Volkswagen, Çin'de Arteon esintileri taşıyan yepyeni bir Passat tanıttı

Volkswagen, Çin'de "büyük Jetta" görünümlü yepyeni bir Passat tanıttı. Alman otomobil devi henüz onaylamamış olsa da Çin versiyonunun Kuzey Amerika, Güney Kore ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde sunulacak modele yansıyabileceği belirtiliyor.

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Otomobilin dış görünüm olarak piyasada bulunan Passat’tan daha şık ve sportif bir görünüşe sahip olduğunu söylenebilir. Genel olarak yeni Jetta'yı andıran aracın ön tarafı Arteon'dan esintiler taşıyor. Yan taraftan ise daha heyecan verici bir profile sunduğunu görüyoruz.

Avrupa modelinden 166 mm uzun

MQB mimarisi üzerinde yükselen araç 4.933 mm uzunluğu ile Avrupa'daki Passat'tan 166 mm daha uzun. Ayrıca 1.836 mm genişlik ve 1.469 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesinin ise 2.871 mm (Avrupa modelinden 85 mm daha fazla) olduğunu belirtelim.

Avrupa pazarı için önümüzdeki aylarda makyajlanmış Passat'ın tanıtılması bekleniyor. Otomobilin dış görünüş olarak Çin'de tanıtılan versiyonla ne gibi benzerlikler taşıyacağını (veya taşımayacağını) hep birlikte göreceğiz. Alman otomobil devi bu tasarım stilini 2020’de ortaya çıkacak yeni Passat'a da saklayabilir.