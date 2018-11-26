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Beş arka kameralı Nokia 9 PureView'un lansmanı ertelendi

Nokia'nın merakla beklenen beş arka kameralı yeni amiral gemisi telefonunun gelişi ertelendi. HMD Global, 5 Aralık'taki etkinlikte Nokia 9 PureView modelini tanıtmayacak.
5 ay
6,7b
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8
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Nokia'nın yaklaşan yeni amiral gemisi Nokia 9 Pureview son birkaç aydır gündemi meşgul ediyor. Bunun en büyük nedeni de akıllı telefonun beş arka kameraya sahip olacağının öne sürülmesi. HMD Global geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabı aracılığı ile bir teaser görsel yayınlayarak 5 Aralık'ta bir Nokia lansmanı düzenleyeceğini duyurdu. Şirketin etkinlikte diğer ürünler ile birlikte Nokia 9 PureView modelini de tanıtacağı söyleniyordu.
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Nokia community (@nokiamobileru) adlı Twitter hesabı, Nokia 9 PureView lansmanının HMD Global'in Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas tarafından ertelendiğini duyurdu. Şu an için söz konusu ertelemenin nedeni bilinmiyor ancak kamera sistemi ile ilgili yazılım sorunlarından kaynaklanmış olabileceği söyleniyor.

Telefon 2019'un ilk çeyreğinde gelecek

Ne yazık ki cihaz Aralık ayında mağazalarda olmayacağı için Nokia fanları biraz daha beklemek zorunda kalacaklar. Nokia 9 PureView büyük olasılıkla 2019'un ilk çeyreğinde raflardaki yerini alacak. Akıllı telefonun 5.9 inç ekrana sahip olması bekleniyor. Gücünü ise Snapdragon 845 yonga seti ve 8 GB RAM'den alacak. Ayrıca 128 GB depolama alanı sunacağını belirtelim.
Beş arka kamera ile donatılacağı iddia edilen amiral gemisi, suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Bununla birlikte geleneksel 3.5 mm kulaklık girişine sahip olmayacağı da gelen haberler arasında. Ayrıca 4.150 mAh'lik bir pil içereceği bildiriliyor. Nokia 9 PureView'ın akıbeti hakkında önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

https://twitter.com/nokiamobileru/status/1066245650780692480 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cansev07 5 ay en beğenilen
Bu telefon piyasa çıktıktan 1 2 ay sonra sd8150 li telefonlar piyasada olmuş olacak. Sıkıntılı bir dönemde piyasaya çıkacak. sd845 ile şansı biraz zor gibi.
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Puppey 5 ay
arkadaş nedir bu fazla kamera sevdası adam akıllı düşük diyafram aralıklı 2 kamera yap yeter işte yoksa bunun tüm arka kapağı kaplayana kadar yolu var
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maxmania 5 ay
bu 3,5 luk giriş telefon üreticilerine kötü bir şeyler yapmış olmalı hepsi telefondan çıkartmaya çalıştığına göre. bana kimse gelipte daha iyi ses çipi koymak için yapıyorlar demesin, çıkartılan telefonlardan hangisinde daha iyi ses çipi var. insanları aptal yerine koyarak 1 dolar da olsa masraftan kaçmak için zorla tüketiciye kabul ettirmeye çalıştıkları başka bir sahtekarlık.
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Lova 5 ay
Belli ki ölü doğacak bir telefon. 2019’un ilk çeyreği sd855 dönemi olacak ve bu dönemde böyle bir dezavantaj kesinlikle çok büyük etken olur.
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DODANLI 5 ay
LG 16 lısını çıkarıyormuş.
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Mr. Jingles 5 ay
SDM845 ile çıkarırlarsa çok büyük hata yaparlar. Her yeni işlemcide sadece gelişen şey hız ve verimlilik değildir. Aynı zamanda görüntü işleme yetenekleri de gelişiyor. O yüzden bu kadar uğraşılmış bir sistem için son jenerasyon işlemci kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Sadece kamera ve yazılım değil aynı zamanda elde edilen görüntüyü en iyi şekilde işleyebilen bir donanım da şart.
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cansev07 5 ay en beğenilen
Bu telefon piyasa çıktıktan 1 2 ay sonra sd8150 li telefonlar piyasada olmuş olacak. Sıkıntılı bir dönemde piyasaya çıkacak. sd845 ile şansı biraz zor gibi.
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TearsForFears 5 ay cansev07
5g desteklememeside büyük dezavantaj olacak. Fakat güzel telefon çıkarırlarsa kirin 970 li p20 pronun sattığı gibi satabilirler. 5 kamerayı yuvarlak dizerlerse satışlar düşer aşırı itici gözüküyor.
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mhrUca 5 ay
Guzlee benzio
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