba efsane olmuş...
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TeufeL-07 3 yıl
Öyle bi yazmışki sanki hepsini test etmiş. Ben Mercedes S500L sahibiyim 4 koltuğumda ortopedik şişirme masaj ısıtma soğutma perde elektirik hafıza var. Arkada buzdolabı var. Bahsettiğin şampanya ve kadeh buna has değil yani. Bu aracı özel yapan tek şey daha uzun olması. Bu aracın kıyaslanacağı araç ise mercedes değil maybach tır. Maybah ise bu araçtan daha üstün bir araçtır ve oda özel yapımdır. Hayır reklam desek bentleyin işi gücü yok sizle irtibata geçiğ burdaki öğrencilere maybach reklamı için para verecek.
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RapscallioN 3 yıl
TeufeL-07

Öyle bi yazmışki sanki hepsini test etmiş. Ben Mercedes S500L sahibiyim 4 koltuğumda ortopedik şişirme masaj ısıtma soğutma perde elektirik hafıza var. Arkada buzdolabı var. Bahsettiğin şampanya ve kadeh buna has değil yani. Bu aracı özel yapan tek şey daha uzun olması. Bu aracın kıyaslanacağı araç ise mercedes değil maybach tır. Maybah ise bu araçtan daha üstün bir araçtır ve oda özel yapımdır. Hayır reklam desek bentleyin işi gücü yok sizle irtibata geçiğ burdaki öğrencilere maybach reklamı için para verecek.

Hocam sende o araba olsa ne yazar, okudugunu anlayamadiktan sonra


Haber, yurtdisinda yapilmis bir incelemenin cevirisi


Dusundum de ilk cumlem agir kiskanclik iceriyor sanirim
Takilmayalim
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Patren 3 yıl
jeep gibi sedan
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