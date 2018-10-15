Volkswagen, Çin'de Arteon esintileri taşıyan yepyeni bir Passat tanıttı

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Volkswagen, Çin'de "büyük Jetta" görünümlü yepyeni bir Passat tanıttı. Alman otomobil devi henüz onaylamamış olsa da Çin versiyonunun Kuzey Amerika, Güney Kore ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde sunulacak modele yansıyabileceği belirtiliyor.Ayrıca Bkz. "Tesla, 100.000'inci Model 3'ü üretti"
Otomobilin dış görünüm olarak piyasada bulunan Passat’tan daha şık ve sportif bir görünüşe sahip olduğunu söylenebilir. Genel olarak yeni Jetta'yı andıran aracın ön tarafı Arteon'dan esintiler taşıyor. Yan taraftan ise daha heyecan verici bir profile sunduğunu görüyoruz.
Avrupa modelinden 166 mm uzun
MQB mimarisi üzerinde yükselen araç 4.933 mm uzunluğu ile Avrupa'daki Passat'tan 166 mm daha uzun. Ayrıca 1.836 mm genişlik ve 1.469 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesinin ise 2.871 mm (Avrupa modelinden 85 mm daha fazla) olduğunu belirtelim.
Avrupa pazarı için önümüzdeki aylarda makyajlanmış Passat'ın tanıtılması bekleniyor. Otomobilin dış görünüş olarak Çin'de tanıtılan versiyonla ne gibi benzerlikler taşıyacağını (veya taşımayacağını) hep birlikte göreceğiz. Alman otomobil devi bu tasarım stilini 2020’de ortaya çıkacak yeni Passat'a da saklayabilir.
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Her şey sonuçlanmadan ülkesine husumet besleyen parazitlerle bir olmak doğru değil hele bi sonuçlansın işte o zaman değerlendiririz
Yok efenim Opel satılıyodu da neden almadık yahu manavdan elmamı alıyosun ab dışına satım kolay mı sence izin verir mi buna av komisyonu
manuel
CLIO
130 bin TL olmuş.
Şu arabanın 700 bin TL'den az olması gerektiğini düşünmek talihsizliktir.
Ki nakit cepte bayiye gidince ekstra birkaç ekleme ile birlikte 67 bin lira gibi bir fiyata veriyorlar.
Siz Çinde mi yaşıyorsunuz acaba?
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