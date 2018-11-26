Beş arka kameralı Nokia 9 PureView'un lansmanı ertelendi

Nokia'nın yaklaşan yeni amiral gemisi Nokia 9 Pureview son birkaç aydır gündemi meşgul ediyor. Bunun en büyük nedeni de akıllı telefonun beş arka kameraya sahip olacağının öne sürülmesi. HMD Global geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabı aracılığı ile bir teaser görsel yayınlayarak 5 Aralık'ta bir Nokia lansmanı düzenleyeceğini duyurdu. Şirketin etkinlikte diğer ürünler ile birlikte Nokia 9 PureView modelini de tanıtacağı söyleniyordu.

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Nokia community (@nokiamobileru) adlı Twitter hesabı, Nokia 9 PureView lansmanının HMD Global'in Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas tarafından ertelendiğini duyurdu. Şu an için söz konusu ertelemenin nedeni bilinmiyor ancak kamera sistemi ile ilgili yazılım sorunlarından kaynaklanmış olabileceği söyleniyor.

Telefon 2019'un ilk çeyreğinde gelecek

Ne yazık ki cihaz Aralık ayında mağazalarda olmayacağı için Nokia fanları biraz daha beklemek zorunda kalacaklar. Nokia 9 PureView büyük olasılıkla 2019'un ilk çeyreğinde raflardaki yerini alacak. Akıllı telefonun 5.9 inç ekrana sahip olması bekleniyor. Gücünü ise Snapdragon 845 yonga seti ve 8 GB RAM'den alacak. Ayrıca 128 GB depolama alanı sunacağını belirtelim.

Beş arka kamera ile donatılacağı iddia edilen amiral gemisi, suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Bununla birlikte geleneksel 3.5 mm kulaklık girişine sahip olmayacağı da gelen haberler arasında. Ayrıca 4.150 mAh'lik bir pil içereceği bildiriliyor. Nokia 9 PureView'ın akıbeti hakkında önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

https://twitter.com/nokiamobileru/status/1066245650780692480