Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volkswagen, Çin'de Arteon esintileri taşıyan yepyeni bir Passat tanıttı

Alman otomobil devi Volkswagen, Çin'de yepyeni bir Passat tanıttı. Jetta ve Arteon'dan esintiler taşıyan otomobilin tasarımı, Avrupa pazarında göreceğimiz modele de yansıyabilir.
7 ay
49,1b
1
29
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Volkswagen, Çin'de "büyük Jetta" görünümlü yepyeni bir Passat tanıttı. Alman otomobil devi henüz onaylamamış olsa da Çin versiyonunun Kuzey Amerika, Güney Kore ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde sunulacak modele yansıyabileceği belirtiliyor.
Ayrıca Bkz. "Tesla, 100.000'inci Model 3'ü üretti"
Otomobilin dış görünüm olarak piyasada bulunan Passat’tan daha şık ve sportif bir görünüşe sahip olduğunu söylenebilir. Genel olarak yeni Jetta'yı andıran aracın ön tarafı Arteon'dan esintiler taşıyor. Yan taraftan ise daha heyecan verici bir profile sunduğunu görüyoruz.

Avrupa modelinden 166 mm uzun 

MQB mimarisi üzerinde yükselen araç 4.933 mm uzunluğu ile Avrupa'daki Passat'tan 166 mm daha uzun. Ayrıca 1.836 mm genişlik ve 1.469 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesinin ise 2.871 mm (Avrupa modelinden 85 mm daha fazla) olduğunu belirtelim.
Avrupa pazarı için önümüzdeki aylarda makyajlanmış Passat'ın tanıtılması bekleniyor. Otomobilin dış görünüş olarak Çin'de tanıtılan versiyonla ne gibi benzerlikler taşıyacağını (veya taşımayacağını) hep birlikte göreceğiz. Alman otomobil devi bu tasarım stilini 2020’de ortaya çıkacak yeni Passat'a da saklayabilir.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
buraxus 7 ay en beğenilen
Ulan ne çin pazarıymış be sultana hediye takdim eder gibi firmalar sıraya girmiş hünerlerini sergiliyorlar...
2 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 7 ay
arka taraf direk audi. passat tasarımından aşırı uzaklaşılmış. para harcamamak için onun önünü bunun arkasını kopyalarak içine etmişler
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 7 ay
Bu sekilde turkiyeye gelse bayileri yikarlardi. Ama avrupaya gelmeyecek.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FIRAT_G_ 7 ay
Önden egea arkadan audi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlueDay_86 7 ay
Abi mükemmel olmuş ya gerçekten VW tasarım ve kalite konusunda çok önde en sevdiğim otomobil markası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 7 ay
Lastiklerde marka yok, ilginç..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkanberk 7 ay
Yakışıklı olmuş kerata. Bu şartlarda güzel ülkemde ne kadara satılırdı diye sormadan edemiyor insan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sml_akyz 7 ay
Araba güzel de bu paraları verebilenler insanmı bilmiyorum 😒
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KayıpG 7 ay
Merak etmeyin elektirik trenini bu kez yakalarsak bundan 30 yıl sonra geçmişe baktığından ulan bunlar niye çalışmamış ta şuan ithal rezilliği çekiyoruz demek yerine iyi ki ozaman Atılım yapılmış ve bugün elektrik çağında lider markalardan biriyiz diyelim. O yüzden hep sabır tam destek
Her şey sonuçlanmadan ülkesine husumet besleyen parazitlerle bir olmak doğru değil hele bi sonuçlansın işte o zaman değerlendiririz
Yok efenim Opel satılıyodu da neden almadık yahu manavdan elmamı alıyosun ab dışına satım kolay mı sence izin verir mi buna av komisyonu
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AO 7 ay
Tospacılar bu işi biliyor. Dizayn konusunda bütün Almanların eline verecekler kalemleri yakında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 7 ay
En düşük paketli,
manuel
CLIO
130 bin TL olmuş.
Şu arabanın 700 bin TL'den az olması gerektiğini düşünmek talihsizliktir.
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaDMaxiBo 7 ay V4LKyR
Şu an 99.250 lira. Siz nereden bakıyorsunuz fiyata?
Ki nakit cepte bayiye gidince ekstra birkaç ekleme ile birlikte 67 bin lira gibi bir fiyata veriyorlar.
Siz Çinde mi yaşıyorsunuz acaba?
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 7 ay V4LKyR
Yanlis bilgi verilmis. En dusuk paketli Clio 130000TL falan degil.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cryin 7 ay
efsane ancak gelmesin özel olsun yoksa burada b*kunu çıkarırlar gördükçe kullanan tipleri nefret ederiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraxus 7 ay en beğenilen
Ulan ne çin pazarıymış be sultana hediye takdim eder gibi firmalar sıraya girmiş hünerlerini sergiliyorlar...
2 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nikony 7 ay buraxus
1.3 milyar nüfus olunca tabii
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4007 7 ay buraxus
Şaka mı yapıyorsun yoksa dalga mı geçiyorsun birader

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
49131 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, çin ve
10 etiket daha Volkswagen araç passat arteon jetta Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Uzanlar’ın Vertu markası pazara geri dönüyor 7 ay Beş il için uzmanlardan hava kirliliği uyarısı: “Maske takın” 7 ay Samsung Galaxy S9 ve S9+ önemli bir kamera güncellemesi aldı 7 ay Efsanevi medya oynatıcısı Winamp'ın mobil uygulaması geliyor 7 ay Pixel kamera uygulaması harici mikrofon desteği sunmaya başlıyor 7 ay Kripto para piyasası dengede 7 ay Photoshop CC ve Project Gemini uygulamaları gelecek yıl iPad için yayınlanacak 7 ay Microsoft’un kurucularından Paul Allen hayatını kaybetti 7 ay Tesla, üretim bandını otonom hale getirecek kablo türünün patentini aldı 7 ay Jeff Bezos: "Güneş Sistemi'nde 1 trilyon insan yaşayacak" 7 ay Palm kredi kartı büyüklüğünde bir Android telefon duyurdu 7 ay Türk Hava Yolları tarihi uçuşa özel bir klip yayınladı 7 ay Red Dead Redemption 2, tam 60 saat uzunluğunda olacak 7 ay Iron Fist yayından kaldırıldı 7 ay Apple müzik analiz girişimi Asaii’yi satın aldı 7 ay Sosyal medyada bir araya gelen drone pilotları arama kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak görev alacaklar 7 ay Infrared en güvenlisi mi? Casper VIA A3 Plus'takini test ettik 7 ay Atmosferdeki karbon ile kendi kendini onaran madde geliştirildi 7 ay Bir takipçimizle Güney Kore'ye gidiyoruz | Samsung TV'lerin merkezine 7 ay NASA, Hubble'ın ardından Chandra teleskobunu da güvenli moda aldı 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Volkswagen, Çin'de Arteon esintileri taşıyan yepyeni bir Passat tanıttı Sonraki Blok zinciri tabanlı CryptantCrab oyunu duyuruldu 7 ay Epic Games hile satışı yapan YouTuber’ların peşine düştü 7 ay Huawei Enjoy Max ve Enjoy 9 Plus duyuruldu 7 ay Libre La Frite, 5$ fiyatı ile Raspberry Pi’ye rakip olmaya geliyor 7 ay Samsung Galaxy Note 10, 6.66 inçlik bir ekranla gelebilir 7 ay Opel’in 100 bin aracına emsiyon skandalı nedeni ile geri çağırma 7 ay Tesla, 100.000'inci Model 3'ü üretti 7 ay Google Asistan destekli kulaklıklara gerçek zamanlı çeviri geliyor 7 ay İngiltere artık hibrit otomobiller için teşvik sunmayacak 7 ay YouTube değer üretmeyen içeriklere reklam vermeyecek 7 ay Tether'den kaçan yatırımcılar Bitcoin'i canlandırdı 7 ay Elektrik faturaları üçe bölünüyor 7 ay Yeni Mercedes S-Serisi, Seviye 3 otonom sürüş sistemine sahip olacak 7 ay Meme kanserini yüzde 99 doğruluk oranıyla tespit eden yapay zeka 7 ay Core i9-9900K ile 7GHz'i zorlamak l Sıvı Azot ile overclock 7 ay GPU-Z artık sahte ekran kartlarını da tanıyabiliyor 7 ay Facebook Gaming Hub beta sürecine başladı 7 ay Elektronik alışverişi Black Friday günü yapılır 7 ay Enflasyonla mücadele kapsamında internet fiyatlarına ve iletişim hizmetlerine indirim geliyor 7 ay Merdiven tırmanabilen robot yılan Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim