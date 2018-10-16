Beş il için uzmanlardan hava kirliliği uyarısı: “Maske takın”

Doğudan esen rüzgarların etkisiyle ülkemizdeki 5 şehirde görülen toz bulutu, hayatı olumsuz etkiliyor. Suriye’den gelen toz bulutu nedeniyle vatandaşlar nefes almakta zorlanıyor.





Suriye üzerinden gelen çöl tozları, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Adıyaman’da etkisini gösteriyor. Vatandaşlar nefes alışverişine etkisinin yanında görüş mesafesi de büyük ölçüde azaldı. Sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji yetkilileri, toz bulutlarının üç gün boyunca etkili olacağını, özellikle öğle ve akşam saatlerine etkisini arttıracağını belirrtti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

Uzmanlardan uyarı: “Dış ortamlarda maske kullanılmalı”

Hürriyet'e açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Taş, toz bulutuna karşı uyarılarda bulundu. Akciğer ve kalp rahatsızlığı olanların da dikkat etmesi gerektiğini anlatan Taş,"Yaşlılar hamileler ve çocuklar dışarı çıkmamalı, dış ortamda maske kullanmalıdırlar. Özellikle astım, KOAH hastaları ilaçlarını düzenli kullanmalıdır. Sağlıklı insanlar özellikle açık ortamda egzersizden kaçınmalıdır" diye konuştu.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/toz-bulutu-gaziantep-ve-sanliurfada-yasami-olumsuz-etkiliyor-/1282845