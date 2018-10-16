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Beş il için uzmanlardan hava kirliliği uyarısı: “Maske takın”

Son günlerde yoğun şekilde görülen çöl tozları, Türkiye'nin doğusunda yer alan şehirlerde yaşamı olumsuz etkiliyor. Yaşlılar ve çocukların dış ortamlarda maske kullanması konusunda uyarılar yapılıyor.
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Doğudan esen rüzgarların etkisiyle ülkemizdeki 5 şehirde görülen toz bulutu, hayatı olumsuz etkiliyor. Suriye’den gelen toz bulutu nedeniyle vatandaşlar nefes almakta zorlanıyor.


Suriye üzerinden gelen çöl tozları, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Adıyaman’da etkisini gösteriyor. Vatandaşlar nefes alışverişine etkisinin yanında görüş mesafesi de büyük ölçüde azaldı. Sürücüler zor anlar yaşadı.
Meteoroloji yetkilileri, toz bulutlarının üç gün boyunca etkili olacağını, özellikle öğle ve akşam saatlerine etkisini arttıracağını belirrtti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

Uzmanlardan uyarı: “Dış ortamlarda maske kullanılmalı”

Hürriyet'e açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Taş, toz bulutuna karşı uyarılarda bulundu. Akciğer ve kalp rahatsızlığı olanların da dikkat etmesi gerektiğini anlatan Taş,"Yaşlılar hamileler ve çocuklar dışarı çıkmamalı, dış ortamda maske kullanmalıdırlar. Özellikle astım, KOAH hastaları ilaçlarını düzenli kullanmalıdır. Sağlıklı insanlar özellikle açık ortamda egzersizden kaçınmalıdır" diye konuştu.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/toz-bulutu-gaziantep-ve-sanliurfada-yasami-olumsuz-etkiliyor-/1282845 Yorum Yaz
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fhrstw 7 ay
İstanbulda gaz maskesi şarj hele sabah sis çökünce sağlıklı insan bile dayanamıyor Allah astımlı koahlı hastalara yardım etsin.
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